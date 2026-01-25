Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Gennaio 2026

25/01/2026 22:54 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto
Andrea Guerrieri nella foto

POR CH 75 Oeiras – indoor hard
Q2 Guerrieri ITA – Rosenkranz GER Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



VIE CH 50 Phan Thiet – hard
Q2 Carboni ITA – Ferguson AUS Inizio 04:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Ribecai ITA – Cook AUS 2° inc. ore 04:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 125 Quimper – indoor hard
Q1 Arnaboldi ITA – Karol SVK 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ferrari ITA – Gadamauri BEL 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



BRN CH 125 Manama – hard
Q1 Bronzetti ITA – Alkaya TUR 4° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Binda ITA – Durasovic NOR 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Baldisserri ITA – Fomin UZB 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: