Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Febbraio 2026. Vavassori avanza nelle quali di Montpellier

01/02/2026 20:12 39 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Al torneo ATP 250 di Montpellier, Andrea Vavassori ha iniziato con il piede giusto il suo percorso di qualificazione. L’azzurro ha superato Roberto Carballés Baena [3] con il punteggio di 76 (8), 6-4, centrando così l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni.
Al turno conclusivo, Vavassori affronterà uno tra Blancaneaux o Grenier, con l’obiettivo di conquistare il tabellone principale del torneo francese.
Da segnalare che nel primo set nel tiebreak Andrea ha annullato due palle set prima di portare a casa la frazione per 10 punti a 8. Nel secondo parziale un break nel terzo gioco ha chiuso la partita per 6 a 4.

BRN CH 125 Manama – hard
F Nardi ITA – Jacquet FRA Inizio 15:00

ATP Manama
Luca Nardi [7]
5
6
4
Kyrian Jacquet
7
3
6
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli




FRA ATP 250 Montpellier – indoor hard
Q1 Carballes Baena ESP – Vavassori ITA 4° inc. ore 10:30
ATP Montpellier
Roberto Carballes Baena [3]
6
4
Andrea Vavassori
7
6
Vincitore: Vavassori
Mostra dettagli



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
Q1 Sorger AUT – Angelini ITA Inizio 10:00

ATP Cesenatico
Sebastian Sorger [3]
2
4
Lorenzo Angelini
6
6
Vincitore: Angelini
Mostra dettagli

Q1 Ricci ITA – Rahmani IRI 2° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Pietro Ricci
3
3
Kasra Rahmani [11]
6
6
Vincitore: Rahmani
Mostra dettagli

Q1 Crivellaro ITA – Rottoli ITA 3° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Gabriele Crivellaro
5
1
Lorenzo Rottoli [10]
7
6
Vincitore: Rottoli
Mostra dettagli

Q1 Janvier FRA – Mecarelli ITA 4° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Maxime Janvier [2]
1
6
2
Michele Mecarelli
6
3
6
Vincitore: Mecarelli
Mostra dettagli

Q1 Castagnola ITA – Bilardo ITA 5° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Luca Castagnola [4]
7
5
2
Jacopo Bilardo
6
7
6
Vincitore: Bilardo
Mostra dettagli

Q1 Crisostomo ITA – Tabacco ITA 6° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Giacomo Crisostomo
0
6
1
Fausto Tabacco [9]
6
4
6
Vincitore: Tabacco
Mostra dettagli

Q1 Poljak CZE – Bosio ITA Inizio 10:00

ATP Cesenatico
David Poljak
6
6
Gabriele Bosio [12]
3
2
Vincitore: Poljak
Mostra dettagli

Q1 Oradini ITA – Bagnolini ITA 2° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Giovanni Oradini [5]
6
6
Daniel Bagnolini
1
4
Vincitore: Oradini
Mostra dettagli

Q1 Dalla Valle ITA – Valli ITA 3° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle [1]
6
6
Andrea Valli
1
1
Vincitore: Dalla Valle
Mostra dettagli

Q1 Balestrieri ITA – Iannaccone ITA 5° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Alessio Balestrieri
0
0
Federico Iannaccone [7]
6
6
Vincitore: Iannaccone
Mostra dettagli

Q1 Visker NED – Ricca ITA 6° inc. ore 10

ATP Cesenatico
Niels Visker [6]
6
6
Giorgio Ricca
3
4
Vincitore: Visker
Mostra dettagli



ESP CH 75 Tenerife – Hard
Q1 Burdet SUI – Colombo ITA 2° inc. ore 11

ATP Tenerife
Adrien Burdet
1
2
Andrea Colombo [11]
6
6
Vincitore: Colombo
Mostra dettagli



ROU WTA 250 Cluj-Napoca – Hard
TDQ Stefanini ITA – Zidansek SLO ore 10:00

WTA Cluj-Napoca
Lucrezia Stefanini [3]
6
5
6
Tamara Zidansek [7]
1
7
0
Vincitore: Stefanini
Mostra dettagli

TAG:

39 commenti. Lasciane uno!

walden 01-02-2026 21:10

Scritto da Humbert50
A fine anno Nardi sarà terzo dopo Sinner e Musetti. Sulla qualità del suo tennis non si discute. Sì deve solo dare una sveglia. Forse è troppo sensibile (sarei tentato di dire troppo intelligente) in un mondo di monomaniaci. Ma ce la può fare.

