Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Fritz: “Ho pensato anche al ritiro”. Swiatek e il nodo della programmazione televisiva, match poi vinto. Caldo record in arrivo. Ostapenko ancora protagonista

Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
La giornata dell’Australian Open 2026 è stata segnata da numerosi temi emersi dalle conferenze stampa e dagli eventi in campo, tra problemi fisici, riflessioni delle protagoniste e condizioni climatiche sempre più difficili da gestire.
Fritz: “Ho pensato anche al ritiro”
Dopo l’eliminazione per mano di Lorenzo Musetti, Taylor Fritz ha spiegato in conferenza stampa di aver affrontato il match in condizioni fisiche molto precarie, al punto da valutare anche l’ipotesi del ritiro.
«Dalla fine del match di secondo turno ho iniziato a sentire dolore a un ginocchio. Contro Wawrinka ho avuto anche problemi al muscolo obliquo, nella zona addominale. Non riuscivo a rispondere né a colpire il rovescio con fluidità», ha raccontato lo statunitense.
Fritz ha provato a stringere i denti, ma la situazione non è migliorata.
«Nel riscaldamento mi sentivo bene e ho preso molti antinfiammatori, ma appena iniziata la partita ho capito che qualcosa non andava. Era impossibile competere senza pensare costantemente al dolore».
Anisimova: servizio e mentalità le chiavi della crescita
Tra le protagoniste del torneo femminile, Amanda Anisimova continua il suo percorso di crescita. Qualificata ai quarti di finale, la statunitense ha spiegato quali aspetti stanno facendo la differenza nel suo rendimento.
«Il servizio non è più un punto debole. Inoltre la mia mentalità è cambiata completamente: ora riesco a godermi la pressione dei turni finali, resto concentrata e positiva indipendentemente da ciò che accade in campo».
Pegula guarda oltre i quarti
Anche Jessica Pegula ha raggiunto i quarti di finale, ma con uno sguardo già rivolto più avanti.
«Sono arrivata diverse volte ai quarti di uno Slam e non mi sembra più un traguardo così speciale. Voglio di più. Mi sento meglio rispetto alle altre occasioni, ho più strumenti per battere le migliori e credo che, a 31 anni, stia ancora migliorando».
Swiatek e il nodo della programmazione televisiva, match poi vinto
Non senza polemiche la giornata di Iga Swiatek, che aveva chiesto formalmente di disputare il suo match in sessione diurna. La richiesta è stata respinta dagli organizzatori a causa degli accordi televisivi con Channel 9, che ha voluto l’incontro in notturna contro l’australiana Maddison Inglis.
La situazione ha ritardato la pubblicazione dell’ordine di gioco, riportando al centro il tema del peso delle televisioni nella programmazione del torneo.
Iga Swiatek ha rispettato i pronostici negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, superando senza difficoltà l’australiana Maddison Inglis. La polacca ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, senza concedere reali occasioni alla giocatrice di casa. Swiatek prosegue così la sua corsa verso il Career Grand Slam, obiettivo che dista ora tre vittorie. Nei quarti di finale affronterà Elena Rybakina, prossimo ostacolo nel suo cammino a Melbourne.
Rybakina convincente
Segnali incoraggianti anche da Elena Rybakina, apparsa in ottime condizioni nei quarti di finale raggiunti grazie al netto 6-3 6-1 contro Elise Mertens. La kazaka ha messo a segno 10 ace, rendendo praticamente impossibile la risposta della belga. Potrebbe essere lei la prossima avversaria di Swiatek.
Caldo record in arrivo
Grande preoccupazione per la giornata di martedì 27 gennaio, per la quale il servizio meteorologico australiano prevede temperature fino a 45°C, con valori superiori ai 40°C tra le 13 e le 20 ora locale. Si tratterebbe di uno dei giorni più caldi nella storia del torneo.
Alla luce di queste condizioni, è molto probabile che incontri come Sabalenka–Jovic e Zverev–Tien vengano disputati con il tetto chiuso.
Ostapenko ancora protagonista
Non è passata inosservata l’ennesima tensione che ha visto coinvolta Jelena Ostapenko. Nel match di doppio contro Laura Siegemund, la lettone ha colpito l’avversaria al volto con una volée di rovescio, episodio che ha riacceso una rivalità già nota tra le due.
Kyrgios saluta Melbourne
Si chiude senza particolari risultati la partecipazione di Nick Kyrgios all’Australian Open 2026. Dopo aver rinunciato al singolare, l’australiano è stato eliminato al secondo turno del doppio maschile e, nelle ultime ore, ha perso anche nel doppio misto insieme a Leylah Fernández, battuti 6-3 6-1 da Danilina e Tracy.
Una presenza breve e senza acuti, che ha confermato le difficoltà del tennista di Canberra nel ritrovare continuità competitiva.
