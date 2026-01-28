Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Gennaio 2026

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
CH 125 Quimper – Indoor Hard
R32 Arnaboldi – Droguet Inizio 10:00
ATP Quimper
Federico Arnaboldi•
15
5
3
Titouan Droguet
30
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Droguet
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 0-2
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
2-2 → 3-2
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
CH 100 Concepcion – terra
R32 Cecchinato – Marcondes Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Manama – hard
R32 Erel – Bellucci Inizio 09:00
ATP Manama
Yanki Erel
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Bellucci
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 2-4
Y. Erel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Y. Erel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 2-4
M. Bellucci
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
M. Bellucci
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R32 Pacheco Mendez – Nardi 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Travaglia – Mochizuki Inizio 09:00
ATP Manama
Stefano Travaglia
6
7
Shintaro Mochizuki [8]
3
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
df
4*-0
5-0*
6-0*
df
6*-1
6-6 → 7-6
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Mochizuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Travaglia
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R16 Balaji /Oberleitner – Mochizuki /Travaglia TBA
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Non ce la faccio a commentare gli AO, la delusione per l’infortunio di Musetti è davvero troppa, parla addirittura di rottura, quindi è pure una cosa grave. Molto bene Travaglia, fa il suo Bellucci, vediamo che combina Nardi, su cui ho perso le speranze ma da masochista come sono continuo a seguire
Benissimo steto
Tutti vorremmo il record di vittorie challenger di nardi ma in questo torneo c’è anche popyrin, la sfida è troppo ardua
La foto è molto eloquente circa la fase tennistica di Luca