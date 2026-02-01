Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi dell’ultima giornata. Sesko ed Efremova sul trono junior

01/02/2026
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Il prestigioso torneo junior degli Australian Open 2026 si è concluso con due giovani talenti che hanno conquistato i titoli nel singolare maschile e femminile, segnando un importante passo nelle loro carriere internazionali.

Singolare Maschile – Žiga Šeško
Il diciassettenne sloveno Žiga Šeško ha scritto una pagina storica vincendo il titolo del singolare maschile a Melbourne. Dopo aver perso il primo set contro Keaton Hance (USA), Šeško ha reagito con carattere, imponendosi 4-6, 6-3, 6-4 nella finale e diventando il primo giocatore sloveno a conquistare un titolo junior in un torneo del Grande Slam.
La sua prestazione nel torneo è stata caratterizzata da solidità nelle fasi cruciali della partita, dimostrando maturità oltre la sua giovane età.

Singolare Femminile – Ksenia Efremova
Nel torneo femminile, la francese Ksenia Efremova ha conquistato il titolo junior con un’ottima prestazione nella finale contro Ekaterina Tupitsyna. Efremova ha vinto 6-3, 7-5, confermando il suo potenziale da futura protagonista nel circuito professionistico.
La sua vittoria a Melbourne è un successo importante nel percorso di crescita di una delle giovani più interessanti del movimento tennistico femminile.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna RUS vs (3) K. Efremova FRA
GS Australian Open
E. Tupitsyna
3
5
K. Efremova [3]
6
7
Vincitore: K. Efremova
Mostra dettagli

(4) K. Hance USA vs (7) Z. Sesko SLO

GS Australian Open
K. Hance [4]
6
3
4
Z. Sesko [7]
4
6
6
Vincitore: Z. Sesko
Mostra dettagli

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) C. Alcaraz ESP vs (4) N. Djokovic SRB

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
2
6
6
7
N. Djokovic [4]
6
2
3
5
Vincitore: C. Alcaraz
Mostra dettagli

Australian Open - Finale - Chi vincerà?

  • Alcaraz (3-0) (40%, 169 Votes)
  • Alcaraz (3-1) (28%, 117 Votes)
  • Djokovic (3-1) (14%, 57 Votes)
  • Djokovic (3-2) (11%, 48 Votes)
  • Alcaraz (3-2) (4%, 17 Votes)
  • Djokovic (3-0) (2%, 10 Votes)

Total Voters: 418

Loading ... Loading ...

245 commenti.

givaldo barbosa (Guest) 01-02-2026 16:05

@ Detuqueridapresencia (#4557060)

Forza, amico Detu. Nessuno vuole metterti i piedi in testa. Il forum non è un terreno di guerra, non è campo di battaglia. Dai!

 245
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 01-02-2026 16:02

@ Kirralie Smith fight club (#4557103)

Veramente è lei che si agita: ma occhio che agitandosi rischia di dare maggiore soddisfazione a ….

 244
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kirralie Smith fight club (Guest) 01-02-2026 15:24

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Anche per Musetti se non si infortunava, asfaltava Sinner e aveva il 60% di possibiltà di vincere il torneo…parlo da sportivo indipendentemente dal tifo

Diciamo che sarebbe stato un derby apertissimo

Non ne sono sicuro Musetti era al top di forma atletica fisica e mentale, mentre Sinner era sottotono in generale..chiaramente a pari condizioni Sinner è ancora nettamente numero uno italiano

Figurati sono un Musettiano doc… avrà altre occasioni

Hai visto che nessuno ti impedisce di parlare? Mamma mia hai fatto un casino! 😀
In Italia è reato l’apologia del fascismo, magari in Romania, Polonia, Cecoslovacchia…non avresti avuto il diritto di portare in giro certi simboli così tristi.

In Italia c’è libertà, ti sei agitato manco ti dovessero sbattere in galera…e che siamo a Cuba? 😀

Prendiamola a ridere, va, che sennò il fatto è troppo triste!

 243
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 01-02-2026 14:49

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Anche per Musetti se non si infortunava, asfaltava Sinner e aveva il 60% di possibiltà di vincere il torneo…parlo da sportivo indipendentemente dal tifo

Diciamo che sarebbe stato un derby apertissimo

Non ne sono sicuro Musetti era al top di forma atletica fisica e mentale, mentre Sinner era sottotono in generale..chiaramente a pari condizioni Sinner è ancora nettamente numero uno italiano

Figurati sono un Musettiano doc… avrà altre occasioni

 242
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Aquila. 01-02-2026 14:35

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Anche per Musetti se non si infortunava, asfaltava Sinner e aveva il 60% di possibiltà di vincere il torneo…parlo da sportivo indipendentemente dal tifo

Diciamo che sarebbe stato un derby apertissimo

Non ne sono sicuro Musetti era al top di forma atletica fisica e mentale, mentre Sinner era sottotono in generale..chiaramente a pari condizioni Sinner è ancora nettamente numero uno italiano

 241
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Detuqueridapresencia 01-02-2026 14:31

Scritto da Aquila.