Australian Open (Australia 🇦🇺) 4° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula vs (9) M. Keys
GS Australian Open
J. Pegula [6]
6
6
M. Keys [9]
3
4
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Keys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M. Keys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Pegula
A-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
M. Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
J. Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
(5) L. Musetti vs (9) T. Fritz
GS Australian Open
L. Musetti [5]
6
7
6
T. Fritz [9]
2
5
4
Vincitore: L. Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Fritz
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Musetti
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Musetti
0-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Fritz
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) M. Inglis vs (2) I. Swiatek
GS Australian Open
M. Inglis
0
3
I. Swiatek [2]
6
6
Vincitore: I. Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Inglis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
I. Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Inglis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Inglis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
I. Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Inglis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
I. Swiatek
A-40
15-0
15-15
30-15
40-15
0-4 → 0-5
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
I. Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Inglis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
(8) B. Shelton vs (12) C. Ruud
GS Australian Open
B. Shelton [8]
15
3
6
6
1
C. Ruud [12]•
15
6
4
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
C. Ruud
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(WC) J. McCabe / (WC) L. Tu vs (WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans
GS Australian Open
J. McCabe / L. Tu
4
4
J. Kubler / M. Polmans
6
6
Vincitore: J. Kubler / M. Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. McCabe / L. Tu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. McCabe / L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Kubler / M. Polmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
J. McCabe / L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. McCabe / L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Kubler / M. Polmans
1-0 → 1-1
J. McCabe / L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kubler / M. Polmans
4-5 → 4-6
J. McCabe / L. Tu
3-5 → 4-5
J. Kubler / M. Polmans
3-4 → 3-5
J. McCabe / L. Tu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
J. Kubler / M. Polmans
3-2 → 3-3
J. McCabe / L. Tu
2-2 → 3-2
J. Kubler / M. Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. McCabe / L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. McCabe / L. Tu
1-0 → 1-1
J. McCabe / L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(16) H. Guo / (16) K. Mladenovic vs (WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson
GS Australian Open
H. Guo / K. Mladenovic
6
4
2
K. Birrell / T. Gibson
3
6
6
Vincitore: K. Birrell / T. Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
K. Birrell / T. Gibson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
H. Guo / K. Mladenovic
40-A
15-0
15-15
15-30
15-40
2-3 → 2-4
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
K. Birrell / T. Gibson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
K. Birrell / T. Gibson
1-5 → 2-5
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
K. Birrell / T. Gibson
0-4 → 0-5
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
H. Guo / K. Mladenovic
0-1 → 0-2
K. Birrell / T. Gibson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo / K. Mladenovic
5-3 → 6-3
K. Birrell / T. Gibson
4-3 → 5-3
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
K. Birrell / T. Gibson
1-1 → 2-1
K. Birrell / T. Gibson
1-0 → 1-1
H. Guo / K. Mladenovic
0-0 → 1-0
(5) E. Rybakina vs (21) E. Mertens
GS Australian Open
E. Rybakina [5]
6
6
E. Mertens [4]
1
3
Vincitore: E. Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
E. Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
E. Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
E. Rybakina
A-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 3-0
E. Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
(22) L. Darderi
vs (2) J. Sinner
GS Australian Open
L. Darderi [22]
1
3
6
J. Sinner [2]
6
6
7
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
0*-0
6-6 → 6-7
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Sinner
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs E. Shibahara / V. Zvonareva
GS Australian Open
A. Muhammad / E. Routliffe [6]
5
6
1
E. Shibahara / V. Zvonareva
7
3
6
Vincitore: E. Shibahara / V. Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Shibahara / V. Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-4 → 0-5
A. Muhammad / E. Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
E. Shibahara / V. Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Muhammad / E. Routliffe
0-1 → 0-2
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
E. Shibahara / V. Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Muhammad / E. Routliffe
4-2 → 5-2
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
A. Muhammad / E. Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
A. Muhammad / E. Routliffe
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Shibahara / V. Zvonareva
1-0 → 1-1
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Shibahara / V. Zvonareva
5-6 → 5-7
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Muhammad / E. Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Shibahara / V. Zvonareva
4-3 → 4-4
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Muhammad / E. Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Shibahara / V. Zvonareva
2-1 → 3-1
A. Muhammad / E. Routliffe
1-1 → 2-1
E. Shibahara / V. Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Muhammad / E. Routliffe
0-0 → 1-0
X. Wang vs (4) A. Anisimova
GS Australian Open
X. Wang
6
4
A. Anisimova [4]
7
6
Vincitore: A. Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
X. Wang
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 2-3
X. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
X. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
X. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
A. Danilina
/ J. Tracy
vs (WC) L. Fernandez
/ (WC) N. Kyrgios
GS Australian Open
A. Danilina / J. Tracy
6
6
L. Fernandez / N. Kyrgios [22]
3
1
Vincitore: A. Danilina / J. Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Fernandez / N. Kyrgios
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 6-1
A. Danilina / J. Tracy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
L. Fernandez / N. Kyrgios
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Danilina / J. Tracy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Fernandez / N. Kyrgios
1-1 → 2-1
A. Danilina / J. Tracy
0-1 → 1-1
L. Fernandez / N. Kyrgios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Danilina / J. Tracy
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
L. Fernandez / N. Kyrgios
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Danilina / J. Tracy
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
L. Fernandez / N. Kyrgios
4-1 → 4-2
A. Danilina / J. Tracy
3-1 → 4-1
L. Fernandez / N. Kyrgios
2-1 → 3-1
A. Danilina / J. Tracy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Fernandez / N. Kyrgios
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Danilina / J. Tracy
0-0 → 1-0
(WC) M. Joint / (WC) M. Romios vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
GS Australian Open
M. Joint / M. Romios
4
3
A. Krunic / M. Pavic [5]
6
6
Vincitore: A. Krunic / M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Joint / M. Romios
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
A. Krunic / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Joint / M. Romios
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
A. Krunic / M. Pavic
2-3 → 3-3
M. Joint / M. Romios
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
