Australian Open: I risultati completi dell’ultima giornata. Sesko ed Efremova sul trono junior

Il prestigioso torneo junior degli Australian Open 2026 si è concluso con due giovani talenti che hanno conquistato i titoli nel singolare maschile e femminile, segnando un importante passo nelle loro carriere internazionali.

Singolare Maschile – Žiga Šeško

Il diciassettenne sloveno Žiga Šeško ha scritto una pagina storica vincendo il titolo del singolare maschile a Melbourne. Dopo aver perso il primo set contro Keaton Hance (USA), Šeško ha reagito con carattere, imponendosi 4-6, 6-3, 6-4 nella finale e diventando il primo giocatore sloveno a conquistare un titolo junior in un torneo del Grande Slam.

La sua prestazione nel torneo è stata caratterizzata da solidità nelle fasi cruciali della partita, dimostrando maturità oltre la sua giovane età.

Singolare Femminile – Ksenia Efremova

Nel torneo femminile, la francese Ksenia Efremova ha conquistato il titolo junior con un’ottima prestazione nella finale contro Ekaterina Tupitsyna. Efremova ha vinto 6-3, 7-5, confermando il suo potenziale da futura protagonista nel circuito professionistico.

La sua vittoria a Melbourne è un successo importante nel percorso di crescita di una delle giovani più interessanti del movimento tennistico femminile.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento

GS Australian Open E. Tupitsyna E. Tupitsyna 3 5 K. Efremova [3] K. Efremova [3] 6 7 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Tupitsyna 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Tupitsyna 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 E. Tupitsyna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 K. Efremova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Tupitsyna 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Tupitsyna 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 E. Tupitsyna 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Tupitsynavs (3) K. Efremova

(4) K. Hance vs (7) Z. Sesko



GS Australian Open K. Hance [4] K. Hance [4] 6 3 4 Z. Sesko [7] Z. Sesko [7] 4 6 6 Vincitore: Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Hance 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Hance 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 K. Hance 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Hance 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Hance 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Hance 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Hance 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Hance 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Hance 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) C. Alcaraz vs (4) N. Djokovic



GS Australian Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 2 6 6 7 N. Djokovic [4] N. Djokovic [4] 6 2 3 5 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Djokovic 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Australian Open - Finale - Chi vincerà? Alcaraz (3-0) (40%, 169 Votes)

Alcaraz (3-1) (28%, 117 Votes)

Djokovic (3-1) (14%, 57 Votes)

Djokovic (3-2) (11%, 48 Votes)

Alcaraz (3-2) (4%, 17 Votes)

Djokovic (3-0) (2%, 10 Votes) Total Voters: 418