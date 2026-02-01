Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125
Central – ore 04:30
Ilia Simakin vs Yi Zhou
Manama, Bahrain 🇧🇭, Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger
Centre Court – ore 15:00
Luca Nardi vs Kyrian Jacquet
Concepción, Chile 🇨🇱, Finale – Terra rossa – Challenger
Cancha Central – ore 16:00
Alejandro Tabilo vs Adolfo Daniel Vallejo
Cancha 1 – ore 15:00
Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann vs Gonzalo Escobar / Eduardo Ribeiro
Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Finale – Campo in cemento al chiuso – Challenger
Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch vs Daniil Glinka
Quimper, France 🇫🇷, Finali – Campo in cemento al chiuso
Court Fred Le Bian – ore 13:00
Dan Added / Arthur Bouquier vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Luca Van Assche vs Remy Bertola (Non prima 15:00)
Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Finale – Campo in cemento all’aperto
Stadium – ore 21:00
Sebastian Korda vs Zachary Svajda (Non prima 22:30)
TAG: Circuito Challenger
1 commento
il giovane russe sta facendo un bell’inizio di stagione: semifinale in india, finale in vietman 1, e vittoria oggi in vietnam 2. best ranking e ingresso nelle quali per il roland garos. bravo.