Terzo a cirulla…

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 01-02-2026 21:07

Scritto da tinapica
(con riferimento a ieri, copincollo)
Nardi, perentorio, ben sorprendente.
Olonese, con -ormai frequente- vantaggio dilapidato, deludente.
Per interesse personale purtroppo in me prevale la delusione.
Capisco che non sia facile ma, con la serie ormai più che semestrale di sconfitte (una sconfitta, a questo livello, per me è come se annullasse le due precedenti vittorie nel torneo) inanellate, bisogna che Chiappini e Bellucci si fermino per un esame di coscienza: chi è Bellucci? Cosa vuole e può ottenere dal tennis?
Se la risposta è al piccolo e non ambizioso trotto allora va bene, si continui pure a raccogliere questi risultati galleggiando su questo livello medio-basso.
Se invece gli assaggi del livello superiore fatti nei mesi antecedenti ad agosto 2025 stimolano ancora l’appetito è necessario cambiare qualcosa, più di qualcosa.
Che cosa io non lo so; magari nell’ambiente ci sono figure professionali in grado di aiutare a capire e realizzare i miglioramenti necessari: quattro soldini da investire in un aiuto “esterno” Bellucci li ha accumulati.
Se crede in sé può ributtarli “sul banco” e poi darsi da fare perché non vadano sprecati.
Altrimenti meglio che se li tenga, che si compri casa e che continui così, raccattando gli spiccioli che il mondo del tennis gli lascia.
Però non sarebbe un vivere da vero Pirata

Concordo, anche perchè è da mesi che lo scrivo, a proposito di Bellucci…

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 01-02-2026 21:00

Scritto da Arnaldo

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Arnaldo
Vai DETU….aspetto le tue grandissime perle di saggezza…sai tutto te

Quelle con la e di Imola che tu dici di solito, intendi?

Forse mi confondi con un altro..magari…controlla bene..o.la teresina ti sta divorando?

Mi sa che non hai capito…. p e rle
Leva la prima e
Metti i al posto di e

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Humbert50 (Guest) 01-02-2026 20:37

A fine anno Nardi sarà terzo dopo Sinner e Musetti. Sulla qualità del suo tennis non si discute. Sì deve solo dare una sveglia. Forse è troppo sensibile (sarei tentato di dire troppo intelligente) in un mondo di monomaniaci. Ma ce la può fare.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo (Guest) 01-02-2026 20:18

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Arnaldo
Vai DETU….aspetto le tue grandissime perle di saggezza…sai tutto te

Quelle con la e di Imola che tu dici di solito, intendi?

Forse mi confondi con un altro..magari…controlla bene..o.la teresina ti sta divorando?

 35
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giampieur (Guest) 01-02-2026 20:03

Scritto da JOA20
Per chiudere la settimana forfait di Musetti dalla Gira sudamericana, se va bene lo rivedremo ad Acapulco

A sto giro è così.. verranno tempi migliori abbiamo un bel movimento.. aspetto i giovani quest’anno..e la rivincita di jannick e lore

 34
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giampieur (Guest) 01-02-2026 20:02

Scritto da JOA20
Per chiudere la settimana forfait di Musetti dalla Gira sudamericana, se va bene lo rivedremo ad Acapulco

A sto giro è così.. verranno tempi migliori abbiamo un bel movimenti.. aspetto i giovani quest’anno..e la rivincita di jannick e lore

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 01-02-2026 19:38

Scritto da Arnaldo
Vai DETU….aspetto le tue grandissime perle di saggezza…sai tutto te

Quelle con la e di Imola che tu dici di solito, intendi?

