Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cesenatico ‘Start Romagna Cup’: debutto per Arnaboldi, Fellin e i romagnoli Caniato (dalle 18) e Forti. Otto italiani al turno di qualificazione (con il programma di domani)

Entra subito nel vivo la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) che ha preso il via con le qualificazioni e terrà banco fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di eventi ITF.

Nella giornata di lunedì scatta infatti il tabellone principale del torneo, il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger, in calendario nella settimana seguente alla conclusione degli Australian Open, con quattro incontri dal tardo pomeriggio tra i più attesi da parte degli appassionati. Alle 18, sul Centrale, fa il suo esordio Carlo Alberto Caniato (n.396 Atp), classe 2005 e romagnolo d’adozione in quanto fa base all’Accademia del Villa Carpena Forlì (seguito dai tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati), chiamato a misurarsi con il 31enne francese Laurent Lokoli (n.479). Quindi, non prima delle 20, occhi puntati sul beniamino di casa Francesco Forti, 26enne cesenaticense, impegnato in un derby tricolore fra wild card con il 2007 pugliese Pierluigi Basile.

Sul Granstand debuttano invece nel tardo pomeriggio il lombardo Federico Arnaboldi (380), che sfida il russo Ivan Gakhov (261), n.4 del seeding e reduce dai quarti ad Oeiras 2, e a seguire Pietro Fellin (483), opposto all’austriaco Sandro Kopp (310), sesta testa di serie.

Il programma del lunedì (ingresso 8 euro, ridotto 5) si apre comunque alle ore 11 sui due campi con le partite del turno decisivo delle qualificazioni dell’evento che vede nel ruolo di direttore del torneo il brasiliano Carlos Bernardes (supervisor il romagnolo Riccardo Ragazzini), uno dei più importanti giudici di sedia del tour rimasto nell’ambiente dopo aver chiuso la carriera di ‘chair umpire’ alla fine del 2024. Sono otto i tennisti italiani (dei 17 scesi in campo) ancora in corsa per i 6 ambiti posti per il main draw: sarà testa a testa tricolore tra Lorenzo Rottoli (ha chiuso il 2025 conquistando lo scudetto in serie A1 con il Ct Massa Lombarda) e il mancino di Rovereto Giovanni Oradini, che ha eliminato il cervese Daniel Bagnolini, come pure tra il molisano Federico Iannaccone e il vincente del match tra il forlivese Jacopo Bilardo e il ligure Luca Castagnola, quarta testa di serie delle qualificazioni.

Puntano a guadagnarsi l’accesso al tabellone principale anche il ravennate Enrico Dalla Valle, che affronta l’iraniano Kasra Rahmani (seguito dal Piatti Tennis Center di Bordighera), il 2006 Lorenzo Angelini (Accademia Villa Carpena Forlì), chiamato a misurarsi con il ceco David Poljak, il 18enne Michele Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, capace di imporsi in tre set sul più quotato francese Maxime Janvier (ex n.170 del ranking) e opposto al mancino croato Josip Simundza, e il vincente del confronto fra Fausto Tabacco e Giacomo Crisostomo, che in serata ha chiuso il programma di domenica.

Aumenterà dunque in ogni caso il numero di giocatori italiani presenti nella competizione che ha per sponsor principale Start Romagna: oltre a quelli impegnati lunedì, sono in gara infatti il 20enne mancino ravennate Federico Bondioli, il napoletano Raul Brancaccio, il biellese Stefano Napolitano, il mancino toscano Gianmarco Ferrari, il piemontese Giovanni Fonio, il reggiano Andrea Guerrieri e il ligure Filippo Romano (wild card della Federazione).

In giornata è previsto inoltre l’arrivo in riva all’Adriatico del davisman estone Daniil Glinka, prima testa di serie e reduce dalla finale del Challenger Atp 75 di Oeiras 2 dopo essere stato semifinalista nel primo torneo portoghese (grazie a questi risultati si è portato all’165° posto del live ranking), e del’elvetico Remy Bertola (255), a sua volta finalista nel Challenger Atp 125 di Quimper (stoppato 7-5 al 3° dal francese Van Assche) e salito al 212° posto della classifica. A entrambi il sorteggio ha riservato un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Lorenzo Angelinivs Sebastian SorgerKasra Rahmanivs Pietro RicciLorenzo Rottolivs Gabriele CrivellaroMichele Mecarellivs Maxime JanvierJacopo Bilardovs Luca Castagnola

Grandstand (7) – ore 11:00

David Poljak vs Gabriele Bosio

Giovanni Oradini vs Daniel Bagnolini

Enrico Dalla Valle vs Andrea Valli

Josip Simundza vs Mick Veldheer

Federico Iannaccone vs Alessio Balestrieri

Niels Visker vs Giorgio Ricca

Giacomo Crisostomo vs Fausto Tabacco

RISULTATI

1° turno qualificazioni: Enrico Dalla Valle (Ita, n.1) b. Andrea Valli (Ita, wc) 6-1 6-1, Lorenzo Angelini (Ita) b. Sebastian Sorger (Aut, n.3) 6-2 6-4, Lorenzo Rottoli (Ita) b. Gabriele Crivellaro (Ita, wc) 7-5 6-1, Michele Mecarelli (ITA) b. Maxime Janvier (Fra, n.2) 6-1 3-6 6-3, Giovanni Oradini (Ita, n.5) b. Daniel Bagnolini (Ita) 6-1 6-4, Kasra Rahmani (Ira) b. Pietro Ricci (Ita, wc) 6-3 6-3, Federico Iannaccone (Ita, n.7) b. Alessio Balestrieri (Ita, wc) 6-0 6-0, Niels Visker (Ola, n.6) b. Giorgio Ricca (Ita) 6-3 6-4, David Poljak (Cze) b. Gabriele Bosio (Ita) 6-3 6-2, Josip Simundza (Cro, n.8) b. Mick Veldheer (Ola) 6-4 6-3.