Australian Open: Il programma di Venerdì 30 Gennaio 2026. Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nella sessione serale
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs K. Mladenovic / M. Guinard
(1) C. Alcaraz vs (3) A. Zverev
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic vs (2) J. Sinner
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson vs (8) Z. Nurlanuly
(13) M. Makarova vs (8) T. Frodin
(10) K. Sawashiro vs (3) K. Efremova
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs M. Makarova / R. Zolotareva
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink vs (3) G. Sasson
(1) Y. Kamiji vs (3) X. Li
(4) G. Fernandez vs (2) T. Oda
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs TBD
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie vs (3) R. Tabata
(4) K. Hance vs (11) K. Chen
(7) Z. Sesko vs (2) L. Miguel
TBD vs M. Ceban / K. Filaretov
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna vs (6) X. Sun
(11) Y. Shao vs R. Zolotareva
H. Kawanishi / K. Watanabe vs (WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose
T. Hermanova / D. Zoldakova vs A. Malova / A. Terentyeva
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur / L. Hewitt vs D. Hantuchova / M. Baghdatis
A. Molik / P. Rafter vs A. Kerber / M. Safin
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua / M. Philippoussis vs A. Petkovic / T. Haas
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan vs (2) S. Schroder
(4) Z. Wang vs D. De Groot
(1) A. Hewett vs (3) M. De la Puente
TBD vs TBD
TBD vs TBD
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
3 commenti
Avendo difficolta’ ad assistere alla partita che si svolgera’ alle ore 4,30 del mattino, sinceramente avrei preferito il contrario. Infatti ritengo la partita di Sinner abbastanza noiosa, mentre quella di Alcaraz una partita interessante, in quanto il tedesco e’ al suo massimo della forma……
Quote imbarazzanti sulla vittoria di Jannik.
A proposito di quote e questioni imbarazzanti: a quanto li danno 20 pollici rossi quotidiani a testa da parte del trittico dei Rosicanti di Brema noti come Marco Detu Capitano?
Prativamente Djokovic è arrivato in semifinale allenandosi o passeggiando:
Martinez
Maestrelli
Vander Zandlup
Bye
Miracolato da Musetti
Può essere questo un tabellone da Grande Slam?