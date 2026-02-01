Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun italiano presente

01/02/2026 08:30 6 commenti
Bernard Tomic nella foto - Foto Getty Images
🇺🇸 Challenger 75 Cleveland – Tabellone Principale – indoor hard
Sho Shimabukuro 🇯🇵 [1] vs Dan Martin 🇺🇸
Daniel Milavsky 🇺🇸 vs Kaylan Bigun 🇺🇸 [WC]

Qualifier vs Karl Poling 🇺🇸 [WC]
Andre Ilagan 🇺🇸 vs Andres Martin 🇺🇸 [6]

Tristan Boyer 🇺🇸 [3] vs Garrett Johns 🇺🇸
Jack Kennedy 🇺🇸 [JR] vs Borna Gojo 🇭🇷

Lincoln Battle 🇺🇸 [WC] vs Qualifier
Qualifier vs Murphy Cassone 🇺🇸 [5]

Stefan Kozlov 🇺🇸 [7] vs Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪
Raphael Perot 🇫🇷 vs Aristotelis Thanos 🇬🇷

Tyler Zink 🇺🇸 vs Keegan Smith 🇺🇸
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 vs Bernard Tomic 🇦🇺 [4]

Alex Rybakov 🇺🇸 [8] vs Christian Langmo 🇺🇸
Qualifier vs Qualifier

Aryan Shah 🇺🇸 vs Qualifier
Cannon Kingsley 🇺🇸 vs Colton Smith 🇺🇸 [2]

🇺🇸 Challenger 75 Cleveland – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Tristan McCormick USA vs Dragos Nicolae Cazacu ROU
(WC) Ronald Hohmann USA vs (8) Joshua Sheehy USA

(Alt) (2) Sebastian Gima ROU vs Ben Jones GBR
Noah Schachter USA vs (7) Felix Corwin USA

(3) Justin Boulais CAN vs (WC) Wally Thayne USA
(Alt) Brandon Perez VEN vs (9) Strong Kirchheimer USA

(4) Stefan Dostanic USA vs (Alt) Valentin Basel ARG
(Alt) Keenan Mayo USA vs (10) Evan Zhu USA

(5) Ryan Fishback USA vs Finn Bass GBR
(WC) James Hopper GBR vs (11) Matt Kuhar USA

(6) Quinn Vandecasteele USA vs (Alt) Franco Ribero ARG
(WC) Anmay Devaraj USA vs (12) Micah Braswell USA

nico 01-02-2026 11:01

Shimabukuro

Kozlov

Boyer
Smith

Martin
Cassone
Tomic
Rybakov

 6
miky85 01-02-2026 10:07

Smith

Cassone

Shimabukuro
Tomic

Martin
Boyer
Stebe
Q

 5
brizz 01-02-2026 10:02

shimabukuro

kozlov

boyer
rybakov

martin
cassone
tomic
c.smith

 4
brunodalla 01-02-2026 09:20

SMITH

GOJO

SHIMABUKURO
ZINK

A.MARTIN
CASSONE
KOZLOV
LANGMO

 3
patrick 01-02-2026 08:53

TOMIC

CASSONE

SHIMABUKURO
SMITH

MARTIN
GOJO
KOZLOV
RYBAKOV

 2
Dany 01-02-2026 08:50

BOYER

STEBE

SHIMABUKURO
SMITH

MARTIN
CASSONE
TOMIC
RYBAKOV

 1
