Lorenzo Musetti costretto al forfait: salta Buenos Aires e Rio

01/02/2026 20:26 16 commenti
Lorenzo Musetti nella foto

Arrivano notizie poco incoraggianti per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi dopo gli ultimi accertamenti medici. Il tennista azzurro, insieme al proprio team, ha deciso di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, in programma nelle prossime settimane sul circuito ATP.
Una scelta sofferta ma inevitabile, maturata dopo gli esami e i controlli effettuati, che hanno evidenziato la necessità di fermarsi per evitare complicazioni.

«Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto», ha scritto Musetti.

Il carrarino ha quindi scelto la prudenza, mettendo al primo posto il recupero fisico dopo i recenti problemi che lo avevano già costretto allo stop. L’obiettivo è tornare in campo al 100%, senza accelerare i tempi e senza correre rischi inutili in una fase ancora iniziale della stagione.
Ora per Musetti si apre un periodo dedicato esclusivamente alla riabilitazione, con lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti del calendario europeo. I tifosi italiani restano in attesa di rivederlo presto in campo, augurandogli un rientro rapido e soprattutto definitivo.



Marco Rossi

Detuqueridapresencia 01-02-2026 22:43

Scritto da la barbera enzo
È stato uno strappo o stiramento? Auguri di pronta guarigione. Agli amanti del tennis di “lusso”, Musetti manca molto enzo

Sta aspettando che vada tu a fargli una visita: senza la tua diagnosi tutto è sospeso

 16
zedarioz 01-02-2026 21:53

Lo rivediamo ad Acapulco o Indian Wells

 15
Tomax (Guest) 01-02-2026 21:25

Bisogna vedere quando riprenderà ad allenarsi perché a sto punto non vorrei che tornasse direttamente a montecarlo

 14
walden 01-02-2026 21:15

Purtroppo era abbastanza prevedibile, forse è meno peggio di quanto sembrasse, ricordismo che Draper e Fils sono fermi da 6 mesi e Rune chissà quanto lo sarà ancora….

 13
Silvio74 (Guest) 01-02-2026 21:11

Una vera disdetta.
Forza Muso !

 12
la barbera enzo 01-02-2026 21:07

È stato uno strappo o stiramento? Auguri di pronta guarigione. Agli amanti del tennis di “lusso”, Musetti manca molto enzo

 11
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 21:05

Spero nulla di grave, ma decisione saggia

 10
Detuqueridapresencia 01-02-2026 20:58

Ah quindi non fingeva…. vero troglionsi?

 9
Kenobi 01-02-2026 20:57

Bene, questa è un’ottima notizia, nulla di grave ma salta quel pantano.

 8
Onurb (Guest) 01-02-2026 20:45

Meglio che salti tornei su terra pesantissima, per poi tornare sul cemento….un non senso…Meglio cosi

 7
Taxi Driver 01-02-2026 20:44

Ma “AchtungBaby” “UberAllesSinner” che fine ha fatto? Sta in ritiro sabatico?

 6
JOA20 (Guest) 01-02-2026 20:41

Speriamo basti saltare la trasferta sudamericana. Se non altro non dovrà fare doppio cambio di superficie

 5
Mirko (Guest) 01-02-2026 20:36

Ma infatti. Gli esami di ieri cosa hanno evidenziato?

 4
MAURO (Guest) 01-02-2026 20:36

Scritto da Pippolivetennis
Ma la diagnosi, si conosce?

Da ciò che si scrive immagino sia solamente un affaticamento muscolare.

 3
Queever (Guest) 01-02-2026 20:36

Non mi pare una brutta notizia. La trasferta sudamericana gli avrebbe potato via dispendio di energie e pochi punti

 2
Pippolivetennis 01-02-2026 20:34

Ma la diagnosi, si conosce?

 1