A. Krunic / M. Pavic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 1-3
M. Joint / M. Romios
0-2 → 0-3
A. Krunic / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Joint / M. Romios
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krunic / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Joint / M. Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Krunic / M. Pavic
3-4 → 3-5
M. Joint / M. Romios
2-4 → 3-4
A. Krunic / M. Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Joint / M. Romios
2-2 → 2-3
A. Krunic / M. Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Joint / M. Romios
1-1 → 2-1
A. Krunic / M. Pavic
0-1 → 1-1
M. Joint / M. Romios
0-0 → 0-1
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Luz / R. Matos vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
GS Australian Open
O. Luz / R. Matos
7
6
Y. Bhambri / A. Goransson
6
3
Vincitore: O. Luz / R. Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Luz / R. Matos
A-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Y. Bhambri / A. Goransson
0-40
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
O. Luz / R. Matos
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / A. Goransson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
O. Luz / R. Matos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Bhambri / A. Goransson
2-1 → 2-2
O. Luz / R. Matos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / A. Goransson
1-0 → 1-1
O. Luz / R. Matos
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
O. Luz / R. Matos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
O. Luz / R. Matos
5-5 → 5-6
O. Luz / R. Matos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Y. Bhambri / A. Goransson
4-4 → 4-5
Y. Bhambri / A. Goransson
3-4 → 4-4
Y. Bhambri / A. Goransson
3-3 → 3-4
O. Luz / R. Matos
2-3 → 3-3
Y. Bhambri / A. Goransson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
O. Luz / R. Matos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Y. Bhambri / A. Goransson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
O. Luz / R. Matos
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / A. Goransson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (13) S. Kenin / (13) L. Siegemund
GS Australian Open
S. Hsieh / J. Ostapenko [3]
6
6
S. Kenin / L. Siegemund [13]
3
2
Vincitore: S. Hsieh / J. Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hsieh / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
S. Kenin / L. Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
S. Hsieh / J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Kenin / L. Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Hsieh / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
S. Hsieh / J. Ostapenko
2-0 → 3-0
S. Hsieh / J. Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
S. Kenin / L. Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hsieh / J. Ostapenko
5-3 → 6-3
S. Kenin / L. Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
S. Hsieh / J. Ostapenko
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Kenin / L. Siegemund
3-2 → 3-3
S. Hsieh / J. Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Kenin / L. Siegemund
2-1 → 2-2
S. Hsieh / J. Ostapenko
1-1 → 2-1
S. Kenin / L. Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Hsieh / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
P. Nouza / P. Rikl vs (2) H. Heliovaara / (2) H. Patten
GS Australian Open
P. Nouza / P. Rikl
7
7
H. Heliovaara / H. Patten [2]
6
6
Vincitore: P. Nouza / P. Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
P. Nouza / P. Rikl
5-5 → 6-5
H. Heliovaara / H. Patten
5-4 → 5-5
P. Nouza / P. Rikl
4-4 → 5-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
P. Nouza / P. Rikl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
H. Heliovaara / H. Patten
3-2 → 3-3
P. Nouza / P. Rikl
2-2 → 3-2
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Nouza / P. Rikl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Heliovaara / H. Patten
1-0 → 1-1
P. Nouza / P. Rikl
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Nouza / P. Rikl
5-6 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
P. Nouza / P. Rikl
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 4-5
P. Nouza / P. Rikl
3-4 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Nouza / P. Rikl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
P. Nouza / P. Rikl
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Nouza / P. Rikl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-0 → 0-1
K. Mladenovic / M. Guinard vs (3) D. Schuurs / (3) J. Cash
GS Australian Open
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
0
7
5
1
D. Schuurs / J. Cash [8]•
0
6
7
0
Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Mladenovic / M. Guinard
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Schuurs / J. Cash
5-6 → 5-7
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
D. Schuurs / J. Cash
5-4 → 5-5
K. Mladenovic / M. Guinard
4-4 → 5-4
D. Schuurs / J. Cash
4-3 → 4-4
K. Mladenovic / M. Guinard
3-3 → 4-3
D. Schuurs / J. Cash
3-2 → 3-3
K. Mladenovic / M. Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
K. Mladenovic / M. Guinard
2-1 → 2-2
K. Mladenovic / M. Guinard
1-1 → 2-1
D. Schuurs / J. Cash
1-0 → 1-1
K. Mladenovic / M. Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
K. Mladenovic / M. Guinard
6-5 → 6-6
D. Schuurs / J. Cash
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
K. Mladenovic / M. Guinard
4-5 → 5-5
D. Schuurs / J. Cash
4-4 → 4-5
K. Mladenovic / M. Guinard
3-4 → 4-4
D. Schuurs / J. Cash
2-4 → 3-4
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Schuurs / J. Cash
1-3 → 1-4
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
D. Schuurs / J. Cash
1-1 → 1-2
K. Mladenovic / M. Guinard
0-1 → 1-1
D. Schuurs / J. Cash
0-0 → 0-1
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Thompson vs (WC) C. Kose
GS Australian Open
K. Thompson
6
6
C. Kose
4
2
Vincitore: K. Thompson
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Thompson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Kose
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
K. Thompson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Kose
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Thompson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Kose
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
K. Thompson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Kose
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
K. Thompson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Gribaldo vs (3) R. Tabata
GS Australian Open
M. Gribaldo
3
2
R. Tabata [1]
6
6
Vincitore: R. Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
R. Tabata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Gribaldo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Tabata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Gribaldo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gribaldo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
R. Tabata
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Gribaldo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
R. Tabata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Gribaldo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Gribaldo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Blus / V. Gonzalez-Galino vs T. Behrmann / A. Gabet
GS Australian Open
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
1
3
T. Behrmann / A. Gabet
6
6
Vincitore: T. Behrmann / A. Gabet
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
T. Behrmann / A. Gabet
3-4 → 3-5
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
2-4 → 3-4
T. Behrmann / A. Gabet
2-3 → 2-4
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
T. Behrmann / A. Gabet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
T. Behrmann / A. Gabet
1-0 → 1-1
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Behrmann / A. Gabet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-5 → 1-6
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
T. Behrmann / A. Gabet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
0-3 → 1-3
T. Behrmann / A. Gabet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Blus / V. Gonzalez-Galino
0-1 → 0-2
T. Behrmann / A. Gabet
0-0 → 0-1
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs A. Kumru / Y. Lin
GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
A. Kumru / Y. Lin
2
2
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovackova / J. Kovackova
5-2 → 6-2
A. Kumru / Y. Lin
4-2 → 5-2
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
A. Kumru / Y. Lin
2-2 → 3-2
A. Kovackova / J. Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
A. Kumru / Y. Lin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Kumru / Y. Lin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kumru / Y. Lin
5-2 → 6-2
A. Kumru / Y. Lin
4-2 → 5-2
A. Kovackova / J. Kovackova
3-2 → 4-2
A. Kumru / Y. Lin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Kovackova / J. Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
A. Kumru / Y. Lin
2-0 → 2-1
A. Kovackova / J. Kovackova
1-0 → 2-0
A. Kumru / Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) A. Kovackova vs (WC) T. Russell
GS Australian Open
A. Kovackova [1]
6
6
T. Russell
3
0
Vincitore: A. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Russell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
T. Russell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Russell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Kovackova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Russell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
T. Russell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
A. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
T. Russell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
A. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
T. Russell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Russell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Russell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
GS Australian Open
M. Arevalo / M. Pavic [2]
7
4
7
A. Krajicek / N. Mektic [16]
5
6
6
Vincitore: M. Arevalo / M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
7*-4
8*-4
8-5*
8-6*
8*-7
9*-7
6-6 → 7-6
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Arevalo / M. Pavic
5-5 → 6-5
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Arevalo / M. Pavic
4-4 → 5-4
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Arevalo / M. Pavic
3-3 → 4-3
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krajicek / N. Mektic
4-5 → 4-6
M. Arevalo / M. Pavic
3-5 → 4-5
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Arevalo / M. Pavic
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Krajicek / N. Mektic
2-3 → 2-4
M. Arevalo / M. Pavic
1-3 → 2-3
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Arevalo / M. Pavic
1-1 → 1-2
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / N. Mektic
6-5 → 7-5
M. Arevalo / M. Pavic
5-5 → 6-5
A. Krajicek / N. Mektic
5-4 → 5-5
M. Arevalo / M. Pavic
4-4 → 5-4
A. Krajicek / N. Mektic
4-3 → 4-4
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Krajicek / N. Mektic
3-2 → 3-3
M. Arevalo / M. Pavic
2-2 → 3-2
A. Krajicek / N. Mektic
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(6) S. Zhang
/ (6) T. Puetz
vs K. Siniakova
/ S. Verbeek
GS Australian Open
S. Zhang / T. Puetz [6]•
0
6
2
0
K. Siniakova / S. Verbeek
0
4
6
1
Vincitore: K. Siniakova / S. Verbeek
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Zhang / T. Puetz
15-40
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Zhang / T. Puetz
2-5 → 2-6
K. Siniakova / S. Verbeek
2-4 → 2-5
S. Zhang / T. Puetz
1-4 → 2-4
K. Siniakova / S. Verbeek
1-3 → 1-4
S. Zhang / T. Puetz
0-3 → 1-3
K. Siniakova / S. Verbeek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Zhang / T. Puetz
0-1 → 0-2
K. Siniakova / S. Verbeek
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Zhang / T. Puetz
5-4 → 6-4
K. Siniakova / S. Verbeek
5-3 → 5-4
S. Zhang / T. Puetz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
K. Siniakova / S. Verbeek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
S. Zhang / T. Puetz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
K. Siniakova / S. Verbeek
3-1 → 3-2
S. Zhang / T. Puetz
2-1 → 3-1
K. Siniakova / S. Verbeek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Zhang / T. Puetz
0-1 → 1-1
K. Siniakova / S. Verbeek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) L. Pena vs A. Bogdanov
GS Australian Open
L. Pena [1]
6
6
A. Bogdanov
0
1
Vincitore: L. Pena
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. Pena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Bogdanov
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
A. Bogdanov
0-40
0-15
0-30
15-30
15-40
4-0 → 5-0
A. Bogdanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Bogdanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Bogdanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) S. Takamuro vs M. Ohtani
GS Australian Open
S. Takamuro [1]
5
3
M. Ohtani
7
6
Vincitore: M. Ohtani
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Takamuro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
S. Takamuro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Ohtani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
S. Takamuro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Ohtani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Takamuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
S. Takamuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
S. Takamuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Ohtani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
S. Takamuro
40-A
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Ohtani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Ohtani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) D. Rodrigues vs D. Arai
GS Australian Open
D. Rodrigues [1]
6
6
D. Arai
4
3
Vincitore: D. Rodrigues
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Rodrigues
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
D. Arai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
D. Rodrigues
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
D. Arai
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Rodrigues
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Rodrigues
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Arai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
D. Rodrigues
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
D. Arai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Rodrigues
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Arai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
D. Arai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Takizawa vs (8) Z. Nurlanuly
GS Australian Open
T. Takizawa
5
6
3
Z. Nurlanuly [8]
7
1
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Takizawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Takizawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Takizawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Takizawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Takizawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Bielinska vs M. Burcescu
GS Australian Open
S. Bielinska
6
6
M. Burcescu [7]
0
4
Vincitore: S. Bielinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bielinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
M. Burcescu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Burcescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Bielinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Burcescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
S. Bielinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Burcescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
S. Bielinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Burcescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Burcescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
M. Burcescu
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
S. Bielinska
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Burcescu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
O. Geladaris / N. Raguin vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
GS Australian Open
O. Geladaris / N. Raguin
0
7
3
0
K. Hance / T. Konduri [4]•
0
6
6
1
Vincitore: K. Hance / T. Konduri
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Hance / T. Konduri
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Hance / T. Konduri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
K. Hance / T. Konduri
2-4 → 2-5
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
O. Geladaris / N. Raguin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
K. Hance / T. Konduri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Geladaris / N. Raguin
0-1 → 1-1
K. Hance / T. Konduri
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
15-40*
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
K. Hance / T. Konduri
6-5 → 6-6
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
K. Hance / T. Konduri
5-4 → 5-5
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Hance / T. Konduri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
K. Hance / T. Konduri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
O. Geladaris / N. Raguin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
K. Hance / T. Konduri
2-1 → 2-2
O. Geladaris / N. Raguin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
K. Hance / T. Konduri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
O. Geladaris / N. Raguin
0-0 → 0-1
C. Jauffret / T. Kokkinis vs (6) H. Lee / (6) K. Sawashiro
GS Australian Open
C. Jauffret / T. Kokkinis
7
6
H. Lee / K. Sawashiro
6
3
Vincitore: C. Jauffret / T. Kokkinis
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Jauffret / T. Kokkinis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
C. Jauffret / T. Kokkinis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
H. Lee / K. Sawashiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
C. Jauffret / T. Kokkinis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Jauffret / T. Kokkinis
2-0 → 2-1
H. Lee / K. Sawashiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
C. Jauffret / T. Kokkinis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
40*-40
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Jauffret / T. Kokkinis
30-30
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
C. Jauffret / T. Kokkinis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
H. Lee / K. Sawashiro
5-3 → 5-4
C. Jauffret / T. Kokkinis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
H. Lee / K. Sawashiro
3-3 → 4-3
C. Jauffret / T. Kokkinis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
C. Jauffret / T. Kokkinis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
C. Jauffret / T. Kokkinis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Lee / K. Sawashiro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
M. Gribaldo / S. Massellani vs J. Chlodnicki / D. Tazabekov
GS Australian Open
M. Gribaldo / S. Massellani
7
6
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
6
4
Vincitore: M. Gribaldo / S. Massellani
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
M. Gribaldo / S. Massellani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
4-3 → 4-4
M. Gribaldo / S. Massellani
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
3-3 → 4-3
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
2-1 → 2-2
M. Gribaldo / S. Massellani
1-1 → 2-1
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Gribaldo / S. Massellani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
5-5 → 5-6
M. Gribaldo / S. Massellani
4-5 → 5-5
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Gribaldo / S. Massellani
3-4 → 4-4
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
M. Gribaldo / S. Massellani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
2-2 → 2-3
M. Gribaldo / S. Massellani
1-2 → 2-2
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
1-1 → 1-2
M. Gribaldo / S. Massellani
30-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Chlodnicki / D. Tazabekov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(13) J. Secord vs L. Sloboda
GS Australian Open
J. Secord [13]
3
4
L. Sloboda
6
6
Vincitore: L. Sloboda
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sloboda
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
J. Secord
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
L. Sloboda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Secord
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sloboda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Secord
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
L. Sloboda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Secord
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
L. Sloboda
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Secord
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Secord
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
C. Ngounoue vs (12) F. Thomas
GS Australian Open
C. Ngounoue
1
7
4
F. Thomas [5]
6
5
6
Vincitore: F. Thomas
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ngounoue
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Thomas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
F. Thomas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
C. Ngounoue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
C. Ngounoue
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
F. Thomas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Thomas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
C. Ngounoue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Thomas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
F. Thomas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Ngounoue
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
F. Thomas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Ngounoue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Thomas
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Ngounoue
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ngounoue
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 1-5
F. Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
T. Hermanova / D. Zoldakova vs (4) Y. Shao / (4) X. Sun
GS Australian Open
T. Hermanova / D. Zoldakova•
0
3
7
1
Y. Shao / X. Sun [4]
0
6
6
0
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Hermanova / D. Zoldakova
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Y. Shao / X. Sun
6-5 → 6-6
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Y. Shao / X. Sun
4-5 → 5-5
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Y. Shao / X. Sun
3-4 → 3-5
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Y. Shao / X. Sun
3-2 → 3-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Shao / X. Sun
1-2 → 2-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Y. Shao / X. Sun
1-0 → 1-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shao / X. Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-5 → 3-5
Y. Shao / X. Sun
2-4 → 2-5
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Y. Shao / X. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
T. Hermanova / D. Zoldakova
1-2 → 1-3
Y. Shao / X. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-1 → 1-1
Y. Shao / X. Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
K. Pantaratorn / K. Thompson vs (8) R. Cozad / (8) G. Goode
GS Australian Open
K. Pantaratorn / K. Thompson
1
4
R. Cozad / G. Goode
6
6
Vincitore: R. Cozad / G. Goode
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cozad / G. Goode
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
K. Pantaratorn / K. Thompson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
R. Cozad / G. Goode
3-4 → 3-5
K. Pantaratorn / K. Thompson
40-40
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
R. Cozad / G. Goode
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
K. Pantaratorn / K. Thompson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
R. Cozad / G. Goode
2-1 → 2-2
K. Pantaratorn / K. Thompson
1-1 → 2-1
R. Cozad / G. Goode
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Pantaratorn / K. Thompson
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cozad / G. Goode
1-5 → 1-6
R. Cozad / G. Goode
1-4 → 1-5
R. Cozad / G. Goode
1-3 → 1-4
K. Pantaratorn / K. Thompson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
R. Cozad / G. Goode
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
K. Pantaratorn / K. Thompson
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
R. Cozad / G. Goode
0-0 → 0-1
E. Camacho / L. Storck Franca vs H. Kawanishi / K. Watanabe
GS Australian Open
E. Camacho / L. Storck Franca
5
4
H. Kawanishi / K. Watanabe
7
6
Vincitore: H. Kawanishi / K. Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Kawanishi / K. Watanabe
4-5 → 4-6
E. Camacho / L. Storck Franca
3-5 → 4-5
H. Kawanishi / K. Watanabe
3-4 → 3-5
E. Camacho / L. Storck Franca
2-4 → 3-4
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-3 → 2-4
E. Camacho / L. Storck Franca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-1 → 2-2
E. Camacho / L. Storck Franca
1-1 → 2-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
1-0 → 1-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
E. Camacho / L. Storck Franca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
H. Kawanishi / K. Watanabe
5-4 → 5-5
E. Camacho / L. Storck Franca
4-4 → 5-4
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Camacho / L. Storck Franca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
E. Camacho / L. Storck Franca
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
E. Camacho / L. Storck Franca
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Camacho / L. Storck Franca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Zolotareva vs (2) J. Kovackova
GS Australian Open
R. Zolotareva
7
6
J. Kovackova [2]
5
4
Vincitore: R. Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
J. Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
R. Zolotareva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Zolotareva
40-A
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
J. Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
R. Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(9) S. Rybkin vs H. Kawanishi
GS Australian Open
S. Rybkin [9]
3
7
6
H. Kawanishi
6
5
2
Vincitore: S. Rybkin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
H. Kawanishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
S. Rybkin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
H. Kawanishi
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rybkin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
H. Kawanishi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
S. Rybkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Rybkin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
S. Rybkin
15-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Rybkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
H. Kawanishi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rybkin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Rybkin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Kawanishi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Rybkin
15-0
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
C. Clarke / N. Lee vs X. Geng / L. Vujovic
GS Australian Open
C. Clarke / N. Lee
6
7
X. Geng / L. Vujovic
2
5
Vincitore: C. Clarke / N. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
C. Clarke / N. Lee
5-5 → 6-5
X. Geng / L. Vujovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
X. Geng / L. Vujovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
C. Clarke / N. Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
X. Geng / L. Vujovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Clarke / N. Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
X. Geng / L. Vujovic
2-1 → 3-1
C. Clarke / N. Lee
1-1 → 2-1
X. Geng / L. Vujovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
C. Clarke / N. Lee
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Geng / L. Vujovic
5-2 → 6-2
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
X. Geng / L. Vujovic
4-1 → 4-2
C. Clarke / N. Lee
3-1 → 4-1
X. Geng / L. Vujovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Clarke / N. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
X. Geng / L. Vujovic
1-0 → 2-0
C. Clarke / N. Lee
0-0 → 1-0
(6) Z. Nurlanuly / (6) D. Zhalgasbay vs C. Doig / D. Kisimov
GS Australian Open
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay [8]
5
3
C. Doig / D. Kisimov
7
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Doig / D. Kisimov
3-5 → 3-6
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
2-5 → 3-5
C. Doig / D. Kisimov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
1-2 → 1-3
C. Doig / D. Kisimov
1-1 → 1-2
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-1 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
C. Doig / D. Kisimov
5-3 → 5-4
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
C. Doig / D. Kisimov
3-1 → 3-2
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
C. Doig / D. Kisimov
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
I. Marinkovic / H. Smart vs A. Lizunova / E. Tupitsyna
GS Australian Open
I. Marinkovic / H. Smart
6
6
A. Lizunova / E. Tupitsyna
3
3
Vincitore: I. Marinkovic / H. Smart
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lizunova / E. Tupitsyna
5-3 → 6-3
I. Marinkovic / H. Smart
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
A. Lizunova / E. Tupitsyna
5-1 → 5-2
I. Marinkovic / H. Smart
4-1 → 5-1
A. Lizunova / E. Tupitsyna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
I. Marinkovic / H. Smart
3-0 → 4-0
I. Marinkovic / H. Smart
2-0 → 3-0
I. Marinkovic / H. Smart
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Lizunova / E. Tupitsyna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marinkovic / H. Smart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Lizunova / E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
I. Marinkovic / H. Smart
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Lizunova / E. Tupitsyna
3-2 → 3-3
I. Marinkovic / H. Smart
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Lizunova / E. Tupitsyna
1-2 → 2-2
I. Marinkovic / H. Smart
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
A. Lizunova / E. Tupitsyna
0-1 → 0-2
I. Marinkovic / H. Smart
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Qu vs (Q) A. Ichioka
GS Australian Open
Y. Qu
6
6
A. Ichioka
2
0
Vincitore: Y. Qu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
A. Ichioka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Ichioka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Qu
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
A. Ichioka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Y. Qu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
A. Ichioka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Ichioka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Malova vs (10) K. Sawashiro
GS Australian Open
A. Malova
2
4
K. Sawashiro [10]
6
6
Vincitore: K. Sawashiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sawashiro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Malova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
K. Sawashiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Sawashiro
A-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Malova
40-30
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
K. Sawashiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Malova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
K. Sawashiro
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Sawashiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
K. Sawashiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
K. Sawashiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Malova
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
K. Sawashiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Malova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
K. Kang / M. Salbiev vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
GS Australian Open
K. Kang / M. Salbiev
5
3
L. Miguel / Z. Sesko [2]
7
6
Vincitore: L. Miguel / Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Miguel / Z. Sesko
3-5 → 3-6
K. Kang / M. Salbiev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
L. Miguel / Z. Sesko
3-3 → 3-4
K. Kang / M. Salbiev
2-3 → 3-3
L. Miguel / Z. Sesko
2-2 → 2-3
K. Kang / M. Salbiev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
L. Miguel / Z. Sesko
1-1 → 1-2
K. Kang / M. Salbiev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Miguel / Z. Sesko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kang / M. Salbiev
