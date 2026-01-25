Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Fritz: “Ho pensato anche al ritiro”. Swiatek e il nodo della programmazione televisiva, match poi vinto. Caldo record in arrivo. Ostapenko ancora protagonista

26/01/2026 10:48 41 commenti
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

La giornata dell’Australian Open 2026 è stata segnata da numerosi temi emersi dalle conferenze stampa e dagli eventi in campo, tra problemi fisici, riflessioni delle protagoniste e condizioni climatiche sempre più difficili da gestire.

Fritz: “Ho pensato anche al ritiro”
Dopo l’eliminazione per mano di Lorenzo Musetti, Taylor Fritz ha spiegato in conferenza stampa di aver affrontato il match in condizioni fisiche molto precarie, al punto da valutare anche l’ipotesi del ritiro.
«Dalla fine del match di secondo turno ho iniziato a sentire dolore a un ginocchio. Contro Wawrinka ho avuto anche problemi al muscolo obliquo, nella zona addominale. Non riuscivo a rispondere né a colpire il rovescio con fluidità», ha raccontato lo statunitense.
Fritz ha provato a stringere i denti, ma la situazione non è migliorata.
«Nel riscaldamento mi sentivo bene e ho preso molti antinfiammatori, ma appena iniziata la partita ho capito che qualcosa non andava. Era impossibile competere senza pensare costantemente al dolore».

Anisimova: servizio e mentalità le chiavi della crescita
Tra le protagoniste del torneo femminile, Amanda Anisimova continua il suo percorso di crescita. Qualificata ai quarti di finale, la statunitense ha spiegato quali aspetti stanno facendo la differenza nel suo rendimento.
«Il servizio non è più un punto debole. Inoltre la mia mentalità è cambiata completamente: ora riesco a godermi la pressione dei turni finali, resto concentrata e positiva indipendentemente da ciò che accade in campo».

Pegula guarda oltre i quarti
Anche Jessica Pegula ha raggiunto i quarti di finale, ma con uno sguardo già rivolto più avanti.
«Sono arrivata diverse volte ai quarti di uno Slam e non mi sembra più un traguardo così speciale. Voglio di più. Mi sento meglio rispetto alle altre occasioni, ho più strumenti per battere le migliori e credo che, a 31 anni, stia ancora migliorando».

Swiatek e il nodo della programmazione televisiva, match poi vinto
Non senza polemiche la giornata di Iga Swiatek, che aveva chiesto formalmente di disputare il suo match in sessione diurna. La richiesta è stata respinta dagli organizzatori a causa degli accordi televisivi con Channel 9, che ha voluto l’incontro in notturna contro l’australiana Maddison Inglis.
La situazione ha ritardato la pubblicazione dell’ordine di gioco, riportando al centro il tema del peso delle televisioni nella programmazione del torneo.
Iga Swiatek ha rispettato i pronostici negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, superando senza difficoltà l’australiana Maddison Inglis. La polacca ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, senza concedere reali occasioni alla giocatrice di casa. Swiatek prosegue così la sua corsa verso il Career Grand Slam, obiettivo che dista ora tre vittorie. Nei quarti di finale affronterà Elena Rybakina, prossimo ostacolo nel suo cammino a Melbourne.

Rybakina convincente
Segnali incoraggianti anche da Elena Rybakina, apparsa in ottime condizioni nei quarti di finale raggiunti grazie al netto 6-3 6-1 contro Elise Mertens. La kazaka ha messo a segno 10 ace, rendendo praticamente impossibile la risposta della belga. Potrebbe essere lei la prossima avversaria di Swiatek.

Caldo record in arrivo
Grande preoccupazione per la giornata di martedì 27 gennaio, per la quale il servizio meteorologico australiano prevede temperature fino a 45°C, con valori superiori ai 40°C tra le 13 e le 20 ora locale. Si tratterebbe di uno dei giorni più caldi nella storia del torneo.
Alla luce di queste condizioni, è molto probabile che incontri come Sabalenka–Jovic e Zverev–Tien vengano disputati con il tetto chiuso.

