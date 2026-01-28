Australian Open 2026 ATP, Copertina

Dalla conferenza stampa: Lorenzo Musetti, il dolore più grande: “Ero avanti due set con Djokovic e ho dovuto fermarmi. Sono abbastanza sicuro che sia una rottura” (Video partita e conferenza stampa)

28/01/2026 10:13 12 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

A volte lo sport sa essere crudele. Lorenzo Musetti lo ha scoperto nel modo più duro possibile all’Australian Open 2026, quando una lesione improvvisa lo ha costretto al ritiro mentre stava conducendo il match contro Novak Djokovic, con una prestazione di altissimo livello che lo stava portando a un passo dalla prima semifinale Slam della carriera a Melbourne.
Un’occasione unica, sfumata nel momento più inatteso. E nelle parole pronunciate in conferenza stampa si legge tutta la frustrazione di un giocatore consapevole di aver vissuto qualcosa di irripetibile.

“Stavo giocando davvero molto bene”
Musetti ha spiegato di aver avvertito i primi segnali già all’inizio del secondo set.
«L’ho sentito all’inizio del secondo set. Ho percepito che c’era qualcosa di strano nella gamba destra. Ho continuato a giocare perché stavo giocando davvero, davvero molto bene, ma sentivo che il dolore aumentava e non se ne andava».

Il momento decisivo è arrivato dopo il medical time-out.
«Quando mi sono seduto per i tre minuti e poi sono tornato in campo, il dolore era ancora più forte e continuava a salire. A quel punto non c’era molto altro da dire».

Una lesione che pesa più delle altre
Il carrarino non ha nascosto quanto questo episodio sia stato il più duro della sua carriera.
«Sinceramente, non avrei mai immaginato di trovarmi avanti due set a zero contro Novak, giocando in quel modo, con il controllo del match… e dovermi ritirare. È qualcosa che non avevo mai immaginato. È davvero doloroso».

Una ferita soprattutto mentale, oltre che fisica.
“Sono abbastanza sicuro che sia una rottura”
Alla domanda sulla possibilità di continuare con una fasciatura, Musetti è stato molto chiaro.
«Era impossibile bendare la zona, perché il dolore era piuttosto in alto. E conosco il mio corpo: personalmente sono abbastanza sicuro che si tratti di una rottura, purtroppo».
Il punto preciso non è ancora chiaro.
«Non sono un medico, ma è in alto, non so se all’adduttore o lì vicino. Farò tutti gli esami quando tornerò a casa e poi aggiornerò tutti».

Stessa gamba del Roland Garros
La lesione riguarda la gamba destra, la stessa che gli aveva già creato problemi al Roland Garros.
«È la stessa gamba, ma non sento che sia nello stesso punto. Però ora è difficile dirlo, dovrò analizzare tutto con calma».
“Ho provato a resistere, ma era impossibile”
Musetti ha raccontato di aver stretto i denti per quasi un set intero.
«Sono riuscito a giocare soprattutto grazie al servizio. Cercavo di spingere da fondo perché sentivo bene la palla. Ho provato a non pensare al dolore».

Ma la situazione è peggiorata rapidamente.
«Quando colpivo di diritto in open stance sentivo che non potevo farlo. Tornavo al centro e non riuscivo più a giocare lo scambio. Non c’era davvero nessuna possibilità di continuare».

Nessuna accusa al calendario
Infine, Musetti ha escluso che il problema sia legato al calendario.
«La stagione era appena iniziata, quindi non posso dare la colpa al calendario. Sarebbe esagerato. Venivo da un mese di preparazione, un torneo e poi uno Slam. Non so davvero da dove possa essere arrivata questa lesione, ed è proprio questo che mi provoca tanta frustrazione».

Un finale amarissimo per un torneo che stava diventando il più bello della sua carriera. Per Lorenzo Musetti resta la consapevolezza di aver messo in difficoltà uno dei più grandi di sempre — e il dolore di non aver potuto scoprire fino in fondo dove sarebbe potuto arrivare.



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

chase (Guest) 28-01-2026 11:16

ricordiamo solo che il preparatore è in Italia per un virus questo torneo, ne aveva uno della federazione mi pare

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manuela (Guest) 28-01-2026 11:13

Musetti deve imparare a spendere meno energie con giocatori alla sua portata!!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Monica (Guest) 28-01-2026 11:02

Peccato. Io adoro Musetti, mo dispiace vederlo lasciare le finali o le grandi occasioni. Sempre. Ci penserei su. Talento da vendere, ma ci vuole anche carattere. Peccato

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mark (Guest) 28-01-2026 10:58

@ Vivibocca (#4553191)

Rottura del muscolo

Uno strappo…sarebbero 3 mesi di stop e una bruttissima tegola

Deve assolutamente capire perché paga a livello muscolare in maniera così grave ,forse e’ ancora di cambiare preparatore atletico

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vivibocca (Guest) 28-01-2026 10:40

Addirittura una rottura?

Vorrebbe dire che non é un problema muscolare.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 28-01-2026 10:35

@ Brufen (#4553152)

Melbourne.Un abbraccio e grazie.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 28-01-2026 10:27

Scritto da king_scipion66
Barbosa a furia di parlare vedi che combini?!?…Forza Lorenzo riprenditi presto che ti vogliamo forte cosi

Non penso che c’entri Barbosa e le fesserie che scrive da un po’ di tempo, giorni fa segnalavo questi problemi fisici (non necessariamente sempre lo stesso) che si presenta da un anno a questa parte e che dovrebbero spingere Lorenzo ad usare con maggiore parsimonia le sue risorse fisiche, con un gioco meno dispendioso. Speriamo che con Perlas si possa lavorare su questo.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 28-01-2026 10:25

I problemi possono essere vari : tensione emotiva , preparazione sbagliata , insufficiente feedback fisio prima della/e gare, conduzione di gara troppo dispersiva , struttura delle fibre, etc…

Comunque poteva chiedere a Djokovic come si a vincere con una lesione.

Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno :adesso è competitivo su duro.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Livio (Guest) 28-01-2026 10:23

Passare dal trionfo al baratro più profondo.
Spero che si riprenda non solo fisicamente ma anche e soprattutto mentalmente.
Il circuito ha bisogno di lui e della sua danza in mezzo al campo.
Oggi è stato uno dei migliori Musetti mai visti.
Grazie Lorenzo,ti auguro di riprenderti il prima possibile. Ora cerca di goderti il riposo ed i bimbi

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
king_scipion66 28-01-2026 10:23

Barbosa a furia di parlare vedi che combini?!?…Forza Lorenzo riprenditi presto che ti vogliamo forte cosi

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Armonica (Guest) 28-01-2026 10:21

Una grossa rottura di palle di sicuro… Coraggio!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 28-01-2026 10:17

A un passo dalla prima semifinale slam della carriera?

Ma chi l’ha scritto ‘sto articolo, Sporadico?

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia