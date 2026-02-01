ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Andrea Vavassori (LIVE)

Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Robin Bertrand
vs Titouan Droguet
ATP Montpellier
Robin Bertrand•
15
1
0
Titouan Droguet [5]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertrand
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
1-4 → 1-5
R. Bertrand
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Martin Landaluce vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Moise Kouame vs Elias Ymer
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux vs Hugo Grenier
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Matteo Martineau vs Martin Damm
ATP Montpellier
Matteo Martineau
40
3
Martin Damm [7]•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
M. Martineau
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-2 → 2-3
M. Martineau
0-15
df
0-30
15-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
M. Damm
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ugo Blanchet vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Billy Harris vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Roberto Carballes Baena vs Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
