Australian Open: Il programma di Venerdì 30 Gennaio 2026. Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nella sessione serale

29/01/2026 07:56 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA
(1) C. Alcaraz ESP vs (3) A. Zverev GER
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic SRB vs (2) J. Sinner ITA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson HKG vs (8) Z. Nurlanuly KAZ
(13) M. Makarova RUS vs (8) T. Frodin USA
(10) K. Sawashiro JPN vs (3) K. Efremova FRA
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink NED vs (3) G. Sasson ISR
(1) Y. Kamiji JPN vs (3) X. Li CHN
(4) G. Fernandez ARG vs (2) T. Oda JPN
(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR
(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN
(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs TBD

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (3) R. Tabata JPN
(4) K. Hance USA vs (11) K. Chen TPE
(7) Z. Sesko SLO vs (2) L. Miguel BRA
TBD vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna RUS vs (6) X. Sun CHN
(11) Y. Shao CHN vs R. Zolotareva RUS
H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs (WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS
T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur AUS / L. Hewitt AUS vs D. Hantuchova SVK / M. Baghdatis CYP
A. Molik AUS / P. Rafter AUS vs A. Kerber GER / M. Safin RUS
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua AUS / M. Philippoussis AUS vs A. Petkovic GER / T. Haas GER

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan TUR vs (2) S. Schroder NED
(4) Z. Wang CHN vs D. De Groot NED
(1) A. Hewett GBR vs (3) M. De la Puente ESP
TBD vs TBD
TBD vs TBD

Giuliano da Viareggio (Guest) 29-01-2026 08:54

Avendo difficolta’ ad assistere alla partita che si svolgera’ alle ore 4,30 del mattino, sinceramente avrei preferito il contrario. Infatti ritengo la partita di Sinner abbastanza noiosa, mentre quella di Alcaraz una partita interessante, in quanto il tedesco e’ al suo massimo della forma……

givaldo barbosa (Guest) 29-01-2026 08:47

Quote imbarazzanti sulla vittoria di Jannik.
A proposito di quote e questioni imbarazzanti: a quanto li danno 20 pollici rossi quotidiani a testa da parte del trittico dei Rosicanti di Brema noti come Marco Detu Capitano?

Taxi Driver 29-01-2026 08:35

Prativamente Djokovic è arrivato in semifinale allenandosi o passeggiando:

Martinez
Maestrelli
Vander Zandlup
Bye
Miracolato da Musetti

Può essere questo un tabellone da Grande Slam?

