Record storico di pubblico all’Open d’Australia 2026

Il tennis continua a vivere un momento d’oro. L’Open d’Australia 2026 ha confermato questa tendenza facendo registrare numeri di affluenza mai visti nella storia del torneo, a testimonianza di un movimento in costante crescita e sempre più seguito a livello globale.

Numeri da record a Melbourne Park

Durante l’edizione 2026 del primo Slam della stagione, Melbourne Park ha accolto un totale di:

1.368.043 spettatori complessivi, nuovo record assoluto

1.150.044 presenze nelle due settimane del tabellone principale

Si tratta di un miglioramento netto rispetto al 2025, quando il torneo aveva già fatto segnare cifre straordinarie:

1.218.831 spettatori totali

1.102.303 durante il main draw

Il dato certifica come l’evento australiano sia riuscito a crescere ulteriormente, superando se stesso per il secondo anno consecutivo.

Un successo che va oltre il campo

Il record di pubblico non è casuale. L’edizione 2026 ha offerto: match di altissimo livello tecnico, semifinali e finali capaci di catturare anche il pubblico meno abituale

A tutto questo si aggiunge l’esperienza sempre più immersiva proposta a Melbourne Park, diventato negli anni un vero e proprio festival sportivo.

Il tennis conferma la sua crescita globale

Questi numeri rappresentano molto più di una semplice statistica. Dimostrano che il tennis è oggi uno degli sport con maggiore capacità di attrazione dal vivo, capace di riempire gli stadi per due settimane consecutive e di coinvolgere famiglie, giovani e nuovi appassionati.

L’Open d’Australia si conferma così non solo come uno degli Slam più innovativi, ma anche come un punto di riferimento mondiale in termini di partecipazione e interesse popolare.

Il messaggio che arriva da Melbourne è chiaro: il tennis non solo resiste al passare del tempo, ma continua a crescere.





Marco Rossi