Australian Open: Il programma completo di giovedì 29 Gennaio 2026
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Hewitt / M. Philippoussis vs M. Baghdatis / M. Safin
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs L. Johnson / J. Zielinski
(Ora italiana: 03:00 – locale: 13:00)
(7) A. Danilina / (7) A. Krunic vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(Ora italiana: 04:30 – locale: 14:30)
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka vs (12) E. Svitolina
(6) J. Pegula vs (5) E. Rybakina
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Hewett vs G. Reid
A. Molik / S. Stosur vs A. Kerber / A. Petkovic
(Ora italiana: 02:30 – locale: 12:30)
(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs (6) C. Harrison / (6) N. Skupski
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(4) E. Mertens / (4) S. Zhang vs TBD
(Ora italiana: 07:00 – locale: 17:00)
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Woodman vs (2) S. Schroder
D. De Groot vs (2) A. Van Koot
T. Egberink vs (2) T. Oda
D. Ramphadi / J. Woodman vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
A. Hewett / G. Reid vs TBD
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(14) N. Lagaev vs (3) K. Efremova
(11) K. Chen vs (6) N. Bilozertsev
(7) Z. Sesko vs (10) T. Behrmann
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs C. Jauffret / T. Kokkinis
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva vs (11) Y. Shao
D. Zoldakova vs (6) X. Sun
(Q) N. Raguin vs (2) L. Miguel
A. James / M. Pawelska vs A. Malova / A. Terentyeva
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
C. Clarke / N. Lee vs T. Hermanova / D. Zoldakova
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink vs G. Lazarte
(1) Y. Kamiji vs L. De Greef
(3) M. De la Puente vs S. Houdet
D. De Groot / A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
TBD vs TBD
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Sushkova vs (8) T. Frodin
(4) K. Hance vs S. Massellani
H. Kawanishi / K. Watanabe vs J. Dembo / D. Jovanovski
(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs M. Makarova / R. Zolotareva
(Ora italiana: 04:00 – locale: 14:00)
C. Doig / D. Kisimov vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
M. Ceban / K. Filaretov vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson vs H. Davidson
K. Montjane vs (4) Z. Wang
S. Lysov vs (4) G. Fernandez
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs TBD
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs K. Montjane / M. Tanaka
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) L. Pena vs (4) A. Kaplan
(3) X. Li vs (Q) M. Ohtani
Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) A. Lantermann vs M. Knoesen
L. Heald vs L. Foyster
(1) A. Lantermann vs (2) L. De Gouveia
(1) L. Gryp vs L. Heald
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. De Gouveia vs A. Shawcross
(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka
M. Knoesen vs A. Shawcross
(2) S. Matsuoka vs L. Foyster
