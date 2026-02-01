Novak Djokovic cade in finale a Melbourne: “Sconfitta amarissima, ma Alcaraz è già una leggenda” (Video)

Per la prima volta in undici finali disputate, Novak Djokovic non è riuscito a sollevare il trofeo dell’Open di Australia. Il campione serbo si è arreso in quattro set a Carlos Alcaraz (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al termine di una finale intensa, emotiva e carica di significati.

Djokovic aveva lanciato un segnale fortissimo conquistando un primo set impeccabile, ma la reazione del numero uno del mondo è stata immediata. Con il passare dei minuti, l’energia del serbo è calata, pur senza mai abbandonare la lotta. Nel quarto set Nole ha provato a rientrare, ha sfiorato il break decisivo, ma non è bastato per impedire ad Alcaraz di conquistare il suo primo titolo a Melbourne.

Djokovic: “Perdere una finale Slam lascia un sapore amarissimo”

In conferenza stampa, il serbo non ha nascosto la delusione: “Devo essere sincero: perdere una finale di Grand Slam lascia una sensazione molto amara, soprattutto alla mia età. Dopo tre anni sono tornato a giocare una finale e non so se ne avrò un’altra in futuro. Per questo ero molto concentrato nel cogliere la mia occasione”.

Djokovic ha spiegato come il match sia cambiato improvvisamente dopo un avvio perfetto:

“Ho iniziato in modo fenomenale. Poi sono successe alcune cose e la partita si è girata. Non cerco scuse, ma c’è stato un crollo improvviso di energia e sensazioni che non riesco a spiegare. È questo che mi ha deluso più del risultato”.

Il rimpianto per il secondo e terzo set

Il serbo ha individuato proprio lì il momento chiave della finale:

“Ho sbagliato prime di servizio, ho sentito la pressione, ho commesso errori di diritto. In campo queste cose si sentono tantissimo. In televisione non si percepiscono, ma cambiano tutto”.

Una franchezza rara, accompagnata da una constatazione amara:

“Negli ultimi due anni mi è capitato spesso che qualcosa cambiasse all’improvviso. Non sono più io stesso in quei momenti. È difficile accettarlo”.

Orgoglio nonostante la sconfitta

Nonostante il ko, Djokovic ha voluto sottolineare il valore del suo torneo:

“Sono orgoglioso di aver battuto Jannik in cinque set e di aver lottato davvero contro Carlos. Arrivare in finale a 38 anni è un risultato incredibile”.

E aggiunge: “Dopo una sconfitta il sentimento è amaro, ma se guardo alle ultime due settimane, devo essere soddisfatto. Sono stato a pochi set dal vincere il titolo”.

Gli elogi a Carlos Alcaraz

Parole fortissime quelle dedicate allo spagnolo: “È uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato. Ti obbliga a giocare il tuo miglior tennis per batterlo”.

Djokovic va oltre: “È già un giocatore leggendario. Ha tutto: fisico, mentalità, talento, voglia di migliorare. A 22 anni ha già vinto sette Slam, il suo futuro è enorme”.

Un riconoscimento che pesa come una consacrazione definitiva.

Il sogno del 25° Slam resta vivo

Nonostante la delusione, Djokovic non intende arrendersi:

“Ho ancora fiducia, visione e convinzione di poter vincere un altro Grand Slam. Non mi considero finito”.

E conclude con una nota profondamente umana: “Ora voglio solo tornare dalla mia famiglia. È il modo migliore per voltare pagina”.

La finale dell’Open d’Australia 2026 segna un passaggio simbolico: il presente e il futuro appartengono ad Alcaraz, ma Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere immortale nello spirito competitivo.

Ha perso il titolo, ma non il rispetto del mondo del tennis.





Marco Rossi