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Anche per Musetti se non si infortunava, asfaltava Sinner e aveva il 60% di possibiltà di vincere il torneo…parlo da sportivo indipendentemente dal tifo

Diciamo che sarebbe stato un derby apertissimo

 240
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Aquila. 01-02-2026 14:30

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Anche per Musetti se non si infortunava, asfaltava Sinner e aveva il 60% di possibilità di vincere il torneo…parlo da sportivo indipendentemente dal tifo

 239
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mauriz70 01-02-2026 14:22

Scritto da MI.RCO

Scritto da Tomax
Sinner normale oggi vinceva… Grande rammarico speriamo torni carico e non la subisca. Deve vincere I 2 1000 americani per riprendere fiducia

Qualcuno parli con Ferrara.
Non mi sembra che abbia le idee chiare

Ciro Ferrara c’è solo un Ciro Ferrara…

 238
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Detuqueridapresencia 01-02-2026 14:19

@ sander (#4556894)

Ehi ehi toc toc c’è nessuno in casa????

Io ho risposto a entrambi, chi intimava di silenziarmi e chi concordava. Ho quotato ENTRAMBI!!!

Cambia occhiali!

 237
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
Detuqueridapresencia 01-02-2026 14:16

Scritto da givaldo barbosa
@ Detuqueridapresencia (#4556874)
Detu, caro, nonostante le tue intemperanze ti vogliamo bene. Un suggerimento che mi permetto di dare è di respirare profondamente prima di scrivere, prendi tempo. Siamo tutti per la pace, maggiormente in questi tempi difficili e astiosi. Ciao

Barboso barbosa respirare tu meglio e più a lungo. Hai cominciato tu la lotta. Io, semplicemente, non mi sottraggo mai ad essa. Non la comincio, ma non mi faccio mettere i piedi in testa da chicchessia.

 236
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 01-02-2026 14:14

Scritto da Grimaldello
Comunque Sinner vincerà gli altri 3 slam dell’anno e raggiungerà Alcaraz a quota 7

A grimaldello di cocker

 235
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Purple Rain 01-02-2026 14:05

Scritto da Aquila.

Scritto da NICK

Scritto da io
Comunque vada incredibile il serbo. Proviamo ad immaginare una partita tra lui e Jannik o Alcatraz a età invertite.

Non c’era partita, i Big 3 erano superiori, forse Alcaraz al 110% poteva reggere

Scritto da Pier no guest
La racchetta di Nole (una TK57, praticamente una PT57 Radical MP) ha sempre avuto il piombo(non a ore 12 ma 7-9 e 3-5) e con Agassi e Prokes venne aumentata in lunghezza di 4/5mm così la diminuzione del peso (da 359 a 353g) con bilanciamento da 32.8 a 32.4 gli ha permesso di mantenere alto lo swingweight seppur meno rispetto al passato. Nole con Federer è il giocatore più attento e sensibile al telaio al punto di polemizzare con la sede di Kennelbach contestandone i dati di laboratorio dei telai che lui non riscontrava.
Noto, scusate, l’incapacità di godersi un match non bello ma molto interessante sotto l’aspetto tattico lasciandosi andare a polemiche da tifo francamente becero,offensivo.
È tennis,una palla che va oltre la rete e possibilmente entro le righe,cosa c’entrino i fattacci di Torino con un commento su un dritto è incomprensibile così come offese e pietose rivincite se uno non vedeva favorito chi poi ha con merito vinto.
Spero che alcuni si impegnino con tale intensità anche in aspetti più importanti della vita e con meno acredine.

Nella mia piccola carriera, stroncata in parte per una grave malattia ho provato le variazione dei pesi sulla racchetta, ma alla fine ho preferito avere in borsa racchette con più variazioni di tiraggio, che usavo in base alla mia condizione fisica

La Radical stock fa 295 grammi, aggiunge silicone nel manico, grip in cuoio,uno o due overgrip e le strisce di piombo sui lati e si ritrova agli oltre 350 grammi attuali

 234
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 01-02-2026 13:42

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Aquila.

Scritto da zedarioz

Scritto da Aquila.

