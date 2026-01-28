Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di giovedì 29 Gennaio 2026

28/01/2026 10:01 1 commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Hewitt AUS / M. Philippoussis AUS vs M. Baghdatis CYP / M. Safin RUS
(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
(7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
(Ora italiana: 04:30 – locale: 14:30)

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (12) E. Svitolina UKR
(6) J. Pegula USA vs (5) E. Rybakina KAZ

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett GBR vs G. Reid GBR
A. Molik AUS / S. Stosur AUS vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG vs (6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN vs TBD
(Ora italiana: 07:00 – locale: 17:00)

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman AUS vs (2) S. Schroder NED
D. De Groot NED vs (2) A. Van Koot NED
T. Egberink NED vs (2) T. Oda JPN
D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR
A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs TBD

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev CAN vs (3) K. Efremova FRA
(11) K. Chen TPE vs (6) N. Bilozertsev UKR
(7) Z. Sesko SLO vs (10) T. Behrmann AUT
(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva RUS vs (11) Y. Shao CHN
D. Zoldakova CZE vs (6) X. Sun CHN
(Q) N. Raguin BOT vs (2) L. Miguel BRA
A. James JAM / M. Pawelska POL vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
C. Clarke USA / N. Lee USA vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs G. Lazarte ARG
(1) Y. Kamiji JPN vs L. De Greef NED
(3) M. De la Puente ESP vs S. Houdet FRA
D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN
TBD vs TBD

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova UKR vs (8) T. Frodin USA
(4) K. Hance USA vs S. Massellani ITA
H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS
(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs H. Davidson AUS
K. Montjane RSA vs (4) Z. Wang CHN
S. Lysov ISR vs (4) G. Fernandez ARG
(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs TBD
(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena BRA vs (4) A. Kaplan TUR
(3) X. Li CHN vs (Q) M. Ohtani JPN

Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann BEL vs M. Knoesen GBR
L. Heald USA vs L. Foyster GBR
(1) A. Lantermann BEL vs (2) L. De Gouveia GBR
(1) L. Gryp BEL vs L. Heald USA

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia GBR vs A. Shawcross AUS
(1) L. Gryp BEL vs (2) S. Matsuoka JPN
M. Knoesen GBR vs A. Shawcross AUS
(2) S. Matsuoka JPN vs L. Foyster GBR

TAG: ,

1 commento

Onurb (Guest) 28-01-2026 10:27

Finale sabalenka-ribakina

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!