WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 2° Turno , cemento
Center – ore 04:00
(5) Camila Osorio
vs Mai Hontama Inizio 04:00
WTA Manila 125
Camila Osorio [5]
6
4
6
Mai Hontama
4
6
2
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Tatjana Maria vs Tatiana Prozorova Non prima 05:30
WTA Manila 125
Tatjana Maria [1]
0
6
4
0
Tatiana Prozorova•
0
7
6
0
Vincitore: Prozorova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Prozorova
4-5 → 4-6
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Tatiana Prozorova
3-4 → 3-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Tatiana Prozorova
2-1 → 2-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Tatiana Prozorova
5-3 → 5-4
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Tatiana Prozorova
4-2 → 4-3
Tatiana Prozorova
2-2 → 3-2
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 0-1
Yuliia Starodubtseva vs (3) Solana Sierra Non prima 08:00
WTA Manila 125
Yuliia Starodubtseva
0
4
3
0
Solana Sierra [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-1 → 1-1
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
3-2 → 3-3
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Solana Sierra
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Himeno Sakatsume vs (2) Alexandra Eala Non prima 11:00
WTA Manila 125
Himeno Sakatsume•
0
2
Alexandra Eala [2]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
0-0 → 1-0
(1) Quinn Gleason / (1) Sabrina Santamaria vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 04:00
Lanlana Tararudee vs Polina Kudermetova Inizio 04:00
WTA Manila 125
Lanlana Tararudee
0
6
6
0
Polina Kudermetova
0
4
4
0
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
5-4 → 6-4
Polina Kudermetova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Lanlana Tararudee
4-3 → 4-4
Polina Kudermetova
4-2 → 4-3
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Lanlana Tararudee
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
5-4 → 6-4
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Lanlana Tararudee
2-3 → 3-3
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Polina Kudermetova
1-1 → 1-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki vs Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis Non prima 05:30
WTA Manila 125
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0
6
6
0
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
0
2
2
0
Vincitore: Ayukawa / Morisaki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
5-2 → 6-2
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
4-2 → 5-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
1-1 → 2-1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1-0 → 1-1
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
4-2 → 5-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
3-2 → 4-2
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
1-1 → 2-1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1-0 → 1-1
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
(4) Donna Vekic vs Mariia Tkacheva
WTA Manila 125
Donna Vekic [4]•
0
6
6
0
Mariia Tkacheva
0
1
2
0
Vincitore: Vekic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Donna Vekic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Mariia Tkacheva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Mariia Tkacheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Nicole Fossa Huergo / (4) Darja Semenistaja vs Yu-Yun Li / Sara Saito
WTA Manila 125
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja [4]
5
6
10
Yu-Yun Li / Sara Saito
7
1
12
Vincitore: Li / Saito
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
6-6
6-7
7-7
7-8
7-9
8-9
9-9
9-10
10-10
10-11
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
4-1 → 5-1
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
2-1 → 3-1
Yu-Yun Li / Sara Saito
2-0 → 2-1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
1-0 → 2-0
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
4-5 → 5-5
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Yu-Yun Li / Sara Saito
3-3 → 3-4
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
2-3 → 3-3
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Yu-Yun Li / Sara Saito
1-1 → 1-2
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja
0-1 → 1-1
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
/ vs (2) Eudice Chong / (2) En-Shuo Liang
WTA Manila 125
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0
4
2
0
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
1-2 → 1-3
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-2 → 1-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
3-5 → 4-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
3-4 → 3-5
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
1-1 → 2-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 04:00
Sofia Costoulas vs Ye-Xin Ma Inizio 04:00
WTA Manila 125
Sofia Costoulas•
0
6
6
0
Ye-Xin Ma
0
2
4
0
Vincitore: Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mananchaya Sawangkaew vs Lin Zhu Non prima 07:30
WTA Manila 125
Mananchaya Sawangkaew•
0
3
6
0
Lin Zhu
0
6
7
0
Vincitore: Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
5*-4
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Mananchaya Sawangkaew
5-5 → 6-5
Lin Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Mananchaya Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Mananchaya Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Lin Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Mananchaya Sawangkaew
2-2 → 3-2
Mananchaya Sawangkaew
1-1 → 2-1
Lin Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Mananchaya Sawangkaew
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lin Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Mananchaya Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mananchaya Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Mananchaya Sawangkaew
1-2 → 2-2
Mananchaya Sawangkaew
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Lin Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye vs Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
WTA Manila 125
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
0
6
6
0
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete•
0
0
2
0
Vincitore: Kuwata / Ye
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-1 → 5-2
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
3-1 → 4-1
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
5-0 → 6-0
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
4-0 → 5-0
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
2-0 → 3-0
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
0-0 → 1-0
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew vs Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
WTA Manila 125
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0
4
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
3-0 → 3-1
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
2-0 → 3-0
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-15
40-15
1-0 → 2-0
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
/ vs (3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
