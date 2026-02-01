Carlos Alcaraz, il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam ed altre curiosità

Carlos Alcaraz ha scritto una delle pagine più straordinarie della storia del tennis mondiale. Con il trionfo all’Open d’Australia 2026, il fuoriclasse murciano ha completato il Career Grand Slam, conquistando tutti e quattro i tornei maggiori e diventando il più giovane di sempre a riuscirci nell’Era Open.

Un’impresa che lo proietta definitivamente tra i giganti dello sport.

Un club leggendario… con un nuovo primato

Prima di lui, solo cinque giocatori erano riusciti a vincere tutti e quattro gli Slam nell’Era Open in anni diversi: Rod Laver, Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic

Ora a questo gruppo esclusivissimo si aggiunge Carlos Alcaraz, che però stabilisce un record mai visto: nessuno lo aveva fatto a un’età così precoce.

Il precedente primato apparteneva a Rafael Nadal, che completò il Career Grand Slam allo US Open 2010, a poco più di 24 anni.

Alcaraz ci è riuscito a 22 anni e 272 giorni, abbattendo un muro che sembrava intoccabile.

Sette Slam prima di tutti: altro record storico

Il successo di Melbourne ha avuto un peso enorme anche a livello statistico. Con questo titolo, Alcaraz ha raggiunto quota sette Grand Slam in carriera, diventando:

il più giovane tennista di sempre a vincerne sette

Superato anche Björn Borg, fino a oggi riferimento assoluto della precocità vincente.

I più giovani a conquistare il 7° Slam (Era Open):

Alcaraz – 22 anni e 272 giorni

Borg – 23 anni e 5 giorni

Nadal – 24 anni e 3 giorni

Wilander – 24 anni e 20 giorni

Sampras – 24 anni e 29 giorni

Federer – 24 anni e 174 giorni

Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola la dimensione del fenomeno.

Tre record di precocità che segnano un’epoca

Con il titolo dell’Open d’Australia 2026, Carlos Alcaraz può vantare tre dei record più incredibili della storia del tennis:

più giovane numero 1 del mondo

più giovane a vincere Slam su tutte le superfici

più giovane a completare il Career Grand Slam

Un trittico che nessun altro aveva mai riunito nella stessa carriera.

Vantaggio enorme nel ranking ATP

Il trionfo di Melbourne rafforza anche la sua posizione in vetta alla classifica mondiale. Dopo l’Open d’Australia 2026, Alcaraz gode di 3.350 punti di vantaggio su Jannik Sinner.

L’azzurro avrà la possibilità di recuperare terreno nei prossimi quattro mesi, periodo in cui non dovrà difendere punti, ma serviranno risultati di altissimo livello per colmare un divario così ampio.

Un’impresa destinata a restare nella storia

Quello che Carlos Alcaraz ha realizzato in Australia non è solo una vittoria Slam:

è un passaggio generazionale certificato, una dichiarazione di grandezza e continuità.

A soli 22 anni, il murciano non sta semplicemente vincendo: sta riscrivendo i parametri storici del tennis mondiale.





Marco Rossi