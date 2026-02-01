WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Stadium Court – ore 08:00
(2) Sonay Kartal
vs (8) Aliaksandra Sasnovich Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Sonay Kartal [2]
0
6
6
0
Aliaksandra Sasnovich [8]
0
2
4
0
Vincitore: Kartal
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Aliaksandra Sasnovich
4-3 → 5-3
Sonay Kartal
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Aliaksandra Sasnovich
3-2 → 4-2
Sonay Kartal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Sonay Kartal
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Aliaksandra Sasnovich
1-0 → 2-0
(5) Liudmila Samsonova vs Sofia Kenin Non prima 10:00
WTA Abu Dhabi
Liudmila Samsonova [5]
0
6
1
Sofia Kenin•
30
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Liudmila Samsonova
3-3 → 4-3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
McCartney Kessler vs Anastasia Pavlyuchenkova
Il match deve ancora iniziare
Ajla Tomljanovic vs (6) Leylah Fernandez Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Hailey Baptiste vs Teodora Kostovic
Il match deve ancora iniziare
ADCB Court 1 – ore 08:00
Katarzyna Piter
vs (5) Simona Waltert Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Katarzyna Piter
0
0
3
0
Simona Waltert [5]•
0
6
6
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Katarzyna Piter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Katarzyna Piter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Chloe Paquet vs (6) Sara Bejlek
WTA Abu Dhabi
Chloe Paquet
0
2
2
0
Sara Bejlek [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Bejlek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Sara Bejlek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Sara Bejlek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sara Bejlek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
(3) Lucrezia Stefanini
vs (7) Tamara Zidansek Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
3
Tamara Zidansek [7]•
15
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
2-3 → 3-3
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
1-0 → 1-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Lucrezia Stefanini
3-1 → 4-1
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(2) Daria Snigur vs Aliona Bolsova
Il match deve ancora iniziare
(6) Antonia Ruzic vs Yue Yuan Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Ella Seidel vs (8) Anna Bondar Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Mayar Sherif vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
(1) Kaitlin Quevedo vs (8) Iryna Shymanovich Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Kaitlin Quevedo [1]
A
2
2
Iryna Shymanovich [8]•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Iryna Shymanovich
1-2 → 1-3
Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Leyre Romero Gormaz vs (5) Maja Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
Miriam Bulgaru / Mara Gae vs Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Sara Sorribes Tormo vs Viktoriya Tomova Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Irina Bara / Ekaterine Gorgodze vs Aneta Kucmova / Aneta Laboutkova
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:30
(4) Gabriela Knutson
vs Vendula Valdmannova Inizio 10:30
WTA Ostrava
Gabriela Knutson [4]
40
2
Vendula Valdmannova•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vendula Valdmannova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
Gabriela Knutson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Vendula Valdmannova
1-3 → 1-4
Gabriela Knutson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Vendula Valdmannova
1-1 → 1-2
Gabriela Knutson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Vendula Valdmannova
0-0 → 0-1
Elina Avanesyan vs (7) Moyuka Uchijima Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Linda Klimovicova vs Katie Volynets
Il match deve ancora iniziare
Dalma Galfi vs Tereza Martincova Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Panna Udvardy vs Darja Vidmanova Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Caty McNally vs Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Ridera Court – ore 10:30
Katherine Sebov
vs (7) Mona Barthel Inizio 10:30
WTA Ostrava
Katherine Sebov
30
2
Mona Barthel [7]•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Mona Barthel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Susan Bandecchi vs Anna Siskova
Il match deve ancora iniziare
Fiona Ferro vs (5) Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
(1) Giuliana Olmos / (1) Aldila Sutjiadi vs Julie Pastikova / Vendula Valdmannova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Lucie Havlickova / Dominika Salkova vs (3) Emily Appleton / (3) Makoto Ninomiya
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 06:30
(1) Nicole Fossa Huergo
vs (5) Misaki Matsuda Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Nicole Fossa Huergo [1]
0
5
4
0
Misaki Matsuda [5]•
0
7
6
0
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Fossa Huergo
4-4 → 4-5
Misaki Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Misaki Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Misaki Matsuda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Nicole Fossa Huergo
5-5 → 5-6
Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Misaki Matsuda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Misaki Matsuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Nicole Fossa Huergo
0-0 → 1-0
Peangtarn Plipuech vs (8) Ankita Raina Non prima 07:30
WTA Mumbai 125
Peangtarn Plipuech
6
1
6
Ankita Raina [8]
2
6
4
Vincitore: Plipuech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ankita Raina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Ankita Raina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Peangtarn Plipuech
1-3 → 2-3
Ankita Raina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Peangtarn Plipuech
0-2 → 0-3
Peangtarn Plipuech
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech
1-4 → 1-5
Peangtarn Plipuech
1-2 → 1-3
Ankita Raina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech
2-1 → 2-2
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 06:30
(3) Zuzanna Pawlikowska
vs (7) Anastasia Kulikova Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Zuzanna Pawlikowska [3]
6
4
7
Anastasia Kulikova [7]
3
6
6
Vincitore: Pawlikowska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Zuzanna Pawlikowska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Zuzanna Pawlikowska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Zuzanna Pawlikowska
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Kulikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Zuzanna Pawlikowska
15-0
30-0
40-0
30-0
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Anastasia Kulikova
2-5 → 3-5
Zuzanna Pawlikowska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Anastasia Kulikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Zuzanna Pawlikowska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Kulikova
5-3 → 6-3
Zuzanna Pawlikowska
4-3 → 5-3
Anastasia Kulikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Zuzanna Pawlikowska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Kulikova
2-2 → 2-3
Zuzanna Pawlikowska
1-2 → 2-2
Anastasia Kulikova
0-2 → 1-2
Zuzanna Pawlikowska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Anastasia Kulikova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) Yasmine Kabbaj vs (6) Kristiana Sidorova Non prima 07:30
WTA Mumbai 125
Yasmine Kabbaj [2]
0
4
2
Kristiana Sidorova [6]•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Yasmine Kabbaj
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Kristiana Sidorova
1-2 → 1-3
Yasmine Kabbaj
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Kristiana Sidorova
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kristiana Sidorova
4-5 → 4-6
Yasmine Kabbaj
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Kristiana Sidorova
4-3 → 4-4
Yasmine Kabbaj
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Kristiana Sidorova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Kristiana Sidorova
1-2 → 2-2
Yasmine Kabbaj
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Kristiana Sidorova
1-0 → 1-1
Yasmine Kabbaj
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
