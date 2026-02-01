Open d’Australia, svolta storica in arrivo? Tiley apre ai match femminili al meglio dei cinque set
Una dichiarazione destinata a far discutere, e non poco. Craig Tiley, direttore dell’Open d’Australia, ha rivelato in un’intervista al New York Times che il torneo sta valutando seriamente l’introduzione dei match femminili al meglio dei cinque set nelle fasi decisive dello Slam australiano.
Non si tratta di una provocazione né di un’idea campata in aria: il progetto è reale e potrebbe diventare concreto già nel 2027.
Le parole di Craig Tiley
Il numero uno dell’organizzazione ha spiegato apertamente la sua visione:
“Credo che le donne dovrebbero giocare partite al meglio dei cinque set e stiamo pensando di introdurle a partire dai quarti di finale.
Se, dopo averlo studiato a fondo, riterremo che sia la scelta giusta, proveremo a realizzarlo dal 2027.
Non c’è nulla nel regolamento che lo impedisca, ma serve una consultazione profonda con le giocatrici”.
Una presa di posizione netta, che riapre un dibattito storico nel tennis moderno.
Un cambiamento epocale per il tennis femminile
Attualmente, nei tornei del Grande Slam: gli uomini giocano al meglio dei cinque set e le donne al meglio dei tre
L’eventuale introduzione dei cinque set femminili — almeno dalle fasi finali — rappresenterebbe una rivoluzione senza precedenti, con implicazioni:
sportive
fisiche
televisive
organizzative
Tiley ha sottolineato come non esistano ostacoli regolamentari, ma che qualsiasi decisione dovrà passare prima dal consenso delle giocatrici.
Parità, spettacolo e sostenibilità
Il tema tocca da vicino anche il dibattito sulla parità nel tennis. Da anni si discute se uguaglianza significhi stesso formato di gioco o semplicemente stessi diritti economici e mediatici.
Secondo Tiley, la possibilità dei cinque set potrebbe:
aumentare lo spettacolo nelle fasi decisive
valorizzare resistenza mentale e fisica
offrire match ancora più epici al pubblico
Ma allo stesso tempo solleva interrogativi su:
carichi di lavoro
gestione del calendario
recupero fisico
durata delle sessioni televisive
Obiettivo 2027, ma senza forzature
L’Open d’Australia si conferma così il torneo più innovativo del circuito, pronto ancora una volta a sperimentare. Tuttavia, Tiley è stato chiaro su un punto: nulla verrà imposto.
La priorità sarà ascoltare le protagoniste.
“Dobbiamo parlarne in modo profondo con le giocatrici”.
Solo dopo questo confronto si potrà capire se il tennis femminile è davvero pronto a una svolta che cambierebbe per sempre la storia degli Slam.
Se l’idea dovesse diventare realtà, il 2027 potrebbe segnare una nuova era nel tennis mondiale.
Per ora è solo un’ipotesi, ma una cosa è certa: il dibattito è ufficialmente aperto.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Australian Open, Australian Open 2027, Craig Tiley
@ Milanese (#4557102)
Tanti la pensavano come te anche quando hanno istituito il tie break al posto di andare ad oltranza nei set , poi altri lo hanno pensato quando hanno messo il tie break anche nel 5 set. Il mondo e lo sport cambiano. Una volta i match di pugilito erano tutti a 15 riprese e prima ancora erano ad oltranza. Nel ciclismo si facevano tappe di 300 km con tantissime salite, senza rifornimenti e con i copertoni a tracolla. Tutto cambia e fortunatamente diventa piu’ sostenibile per tutti, attori in primis.
Ottimo, già a causa di mentalità come la tua questo sport è stato rovinato.
Ora lo vogliamo proprio seppellire.
Detto questo, le donne 3 su 5 proprio no.
@ fondo (#4557096)
Sono d’accordo i 5 set per il tennis moderno e soprattutto per il calendario sempre più fitto sono troppi ,per come la vedo io farei le finali mille sui 4 set e super break,e poi 2000 punti li farei diventare 1500 ,
Io invece andrei proprio nella direzione opposta. Sostituirei il quinto set con un 10 points tie break negli uomini. Poi se vogliamo far giocare cosi’ anche le donne va bene, ma bisogna accorciare le partite negli slam.
@ tacchino freddo (#4557072)
È un discorso diverso il tennis è un gioco e ha bisogno di p@ tacchino freddo (#4557072)
Infatti,a parte il fatto che parliamo di atletica leggera che per quanto sia bella ,tranne olimpiadi e mondiali non la segue nessuno forse i parenti,il tennis è un gioco quello femminile va bene così i 5 set sarebbero terribili,già a livello maschile tranne alcune partite sono poco digeribili , questo è il mio punto di vista poi ognuno la pensa come vuole
Vogliono la parità?
E parità sia.
Bella idea mi piace ma metterei i set di 4 game… anche per i maschi eh.
Nell’atletica la maratina femminile misura 42km, come quella maschile…stop.
Ahaha un altro che blatera tanto per far clamore….3 su 5, se si esclude Sabalenka, Swiatek, Rybakina e Gauff, le altre ci arrivano con l’ossigenoterapia
Giusto
Stesso montepremi stessa fatica
Basta privilegi
Idea priva di senso, sarebbe una fase finale senza qualità. Forse solo la finale sarebbe fattibile
Follia pura per me ,anzi dovrebbero togliere i 5 set anche agli uomini,io farei il super break al posto del quinto set ,seguire una partita per 5 ore se non sei proprio appassionato è difficile,mio figlio gioca a tennis gli piace ma una partita non la vede i tempi sono cambiati almeno per me
Uh, bella idea.
Spero riescano a realizzarla.
Basta che a giocarli siano donne vere
Un problema che mi viene in mente è che non si potrà garantire il giorno di riposo tra quarti e semifinali, a meno di non spostare la finale da sabato a domenica o di far iniziare il tabellone femminile di domenica senza spalmare il primo turno su tre giorni
Vedo già arrivare ai quarti solo un paio di giocatrici e parecchie ambulanze….