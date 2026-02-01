Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

01/02/2026 09:11 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Stadium Court – ore 08:00
(2) Sonay Kartal GBR vs (8) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Sonay Kartal [2]
0
6
6
0
Aliaksandra Sasnovich [8]
0
2
4
0
Vincitore: Kartal
Mostra dettagli

(5) Liudmila Samsonova RUS vs Sofia Kenin USA Non prima 10:00

WTA Abu Dhabi
Liudmila Samsonova [5]
0
6
1
Sofia Kenin
30
4
0
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (6) Leylah Fernandez CAN Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare




ADCB Court 1 – ore 08:00
Katarzyna Piter POL vs (5) Simona Waltert SUI Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Katarzyna Piter
0
0
3
0
Simona Waltert [5]
0
6
6
0
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

Chloe Paquet FRA vs (6) Sara Bejlek CZE

WTA Abu Dhabi
Chloe Paquet
0
2
2
0
Sara Bejlek [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
(3) Lucrezia Stefanini ITA vs (7) Tamara Zidansek SLO Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
3
Tamara Zidansek [7]
15
1
3
Mostra dettagli

(2) Daria Snigur UKR vs Aliona Bolsova ESP

Il match deve ancora iniziare

(6) Antonia Ruzic CRO vs Yue Yuan CHN Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs (8) Anna Bondar HUN Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif EGY vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
(1) Kaitlin Quevedo ESP vs (8) Iryna Shymanovich BLR Inizio 10:00

WTA Cluj-Napoca
Kaitlin Quevedo [1]
A
2
2
Iryna Shymanovich [8]
40
6
1
Mostra dettagli

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs (5) Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU / Mara Gae ROU vs Veronika Erjavec SLO / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs Viktoriya Tomova BUL Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Irina Bara ROU / Ekaterine Gorgodze GEO vs Aneta Kucmova CZE / Aneta Laboutkova CZE

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
(4) Gabriela Knutson CZE vs Vendula Valdmannova CZE Inizio 10:30
WTA Ostrava
Gabriela Knutson [4]
40
2
Vendula Valdmannova
40
4
Mostra dettagli

Elina Avanesyan ARM vs (7) Moyuka Uchijima JPN Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Linda Klimovicova POL vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Tereza Martincova CZE Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Panna Udvardy HUN vs Darja Vidmanova CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare




Ridera Court – ore 10:30
Katherine Sebov CAN vs (7) Mona Barthel GER Inizio 10:30
WTA Ostrava
Katherine Sebov
30
2
Mona Barthel [7]
40
5
Mostra dettagli

Susan Bandecchi SUI vs Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs (5) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Giuliana Olmos MEX / (1) Aldila Sutjiadi INA vs Julie Pastikova CZE / Vendula Valdmannova CZE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE vs (3) Emily Appleton GBR / (3) Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 06:30
(1) Nicole Fossa Huergo ARG vs (5) Misaki Matsuda JPN Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Nicole Fossa Huergo [1]
0
5
4
0
Misaki Matsuda [5]
0
7
6
0
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Peangtarn Plipuech THA vs (8) Ankita Raina IND Non prima 07:30

WTA Mumbai 125
Peangtarn Plipuech
6
1
6
Ankita Raina [8]
2
6
4
Vincitore: Plipuech
Mostra dettagli




Court 1 – ore 06:30
(3) Zuzanna Pawlikowska POL vs (7) Anastasia Kulikova FIN Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Zuzanna Pawlikowska [3]
6
4
7
Anastasia Kulikova [7]
3
6
6
Vincitore: Pawlikowska
Mostra dettagli

(2) Yasmine Kabbaj MAR vs (6) Kristiana Sidorova RUS Non prima 07:30

WTA Mumbai 125
Yasmine Kabbaj [2]
0
4
2
Kristiana Sidorova [6]
0
6
4
Mostra dettagli

