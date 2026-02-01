Lorenzo Musetti costretto al forfait: salta Buenos Aires e Rio

Arrivano notizie poco incoraggianti per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi dopo gli ultimi accertamenti medici. Il tennista azzurro, insieme al proprio team, ha deciso di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, in programma nelle prossime settimane sul circuito ATP.

Una scelta sofferta ma inevitabile, maturata dopo gli esami e i controlli effettuati, che hanno evidenziato la necessità di fermarsi per evitare complicazioni.

«Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto», ha scritto Musetti.

Il carrarino ha quindi scelto la prudenza, mettendo al primo posto il recupero fisico dopo i recenti problemi che lo avevano già costretto allo stop. L’obiettivo è tornare in campo al 100%, senza accelerare i tempi e senza correre rischi inutili in una fase ancora iniziale della stagione.

Ora per Musetti si apre un periodo dedicato esclusivamente alla riabilitazione, con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti del calendario europeo. I tifosi italiani restano in attesa di rivederlo presto in campo, augurandogli un rientro rapido e soprattutto definitivo.





Marco Rossi