Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Gennaio 2026

28/01/2026 11:02 4 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
FRA CH 125 Quimper – Indoor Hard
R32 Arnaboldi ITA – Droguet FRA Inizio 10:00

ATP Quimper
Federico Arnaboldi
15
5
3
Titouan Droguet
30
7
5
CHI CH 100 Concepcion – terra
R32 Cecchinato ITA – Marcondes BRA Inizio 15:00

BRN CH 125 Manama – hard
R32 Erel TUR – Bellucci ITA Inizio 09:00

ATP Manama
Yanki Erel
4
4
Mattia Bellucci [2]
6
6
Vincitore: Bellucci
R32 Pacheco Mendez MEX – Nardi ITA 2° inc. ore 11:00

R32 Travaglia ITA – Mochizuki JPN Inizio 09:00

ATP Manama
Stefano Travaglia
6
7
Shintaro Mochizuki [8]
3
6
Vincitore: Travaglia
R16 Balaji IND/Oberleitner AUT – Mochizuki JPN/Travaglia ITA TBA

4 commenti

Il GUEst 28-01-2026 11:00

Non ce la faccio a commentare gli AO, la delusione per l’infortunio di Musetti è davvero troppa, parla addirittura di rottura, quindi è pure una cosa grave. Molto bene Travaglia, fa il suo Bellucci, vediamo che combina Nardi, su cui ho perso le speranze ma da masochista come sono continuo a seguire

 4
Vasco90 28-01-2026 10:55

Benissimo steto

 3
Pesaresedipeso (Guest) 28-01-2026 09:44

Tutti vorremmo il record di vittorie challenger di nardi ma in questo torneo c’è anche popyrin, la sfida è troppo ardua

 2
Harlan (Guest) 28-01-2026 08:14

La foto è molto eloquente circa la fase tennistica di Luca

 1