Ostapenko ancora protagonista
Non è passata inosservata l’ennesima tensione che ha visto coinvolta Jelena Ostapenko. Nel match di doppio contro Laura Siegemund, la lettone ha colpito l’avversaria al volto con una volée di rovescio, episodio che ha riacceso una rivalità già nota tra le due.

Kyrgios saluta Melbourne
Si chiude senza particolari risultati la partecipazione di Nick Kyrgios all’Australian Open 2026. Dopo aver rinunciato al singolare, l’australiano è stato eliminato al secondo turno del doppio maschile e, nelle ultime ore, ha perso anche nel doppio misto insieme a Leylah Fernández, battuti 6-3 6-1 da Danilina e Tracy.
Una presenza breve e senza acuti, che ha confermato le difficoltà del tennista di Canberra nel ritrovare continuità competitiva.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula USA vs (9) M. Keys USA

GS Australian Open
J. Pegula [6]
6
6
M. Keys [9]
3
4
Vincitore: J. Pegula
Mostra dettagli

(5) L. Musetti ITA vs (9) T. Fritz USA

GS Australian Open
L. Musetti [5]
6
7
6
T. Fritz [9]
2
5
4
Vincitore: L. Musetti
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) M. Inglis AUS vs (2) I. Swiatek POL

GS Australian Open
M. Inglis
0
3
I. Swiatek [2]
6
6
Vincitore: I. Swiatek
Mostra dettagli

(8) B. Shelton USA vs (12) C. Ruud NOR

GS Australian Open
B. Shelton [8]
15
3
6
6
1
C. Ruud [12]
15
6
4
3
1
Mostra dettagli



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS vs (WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS

GS Australian Open
J. McCabe / L. Tu
4
4
J. Kubler / M. Polmans
6
6
Vincitore: J. Kubler / M. Polmans
Mostra dettagli

(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS

GS Australian Open
H. Guo / K. Mladenovic
6
4
2
K. Birrell / T. Gibson
3
6
6
Vincitore: K. Birrell / T. Gibson
Mostra dettagli

(5) E. Rybakina KAZ vs (21) E. Mertens BEL

GS Australian Open
E. Rybakina [5]
6
6
E. Mertens [4]
1
3
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(22) L. Darderi ITA vs (2) J. Sinner ITA
GS Australian Open
L. Darderi [22]
1
3
6
J. Sinner [2]
6
6
7
Vincitore: J. Sinner
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS

GS Australian Open
A. Muhammad / E. Routliffe [6]
5
6
1
E. Shibahara / V. Zvonareva
7
3
6
Vincitore: E. Shibahara / V. Zvonareva
Mostra dettagli

X. Wang CHN vs (4) A. Anisimova USA

GS Australian Open
X. Wang
6
4
A. Anisimova [4]
7
6
Vincitore: A. Anisimova
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
A. Danilina KAZ / J. Tracy USA vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS
GS Australian Open
A. Danilina / J. Tracy
6
6
L. Fernandez / N. Kyrgios [22]
3
1
Vincitore: A. Danilina / J. Tracy
Mostra dettagli

(WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO

GS Australian Open
M. Joint / M. Romios
4
3
A. Krunic / M. Pavic [5]
6
6
Vincitore: A. Krunic / M. Pavic
Mostra dettagli



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Luz BRA / R. Matos BRA vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE

GS Australian Open
O. Luz / R. Matos
7
6
Y. Bhambri / A. Goransson
6
3
Vincitore: O. Luz / R. Matos
Mostra dettagli

(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

GS Australian Open
S. Hsieh / J. Ostapenko [3]
6
6
S. Kenin / L. Siegemund [13]
3
2
Vincitore: S. Hsieh / J. Ostapenko
Mostra dettagli

P. Nouza CZE / P. Rikl CZE vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR

GS Australian Open
P. Nouza / P. Rikl
7
7
H. Heliovaara / H. Patten [2]
6
6
Vincitore: P. Nouza / P. Rikl
Mostra dettagli

K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA vs (3) D. Schuurs NED / (3) J. Cash GBR

