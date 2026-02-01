Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Jacopo Bilardo nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 10:00
Sebastian Sorger
vs Lorenzo Angelini
ATP Cesenatico
Sebastian Sorger [3]
15
2
2
Lorenzo Angelini•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sorger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Angelini
15-0
15-15
30-15
40-30
df
2-4 → 2-5
S. Sorger
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
S. Sorger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
L. Angelini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Pietro Ricci vs Kasra Rahmani
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Crivellaro vs Lorenzo Rottoli
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Michele Mecarelli
Il match deve ancora iniziare
Luca Castagnola vs Jacopo Bilardo
Il match deve ancora iniziare
Giacomo Crisostomo vs Fausto Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Grandstand (7) – ore 10:00
David Poljak vs Gabriele Bosio
ATP Cesenatico
David Poljak•
40
6
3
Gabriele Bosio [12]
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Poljak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Giovanni Oradini vs Daniel Bagnolini
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Andrea Valli
Il match deve ancora iniziare
Mick Veldheer vs Josip Simundza
Il match deve ancora iniziare
Alessio Balestrieri vs Federico Iannaccone
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Abama Arena – ore 11:00
Saul Pacheco
vs Benjamin Winter Lopez
Il match deve ancora iniziare
Oscar Weightman vs Rodrigo Ledesma Sosa
Il match deve ancora iniziare
Petros Tsitsipas vs Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
Mario Mansilla Diez vs Daniil Golubev
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Samuel Garcia Hernandez vs Izan Almazan Valiente
ATP Tenerife
Samuel Garcia Hernandez
0
0
Izan Almazan Valiente [7]
0
0
Adrien Burdet vs Andrea Colombo
Il match deve ancora iniziare
Iiro Vasa vs Szymon Kielan
Il match deve ancora iniziare
Kyle Overmyer vs Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri
vs Jonathan Dazert
ATP Koblenz
Buvaysar Gadamauri [1]
6
6
Jonathan Dazert
1
2
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Dazert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
J. Dazert
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Dazert
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
J. Dazert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
J. Dazert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Felix Einig vs Stijn Slump
ATP Koblenz
Felix Einig
0
0
Stijn Slump [11]
0
0
Adrian Oetzbach vs John Sperle
Il match deve ancora iniziare
Matyas Cerny vs Tim Handel
Il match deve ancora iniziare
Niklas Schell vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Johan Nikles vs Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Yannik Kelm vs Alec Deckers
ATP Koblenz
Yannik Kelm
0
4
3
Alec Deckers [9]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Deckers
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Y. Kelm
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Deckers
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
Y. Kelm
0-15
0-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Deckers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
Matthew William Donald vs David Eichenseher
Il match deve ancora iniziare
Liam Gavrielides vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Robin Catry vs Mika Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Max Hans Rehberg vs Oskari Paldanius
Il match deve ancora iniziare
Maik Steiner vs Loann Massard
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Juan Estevez
vs Valentin Garay
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna vs Mateo Del Pino
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Tomas Farjat
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Lautaro Agustin Falabella
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 19:00
Tomas Re vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Maximo Zeitune vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Nicolas Bruna
Il match deve ancora iniziare
Dante Pagani vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 19:00
Igor Marcondes vs Tymur Bieldiugin
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Bruno Fernandez vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Ezequiel Monferrer vs Conner Huertas del Pino
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Pat Rafter Arena – ore 01:00
Pavle Marinkov
vs Ty Host
ATP Brisbane
Pavle Marinkov [4]
6
6
Ty Host
4
4
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Host
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-4 → 6-4
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
T. Host
0-15
0-30
df
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
T. Host
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Host
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Host
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
T. Host
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Marinkov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
T. Host
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Host
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Marinkov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Nikita Bilozertsev vs Duje Markovina
ATP Brisbane
Duje Markovina
2
1
Nikita Bilozertsev [11]
6
6
Vincitore: Bilozertsev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Markovina
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Markovina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
D. Markovina
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
0-2 → 1-2
N. Bilozertsev
0-15
df
15-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
D. Markovina
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Masamichi Imamura vs Jesse Delaney (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
5
6
6
Jesse Delaney
7
4
2
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
df
5-3 → 5-4
M. Imamura
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
5-2 → 5-3
M. Imamura
0-15
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
df
15-40
3-1 → 4-1
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
M. Imamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
0-15
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Imamura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Imamura
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Delaney
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Delaney
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Yuki Mochizuki vs Ethan Cook
ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
6
6
Ethan Cook
2
3
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Y. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-1 → 2-2
E. Cook
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Mochizuki
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Cook
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Show Court 1 – ore 01:00
Matt Hulme
vs Linang Xiao
ATP Brisbane
Matt Hulme
2
7
6
Linang Xiao [10]
6
6
3
Vincitore: Hulme
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Xiao
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
5-3 → 6-3
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Xiao
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
ace
6*-1
6-6 → 7-6
L. Xiao
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Hulme
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hulme
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Xiao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-1 → 1-2
M. Hulme
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Colin Sinclair vs Jake Dembo
ATP Brisbane
Jake Dembo
3
2
Colin Sinclair [9]
6
6
Vincitore: Sinclair
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Sinclair
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
C. Sinclair
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Dembo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Sinclair
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sinclair
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
J. Dembo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Dembo
0-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
ace
1-2 → 2-2
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Dembo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Chase Ferguson vs Enzo Aguiard (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Enzo Aguiard
4
4
Chase Ferguson [7]
6
6
Vincitore: Ferguson
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ferguson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
E. Aguiard
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
4-4 → 4-5
C. Ferguson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
4-3 → 4-4
E. Aguiard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
C. Ferguson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
C. Ferguson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Aguiard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
C. Ferguson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Aguiard
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
2-4 → 3-4
E. Aguiard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Naoki Nakagawa vs Kody Pearson
ATP Brisbane
Kody Pearson
0
3
Naoki Nakagawa [8]
6
6
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Pearson
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
N. Nakagawa
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 2-5
K. Pearson
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
N. Nakagawa
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
N. Nakagawa
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Pearson
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
K. Pearson
0-15
30-15
30-30
30-40
df
0-3 → 0-4
N. Nakagawa
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 10 – ore 01:00
Scott Jones
vs Leo Vithoontien
ATP Brisbane
Leo Vithoontien [6]
3
1
Scott Jones
6
6
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Vithoontien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
S. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
L. Vithoontien
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
S. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Shunsuke Mitsui vs Brandon Walkin
ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui [2]
4
6
6
Brandon Walkin
6
2
3
Vincitore: Mitsui
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mitsui
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-2 → 5-2
B. Walkin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
4-1 → 4-2
B. Walkin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Mitsui
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
B. Walkin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Walkin
15-0
ace
30-0
30-15
40-30
ace
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Walkin
15-0
30-0
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
S. Mitsui
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Walkin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
S. Mitsui
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
3-5 → 4-5
B. Walkin
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
B. Walkin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Walkin
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kokoro Isomura vs Tomislav Edward Papac (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Kokoro Isomura [5]
6
6
Tomislav Edward Papac
2
1
Vincitore: Isomura
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Edward Papac
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
T. Edward Papac
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Edward Papac
0-15
15-15
15-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Edward Papac
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
Shinji Hazawa vs Aoran Wang
ATP Brisbane
Aoran Wang
6
0
1
Shinji Hazawa [12]
3
6
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Wang
0-15
0-30
15-30
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wang
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-5 → 0-6
S. Hazawa
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
A. Wang
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
0-3 → 0-4
A. Wang
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
15-0
30-0
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
S. Hazawa
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
3-2 → 3-3
A. Wang
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
2-2 → 3-2
A. Wang
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
A. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
ace
0-0 → 1-0
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Stadium – ore 17:00
Noah Schachter
vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Anmay Devaraj vs Micah Braswell
Il match deve ancora iniziare
James Hopper vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Wally Thayne (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Tristan McCormick vs Dragos Nicolae Cazacu (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 17:00
Sebastian Gima
vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Ryan Fishback vs Finn Bass
Il match deve ancora iniziare
Brandon Perez vs Strong Kirchheimer (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Keenan Mayo vs Evan Zhu
Il match deve ancora iniziare
Ronald Hohmann vs Joshua Sheehy (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
