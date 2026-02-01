Australian Open: I risultati completi dell’ultima giornata. Sesko ed Efremova sul trono junior

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Il prestigioso torneo junior degli Australian Open 2026 si è concluso con due giovani talenti che hanno conquistato i titoli nel singolare maschile e femminile, segnando un importante passo nelle loro carriere internazionali.
Singolare Maschile – Žiga Šeško
Il diciassettenne sloveno Žiga Šeško ha scritto una pagina storica vincendo il titolo del singolare maschile a Melbourne. Dopo aver perso il primo set contro Keaton Hance (USA), Šeško ha reagito con carattere, imponendosi 4-6, 6-3, 6-4 nella finale e diventando il primo giocatore sloveno a conquistare un titolo junior in un torneo del Grande Slam.
La sua prestazione nel torneo è stata caratterizzata da solidità nelle fasi cruciali della partita, dimostrando maturità oltre la sua giovane età.
Singolare Femminile – Ksenia Efremova
Nel torneo femminile, la francese Ksenia Efremova ha conquistato il titolo junior con un’ottima prestazione nella finale contro Ekaterina Tupitsyna. Efremova ha vinto 6-3, 7-5, confermando il suo potenziale da futura protagonista nel circuito professionistico.
La sua vittoria a Melbourne è un successo importante nel percorso di crescita di una delle giovani più interessanti del movimento tennistico femminile.
Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna vs (3) K. Efremova
Già a inizio secondo set Djokovic non ce la faceva più. Camminava per il campo con lo sguardo spento. Giusto alla fine del quarto ha cercato di caricarsi ma comunque le gambe non le aveva più. Il primo set è stato un capolavoro. Poi finita la benzina ha perso il servizio ed è diventato fallissimo pure di rovescio la tirava fuori anche quando aveva tempo di piazzarsi. Inoltre nel primo set aveva un dritto che sembrava il berrettini dei tempi d’oro. Dal secondo non c’è più stato. Anche quando riusciva a costruire bene il punto e doveva chiudere col dritto non ce la faceva perché tirava piano e Alcaraz riusciva a riprendere il controllo dello scambio.
@ Non tennista (#4556983)
Ecco un altro profeta,ma non ti basta quello che è successo agli AO, vuoi portargli già sfiga per il rolando?
Sappiate che Sinner vincerà il prossimo RG e completerà i 4 slam vinti come l’amico Carlos ha fatto oggi
L’unico rammarico è per Musetti, non si sa nulla sui tempi di recurero e quando torna a giocare
@ Detuqueridapresencia (#4556928)
Posso dire?
A me no.
Uno che osa sostenere pubblicamente che il livello di gioco generale di questo momento storico sia superiore a quello di dieci anni fa, mentre lui continua a prenderle dai protagonisti giovani di oggi come le prendeva dieci anni, e meno, fa, da chi già allora era intorno ai 30 (ed oggi era in finale, mentre lui no: si fossero incontrati in SF Giocovic lo avrebbe surclassato, ho pochi dubbi a riguardo) a me non suscita alcuna empatia, men che meno compassione.
Impari a dire meno cretinate in conferenza stampa.
Confido sia solo un titolo provvisorio che avete buttato là in attesa di esprimere un giudizio sulla finale vera… obiettivamente delle finali junior non frega nulla a nessuno
@ Passatore cortese (#4556930)
Momento chiave di volta, indubbiamente.
Gran carattere di Alcarazzo per ottenere lo 0-15 nel gioco finale e decisivo.
Giocovic incredibile, fino in fondo veramente incredibile, ed allora il giovincello accettò il fatto di dover fare gli straordinari per tenergli la testa sott’acqua in un frangente così decisivo.
Rimpiangerà a lungo quell’errore in lunghezza sulla strapPalla avuta sul 4-4, IV partita: fosse andato 5-4 e battuta e avesse conquistata la V partita, chissà…
Troppo falloso nei punti decisivi, anche nel IV parziale in cui aveva rialzato il livello e l’attenzione, ma non si può far altro che alzarsi in piedi per un lunghissimo applauso al Leone di Serbia, che anche oggi, con le pile scarichissime, un mezzo miracolo l’ha fatto.
Ci sono voluti due “nipoti”, i più forti nati negli anni 2000, uno dopo l’altro consecutivamente, per battere il nonno.
E basti questo.
Con altre premesse gioirei per la vittoria di Carletto, che mi sta simpatico e gioca in un modo straordinario e divertente.
Ma oggi no: mi preoccupa troppo la possibilità che possa realizzare l’Impresa Suprema dei 4 Tornei Maggiori in questo 2026.
Se si riprenderà pienamente in tempo dall’infortunio patito pochi giorni or sono io confido in Lorenzo, il Magnifico da Carrara, perché a Parigi gli impedisca di mettere il secondo tassello verso l’Impresa Suprema.
Per ora applaudo AlcarazGarfia, con preoccupazione.