GS Australian Open
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
0
7
5
1
D. Schuurs / J. Cash [8]
0
6
7
0
Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Thompson HKG vs (WC) C. Kose AUS

GS Australian Open
K. Thompson
6
6
C. Kose
4
2
Vincitore: K. Thompson
Mostra dettagli

M. Gribaldo ITA vs (3) R. Tabata JPN

GS Australian Open
M. Gribaldo
3
2
R. Tabata [1]
6
6
Vincitore: R. Tabata
Mostra dettagli

A. Blus POL / V. Gonzalez-Galino ESP vs T. Behrmann AUT / A. Gabet FRA

GS Australian Open
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
1
3
T. Behrmann / A. Gabet
6
6
Vincitore: T. Behrmann / A. Gabet
Mostra dettagli

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs A. Kumru TUR / Y. Lin CHN

GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
A. Kumru / Y. Lin
2
2
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Kovackova CZE vs (WC) T. Russell AUS

GS Australian Open
A. Kovackova [1]
6
6
T. Russell
3
0
Vincitore: A. Kovackova
Mostra dettagli

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO

GS Australian Open
M. Arevalo / M. Pavic [2]
7
4
7
A. Krajicek / N. Mektic [16]
5
6
6
Vincitore: M. Arevalo / M. Pavic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(6) S. Zhang CHN / (6) T. Puetz GER vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED
GS Australian Open
S. Zhang / T. Puetz [6]
0
6
2
0
K. Siniakova / S. Verbeek
0
4
6
1
Vincitore: K. Siniakova / S. Verbeek
Mostra dettagli



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) L. Pena BRA vs A. Bogdanov USA

GS Australian Open
L. Pena [1]
6
6
A. Bogdanov
0
1
Vincitore: L. Pena
Mostra dettagli

(1) S. Takamuro JPN vs M. Ohtani JPN

GS Australian Open
S. Takamuro [1]
5
3
M. Ohtani
7
6
Vincitore: M. Ohtani
Mostra dettagli

(1) D. Rodrigues BRA vs D. Arai JPN

GS Australian Open
D. Rodrigues [1]
6
6
D. Arai
4
3
Vincitore: D. Rodrigues
Mostra dettagli



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Takizawa AUS vs (8) Z. Nurlanuly KAZ

GS Australian Open
T. Takizawa
5
6
3
Z. Nurlanuly [8]
7
1
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Mostra dettagli

S. Bielinska UKR vs M. Burcescu ROU

GS Australian Open
S. Bielinska
6
6
M. Burcescu [7]
0
4
Vincitore: S. Bielinska
Mostra dettagli

O. Geladaris GRE / N. Raguin BOT vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA

GS Australian Open
O. Geladaris / N. Raguin
0
7
3
0
K. Hance / T. Konduri [4]
0
6
6
1
Vincitore: K. Hance / T. Konduri
Mostra dettagli

C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS vs (6) H. Lee KOR / (6) K. Sawashiro JPN

GS Australian Open
C. Jauffret / T. Kokkinis
7
6
H. Lee / K. Sawashiro
6
3
Vincitore: C. Jauffret / T. Kokkinis
Mostra dettagli

M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs J. Chlodnicki POL / D. Tazabekov KAZ

GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
7
6
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
6
4
Vincitore: M. Gribaldo / S. Massellani
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) J. Secord USA vs L. Sloboda SVK

GS Australian Open
J. Secord [13]
3
4
L. Sloboda
6
6
Vincitore: L. Sloboda
Mostra dettagli

C. Ngounoue USA vs (12) F. Thomas SUI

GS Australian Open
C. Ngounoue
1
7
4
F. Thomas [5]
6
5
6
Vincitore: F. Thomas
Mostra dettagli

T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE vs (4) Y. Shao CHN / (4) X. Sun CHN

GS Australian Open
T. Hermanova / D. Zoldakova
0
3
7
1
Y. Shao / X. Sun [4]
0
6
6
0
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Mostra dettagli

