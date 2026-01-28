WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

28/01/2026 08:57 Nessun commento
Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty

WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 2° Turno , cemento

Center – ore 04:00
(5) Camila Osorio COL vs Mai Hontama JPN Inizio 04:00
WTA Manila 125
Camila Osorio [5]
6
4
6
Mai Hontama
4
6
2
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli

(1) Tatjana Maria GER vs Tatiana Prozorova RUS Non prima 05:30

WTA Manila 125
Tatjana Maria [1]
0
6
4
0
Tatiana Prozorova
0
7
6
0
Vincitore: Prozorova
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs (3) Solana Sierra ARG Non prima 08:00

WTA Manila 125
Yuliia Starodubtseva
0
4
3
0
Solana Sierra [3]
0
6
6
0
Vincitore: Sierra
Mostra dettagli

Himeno Sakatsume JPN vs (2) Alexandra Eala PHI Non prima 11:00

WTA Manila 125
Himeno Sakatsume
0
2
Alexandra Eala [2]
0
3
Mostra dettagli

(1) Quinn Gleason USA / (1) Sabrina Santamaria USA vs it / it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Lanlana Tararudee THA vs Polina Kudermetova UZB Inizio 04:00

WTA Manila 125
Lanlana Tararudee
0
6
6
0
Polina Kudermetova
0
4
4
0
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli

Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs Stefi Marithe Aludo PHI / Tennielle Madis PHI Non prima 05:30

WTA Manila 125
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0
6
6
0
Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
0
2
2
0
Vincitore: Ayukawa / Morisaki
Mostra dettagli

(4) Donna Vekic CRO vs Mariia Tkacheva RUS

WTA Manila 125
Donna Vekic [4]
0
6
6
0
Mariia Tkacheva
0
1
2
0
Vincitore: Vekic
Mostra dettagli

(4) Nicole Fossa Huergo ARG / (4) Darja Semenistaja LAT vs Yu-Yun Li TPE / Sara Saito JPN

WTA Manila 125
Nicole Fossa Huergo / Darja Semenistaja [4]
5
6
10
Yu-Yun Li / Sara Saito
7
1
12
Vincitore: Li / Saito
Mostra dettagli

it / it vs (2) Eudice Chong HKG / (2) En-Shuo Liang TPE

WTA Manila 125
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0
4
2
0
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Liang
Mostra dettagli



Court 2 – ore 04:00
Sofia Costoulas BEL vs Ye-Xin Ma CHN Inizio 04:00

WTA Manila 125
Sofia Costoulas
0
6
6
0
Ye-Xin Ma
0
2
4
0
Vincitore: Costoulas
Mostra dettagli

Mananchaya Sawangkaew THA vs Lin Zhu CHN Non prima 07:30

WTA Manila 125
Mananchaya Sawangkaew
0
3
6
0
Lin Zhu
0
6
7
0
Vincitore: Zhu
Mostra dettagli

Hiroko Kuwata JPN / Qiu Yu Ye CHN vs Elizabeth Abarquez PHI / Rovie Baulete PHI

WTA Manila 125
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye
0
6
6
0
Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete
0
0
2
0
Vincitore: Kuwata / Ye
Mostra dettagli

Ye-Xin Ma CHN / Mananchaya Sawangkaew THA vs Thasaporn Naklo THA / Peangtarn Plipuech THA

WTA Manila 125
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0
4
Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
0
1
Mostra dettagli

it / it vs (3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE

Il match deve ancora iniziare

TAG: