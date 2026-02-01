Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 01 Febbraio 2026
01/02/2026 08:51 7 commenti
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
Samuel Vincent ruggeri vs [7] Semen Pankin Non prima delle 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-01-25T00:00:00Z
Samuel Vincent Ruggeri
6
6
Semen Pankin
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Semen Pankin
0-15
0-30
0-40
5-4 → 6-4
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
40-15
4-4 → 5-4
Semen Pankin
15-0
30-15
40-15
4-3 → 4-4
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Semen Pankin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Semen Pankin
15-0
30-0
40-15
1-2 → 1-3
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Semen Pankin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Semen Pankin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Semen Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Semen Pankin
15-0
30-0
3-0 → 3-1
Samuel Vincent Ruggeri
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Semen Pankin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
W15 Antalya 15000 – Final
[6] Nina Vargova vs Beatrice Ricci ore 12:00
ITF W15 Antalya - 2026-01-25T00:00:00Z
Beatrice Ricci
40
6
1
Nina Vargova•
40
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nina Vargova
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-2
Beatrice Ricci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nina Vargova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-2*
2-2*
2-3*
3-3*
3-4*
3-5*
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Beatrice Ricci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Nina Vargova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
5-4 → 5-5
Nina Vargova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Beatrice Ricci
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Nina Vargova
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
Beatrice Ricci
0-15
15-15
15-30
15-40
4-1 → 4-2
Nina Vargova
0-15
0-30
3-1 → 4-1
Beatrice Ricci
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Nina Vargova
0-15
0-30
15-30
15-40
1-1 → 2-1
Beatrice Ricci
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Nina Vargova
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
7 commenti
Grazie per avere rimesso la pagina ITF che è molto importante per vedere i progressi dei nostri ragazzi in una giungla come quella dei 15 mila e dei 25 mila. Rimettiamola già dal Lunedì la prossima settimana, è molto utile.
Bene SVR, era da un pezzo che non vinceva tornei. Con questa vittoria rientra in Top1000, speriamo continui così
Pare proprio che sia tornato a competere!
SVR Torneo vinto e proseguiamo così.
Ottimo rientro di SVR
SVR is back,la pagina viene fatta solo il sab e dom ,a volte solo la domenica per le finali 😉
e si rivede anche SVR, e pure in finale.
forza Samuel, speriamo che i problemi fisici siano finiti.
Tori, chi si rivede… La pagina figli italiani e delle italiane nei tornei itf…