Challenger 75 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun italiano presente
🇺🇸 Challenger 75 Cleveland – Tabellone Principale – indoor hard
Sho Shimabukuro 🇯🇵 [1] vs Dan Martin 🇺🇸
Daniel Milavsky 🇺🇸 vs Kaylan Bigun 🇺🇸 [WC]
Qualifier vs Karl Poling 🇺🇸 [WC]
Andre Ilagan 🇺🇸 vs Andres Martin 🇺🇸 [6]
Tristan Boyer 🇺🇸 [3] vs Garrett Johns 🇺🇸
Jack Kennedy 🇺🇸 [JR] vs Borna Gojo 🇭🇷
Lincoln Battle 🇺🇸 [WC] vs Qualifier
Qualifier vs Murphy Cassone 🇺🇸 [5]
Stefan Kozlov 🇺🇸 [7] vs Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪
Raphael Perot 🇫🇷 vs Aristotelis Thanos 🇬🇷
Tyler Zink 🇺🇸 vs Keegan Smith 🇺🇸
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 vs Bernard Tomic 🇦🇺 [4]
Alex Rybakov 🇺🇸 [8] vs Christian Langmo 🇺🇸
Qualifier vs Qualifier
Aryan Shah 🇺🇸 vs Qualifier
Cannon Kingsley 🇺🇸 vs Colton Smith 🇺🇸 [2]
🇺🇸 Challenger 75 Cleveland – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Tristan McCormick vs Dragos Nicolae Cazacu
(WC) Ronald Hohmann vs (8) Joshua Sheehy
(Alt) (2) Sebastian Gima vs Ben Jones
Noah Schachter vs (7) Felix Corwin
(3) Justin Boulais vs (WC) Wally Thayne
(Alt) Brandon Perez vs (9) Strong Kirchheimer
(4) Stefan Dostanic vs (Alt) Valentin Basel
(Alt) Keenan Mayo vs (10) Evan Zhu
(5) Ryan Fishback vs Finn Bass
(WC) James Hopper vs (11) Matt Kuhar
(6) Quinn Vandecasteele vs (Alt) Franco Ribero
(WC) Anmay Devaraj vs (12) Micah Braswell
6 commenti