Scritto da zedarioz

Scritto da Fabrizio82
Nole sotto due a uno come contro Jannik.. Ora ristabilita la par condicio vediamo che si inventa..

Ha 4 ore di tennis sul groppone in più. Alcaraz non trascendentale ma può solo suicidarsi per non vincerla.

Come Sinner

Assolutamente no. Sinner non ha giocato bene ma non si è suicidato. Se Nole con Sinner avesse avuto il calo che ha avuto oggi dopo il primo set finiva 0-3. Con Sinner, Nole ha tenuto un gran livello per 4 ore, oggi era impossibile ripetersi. Può solo sperare nel calo di Alcaraz per qualche motivo imponderabile.

Scusa la mia era una battuta perchè bisogna ammettee che Novak contro Sinner era perfettamente riposato, Alcaraz al contrario sta sfruttando il mancato recupero di energie che Novak ha avuto nella maratona contro Sinner

insomma, pure per Alcaraz la semi non è stata una passeggiata… sinceramente io non sto vedendo un Nole affaticato, ma semplicemente un Carlos più centrato a livello tattico, a differenza di Jannik che aveva preparato male il match e non è stato bravo a trovare le contromisure, a prescindere dalle tante palle break sprecate

Già a inizio secondo set Djokovic non ce la faceva più. Camminava per il campo con lo sguardo spento. Giusto alla fine del quarto ha cercato di caricarsi ma comunque le gambe non le aveva più. Il primo set è stato un capolavoro. Poi finita la benzina ha perso il servizio ed è diventato fallissimo pure di rovescio la tirava fuori anche quando aveva tempo di piazzarsi. Inoltre nel primo set aveva un dritto che sembrava il berrettini dei tempi d’oro. Dal secondo non c’è più stato. Anche quando riusciva a costruire bene il punto e doveva chiudere col dritto non ce la faceva perché tirava piano e Alcaraz riusciva a riprendere il controllo dello scambio.

 233
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tonino (Guest) 01-02-2026 13:34

@ Non tennista (#4556983)

Ecco un altro profeta,ma non ti basta quello che è successo agli AO, vuoi portargli già sfiga per il rolando?

 232
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 01-02-2026 13:28

Sappiate che Sinner vincerà il prossimo RG e completerà i 4 slam vinti come l’amico Carlos ha fatto oggi

L’unico rammarico è per Musetti, non si sa nulla sui tempi di recurero e quando torna a giocare

 231
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 01-02-2026 13:14

@ Detuqueridapresencia (#4556928)

Posso dire?
A me no.
Uno che osa sostenere pubblicamente che il livello di gioco generale di questo momento storico sia superiore a quello di dieci anni fa, mentre lui continua a prenderle dai protagonisti giovani di oggi come le prendeva dieci anni, e meno, fa, da chi già allora era intorno ai 30 (ed oggi era in finale, mentre lui no: si fossero incontrati in SF Giocovic lo avrebbe surclassato, ho pochi dubbi a riguardo) a me non suscita alcuna empatia, men che meno compassione.
Impari a dire meno cretinate in conferenza stampa.

 230
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 13:12

Confido sia solo un titolo provvisorio che avete buttato là in attesa di esprimere un giudizio sulla finale vera… obiettivamente delle finali junior non frega nulla a nessuno

 229
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Boga88, Detuqueridapresencia
tinapica 01-02-2026 13:07

@ Passatore cortese (#4556930)

Momento chiave di volta, indubbiamente.

 228
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 01-02-2026 13:06

Gran carattere di Alcarazzo per ottenere lo 0-15 nel gioco finale e decisivo.
Giocovic incredibile, fino in fondo veramente incredibile, ed allora il giovincello accettò il fatto di dover fare gli straordinari per tenergli la testa sott’acqua in un frangente così decisivo.
Rimpiangerà a lungo quell’errore in lunghezza sulla strapPalla avuta sul 4-4, IV partita: fosse andato 5-4 e battuta e avesse conquistata la V partita, chissà…
Troppo falloso nei punti decisivi, anche nel IV parziale in cui aveva rialzato il livello e l’attenzione, ma non si può far altro che alzarsi in piedi per un lunghissimo applauso al Leone di Serbia, che anche oggi, con le pile scarichissime, un mezzo miracolo l’ha fatto.
Ci sono voluti due “nipoti”, i più forti nati negli anni 2000, uno dopo l’altro consecutivamente, per battere il nonno.
E basti questo.
Con altre premesse gioirei per la vittoria di Carletto, che mi sta simpatico e gioca in un modo straordinario e divertente.
Ma oggi no: mi preoccupa troppo la possibilità che possa realizzare l’Impresa Suprema dei 4 Tornei Maggiori in questo 2026.
Se si riprenderà pienamente in tempo dall’infortunio patito pochi giorni or sono io confido in Lorenzo, il Magnifico da Carrara, perché a Parigi gli impedisca di mettere il secondo tassello verso l’Impresa Suprema.
Per ora applaudo AlcarazGarfia, con preoccupazione.

 227
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MI.RCO 01-02-2026 13:05

Scritto da Tomax
Sinner normale oggi vinceva… Grande rammarico speriamo torni carico e non la subisca. Deve vincere I 2 1000 americani per riprendere fiducia

Qualcuno parli con Ferrara.
Non mi sembra che abbia le idee chiare

 226
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 01-02-2026 13:02

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

Esattamente….venerdì zverev sul 5 a 4 servizio a disposizione si è mangiato lo slam….l ultimo treno che non ripassera’ mai piu

 225
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Mirco (Guest) 01-02-2026 13:01

Scritto da Laura

Scritto da Mirco
Devvero qualcuno pensava che Djok. potesse battere Alcaraz?
Aveva sulle spalle piu’ di 4 ore di semifinale contro Sinner

Alcaraz aveva 5 ore e mezzo con zverev

Anche 22 anni

 224
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Passatore cortese (Guest) 01-02-2026 13:01

Palla break sul 4/4 che avrebbe portato Nole a servire per il set ed andare ad un imprevedibile quinto set ma Alcaraz l’annulla e poi ottiene lui il break ed il titolo. Zverev va servire per il 6/4 nel quinto con una rimonta clamorosa ma Alcaraz gli fa un doppio break evitando una sconfitta dannosa in tutti i sensi non solo per i punti. Questo deve essere capace di fare un tennista se vuole diventare ma soprattutto rimanere il n. 1.

 223
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Detuqueridapresencia 01-02-2026 13:00

Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.

Onore a Djokovic.

PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi

 222
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M., il capitano, Aquila.
Koko (Guest) 01-02-2026 12:59

Sinner ha ancora fuori controllo il servizio in fasi di rilassamento e la risposta sui tanti breakpoints sprecati in maniera inopinata. Alcaraz è diventato più affidabile in certi frangenti delicati e con più capacità tecnica istintiva. Forse è giusto che non vinca sempre il più costruito dei due.

 221
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabio (Guest) 01-02-2026 12:58

Nole per favore chiudiamo qua anche se non hai vinto è il punto più alto che puoi raggiungere adesso,non fare la fine degli altri 2,chiudi adesso che sei competitivo

 220
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 01-02-2026 12:58

Scritto da marco
Con tutto il rispetto per Alcaraz che è un super fenomeno a me pare patetico quando fa ste urla belluine per aver vinto un game contro un quasi trentanovenne in riserva da un’ora e mezza e tra l’altro sculando anche per colpi presi male che gli stanno dentro per grazia ricevuta.

È un tamarro….sinner un signore, alcaraz un tamarro….parlo di modo di essere….tennisticamente parlando invece alcaraz è un fenomeno assoluto e vincerà molto di più di sinner …..e non avendo alri rivali oltre al nostro, arriverà tranquillamente a ben piu di 30 slam…..dietro ai 2 non ci è veramente niente….altroché ai tempi dei big3

 219
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giuseppespartano
Grimaldello (Guest) 01-02-2026 12:58

Comunque Sinner vincerà gli altri 3 slam dell’anno e raggiungerà Alcaraz a quota 7

 218
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 12:58

Scritto da Tomax
Sinner normale oggi vinceva… Grande rammarico speriamo torni carico e non la subisca. Deve vincere I 2 1000 americani per riprendere fiducia

Jannik ha perso in semi, poi ogni partita fa storia sé… dovreste provare ad essere più sportivi: il tennis non è mica il calcio

 217
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Luce nella notte 01-02-2026 12:57

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
1.Al momento su cemento alcaraz è piu forte di jannik . Lo certificano i 2 slam consecutivi su duro. Vedremo su rosso ed erba.
2. Mentalmente tra i 2 c’è un abisso. Il killer instinct di carlitos è ai livelli di nadal. Quello di jannik è livello Federer 2019 40-15

ti massacreranno ma in effetti non hai torto, poi Jannik è continuo, mentre Alcaraz, a differenza di Nadal, spesso si fa distrarre dai piaceri della vita… il problema di Jannik è che lui somiglia più a Nadal, che vinceva già a 18 anni, piuttosto che a Federer, che ha cominciato a vincere a 22 anni… chi vivrà vedrà, ma Alcaraz secondo la mia modesta opinione vincerà più di Jannik, che manco gioca le Olimpiadi

E’ una delle molte cose intelligenti che fa Sinner: non andare a SPACCARSI, compromettere preparazione e ritmo nei tornei, sprecando energie e fisico in puttanate senza senso come la olimpiade di Tennis o la pseudo-davis.
Tra l’ altro la pagliacciata “olimpiadi di Tennis” prevedeva un demenziale ritorno su Terra rossa dopo Wimbledon compromettendo al 100% l’ avvicinamento agli US Open.

