Challenger 125 Rosario: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

01/02/2026 08:22 8 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
ARG Challenger 125 Rosario – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Qualifier
Facundo Diaz Acosta ARG vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Renzo Olivo ARG
(Alt) Franco Agamenone ITA vs (7) Hugo Dellien BOL

(4) Juan Manuel Cerundolo ARG vs (Alt) Gonzalo Villanueva ARG
Alex Barrena ARG vs (WC) Juan Bautista Torres ARG
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Qualifier
Qualifier vs (8) Andrea Pellegrino ITA

(6) Chun-Hsin Tseng TPE vs Qualifier
Facundo Mena ARG vs Thiago Monteiro BRA
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Andrea Collarini ARG
Thiago Seyboth Wild BRA vs (3) Mariano Navone ARG

(5) Roman Andres Burruchaga ARG vs Lautaro Midon ARG
Felipe Meligeni Alves BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Pedro Boscardin Dias BRA vs Marco Cecchinato ITA
Nicolas Kicker ARG vs (2) Francisco Comesana ARG




ARG Challenger 125 Rosario – Tabellone Qualificazione – terra
Hernan Casanova 🇦🇷 [1] [ALT] vs Lautaro Agustin Falabella 🇦🇷 [ALT]
Dante Pagani 🇦🇷 [WC] vs Santiago De La Fuente 🇦🇷 [11]

Guido Ivan Justo 🇦🇷 [2] vs Tomas Farjat 🇦🇷
Ezequiel Monferrer 🇦🇷 vs Conner Huertas del Pino 🇵🇪 [12] [ALT]

Igor Marcondes 🇧🇷 [3] vs Tymur Bielduigin 🇺🇦
Maximo Zeitune 🇦🇷 vs Valerio Aboian 🇦🇷 [7]

Juan Manuel La Serna 🇦🇷 [4] vs Mateo Del Pino 🇦🇷 [WC]
Bruno Fernandez 🇦🇷 [ALT] vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos 🇧🇷 [8]

Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 [5] vs Nicolas Bruna 🇨🇱 [ALT]
Wilson Leite 🇧🇷 vs Lucio Ratti 🇦🇷 [9]

Juan Estevez 🇦🇷 [6] vs Valentin Garay 🇦🇷 [WC]
Tomas Re 🇦🇷 [WC] vs Carlos Maria Zarate 🇦🇷 [10]

8 commenti

nico 01-02-2026 11:06

Comesana

Diaz

Cerundolo
Tseng

Dellien
Pellegrino
Seyboth
Meligeni

 8
pafort 01-02-2026 10:46

NAVONE

CERUNDOLO

UGO
COMESANA

DELLIEN
PELLEGRINO
TSENG
BURRUCHAGA

 7
miky85 01-02-2026 10:05

Navone

Cerundolo

Carabelli
Burruchaga

Agamenone
Q
Mena
Comesana

 6
brizz 01-02-2026 09:58

cerundolo

burruchaga

ugo
seyboth

agamenone
pellegrino
monteiro
comesana

 5
brunodalla 01-02-2026 09:21

NON MI ERO LOGGATO

COMESANA

CERUNDOLO

UGO
NAVONE

AGAMENONE
PELLEGRINO
MONTEIRO
BURRUCHAGA

 4
patrick 01-02-2026 08:56

CERUNDOLO

NAVONE

CARABELLI
COMESANA

DELLIEN
PELLEGRINO
TSENG
BURRUCHAGA

 2
Dany 01-02-2026 08:48

NAVONE

UGO

BARRENA
COMESANA

DELLIEN
PELLEGRINO
TSENG
BURRUCHAGA

 1