K. Pantaratorn THA / K. Thompson HKG vs (8) R. Cozad USA / (8) G. Goode USA

GS Australian Open
K. Pantaratorn / K. Thompson
1
4
R. Cozad / G. Goode
6
6
Vincitore: R. Cozad / G. Goode
Mostra dettagli

E. Camacho ECU / L. Storck Franca BRA vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN

GS Australian Open
E. Camacho / L. Storck Franca
5
4
H. Kawanishi / K. Watanabe
7
6
Vincitore: H. Kawanishi / K. Watanabe
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Zolotareva RUS vs (2) J. Kovackova CZE

GS Australian Open
R. Zolotareva
7
6
J. Kovackova [2]
5
4
Vincitore: R. Zolotareva
Mostra dettagli

(9) S. Rybkin RUS vs H. Kawanishi JPN

GS Australian Open
S. Rybkin [9]
3
7
6
H. Kawanishi
6
5
2
Vincitore: S. Rybkin
Mostra dettagli

C. Clarke USA / N. Lee USA vs X. Geng CHN / L. Vujovic SRB

GS Australian Open
C. Clarke / N. Lee
6
7
X. Geng / L. Vujovic
2
5
Vincitore: C. Clarke / N. Lee
Mostra dettagli

(6) Z. Nurlanuly KAZ / (6) D. Zhalgasbay KAZ vs C. Doig RSA / D. Kisimov BUL

GS Australian Open
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay [8]
5
3
C. Doig / D. Kisimov
7
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Mostra dettagli

I. Marinkovic SWE / H. Smart GBR vs A. Lizunova RUS / E. Tupitsyna RUS

GS Australian Open
I. Marinkovic / H. Smart
6
6
A. Lizunova / E. Tupitsyna
3
3
Vincitore: I. Marinkovic / H. Smart
Mostra dettagli



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Qu CHN vs (Q) A. Ichioka JPN

GS Australian Open
Y. Qu
6
6
A. Ichioka
2
0
Vincitore: Y. Qu
Mostra dettagli

A. Malova RUS vs (10) K. Sawashiro JPN

GS Australian Open
A. Malova
2
4
K. Sawashiro [10]
6
6
Vincitore: K. Sawashiro
Mostra dettagli

K. Kang CHN / M. Salbiev RUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

GS Australian Open
K. Kang / M. Salbiev
5
3
L. Miguel / Z. Sesko [2]
7
6
Vincitore: L. Miguel / Z. Sesko
Mostra dettagli

M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS vs S. Rybkin RUS / L. Sloboda SVK

GS Australian Open
M. Ceban / K. Filaretov
0
3
6
1
S. Rybkin / L. Sloboda [9]
0
6
1
0
Vincitore: M. Ceban / K. Filaretov
Mostra dettagli

C. Hoo USA / Y. Lin TPE vs (7) M. Burcescu ROU / (7) K. Supova SVK

GS Australian Open
C. Hoo / Y. Lin
4
5
M. Burcescu / K. Supova [7]
6
7
Vincitore: M. Burcescu / K. Supova
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
D. CAMPAZ ESCOBAR COL vs (2) Y. Silva BRA

GS Australian Open
D. CAMPAZ ESCOBAR
4
4
Y. Silva [2]
6
6
Vincitore: Y. Silva
Mostra dettagli

M. Zikri ISR vs (2) L. Shuker GBR

GS Australian Open
M. Zikri
2
6
7
L. Shuker [2]
6
3
5
Vincitore: M. Zikri
Mostra dettagli

A. Cataldo CHI vs (2) M. Ter Hofte NED

GS Australian Open
A. Cataldo
6
6
M. Ter Hofte [2]
2
4
Vincitore: A. Cataldo
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang CHN vs Y. Lin TPE

GS Australian Open
R. Zhang [5]
6
4
6
Y. Lin
1
6
2
Vincitore: R. Zhang
Mostra dettagli

(WC) S. Mildren AUS / (WC) K. Nishikawa AUS vs S. Hettlerova CZE / A. Stoyanov NED

GS Australian Open
S. Mildren / K. Nishikawa
3
2
S. Hettlerova / A. Stoyanov [16]
6
6
Vincitore: S. Hettlerova / A. Stoyanov
Mostra dettagli

