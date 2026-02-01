Curiosità Copertina, Generica

Il punto più bello della vita: Casper Ruud diventa papà per la prima volta

01/02/2026 22:16 3 commenti
Casper Ruud nella foto - Foto Getty Images
Non è l’Open d’Australia il torneo più importante della sua vita, ma qualcosa di molto più grande. Casper Ruud può finalmente tirare un sospiro di sollievo e sorridere: il tennista norvegese è diventato papà per la prima volta.

Durante tutto il torneo australiano, Ruud era stato al centro dell’attenzione per la paternità imminente, arrivando persino a confessare che, in qualsiasi momento, avrebbe potuto fare le valigie e lasciare Melbourne per correre accanto alla moglie. Oggi quel momento è arrivato, nel modo più bello possibile: la nascita del loro primo figlio.

Una notizia che scalda il cuore e che segna una svolta nella vita del norvegese, pronto ad affrontare una nuova, meravigliosa sfida lontano dai campi da tennis. Ruud ha condiviso un’immagine tenerissima, capace di sciogliere anche i cuori più duri, confermando quanto questo momento sia speciale per lui e la sua famiglia.

Ora inizia un 2026 diverso per Casper Ruud: forse con meno ore di sonno, ma con una motivazione nuova e potentissima. L’augurio è che questa gioia personale possa trasformarsi anche in energia positiva in campo, spingendolo a vivere una stagione straordinaria, dentro e fuori dal circuito.



Marco Rossi

3 commenti

Forzaschiavo (Guest) 01-02-2026 23:25

Auguri Casper!!

 3
Andreas Seppi 01-02-2026 22:54

Auguri Casper

 2
Kirralie Smith fight club (Guest) 01-02-2026 22:18

Bellissimo, auguri di cuore papà!

 1
