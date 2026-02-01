Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

01/02/2026 08:42 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

Central – ore 04:30
Ilia Simakin RUS vs Yi Zhou CHN
Ilia Simakin
7
6
Yi Zhou [6]
5
4
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli






Manama, Bahrain 🇧🇭, Finale – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 15:00
Luca Nardi ITA vs Kyrian Jacquet FRA
Il match deve ancora iniziare





Concepción, Chile 🇨🇱, Finale – Terra rossa – Challenger

Cancha Central – ore 16:00
Alejandro Tabilo CHI vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 15:00
Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA vs Gonzalo Escobar ECU / Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare





Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Finale – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch LUX vs Daniil Glinka EST
Il match deve ancora iniziare





Quimper, France 🇫🇷, Finali – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 13:00
Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA
Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Remy Bertola SUI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare






Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Finale – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 21:00
Sebastian Korda USA vs Zachary Svajda USA (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare

1 commento

brunodalla 01-02-2026 10:06

il giovane russe sta facendo un bell’inizio di stagione: semifinale in india, finale in vietman 1, e vittoria oggi in vietnam 2. best ranking e ingresso nelle quali per il roland garos. bravo.