(WC) E. Chen AUS / (WC) J. Sibai AUS vs F. Dorofeeva-Rybas RUS / A. Pushkareva RUS

GS Australian Open
E. Chen / J. Sibai
0
6
4
0
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0
0
6
1
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Mostra dettagli

D. Jade FRA / M. Kaouk FRA vs (WC) E. Domingo AUS / (WC) T. Takizawa AUS

GS Australian Open
D. Jade / M. Kaouk
0
6
4
0
E. Domingo / T. Takizawa
0
2
6
1
Vincitore: E. Domingo / T. Takizawa
Mostra dettagli

M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS vs A. Beck AUS / G. Guillen AUS

GS Australian Open
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
6
6
A. Beck / G. Guillen
2
3
Vincitore: M. Makarova / R. Zolotareva
Mostra dettagli




Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Todoran ROU vs (Q) O. Majdandzic GER
GS Australian Open
M. Todoran
7
6
O. Majdandzic
5
3
Vincitore: M. Todoran
Mostra dettagli

M. Thamm GER vs (13) M. Makarova RUS

GS Australian Open
M. Thamm
4
3
M. Makarova [13]
6
6
Vincitore: M. Makarova
Mostra dettagli

A. James JAM / M. Pawelska POL vs C. Harding USA / R. Kosaka JPN

GS Australian Open
A. James / M. Pawelska
0
2
6
1
C. Harding / R. Kosaka
0
6
4
0
Vincitore: A. James / M. Pawelska
Mostra dettagli

(WC) S. PARK AUS / (WC) H. Sekhon AUS vs O. Majdandzic GER / M. Todoran ROU

Il match deve ancora iniziare

(8) N. Lagaev CAN / (8) A. Sushkova UKR vs S. Bielinska UKR / S. Larraya Guidi ARG

GS Australian Open
N. Lagaev / A. Sushkova [8]
0
6
4
1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
0
1
6
0
Vincitore: N. Lagaev / A. Sushkova
Mostra dettagli




Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie GER vs J. Bothma RSA
GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
6
7
J. Bothma
4
6
Vincitore: J. Mackenzie
Mostra dettagli

(4) V. Barros BRA vs E. Tupitsyna RUS

GS Australian Open
V. Barros [4]
E. Tupitsyna
Mostra dettagli

(7) Y. Alvarez PUR / (7) J. Secord USA vs K. Kosaner TUR / M. Sik TUR

GS Australian Open
Y. Alvarez / J. Secord [16]
5
4
K. Kosaner / M. Sik
7
6
Vincitore: K. Kosaner / M. Sik
Mostra dettagli

J. Bothma RSA / C. Ngounoue USA vs (WC) L. King AUS / (WC) R. Savelli AUS

GS Australian Open
J. Bothma / C. Ngounoue
0
3
6
0
L. King / R. Savelli
0
6
1
1
Vincitore: L. King / R. Savelli
Mostra dettagli

R. Alame AUS / M. Rajeshwaran Revathi IND vs (2) V. Barros BRA / (2) K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

41 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

tinapica 26-01-2026 12:19

Quanto mi spiace che una principessa ed artista di questo gioco come la Cinese di Formosa faccia coppia con la detestabiLettone non potete immaginare!
Spero sempre che questo connubio si sciolga ma invece passano i tornei e continuano a giocare insieme.
Anche se alla fine si guardano a malapena: significa che Hsieh si rende conto di che razza di buzzurra ha come compagna di doppio.
Ma dico io, benedetta donna, con tutte le altre con cui far altrettanto (forse anche di più) risaltare e mettere a frutto il suo talento proprio costei doveva scegliere?
Mi spiace molto per Laura Siegemund, altra artista della racchetta.

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 26-01-2026 12:05

Ruud è migliorato tantissimo sul servizio…..lancio di palla corto,difficile leggere la direzione…una caterva di ace l altro giorno e bene anche oggi….egoisticamente spero che vadano al quinto set e vinca il migliore

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vae victis (Guest) 26-01-2026 12:02

Si mette il tetto e si gioca, cosa è tutto questo fracasso sul nulla?

