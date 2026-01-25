Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 26 Gennaio 2026
CH 75 Oeiras – indoor hard
Q2 Guerrieri – Rosenkranz Non prima 12:30
CH 50 Phan Thiet – hard
Q2 Carboni – Ferguson Inizio 04:00
Q2 Ribecai – Cook 2° inc. ore 04:00
CH 125 Quimper – indoor hard
Q1 Arnaboldi – Karol 2° inc. ore 10:00
Q1 Ferrari – Gadamauri 4° inc. ore 10:00
CH 125 Manama – hard
Q1 Bronzetti – Alkaya 4° inc. ore 09:00
Q1 Binda – Durasovic 3° inc. ore 09:00
Q1 Baldisserri – Fomin 2° inc. ore 09:00
TAG: Italiani in campo
