Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 01 Febbraio 2026

01/02/2026 08:51 7 commenti
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002

EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
Samuel Vincent ruggeri ITA vs [7] Semen Pankin RUS Non prima delle 9:30

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-01-25T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri
6
6
Semen Pankin
2
4
Mostra dettagli




TUR W15 Antalya 15000 – Final
[6] Nina Vargova SVK vs Beatrice Ricci ITA ore 12:00
ITF W15 Antalya - 2026-01-25T00:00:00Z
Beatrice Ricci
40
6
1
Nina Vargova
40
7
2
Mostra dettagli

TAG: ,

7 commenti

Mozz 22 (Guest) 01-02-2026 11:13

Grazie per avere rimesso la pagina ITF che è molto importante per vedere i progressi dei nostri ragazzi in una giungla come quella dei 15 mila e dei 25 mila. Rimettiamola già dal Lunedì la prossima settimana, è molto utile.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 01-02-2026 10:24

Bene SVR, era da un pezzo che non vinceva tornei. Con questa vittoria rientra in Top1000, speriamo continui così

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leconte (Guest) 01-02-2026 10:20

Pare proprio che sia tornato a competere!
SVR Torneo vinto e proseguiamo così.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 01-02-2026 10:19

Ottimo rientro di SVR

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 01-02-2026 10:16

SVR is back,la pagina viene fatta solo il sab e dom ,a volte solo la domenica per le finali 😉

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 01-02-2026 10:03

e si rivede anche SVR, e pure in finale.
forza Samuel, speriamo che i problemi fisici siano finiti.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Federico (Guest) 01-02-2026 09:16

Tori, chi si rivede… La pagina figli italiani e delle italiane nei tornei itf…

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90