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 26-01-2026 11:58

Scritto da MarcoP
Ostapenko si scusa, ma con un sorriso beffardo che la dice tutta.

non potendo essere simpatica, fa di tutto per rendersi antipatica, un caso da manuale….

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 26-01-2026 11:47

Semplici considerazioni..
Musetti ha dimostrato perché è lui il principale candidato alla terza posizione mondiale.
Gli bastava solo continuità, ora che l’ha trovata tecnica e fisico fanno la differenza.
Penso sia lui favorito con Djokovic.
Sinner ha sbrigato la pratica Darderi, che non è entrato in campo battuto e proprio per questo è stato surclassato nel primo set. L’altoatesino ha mantenuto sempre il controllo nonostante le dichiarazioni di circostanza.
Shelton-Ruud possono giocare poco o tanto.. hanno zero chance di conquistare un set con Sinner.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mauriz70 26-01-2026 11:47

Shelton sull’uno/due servizio dritto fa i buchi sul cemento.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-01-2026 11:31

E Ruud chiude il primo in scioltezza. Non mi dispiacerebbe lui invece di Bum Bum Ben. Anche se le statistiche degli H2H sono impietose per entrambi (4-0 con il norvegese, 8-1 con l’americano). Speriamo almeno si stanchino un po’.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-01-2026 11:19

Non sto guardando ma leggo di Ruud avanti di un break.
Casper è sempre supersolido, ma mi stupirebbe davvero se vincesse.
Chi sta guardando, come vede questa sfida?

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 26-01-2026 11:16

Vedo Ruud in gran forma. Non sarà una passeggiata per Sinner, anzi..

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 26-01-2026 11:11

Ostapenko potrebbe darsi al Mipiacicosi’ 😆

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 26-01-2026 10:54

Ostapenko si scusa, ma con un sorriso beffardo che la dice tutta.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 26-01-2026 10:24

@ Gaz (#4551413)

Kostyuk stava malissimo quel giorno

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-01-2026 08:51

Risultato che conferma l’ottimo stato della Pegula, almeno a giudicare dalle statistiche, visto che ho solo quelle,non sto vedendo il torneo,se non attraverso highlights,a casa la detentrice dopo 10 vittorie consecutive in quel di Melbourne.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-01-2026 08:31

A meno di un’impresa della Inglis sarà ormai ufficiale il successo della Jacquemot contro Kostyuk a 8,00 il primo giorno del torneo il successo più sorprendentemente di questa edizione, almeno secondo i Bookmakers.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-01-2026 08:25

Oltre al fatto che il tennis femminile italiano non è rappresentato nella seconda settimana bisogna aggiungere quello che per l’ennesima volta non si è rappresentati nel torneo giovanile, tabellone trascurato giustamente in questo caso per mancanza di rappresentanti,come del resto dove tenere chiuso un ristorante se quel giorno non ci sono prenotati, comunque andremo a parlarne dei risultati.
E bisogna aggiungere l’assenza di ragazzine italiane nel tabellone del LES Petit As ,il torneo più prestigioso under 14,che inizia oggi.
A parte questo direi che per il resto tutto bene,si prevede una continuità di risultati nel tennis a due anche in futuro.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 26-01-2026 06:35

Per fortuna anche Fritz soffre molto il caldo a quanto pare a giudicare dai mesti mesti sguardi che lancia verso il cielo soleggiato

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 06:30

Ora, mi spiace, ma mi faccio un paio d’ore di sonno.
Al mio risveglio vedrò se Sinner avrà già sbrigata la pratica o se i crampi dell’altro giorno erano un campanello d’allarme.
Magari per allora si potrà commentare “in diretta”.

Forza Italia!

