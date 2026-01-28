Dalla conferenza stampa: Lorenzo Musetti, il dolore più grande: “Ero avanti due set con Djokovic e ho dovuto fermarmi. Sono abbastanza sicuro che sia una rottura” (Video partita e conferenza stampa)
A volte lo sport sa essere crudele. Lorenzo Musetti lo ha scoperto nel modo più duro possibile all’Australian Open 2026, quando una lesione improvvisa lo ha costretto al ritiro mentre stava conducendo il match contro Novak Djokovic, con una prestazione di altissimo livello che lo stava portando a un passo dalla prima semifinale Slam della carriera a Melbourne.
Un’occasione unica, sfumata nel momento più inatteso. E nelle parole pronunciate in conferenza stampa si legge tutta la frustrazione di un giocatore consapevole di aver vissuto qualcosa di irripetibile.
“Stavo giocando davvero molto bene”
Musetti ha spiegato di aver avvertito i primi segnali già all’inizio del secondo set.
«L’ho sentito all’inizio del secondo set. Ho percepito che c’era qualcosa di strano nella gamba destra. Ho continuato a giocare perché stavo giocando davvero, davvero molto bene, ma sentivo che il dolore aumentava e non se ne andava».
Il momento decisivo è arrivato dopo il medical time-out.
«Quando mi sono seduto per i tre minuti e poi sono tornato in campo, il dolore era ancora più forte e continuava a salire. A quel punto non c’era molto altro da dire».
Una lesione che pesa più delle altre
Il carrarino non ha nascosto quanto questo episodio sia stato il più duro della sua carriera.
«Sinceramente, non avrei mai immaginato di trovarmi avanti due set a zero contro Novak, giocando in quel modo, con il controllo del match… e dovermi ritirare. È qualcosa che non avevo mai immaginato. È davvero doloroso».
Una ferita soprattutto mentale, oltre che fisica.
“Sono abbastanza sicuro che sia una rottura”
Alla domanda sulla possibilità di continuare con una fasciatura, Musetti è stato molto chiaro.
«Era impossibile bendare la zona, perché il dolore era piuttosto in alto. E conosco il mio corpo: personalmente sono abbastanza sicuro che si tratti di una rottura, purtroppo».
Il punto preciso non è ancora chiaro.
«Non sono un medico, ma è in alto, non so se all’adduttore o lì vicino. Farò tutti gli esami quando tornerò a casa e poi aggiornerò tutti».
Stessa gamba del Roland Garros
La lesione riguarda la gamba destra, la stessa che gli aveva già creato problemi al Roland Garros.
«È la stessa gamba, ma non sento che sia nello stesso punto. Però ora è difficile dirlo, dovrò analizzare tutto con calma».
“Ho provato a resistere, ma era impossibile”
Musetti ha raccontato di aver stretto i denti per quasi un set intero.
«Sono riuscito a giocare soprattutto grazie al servizio. Cercavo di spingere da fondo perché sentivo bene la palla. Ho provato a non pensare al dolore».
Ma la situazione è peggiorata rapidamente.
«Quando colpivo di diritto in open stance sentivo che non potevo farlo. Tornavo al centro e non riuscivo più a giocare lo scambio. Non c’era davvero nessuna possibilità di continuare».
Nessuna accusa al calendario
Infine, Musetti ha escluso che il problema sia legato al calendario.
«La stagione era appena iniziata, quindi non posso dare la colpa al calendario. Sarebbe esagerato. Venivo da un mese di preparazione, un torneo e poi uno Slam. Non so davvero da dove possa essere arrivata questa lesione, ed è proprio questo che mi provoca tanta frustrazione».
Un finale amarissimo per un torneo che stava diventando il più bello della sua carriera. Per Lorenzo Musetti resta la consapevolezza di aver messo in difficoltà uno dei più grandi di sempre — e il dolore di non aver potuto scoprire fino in fondo dove sarebbe potuto arrivare.
Francesco Paolo Villarico
