Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Febbraio 2026. Vavassori avanza nelle quali di Montpellier

Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Al torneo ATP 250 di Montpellier, Andrea Vavassori ha iniziato con il piede giusto il suo percorso di qualificazione. L’azzurro ha superato Roberto Carballés Baena [3] con il punteggio di 76 (8), 6-4, centrando così l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni.
Al turno conclusivo, Vavassori affronterà uno tra Blancaneaux o Grenier, con l’obiettivo di conquistare il tabellone principale del torneo francese.
Da segnalare che nel primo set nel tiebreak Andrea ha annullato due palle set prima di portare a casa la frazione per 10 punti a 8. Nel secondo parziale un break nel terzo gioco ha chiuso la partita per 6 a 4.
Terzo a cirulla…
Concordo, anche perchè è da mesi che lo scrivo, a proposito di Bellucci…
Mi sa che non hai capito…. p e rle
Leva la prima e
Metti i al posto di e
A fine anno Nardi sarà terzo dopo Sinner e Musetti. Sulla qualità del suo tennis non si discute. Sì deve solo dare una sveglia. Forse è troppo sensibile (sarei tentato di dire troppo intelligente) in un mondo di monomaniaci. Ma ce la può fare.
Forse mi confondi con un altro..magari…controlla bene..o.la teresina ti sta divorando?
A sto giro è così.. verranno tempi migliori abbiamo un bel movimento.. aspetto i giovani quest’anno..e la rivincita di jannick e lore
A sto giro è così.. verranno tempi migliori abbiamo un bel movimenti.. aspetto i giovani quest’anno..e la rivincita di jannick e lore
Quelle con la e di Imola che tu dici di solito, intendi?
Per chiudere la settimana forfait di Musetti dalla Gira sudamericana, se va bene lo rivedremo ad Acapulco
Vai DETU….aspetto le tue grandissime perle di saggezza…sai tutto te
@ Andreas Seppi (#4557292)
Intendevo proprio quello…. Dovrebbe prendere uno staff serio ma forse lui è il primo che non lo vuole perché sta bene così. Comunque oggi incredibili I primi 2 punti dell’ultimo game
Considerato il livello discretamente basso, Vava anche in singolare può legittimamente aspirare ad avvicinare la top-100… alla fin fine gli basterebbero tipo 200 punti, un’inezia per un top player
Primo set disastroso per Nardi!
Bella partita, la finale, ben giocata da entrambi.
Pochi gratuiti e parecchi colpi spettacolari.
In particolare, almeno nel terzo, bravo il francese a salvare con prodezze punti che sembravano fatti e finiti per Nardi.
Peccato, forza Luca!
Peccato per Nardi, quei punti erano ossigeno per lui..
Niente da fare, dopo un primo set in cui la prima non gli entrava Nardi sembrava essersi ripigliato e aveva concrete possibilità di vincere il secondo 6-0… Non aver sfruttato quella palla break sul 3-3 nel terzo set ha indirizzato la partita verso il francese
Un off topic che poco ha a che vedere con questi challenger.
Musetti si ritira dai prossimi tornei per favorire la riabilitazione.
Fonte: il suo instagram
Il talento è nulla senza la disciplina, mentalità e lavoro.
Purtroppo oggi Dio non ha voluto che NARDI si infilasse la JACQUET-TA.
Vero DOGE?
E con qst perla di Nardi si conclude qst week end terribile
Ma manco li vince questi tornei e a breve esce dai 150
dai che Luchino ha perso anche questa…
@ Tomax (#4557273)
avrà talento ma è proprio lui che vuole giocarli questi tornei in quanto non si deve impegnare al massimo come dovrebbe fare per tornei diciamo maggiori… a lui interessa vincerne alcuni di quelli minori per guadagnare il giusto per girare il mondo in una perenne vacanza insieme alla sua fidanzata senza troppi sbattimenti questo è il succo!
@ chik67 (#4557194)
Il problema è che uno con il talento di Nardi questi tornei non li dovrebbe nemmeno giocare
@ Detuqueridapresencia (#4557249)
❤️
VAVASSORI OLÈ
Vavassori alè
Servizio e voleè
Nardi in partita nel primo set (sul 4-4) nonostante metta meno del 30% di prime di servizio.
Super colpaccio di Mecarelli
Nardi le sta prendendo…
Ottima qualificazione di lucrezia
E forza Vava!
(con riferimento ad oggi)
Forza Luchino, a prendere questi punti (non pochi), questi soldi (immagino in proporzione) e soprattutto un po’ di fiducia:
Vincere aiuta a convincersi
(con riferimento a ieri, copincollo)
Nardi, perentorio, ben sorprendente.
Olonese, con -ormai frequente- vantaggio dilapidato, deludente.
Per interesse personale purtroppo in me prevale la delusione.
Capisco che non sia facile ma, con la serie ormai più che semestrale di sconfitte (una sconfitta, a questo livello, per me è come se annullasse le due precedenti vittorie nel torneo) inanellate, bisogna che Chiappini e Bellucci si fermino per un esame di coscienza: chi è Bellucci? Cosa vuole e può ottenere dal tennis?
Se la risposta è al piccolo e non ambizioso trotto allora va bene, si continui pure a raccogliere questi risultati galleggiando su questo livello medio-basso.
Se invece gli assaggi del livello superiore fatti nei mesi antecedenti ad agosto 2025 stimolano ancora l’appetito è necessario cambiare qualcosa, più di qualcosa.
Che cosa io non lo so; magari nell’ambiente ci sono figure professionali in grado di aiutare a capire e realizzare i miglioramenti necessari: quattro soldini da investire in un aiuto “esterno” Bellucci li ha accumulati.
Se crede in sé può ributtarli “sul banco” e poi darsi da fare perché non vadano sprecati.
Altrimenti meglio che se li tenga, che si compri casa e che continui così, raccattando gli spiccioli che il mondo del tennis gli lascia.
Però non sarebbe un vivere da vero Pirata
Bel colpo di angelini a cesenatico
La prossima settimana farebbe l’ATP250 di Montpellier, poi è iscritto a due Challenger125 a Pau e Lille quindi altre opportunità di fare punti le avrà, comunque importante che vinca oggi
Una vittoria per Nardi é fondamentale per non sprofondare troppo in classifica: vincendo oggi rientrerebbe nei 100, ma da qui a un mese difende quasi 200 punti che a quei livelli si traducono in 30-40 posizioni
A proposito degli italiani “non in campo”: Cinà non ha certo brillato nei suoi incontri di inizio anno, tuttavia i suoi giustizieri:
— Vallejo ha vinto un challenger la settimana scorsa ed è in finale oggi, BR da 143 a 112 nel ranking virtuale.
— Simakin ha vinto il challenger in Vietnam.
— Michalski si è ritirato comunque in semifinale.
Alë Nardi, cerchiamo di portare a casa almeno questo torneo