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 06:24

Molto più facile di come previsto, molto bene.
Grazie anche alla battuta, finalmente al livello richiesto per non soffrire e sudare oltremodo.
Tutte energie risparmiate in vista del prossimo avversario che di energie ne ha risparmiate anche di più.
Il pro è che il prossimo avversario ha comunque 14 anni in più.
Il contro… che è il più forte ed il più intelligente giocatore della Storia di questo gioco, quindi non resterà certamente disorientato a guardare le variazioni carrarine.
Un po’ per scaramanzia, un po’ perché lo penso veramente, per me ancora favorito è Giocovic.
Ma arriverà la volta buona per prendersi la rivincita delle due sconfitte subite in due edizioni del Roland Garros…prima che il Serbo attacchi la racchetta al chiodo.
Spero sia questa
Forza Lorenzo!

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 05:44

Ora mi sto rilassando un po’ troppo, rischio di addormentarmi.
Ma meglio addormentarsi con Musetti avanti che star all’erta perché sta sotto!
Muso finora molto bravo a sfruttare le debolezze di un avversario che oggi è peggio del solito; forse anche per l’infortunio, sicuramente perché il gioco vario di Musetti porta una non eccelsa mente strategica come quella di Friz a capirci poco o niente.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 05:08

Scritto da Lotreg

Scritto da tinapica
Ma perché i nostri Vasamì e Basile non concorrono a questo torneo?
Basile forse non ha la classifica necessaria, ma Vasamì?

Sono fuori età essendo 2007 . Partecipano dal 2008 in avanti.

Grazie

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 26-01-2026 04:44

Scritto da JannikUberAlles
Doppio break

Lezione di tennis all’amico Fritz. Grande Muso!!! Vamosss

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto
JannikUberAlles 26-01-2026 04:43

Doppio break 😉 😉

 20
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Marco M., Scolaretto
Lotreg (Guest) 26-01-2026 04:41

Scritto da tinapica
Ma perché i nostri Vasamì e Basile non concorrono a questo torneo?
Basile forse non ha la classifica necessaria, ma Vasamì?

Sono fuori età essendo 2007 . Partecipano dal 2008 in avanti.

 19
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Marco M., tinapica
JannikUberAlles 26-01-2026 04:35

Break 😉

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
tinapica 26-01-2026 04:22

E menomale che Friz sotto rete ha la mano quadra, altrimenti era già strappo al primo turno di battuta.
Per ora, dopo un solo gioco, Musetti si tiene a galla con la smorzata, ma da fondo campo comanda Friz 🙁

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 04:19

Ma perché i nostri Vasamì e Basile non concorrono a questo torneo?
Basile forse non ha la classifica necessaria, ma Vasamì?

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 26-01-2026 04:14

A chi interessa, questo sito riporta ogni 30 minuti i valori meteo. Stazzione meteorologica situata a 300 metri dall’Olymoic Park – Melbourne.
https://www.bom.gov.au/products/IDV60901/IDV60901.95936.shtml
Si possono vedere in dettaglio i valori dell’altri ieri vs quelli ottimani di ieri. Oggi c’e’ il heat warning, fa caldo.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
tinapica 26-01-2026 04:13

Anche la predizione ufficiale del risultato, anche i commentatori (Cané e…boh?) concordano con me: sfida da 50 e 50.
Forza Lorenzo!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 04:09

In realtà Musetti è stato ritardato di 5′ (spero non sia il primo di una serie di rinvii) ed ho fatto in tempo a vedere la fine della prima partita del doppio: con due errori, uno di Craicech ed uno ancor più grave di Mechtic, di valutazione, avendo lasciate andare due palle credute fuori ma in realtà abbondantemente dentro, la coppia CroatoStell&Strisce ha consegnato agli avversari il primo parziale, fin lì perfettamente in equilibrio.
Due polli!!!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 04:00

Intanto, mi spiace per i 4 bravi e spettacolari doppisti, ma Musetti sta per cominciare.
Quindi li lascio al loro destino.
Forza Lorenzo!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 03:58

