Un giorno a Melbourne con Jannik Sinner: dentro la routine del campione (Video)

Nel video “One day in Melbourne”, il due volte campione in carica dell’Australian Open ci regala uno sguardo speciale dietro le quinte della sua giornata tipo durante il primo Grande Slam dell’anno.

Mattina: sveglia, preparazione e primo allenamento

La giornata di Sinner comincia presto a Melbourne, con una routine ben consolidata che punta ad ottimizzare concentrazione e prestazione. Il campione mostra come si prepara fisicamente prima di affrontare una lunga giornata di tennis: stretching, esercizi di riscaldamento e lavoro specifico sul campo.

Non si tratta solo di colpi e tecnica: la preparazione mentale è fondamentale, e il video offre scorci interessanti sul modo in cui Sinner gestisce il suo stato d’animo prima di ogni sessione d’allenamento.

Spogliatoio: il “cuore” della preparazione

Una parte importante del vlog è dedicata al tour nello spogliatoio del torneo, dove Sinner mostra con naturalezza i suoi spazi personali e le piccole abitudini che lo accompagnano da anni a Melbourne.

Secondo quanto raccontato, il posto scelto nel locker room è stratificato di significato: non solo ergonomico (vicino alle docce), ma anche simbolico, visto che è lo stesso in cui ha vinto i suoi titoli nel 2024 e nel 2025, consolidando così una routine fortunata e ben radicata nella sua mente da atleta.

Allenamento in campo: lavoro tecnico e intensità

Il video non manca di mostrare la parte più atletica della giornata: sessioni di allenamento sul campo con il team, lavoro sui fondamentali, spostamenti e sequenze di esercizi programmati con precisione.

Si nota come Sinner non trascuri nessun dettaglio: dalla potenza del servizio alle traiettorie di dritto e rovescio, ogni elemento fa parte di una strategia complessiva di preparazione per affrontare le condizioni spesso estreme di Melbourne durante gli Australian Open.

Momenti di relax e gestione del corpo

Oltre all’intensa preparazione fisica, il video registra momenti di relax collegati all’alimentazione, all’idratazione e alla cura del proprio corpo. Questi aspetti — spesso sottovalutati — sono invece cruciali per mantenere alte prestazioni nell’arco di due settimane di torneo.

Conclusione: un ritratto autentico di un top player

“One day in Melbourne” non è solo un vlog per appassionati: è una testimonianza lucida e personale di come un campione assoluto come Sinner affronta la preparazione per un grande evento. Dal riscaldamento mattutino al lavoro nel locker room, ogni momento è parte di un sistema di abitudini che costruiscono – giorno dopo giorno – la performance di alto livello.

Se sei curioso di vedere come vive le giornate un tennista di élite durante uno Slam, questo video offre uno sguardo unico, intenso e ricco di dettagli reali e non filtrati, lontano dagli highlights tradizionali delle partite.





