Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Andrea Vavassori (LIVE)

01/02/2026 08:56 Nessun commento
Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Robin Bertrand FRA vs Titouan Droguet FRA
ATP Montpellier
Robin Bertrand
15
1
0
Titouan Droguet [5]
0
6
0
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Moise Kouame FRA vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Matteo Martineau FRA vs Martin Damm USA

ATP Montpellier
Matteo Martineau
40
3
Martin Damm [7]
40
3
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs Bernabe Zapata Miralles ESP (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: , ,