Esattamente….venerdì zverev sul 5 a 4 servizio a disposizione si è mangiato lo slam….l ultimo treno che non ripassera’ mai piu
Anche 22 anni
Palla break sul 4/4 che avrebbe portato Nole a servire per il set ed andare ad un imprevedibile quinto set ma Alcaraz l’annulla e poi ottiene lui il break ed il titolo. Zverev va servire per il 6/4 nel quinto con una rimonta clamorosa ma Alcaraz gli fa un doppio break evitando una sconfitta dannosa in tutti i sensi non solo per i punti. Questo deve essere capace di fare un tennista se vuole diventare ma soprattutto rimanere il n. 1.
Bravo Carlos. Meritato il career grand slam. Ora ti puoi tatuare il canguro. L’anno è ancora lungo e il nostro Jannik si riprenderà.
Onore a Djokovic.
PS: questa era l’occasione per Sasha ma …. In fondo mi spiace soprattutto per lui oggi
Sinner ha ancora fuori controllo il servizio in fasi di rilassamento e la risposta sui tanti breakpoints sprecati in maniera inopinata. Alcaraz è diventato più affidabile in certi frangenti delicati e con più capacità tecnica istintiva. Forse è giusto che non vinca sempre il più costruito dei due.
Nole per favore chiudiamo qua anche se non hai vinto è il punto più alto che puoi raggiungere adesso,non fare la fine degli altri 2,chiudi adesso che sei competitivo
È un tamarro….sinner un signore, alcaraz un tamarro….parlo di modo di essere….tennisticamente parlando invece alcaraz è un fenomeno assoluto e vincerà molto di più di sinner …..e non avendo alri rivali oltre al nostro, arriverà tranquillamente a ben piu di 30 slam…..dietro ai 2 non ci è veramente niente….altroché ai tempi dei big3
Comunque Sinner vincerà gli altri 3 slam dell’anno e raggiungerà Alcaraz a quota 7
Jannik ha perso in semi, poi ogni partita fa storia sé… dovreste provare ad essere più sportivi: il tennis non è mica il calcio
E’ una delle molte cose intelligenti che fa Sinner: non andare a SPACCARSI, compromettere preparazione e ritmo nei tornei, sprecando energie e fisico in puttanate senza senso come la olimpiade di Tennis o la pseudo-davis.
Tra l’ altro la pagliacciata “olimpiadi di Tennis” prevedeva un demenziale ritorno su Terra rossa dopo Wimbledon compromettendo al 100% l’ avvicinamento agli US Open.
Bravo lo stesso Nole, ha pagato la stanchezza del match con Sinner probabilmente oggi. Peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una carriera leggendaria.
Carlos! Che bella immagine per il tennis.
Talento, carisma, bel gioco, mentalità vincente, fisico pazzesco.
Forza!!!
Alcaraz aveva 5 ore e mezzo con zverev
Grazie di tutto Novak Comunque una sconfitta più che dignitosa Carlito al di là delle sue doti atletiche ha un talento tennistico unico Basta vedere come gioca la palla corta come gioca in anticipo Bisogna dirlo Bravo Carlito E ancora grazie di tutto a Novak
Come detto ieri se il serbo perde la finale ,la vittoria sul nostro varrà di meno.
Grande Carlitos.
Avevo dubbi su chi è più forte tra lo spagnolo e l’italiano:oggi il dubbio è diventato una certezza per il murciano.
Ha battuto uno forte e di più.
Personalità e talento incredibile.
Grande Carlos. Conferma una volta di più di essere il migliore al mondo , ma complimenti a Nole . Lo spagnolo ha fatto vedere a tutti che a 22 anni si può crescere ancora mentalmente,e credo che abbia molte chances di realizzare il Grande Slam. Fenomeno!
Sfuma il sogno di Nole, e sinceramente a me spiace, ma complimenti ad Alcaraz che senza Ferrero ha giocato un match tatticamente perfetto
Dopo aver rullato sinner agli US open, batte anche Djokovic, il migliore
Bravo Alcaraz, Nole ce l’ha messa tutta e non è bastato.
Non sono contento perché dopo il video della presa in giro a Jannik speravo in Nole, ma sono mesi che in tanti si scrive sul fatto che uno dei due lo si può anche battere, tutti e due in sequenza è molto molto difficile per chiunque, anche se sei il più vincente della storia.
@ Detuqueridapresencia (#4556874)
Detu, caro, nonostante le tue intemperanze ti vogliamo bene. Un suggerimento che mi permetto di dare è di respirare profondamente prima di scrivere, prendi tempo. Siamo tutti per la pace, maggiormente in questi tempi difficili e astiosi. Ciao
Bravo Alcaraz, se la merita questa vittoria, altro record raggiunto. Onore assoluto anche a djokovic.
Aspettando il Roland Garros per una rivincita con Jannik.
Grande Carlos!!!!
Complimenti ad Alcaraz, Djokovic nel quarto set ha tenuto bene ma non ha saputo cogliere l’occasione di portarla al quinto quando ha avuto quella palla break sul 4–4.
Devvero qualcuno pensava che Djok. potesse battere Alcaraz?
Aveva sulle spalle piu’ di 4 ore di semifinale contro Sinner