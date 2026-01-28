Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, 2° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125
S. Sakellaridis 🇬🇷 b G. Arnaud Bailly 🇧🇪 6-3 6-2
P. Martin Tiffon 🇪🇸 b M. Jones 🇹🇭 6-2 6-2
Y. Zhou 🇨🇳 b C. Denolly 🇫🇷 6-1 7-6(2)
Y. Hsu 🇹🇼 b D. Blanch 🇺🇸 6-0 3-6 6-3
Manama, Bahrain 🇧🇭, 1° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger
Centre Court – ore 10:00
Yanki Erel
vs Mattia Bellucci
ATP Manama
Yanki Erel
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Bellucci
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 2-4
Y. Erel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Y. Erel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 2-4
M. Bellucci
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
M. Bellucci
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexei Popyrin vs Ugo Blanchet (Non prima 12:00)
ATP Manama
Alexei Popyrin [1]•
0
1
Ugo Blanchet
0
2
Rodrigo Pacheco Mendez vs Luca Nardi
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Dimitar Kuzmanov (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Sander Arends / Romain Arneodo vs Geoffrey Blancaneaux / Pruchya Isaro (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Stefano Travaglia
vs Shintaro Mochizuki
ATP Manama
Stefano Travaglia
6
7
Shintaro Mochizuki [8]
3
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
df
4*-0
5-0*
6-0*
df
6*-1
6-6 → 7-6
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Mochizuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Travaglia
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Yannick Hanfmann vs Manas Dhamne
ATP Manama
Yannick Hanfmann [5]
0
2
Manas Dhamne•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
0-15
30-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
1-0 → 2-0
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Hugo Grenier vs Lloyd Harris
Il match deve ancora iniziare
Ahmed Alsayed / Yusuf Qaed vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Manas Dhamne / Vadym Ursu vs Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Saketh Myneni vs Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Vadym Ursu vs Joel Schwaerzler
ATP Manama
Vadym Ursu
6
4
Joel Schwaerzler
7
6
Vincitore: Schwaerzler
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
df
3-4*
4-4*
4*-5
5-6*
6-6 → 6-7
V. Ursu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
V. Ursu
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-4 → 4-5
V. Ursu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Maxim Mrva vs Edas Butvilas
ATP Manama
Maxim Mrva•
0
1
Edas Butvilas
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
M. Mrva
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Lukas Pokorny vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Shintaro Mochizuki / Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Concepción, Chile 🇨🇱, 1° Turno – Terra rossa – Challenger
Cancha Central – ore 15:00
Marco Cecchinato
vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Dusan Lajovic (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Gonzalo Villanueva (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 15:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Benjamin Torrealba (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto vs Nicolas Kicker (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Ignacio Carou / Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Matias Soto / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 15:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Joao Lucas Reis Da Silva (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves / Thiago Monteiro vs Daniel Dutra da Silva / Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, 2° turno Md – Campo in cemento al chiuso – Challenger
Court 1 – ore 12:00
Francisco Rocha
/ Henrique Rocha
vs Martin Damm
/ Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Mikhail Kukushkin (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Gastao Elias / Tiago Pereira vs Alexander Donski / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Max Westphal / Theodore Winegar vs Joao Silva / Tiago Torres
Il match deve ancora iniziare
Filip Duda / Zdenek Kolar vs Miguel Damas / Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
Johannes Ingildsen / Mick Veldheer vs Kaichi Uchida / Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
August Holmgren
/ Szymon Walkow
vs Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Moro Canas vs Pablo Llamas Ruiz
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Mats Rosenkranz
Il match deve ancora iniziare
Quimper, France 🇫🇷, 1° turno – Campo in cemento al chiuso
Court Fred Le Bian – ore 11:00
Federico Arnaboldi
vs Titouan Droguet
ATP Quimper
Federico Arnaboldi•
40
5
3
Titouan Droguet
30
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Droguet
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 0-2
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
2-2 → 3-2
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Alberto Barroso Campos / Roberto Carballes Baena vs Michael Geerts / Tim Ruehl (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Pedro Martinez vs Arthur Bouquier (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Marc-Andrea Huesler vs Quentin Halys (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Adrian Mannarino
Il match deve ancora iniziare
Yanis Ghazouani Durand / Arthur Nagel vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Dan Martin vs Billy Harris
ATP Quimper
Dan Martin
0
4
3
Billy Harris•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Martin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
B. Harris
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Martin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Harris
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
1-2 → 1-3
D. Martin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Martin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
B. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
D. Martin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
3-3 → 4-3
D. Martin
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Martin
0-15
0-30
15-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Nikoloz Basilashvili vs Yanis Ghazouani Durand
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Thomas Faurel
Il match deve ancora iniziare
Mackenzie McDonald vs Moez Echargui (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos / Alex Molcan vs Dan Added / Arthur Bouquier
Il match deve ancora iniziare
Maks Kasnikowski vs Justin Engel
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Pavel Kotov
Il match deve ancora iniziare
Challenger San Diego, USA 🇺🇸, 1° Turno – Campo in cemento all’aperto
Stadium – ore 20:00
Evan Zhu
vs Zachary Svajda
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Korda vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 20:00
Raphael Perot vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Rinky Hijikata
Il match deve ancora iniziare
Trevor Svajda / Zachary Svajda vs Alan Magadan / Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 20:00
Patrick Kypson vs Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Calum Puttergill / Ryan Seggerman vs Scott Duncan / James Mackinlay
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs William Kleege / Noah Zamora
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 20:00
Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Andrew Fenty vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy / Tyler Zink vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
Il match deve ancora iniziare
Finn Bass / Ben Jones vs Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
