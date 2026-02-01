Challenger 125 Rosario: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md
Challenger 125 Rosario – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Camilo Ugo Carabelli vs Qualifier
Facundo Diaz Acosta vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Renzo Olivo
(Alt) Franco Agamenone vs (7) Hugo Dellien
(4) Juan Manuel Cerundolo vs (Alt) Gonzalo Villanueva
Alex Barrena vs (WC) Juan Bautista Torres
Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier
Qualifier vs (8) Andrea Pellegrino
(6) Chun-Hsin Tseng vs Qualifier
Facundo Mena vs Thiago Monteiro
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Andrea Collarini
Thiago Seyboth Wild vs (3) Mariano Navone
(5) Roman Andres Burruchaga vs Lautaro Midon
Felipe Meligeni Alves vs Genaro Alberto Olivieri
Pedro Boscardin Dias vs Marco Cecchinato
Nicolas Kicker vs (2) Francisco Comesana
Challenger 125 Rosario – Tabellone Qualificazione – terra
Hernan Casanova 🇦🇷 [1] [ALT] vs Lautaro Agustin Falabella 🇦🇷 [ALT]
Dante Pagani 🇦🇷 [WC] vs Santiago De La Fuente 🇦🇷 [11]
Guido Ivan Justo 🇦🇷 [2] vs Tomas Farjat 🇦🇷
Ezequiel Monferrer 🇦🇷 vs Conner Huertas del Pino 🇵🇪 [12] [ALT]
Igor Marcondes 🇧🇷 [3] vs Tymur Bielduigin 🇺🇦
Maximo Zeitune 🇦🇷 vs Valerio Aboian 🇦🇷 [7]
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 [4] vs Mateo Del Pino 🇦🇷 [WC]
Bruno Fernandez 🇦🇷 [ALT] vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos 🇧🇷 [8]
Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 [5] vs Nicolas Bruna 🇨🇱 [ALT]
Wilson Leite 🇧🇷 vs Lucio Ratti 🇦🇷 [9]
Juan Estevez 🇦🇷 [6] vs Valentin Garay 🇦🇷 [WC]
Tomas Re 🇦🇷 [WC] vs Carlos Maria Zarate 🇦🇷 [10]