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 01-02-2026 19:36

Per chiudere la settimana forfait di Musetti dalla Gira sudamericana, se va bene lo rivedremo ad Acapulco

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo (Guest) 01-02-2026 19:24

Vai DETU….aspetto le tue grandissime perle di saggezza…sai tutto te

 30
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Tomax (Guest) 01-02-2026 19:10

@ Andreas Seppi (#4557292)

Intendevo proprio quello…. Dovrebbe prendere uno staff serio ma forse lui è il primo che non lo vuole perché sta bene così. Comunque oggi incredibili I primi 2 punti dell’ultimo game

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 19:07

Considerato il livello discretamente basso, Vava anche in singolare può legittimamente aspirare ad avvicinare la top-100… alla fin fine gli basterebbero tipo 200 punti, un’inezia per un top player

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 01-02-2026 18:48

Primo set disastroso per Nardi!

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
UAZ (Guest) 01-02-2026 18:47

Bella partita, la finale, ben giocata da entrambi.
Pochi gratuiti e parecchi colpi spettacolari.
In particolare, almeno nel terzo, bravo il francese a salvare con prodezze punti che sembravano fatti e finiti per Nardi.
Peccato, forza Luca!

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, puffo65
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 18:42

Peccato per Nardi, quei punti erano ossigeno per lui..

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 01-02-2026 18:42

Niente da fare, dopo un primo set in cui la prima non gli entrava Nardi sembrava essersi ripigliato e aveva concrete possibilità di vincere il secondo 6-0… Non aver sfruttato quella palla break sul 3-3 nel terzo set ha indirizzato la partita verso il francese

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 01-02-2026 18:40

Un off topic che poco ha a che vedere con questi challenger.
Musetti si ritira dai prossimi tornei per favorire la riabilitazione.
Fonte: il suo instagram

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 01-02-2026 18:38

Scritto da Tomax
@ chik67 (#4557194)
Il problema è che uno con il talento di Nardi questi tornei non li dovrebbe nemmeno giocare

Il talento è nulla senza la disciplina, mentalità e lavoro.

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
MAURO (Guest) 01-02-2026 18:37

Purtroppo oggi Dio non ha voluto che NARDI si infilasse la JACQUET-TA.
Vero DOGE?

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harry Poster (Guest) 01-02-2026 18:36

E con qst perla di Nardi si conclude qst week end terribile

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 01-02-2026 18:35

Scritto da patric25
@ Tomax (#4557273)
avrà talento ma è proprio lui che vuole giocarli questi tornei in quanto non si deve impegnare al massimo come dovrebbe fare per tornei diciamo maggiori… a lui interessa vincerne alcuni di quelli minori per guadagnare il giusto per girare il mondo in una perenne vacanza insieme alla sua fidanzata senza troppi sbattimenti questo è il succo!

Ma manco li vince questi tornei e a breve esce dai 150

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, walden
patric25 01-02-2026 18:30

dai che Luchino ha perso anche questa…

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 01-02-2026 18:20

@ Tomax (#4557273)

avrà talento ma è proprio lui che vuole giocarli questi tornei in quanto non si deve impegnare al massimo come dovrebbe fare per tornei diciamo maggiori… a lui interessa vincerne alcuni di quelli minori per guadagnare il giusto per girare il mondo in una perenne vacanza insieme alla sua fidanzata senza troppi sbattimenti questo è il succo!

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 01-02-2026 18:16

@ chik67 (#4557194)

Il problema è che uno con il talento di Nardi questi tornei non li dovrebbe nemmeno giocare

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GianlucaPozziPerSempre (Guest) 01-02-2026 18:01

@ Detuqueridapresencia (#4557249)

❤️

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
GianlucaPozziPerSempre (Guest) 01-02-2026 18:00

VAVASSORI OLÈ

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 01-02-2026 17:52

Vavassori alè
Servizio e voleè

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Marco M.
chik67 01-02-2026 17:00

Nardi in partita nel primo set (sul 4-4) nonostante metta meno del 30% di prime di servizio.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 01-02-2026 16:59

Super colpaccio di Mecarelli

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
patric25 01-02-2026 16:49

Nardi le sta prendendo…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 01-02-2026 13:28

Ottima qualificazione di lucrezia

 9
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica, puffo65, Paky 71
tinapica 01-02-2026 12:21

E forza Vava!

 8
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Detuqueridapresencia, Paky 71
tinapica 01-02-2026 12:18

(con riferimento ad oggi)
Forza Luchino, a prendere questi punti (non pochi), questi soldi (immagino in proporzione) e soprattutto un po’ di fiducia:
Vincere aiuta a convincersi

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
tinapica 01-02-2026 12:16

(con riferimento a ieri, copincollo)
Nardi, perentorio, ben sorprendente.
Olonese, con -ormai frequente- vantaggio dilapidato, deludente.
Per interesse personale purtroppo in me prevale la delusione.
Capisco che non sia facile ma, con la serie ormai più che semestrale di sconfitte (una sconfitta, a questo livello, per me è come se annullasse le due precedenti vittorie nel torneo) inanellate, bisogna che Chiappini e Bellucci si fermino per un esame di coscienza: chi è Bellucci? Cosa vuole e può ottenere dal tennis?
Se la risposta è al piccolo e non ambizioso trotto allora va bene, si continui pure a raccogliere questi risultati galleggiando su questo livello medio-basso.
Se invece gli assaggi del livello superiore fatti nei mesi antecedenti ad agosto 2025 stimolano ancora l’appetito è necessario cambiare qualcosa, più di qualcosa.
Che cosa io non lo so; magari nell’ambiente ci sono figure professionali in grado di aiutare a capire e realizzare i miglioramenti necessari: quattro soldini da investire in un aiuto “esterno” Bellucci li ha accumulati.
Se crede in sé può ributtarli “sul banco” e poi darsi da fare perché non vadano sprecati.
Altrimenti meglio che se li tenga, che si compri casa e che continui così, raccattando gli spiccioli che il mondo del tennis gli lascia.
Però non sarebbe un vivere da vero Pirata

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Vasco90 01-02-2026 11:49

Bel colpo di angelini a cesenatico

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Paky 71
JOA20 (Guest) 01-02-2026 10:41

Scritto da Bagel
Una vittoria per Nardi é fondamentale per non sprofondare troppo in classifica: vincendo oggi rientrerebbe nei 100, ma da qui a un mese difende quasi 200 punti che a quei livelli si traducono in 30-40 posizioni

La prossima settimana farebbe l’ATP250 di Montpellier, poi è iscritto a due Challenger125 a Pau e Lille quindi altre opportunità di fare punti le avrà, comunque importante che vinca oggi

 4
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Marco M., Detuqueridapresencia
Bagel 01-02-2026 09:45

Una vittoria per Nardi é fondamentale per non sprofondare troppo in classifica: vincendo oggi rientrerebbe nei 100, ma da qui a un mese difende quasi 200 punti che a quei livelli si traducono in 30-40 posizioni

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Marco M.
WinItaly_ex_Berga 01-02-2026 08:44

A proposito degli italiani “non in campo”: Cinà non ha certo brillato nei suoi incontri di inizio anno, tuttavia i suoi giustizieri:
— Vallejo ha vinto un challenger la settimana scorsa ed è in finale oggi, BR da 143 a 112 nel ranking virtuale.
— Simakin ha vinto il challenger in Vietnam.
— Michalski si è ritirato comunque in semifinale.

 2
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, piper, Marco M., Bagel, Vasco90, walden
Sottile 01-02-2026 08:26

Alë Nardi, cerchiamo di portare a casa almeno questo torneo

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, piper, Marco M., Vasco90