Interessante episodio (anche se quando questo commento verrà pubblicato ormai sarà solo uno sbiadito ricordo): un pallonetto di Craicech (o di Metchic? Confesso di non averci fatto caso) non fu chiamato fuori dalla voce dell’occhio di falco (Anche perché un occhio … fa fatica a parlare … 😀 ), ma alla giudice di sedia la macchinetta lo segnalava chiaramente come fuori.
Allora ella intervenne e, dopo essersi consultata telefonicamente con la sala registrazione video, attribuì il punto ad Arevalo-Pavic.
Mi chiedo: se a chi siede sul seggiolone sembra il caso di correggere un giudizio dell’occhio elettronico senza che la cosa sia segnalata dalla macchinetta (come potrebbe anche essere stato questo il caso: chi ci assicura che ella non abbia mentito affermando che la macchinetta le aveva segnalata la pallina fuori?), ha ancora, concretamente, anche se fuori dal regolamento, un margine di manovra per intervenire e correggere la chiamata del giudizio di linea elettronico?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 03:40

Purtroppo mi sa che questa è una di quelle notti in cui la Redazione ha scelto di dormire e non stare a moderarci.
A meno che più intelligentemente di me abbiano messa la sveglia per le 4am…
Io ci faccio affidamento: mi raccomando, Redazione cara!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 03:36

Ho capito che potevo dormire mezz’oretta in più.
Spero di non addormentarmi in poltrona nell’attesa.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 03:27

Non hanno ancora cominciata la trasmissione… non ci sarà qualche rinvio? Boh?
…mi svegliai (con la sveglia) apposta!
Nel frattempo mi guardo un po’ di doppio, con i due Croati in campo, non più coppia ma avversari.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 26-01-2026 03:02

Qualcosa mi suggerisce che Musetti sta per scendere in campo:
Forza Lorenzo!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-01-2026 23:23

Scritto da JannikUberAlles
@REDAZIONE: okkio all’ORRORE, ovvero Fritz vs Musetti e non SHELTON !!!!

Scritto da Detuqueridapresencia
Shelton vs Fritz???? Redazione avete fatto visita alle cantine Lo Fiasco? dai correggete al volo….

Bene ora è stato corretto 😀 😀 😀

PS in realtà intendevano Shelton vs Ruud che in origine non era sul centrale ma lo è diventato dopo il forfait di Mensik. Difatti ora il titolo è corretto

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 25-01-2026 21:47

@REDAZIONE: okkio all’ORRORE, ovvero Fritz vs Musetti e non SHELTON !!!!

 5
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, MarcoP
Odoacre Chierico fun club (Guest) 25-01-2026 21:04

Si può davvero dare per affidabile come orario le 8 del mattino per Jan?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 25-01-2026 20:59

Sarà comunque il giorno più bello della sua carriera per la Inglis.

Tra i match odierni l’unico che vede abbastanza precedenti per fare considerazioni è quello di Pippi Calzelunghe,1-6 contro la pertica ,ma nell’ultimo confronto, l’unico nell’ultimo anno,la Mertens ha perso 7-5 al terzo.
Si segnala perché è stata la migliore al terzo turno per errori gratuiti: 11 su 105 punti giocati,solo 10,48%

Invece sono sorprendentemente solo 3 i precedenti tra le due americane,ma qui da rilevare sono i dati statistici unici per entrambe in questo AO.
La Pegula è quella tra tutte che in 3 turni ha commesso meno gratuiti in relazione ai punti giocati: 33 su 282 equivalente al 11,70%
La Keys dal canto suo è l’unica tra le 16 negli ottavi che da questo punto di vista si è sempre migliorata match dopo match,ha sempre segno + tra un turno e l’altro: 26,04% al primo turno,23,42 al secondo e 19,35 nel terzo.
Una Keys che non si era presentata bene, sotto immediatamente 0-4 contro l’Ucraina Olynykova,ha poi vinto il set salvando set points che potevano indirizzare in tutt’altro modo il torneo ed il cammino di una potenziale vincitrice.
A volte c’è solo un punto tra uscire tra i boooo al primo turno e vincere lo slam.
È un dominio di fattori, dinamiche, effetti, casualità,e tanto ancora che sfugge a criteri.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-01-2026 20:39

Shelton vs Fritz???? Redazione avete fatto visita alle cantine Lo Fiasco? 😆 dai correggete al volo….

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Milanner (Guest) 25-01-2026 20:33

partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano