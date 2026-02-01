Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

01/02/2026 09:26 Nessun commento
Jacopo Bilardo nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 10:00
Sebastian Sorger AUT vs Lorenzo Angelini ITA
ATP Cesenatico
Sebastian Sorger [3]
15
2
2
Lorenzo Angelini
0
6
2
Mostra dettagli

Pietro Ricci ITA vs Kasra Rahmani IRI

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Crivellaro ITA vs Lorenzo Rottoli ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Michele Mecarelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Jacopo Bilardo ITA

Il match deve ancora iniziare

Giacomo Crisostomo ITA vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand (7) – ore 10:00
David Poljak CZE vs Gabriele Bosio ITA

ATP Cesenatico
David Poljak
40
6
3
Gabriele Bosio [12]
0
3
0
Mostra dettagli

Giovanni Oradini ITA vs Daniel Bagnolini ITA

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Andrea Valli ITA

Il match deve ancora iniziare

Mick Veldheer NED vs Josip Simundza CRO

Il match deve ancora iniziare

Alessio Balestrieri ITA vs Federico Iannaccone ITA

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Abama Arena – ore 11:00
Saul Pacheco ESP vs Benjamin Winter Lopez ESP
Il match deve ancora iniziare

Oscar Weightman GBR vs Rodrigo Ledesma Sosa ESP

Il match deve ancora iniziare

Petros Tsitsipas GRE vs Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez ESP vs Daniil Golubev RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Samuel Garcia Hernandez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP

ATP Tenerife
Samuel Garcia Hernandez
0
0
Izan Almazan Valiente [7]
0
0
Mostra dettagli

Adrien Burdet SUI vs Andrea Colombo ITA

Il match deve ancora iniziare

Iiro Vasa FIN vs Szymon Kielan POL

Il match deve ancora iniziare

Kyle Overmyer USA vs Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Jonathan Dazert GER
ATP Koblenz
Buvaysar Gadamauri [1]
6
6
Jonathan Dazert
1
2
Vincitore: Gadamauri
Mostra dettagli

Felix Einig GER vs Stijn Slump NED

ATP Koblenz
Felix Einig
0
0
Stijn Slump [11]
0
0
Mostra dettagli

Adrian Oetzbach GER vs John Sperle GER

Il match deve ancora iniziare

Matyas Cerny CZE vs Tim Handel GER

Il match deve ancora iniziare

Niklas Schell GER vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Johan Nikles SUI vs Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Yannik Kelm GER vs Alec Deckers NED

ATP Koblenz
Yannik Kelm
0
4
3
Alec Deckers [9]
0
6
0
Mostra dettagli

Matthew William Donald CZE vs David Eichenseher GER

Il match deve ancora iniziare

Liam Gavrielides GER vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Oskari Paldanius FIN

Il match deve ancora iniziare

Maik Steiner GER vs Loann Massard FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Juan Estevez ARG vs Valentin Garay ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Mateo Del Pino ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Tomas Farjat ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Lautaro Agustin Falabella ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:00
Tomas Re ARG vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Nicolas Bruna CHI

Il match deve ancora iniziare

Dante Pagani ARG vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 19:00
Igor Marcondes BRA vs Tymur Bieldiugin UKR

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Ezequiel Monferrer ARG vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Pat Rafter Arena – ore 01:00
Pavle Marinkov AUS vs Ty Host AUS
ATP Brisbane
Pavle Marinkov [4]
6
6
Ty Host
4
4
Vincitore: Marinkov
Mostra dettagli

Nikita Bilozertsev UKR vs Duje Markovina AUS

ATP Brisbane
Duje Markovina
2
1
Nikita Bilozertsev [11]
6
6
Vincitore: Bilozertsev
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Jesse Delaney AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
5
6
6
Jesse Delaney
7
4
2
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Yuki Mochizuki JPN vs Ethan Cook AUS

ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
6
6
Ethan Cook
2
3
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli




Show Court 1 – ore 01:00
Matt Hulme AUS vs Linang Xiao CHN
ATP Brisbane
Matt Hulme
2
7
6
Linang Xiao [10]
6
6
3
Vincitore: Hulme
Mostra dettagli

Colin Sinclair NMI vs Jake Dembo AUS

ATP Brisbane
Jake Dembo
3
2
Colin Sinclair [9]
6
6
Vincitore: Sinclair
Mostra dettagli

Chase Ferguson AUS vs Enzo Aguiard AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Enzo Aguiard
4
4
Chase Ferguson [7]
6
6
Vincitore: Ferguson
Mostra dettagli

Naoki Nakagawa JPN vs Kody Pearson AUS

ATP Brisbane
Kody Pearson
0
3
Naoki Nakagawa [8]
6
6
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli




Court 10 – ore 01:00
Scott Jones AUS vs Leo Vithoontien JPN
ATP Brisbane
Leo Vithoontien [6]
3
1
Scott Jones
6
6
Vincitore: Jones
Mostra dettagli

Shunsuke Mitsui JPN vs Brandon Walkin GBR

ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui [2]
4
6
6
Brandon Walkin
6
2
3
Vincitore: Mitsui
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN vs Tomislav Edward Papac AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Kokoro Isomura [5]
6
6
Tomislav Edward Papac
2
1
Vincitore: Isomura
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN vs Aoran Wang CHN

ATP Brisbane
Aoran Wang
6
0
1
Shinji Hazawa [12]
3
6
6
Vincitore: Hazawa
Mostra dettagli





CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Stadium – ore 17:00
Noah Schachter USA vs Felix Corwin USA
Il match deve ancora iniziare

Anmay Devaraj USA vs Micah Braswell USA

Il match deve ancora iniziare

James Hopper GBR vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Wally Thayne USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Tristan McCormick USA vs Dragos Nicolae Cazacu ROU (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 17:00
Sebastian Gima ROU vs Ben Jones GBR
Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Ryan Fishback USA vs Finn Bass GBR

Il match deve ancora iniziare

Brandon Perez VEN vs Strong Kirchheimer USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Keenan Mayo USA vs Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann USA vs Joshua Sheehy USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