 216
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Silvy__89 (Guest) 01-02-2026 12:56

Bravo lo stesso Nole, ha pagato la stanchezza del match con Sinner probabilmente oggi. Peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una carriera leggendaria.

 215
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Ram
-1: Giuseppespartano
OspiteSgradito (Guest) 01-02-2026 12:56

Carlos! Che bella immagine per il tennis.
Talento, carisma, bel gioco, mentalità vincente, fisico pazzesco.
Forza!!!

 214
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 01-02-2026 12:55

Scritto da Mirco
Devvero qualcuno pensava che Djok. potesse battere Alcaraz?
Aveva sulle spalle piu’ di 4 ore di semifinale contro Sinner

Alcaraz aveva 5 ore e mezzo con zverev

 213
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tyler_durden
-1: MI.RCO
Franco66 (Guest) 01-02-2026 12:54

Grazie di tutto Novak Comunque una sconfitta più che dignitosa Carlito al di là delle sue doti atletiche ha un talento tennistico unico Basta vedere come gioca la palla corta come gioca in anticipo Bisogna dirlo Bravo Carlito E ancora grazie di tutto a Novak

 212
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 01-02-2026 12:53

Come detto ieri se il serbo perde la finale ,la vittoria sul nostro varrà di meno.
Grande Carlitos.
Avevo dubbi su chi è più forte tra lo spagnolo e l’italiano:oggi il dubbio è diventato una certezza per il murciano.
Ha battuto uno forte e di più.
Personalità e talento incredibile.

 211
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
hugo stiglitz (Guest) 01-02-2026 12:53

Grande Carlos. Conferma una volta di più di essere il migliore al mondo , ma complimenti a Nole . Lo spagnolo ha fatto vedere a tutti che a 22 anni si può crescere ancora mentalmente,e credo che abbia molte chances di realizzare il Grande Slam. Fenomeno!

 210
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 01-02-2026 12:53

Sfuma il sogno di Nole, e sinceramente a me spiace, ma complimenti ad Alcaraz che senza Ferrero ha giocato un match tatticamente perfetto

 209
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
frafra (Guest) 01-02-2026 12:53

Dopo aver rullato sinner agli US open, batte anche Djokovic, il migliore

 208
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Marco M. 01-02-2026 12:52

Bravo Alcaraz, Nole ce l’ha messa tutta e non è bastato.
Non sono contento perché dopo il video della presa in giro a Jannik speravo in Nole, ma sono mesi che in tanti si scrive sul fatto che uno dei due lo si può anche battere, tutti e due in sequenza è molto molto difficile per chiunque, anche se sei il più vincente della storia.

 207
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, il capitano, Ram
givaldo barbosa (Guest) 01-02-2026 12:51

@ Detuqueridapresencia (#4556874)

Detu, caro, nonostante le tue intemperanze ti vogliamo bene. Un suggerimento che mi permetto di dare è di respirare profondamente prima di scrivere, prendi tempo. Siamo tutti per la pace, maggiormente in questi tempi difficili e astiosi. Ciao

 206
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
-1: Detuqueridapresencia
Fi (Guest) 01-02-2026 12:51

Bravo Alcaraz, se la merita questa vittoria, altro record raggiunto. Onore assoluto anche a djokovic.
Aspettando il Roland Garros per una rivincita con Jannik.

 205
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Don Budge fathers
Viva la Vida 01-02-2026 12:51

Game Over per tutti gli altri per i prossimi 10 anni!!!

 204
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Mats 01-02-2026 12:51

Scritto da Paolo
Forza Nole! L’Italia del tennis è con te.

Anche no.
Grande Carlos!!!!

 203
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giuseppespartano, il capitano
JOA20 (Guest) 01-02-2026 12:51

Complimenti ad Alcaraz, Djokovic nel quarto set ha tenuto bene ma non ha saputo cogliere l’occasione di portarla al quinto quando ha avuto quella palla break sul 4–4.

 202
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Mirco (Guest) 01-02-2026 12:51

Devvero qualcuno pensava che Djok. potesse battere Alcaraz?
Aveva sulle spalle piu’ di 4 ore di semifinale contro Sinner

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)