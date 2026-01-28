Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

28/01/2026 09:12 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, 2° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

S. Sakellaridis 🇬🇷 b G. Arnaud Bailly 🇧🇪 6-3 6-2
P. Martin Tiffon 🇪🇸 b M. Jones 🇹🇭 6-2 6-2
Y. Zhou 🇨🇳 b C. Denolly 🇫🇷 6-1 7-6(2)
Y. Hsu 🇹🇼 b D. Blanch 🇺🇸 6-0 3-6 6-3






Manama, Bahrain 🇧🇭, 1° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 10:00
Yanki Erel TUR vs Mattia Bellucci ITA
ATP Manama
Yanki Erel
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Ugo Blanchet FRA (Non prima 12:00)

ATP Manama
Alexei Popyrin [1]
0
1
Ugo Blanchet
0
2
Mostra dettagli

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Dimitar Kuzmanov BUL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Pruchya Isaro THA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Stefano Travaglia ITA vs Shintaro Mochizuki JPN
ATP Manama
Stefano Travaglia
6
7
Shintaro Mochizuki [8]
3
6
Vincitore: Travaglia
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Manas Dhamne IND

ATP Manama
Yannick Hanfmann [5]
0
2
Manas Dhamne
0
0
Mostra dettagli

Hugo Grenier FRA vs Lloyd Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

Ahmed Alsayed BRN / Yusuf Qaed BRN vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Manas Dhamne IND / Vadym Ursu UKR vs Marcelo Demoliner BRA / Jean-Julien Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Vadym Ursu UKR vs Joel Schwaerzler AUT

ATP Manama
Vadym Ursu
6
4
Joel Schwaerzler
7
6
Vincitore: Schwaerzler
Mostra dettagli

Maxim Mrva CZE vs Edas Butvilas LTU

ATP Manama
Maxim Mrva
0
1
Edas Butvilas
0
3
Mostra dettagli

Lukas Pokorny SVK vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Shintaro Mochizuki JPN / Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Piotr Matuszewski POL vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare





Concepción, Chile 🇨🇱, 1° Turno – Terra rossa – Challenger

Cancha Central – ore 15:00
Marco Cecchinato ITA vs Igor Marcondes BRA
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Dusan Lajovic SRB (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 15:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Benjamin Torrealba CHI (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Nicolas Kicker ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Ignacio Carou URU / Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 15:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Thiago Monteiro BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA / Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare





Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, 2° turno Md – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 12:00
Francisco Rocha POR / Henrique Rocha POR vs Martin Damm USA / Michael Vrbensky CZE
Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Gastao Elias POR / Tiago Pereira POR vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Joao Silva POR / Tiago Torres POR

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE vs Miguel Damas ESP / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN / Mick Veldheer NED vs Kaichi Uchida JPN / Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
August Holmgren DEN / Szymon Walkow POL vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare





Quimper, France 🇫🇷, 1° turno – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 11:00
Federico Arnaboldi ITA vs Titouan Droguet FRA
ATP Quimper
Federico Arnaboldi
40
5
3
Titouan Droguet
30
7
5
Mostra dettagli

Alberto Barroso Campos ESP / Roberto Carballes Baena ESP vs Michael Geerts BEL / Tim Ruehl GER (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Arthur Bouquier FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Laurent Lokoli FRA

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Quentin Halys FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Yanis Ghazouani Durand FRA / Arthur Nagel FRA vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Dan Martin CAN vs Billy Harris GBR

ATP Quimper
Dan Martin
0
4
3
Billy Harris
0
6
4
Mostra dettagli

Nikoloz Basilashvili GEO vs Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Moez Echargui TUN (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK / Alex Molcan SVK vs Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare






Challenger San Diego, USA 🇺🇸, 1° Turno – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 20:00
Evan Zhu USA vs Zachary Svajda USA
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Raphael Perot FRA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA / Zachary Svajda USA vs Alan Magadan MEX / Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 20:00
Patrick Kypson USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Calum Puttergill AUS / Ryan Seggerman USA vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs William Kleege USA / Noah Zamora USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 20:00
Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA / Tyler Zink USA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Ben Jones GBR vs Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

