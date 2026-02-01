Djokovic non assicura il ritorno agli Australian Open nel 2027: “La verità è che non lo so”

Il futuro di Novak Djokovic resta avvolto dall’incertezza. Dopo la finale persa agli Australian Open 2026, il campione serbo ha lasciato parole che hanno fatto riflettere tifosi e addetti ai lavori, evitando di confermare una sua presenza a Melbourne nel 2027.

Durante la cerimonia di premiazione, in molti avevano notato come Djokovic non avesse pronunciato il consueto “ci vediamo l’anno prossimo”. Un dettaglio tutt’altro che casuale, come lui stesso ha spiegato in conferenza stampa.

“Non lo so, non so se vi rivedrò o no. Per questo ho lasciato la cosa aperta. La verità è che non lo so davvero. Mi seguite da tanto tempo e sapete che non fingo né recito: dico sempre le cose come stanno”.

Parole sincere, in pieno stile Djokovic, che confermano quanto il momento della sua carriera sia delicato. Il serbo ha ribadito di non voler pianificare troppo in avanti, soprattutto a 38 anni, quando ogni scelta va ponderata con attenzione.

“Negli ultimi dodici-diciotto mesi ho detto più volte che non sono sicuro di quanto giocherò ancora. Mi piacerebbe arrivare ai Giochi Olimpici del 2028, ma questo potrebbe significare disputare un torneo all’anno, oppure dieci, quindici o magari solo due. Onestamente, non lo so”.

Djokovic ha spiegato di non voler prendere decisioni definitive sul calendario né sul proprio futuro agonistico, preferendo vivere il presente e ascoltare le sensazioni del momento.

Nonostante i dubbi, però, il legame con Melbourne resta fortissimo. Le emozioni vissute negli ultimi due match del torneo hanno lasciato un segno profondo nel campione serbo.

“Il pubblico mi ha regalato emozioni davvero indimenticabili, probabilmente mai provate prima qui. Sono profondamente grato per averle potute vivere. Credo di essermelo meritato e voglio ringraziare tutti di cuore”.

Djokovic ha comunque voluto rassicurare i tifosi australiani, lasciando una porta aperta sul futuro:

“Tornerò in Australia. Se sarà da giocatore attivo o in un’altra veste, lo vedremo più avanti”.

Parole che non suonano come un addio, ma nemmeno come una promessa. Il tempo dirà se Novak Djokovic tornerà ancora a lottare sul cemento di Melbourne o se il 2026 rappresenterà uno degli ultimi capitoli della sua straordinaria storia agli Australian Open.





Marco Rossi