5-6 → 5-7
L. Miguel / Z. Sesko
5-5 → 5-6
K. Kang / M. Salbiev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
L. Miguel / Z. Sesko
5-3 → 5-4
K. Kang / M. Salbiev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Miguel / Z. Sesko
4-2 → 4-3
K. Kang / M. Salbiev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L. Miguel / Z. Sesko
3-1 → 3-2
K. Kang / M. Salbiev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
L. Miguel / Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
K. Kang / M. Salbiev
1-0 → 2-0
L. Miguel / Z. Sesko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
M. Ceban / K. Filaretov vs S. Rybkin / L. Sloboda
GS Australian Open
M. Ceban / K. Filaretov•
0
3
6
1
S. Rybkin / L. Sloboda [9]
0
6
1
0
Vincitore: M. Ceban / K. Filaretov
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Rybkin / L. Sloboda
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
9-8
9-9
9-10
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ceban / K. Filaretov
5-1 → 6-1
S. Rybkin / L. Sloboda
5-0 → 5-1
M. Ceban / K. Filaretov
4-0 → 5-0
S. Rybkin / L. Sloboda
3-0 → 4-0
M. Ceban / K. Filaretov
2-0 → 3-0
S. Rybkin / L. Sloboda
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. Ceban / K. Filaretov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rybkin / L. Sloboda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Ceban / K. Filaretov
2-5 → 3-5
S. Rybkin / L. Sloboda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Ceban / K. Filaretov
30-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
S. Rybkin / L. Sloboda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Ceban / K. Filaretov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Rybkin / L. Sloboda
1-1 → 1-2
M. Ceban / K. Filaretov
0-1 → 1-1
S. Rybkin / L. Sloboda
0-0 → 0-1
C. Hoo / Y. Lin vs (7) M. Burcescu / (7) K. Supova
GS Australian Open
C. Hoo / Y. Lin
4
5
M. Burcescu / K. Supova [7]
6
7
Vincitore: M. Burcescu / K. Supova
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Burcescu / K. Supova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
C. Hoo / Y. Lin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
M. Burcescu / K. Supova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Burcescu / K. Supova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Burcescu / K. Supova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Burcescu / K. Supova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Burcescu / K. Supova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Hoo / Y. Lin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
M. Burcescu / K. Supova
4-3 → 4-4
C. Hoo / Y. Lin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Burcescu / K. Supova
3-2 → 3-3
C. Hoo / Y. Lin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Burcescu / K. Supova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. Hoo / Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Burcescu / K. Supova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
D. CAMPAZ ESCOBAR vs (2) Y. Silva
GS Australian Open
D. CAMPAZ ESCOBAR
4
4
Y. Silva [2]
6
6
Vincitore: Y. Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Y. Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Y. Silva
15-0
30-0
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. CAMPAZ ESCOBAR
3-2 → 3-3
D. CAMPAZ ESCOBAR
1-2 → 2-2
Y. Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Y. Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-15
15-15
30-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Y. Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Y. Silva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. CAMPAZ ESCOBAR
1-2 → 1-3
D. CAMPAZ ESCOBAR
0-1 → 0-2
Y. Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Zikri vs (2) L. Shuker
GS Australian Open
M. Zikri
2
6
7
L. Shuker [2]
6
3
5
Vincitore: M. Zikri
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Shuker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Zikri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Shuker
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
L. Shuker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Zikri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Zikri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Zikri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Zikri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
L. Shuker
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
M. Zikri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Shuker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Zikri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
L. Shuker
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
M. Zikri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Shuker
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Zikri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Shuker
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zikri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
M. Zikri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
L. Shuker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Zikri
40-0
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Cataldo vs (2) M. Ter Hofte
GS Australian Open
A. Cataldo
6
6
M. Ter Hofte [2]
2
4
Vincitore: A. Cataldo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ter Hofte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
A. Cataldo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Cataldo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Ter Hofte
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Cataldo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Ter Hofte
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Cataldo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ter Hofte
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
M. Ter Hofte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Ter Hofte
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Cataldo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Ter Hofte
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang vs Y. Lin
GS Australian Open
R. Zhang [5]
6
4
6
Y. Lin
1
6
2
Vincitore: R. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Lin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
R. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Y. Lin
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
R. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Lin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
R. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
R. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
(WC) S. Mildren / (WC) K. Nishikawa vs S. Hettlerova / A. Stoyanov
GS Australian Open
S. Mildren / K. Nishikawa
3
2
S. Hettlerova / A. Stoyanov [16]
6
6
Vincitore: S. Hettlerova / A. Stoyanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hettlerova / A. Stoyanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
S. Mildren / K. Nishikawa
2-4 → 2-5
S. Hettlerova / A. Stoyanov
2-3 → 2-4
S. Mildren / K. Nishikawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
S. Hettlerova / A. Stoyanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
S. Hettlerova / A. Stoyanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
S. Hettlerova / A. Stoyanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
S. Mildren / K. Nishikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hettlerova / A. Stoyanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
S. Mildren / K. Nishikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
S. Hettlerova / A. Stoyanov
40-15
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
S. Mildren / K. Nishikawa
2-3 → 2-4
S. Hettlerova / A. Stoyanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Mildren / K. Nishikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
S. Hettlerova / A. Stoyanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Mildren / K. Nishikawa
0-1 → 1-1
S. Hettlerova / A. Stoyanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
(WC) E. Chen / (WC) J. Sibai vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
GS Australian Open
E. Chen / J. Sibai
0
6
4
0
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva•
0
0
6
1
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
4-5 → 4-6
E. Chen / J. Sibai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
3-4 → 3-5
E. Chen / J. Sibai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
1-3 → 2-3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
E. Chen / J. Sibai
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0-1 → 0-2
E. Chen / J. Sibai
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
5-0 → 6-0
E. Chen / J. Sibai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
3-0 → 4-0
E. Chen / J. Sibai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
E. Chen / J. Sibai
0-0 → 1-0
D. Jade / M. Kaouk vs (WC) E. Domingo / (WC) T. Takizawa
GS Australian Open
D. Jade / M. Kaouk•
0
6
4
0
E. Domingo / T. Takizawa
0
2
6
1
Vincitore: E. Domingo / T. Takizawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Domingo / T. Takizawa
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
0-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jade / M. Kaouk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
E. Domingo / T. Takizawa
3-5 → 4-5
D. Jade / M. Kaouk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
E. Domingo / T. Takizawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
D. Jade / M. Kaouk
1-4 → 2-4
E. Domingo / T. Takizawa
1-3 → 1-4
D. Jade / M. Kaouk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
D. Jade / M. Kaouk
0-1 → 1-1
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jade / M. Kaouk
5-2 → 6-2
E. Domingo / T. Takizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
D. Jade / M. Kaouk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
E. Domingo / T. Takizawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Jade / M. Kaouk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
E. Domingo / T. Takizawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Jade / M. Kaouk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Domingo / T. Takizawa
0-0 → 0-1
M. Makarova / R. Zolotareva vs A. Beck / G. Guillen
GS Australian Open
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
6
6
A. Beck / G. Guillen
2
3
Vincitore: M. Makarova / R. Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Beck / G. Guillen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
M. Makarova / R. Zolotareva
4-3 → 5-3
A. Beck / G. Guillen
4-2 → 4-3
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Beck / G. Guillen
2-2 → 3-2
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Beck / G. Guillen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Beck / G. Guillen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Makarova / R. Zolotareva
5-2 → 6-2
A. Beck / G. Guillen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
A. Beck / G. Guillen
3-1 → 3-2
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Beck / G. Guillen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
A. Beck / G. Guillen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Todoran
vs (Q) O. Majdandzic
GS Australian Open
M. Todoran
7
6
O. Majdandzic
5
3
Vincitore: M. Todoran
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Todoran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Todoran
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
O. Majdandzic
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Majdandzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
O. Majdandzic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
O. Majdandzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Todoran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Thamm vs (13) M. Makarova
GS Australian Open
M. Thamm
4
3
M. Makarova [13]
6
6
Vincitore: M. Makarova
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Thamm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Makarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Thamm
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Makarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Thamm
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Makarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Makarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Thamm
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
A. James / M. Pawelska vs C. Harding / R. Kosaka
GS Australian Open
A. James / M. Pawelska•
0
2
6
1
C. Harding / R. Kosaka
0
6
4
0
Vincitore: A. James / M. Pawelska
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Harding / R. Kosaka
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. James / M. Pawelska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Harding / R. Kosaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
A. James / M. Pawelska
3-4 → 4-4
C. Harding / R. Kosaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
A. James / M. Pawelska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
C. Harding / R. Kosaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
A. James / M. Pawelska
1-2 → 1-3
C. Harding / R. Kosaka
1-1 → 1-2
A. James / M. Pawelska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
C. Harding / R. Kosaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. James / M. Pawelska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
C. Harding / R. Kosaka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 2-5
A. James / M. Pawelska
1-4 → 2-4
C. Harding / R. Kosaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
A. James / M. Pawelska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
C. Harding / R. Kosaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. James / M. Pawelska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
C. Harding / R. Kosaka
0-0 → 1-0
(WC) S. PARK / (WC) H. Sekhon vs O. Majdandzic / M. Todoran
Il match deve ancora iniziare
(8) N. Lagaev / (8) A. Sushkova vs S. Bielinska / S. Larraya Guidi
GS Australian Open
N. Lagaev / A. Sushkova [8]
0
6
4
1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi•
0
1
6
0
Vincitore: N. Lagaev / A. Sushkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
N. Lagaev / A. Sushkova
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
4-5 → 4-6
N. Lagaev / A. Sushkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Lagaev / A. Sushkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
N. Lagaev / A. Sushkova
2-2 → 3-2
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
2-1 → 2-2
N. Lagaev / A. Sushkova
40-30
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
N. Lagaev / A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
N. Lagaev / A. Sushkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
N. Lagaev / A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
1-1 → 2-1
N. Lagaev / A. Sushkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
S. Bielinska / S. Larraya Guidi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie
vs J. Bothma
GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
6
7
J. Bothma
4
6
Vincitore: J. Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
0*-0
6-6 → 7-6
J. Bothma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Bothma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Mackenzie
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Bothma
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Bothma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bothma
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Bothma
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
J. Bothma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Mackenzie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Bothma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) V. Barros vs E. Tupitsyna
GS Australian Open
V. Barros [4]
E. Tupitsyna
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
(7) Y. Alvarez / (7) J. Secord vs K. Kosaner / M. Sik
GS Australian Open
Y. Alvarez / J. Secord [16]
5
4
K. Kosaner / M. Sik
7
6
Vincitore: K. Kosaner / M. Sik
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Alvarez / J. Secord
4-5 → 4-6
K. Kosaner / M. Sik
4-4 → 4-5
Y. Alvarez / J. Secord
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
K. Kosaner / M. Sik
3-3 → 3-4
Y. Alvarez / J. Secord
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
K. Kosaner / M. Sik
2-2 → 2-3
Y. Alvarez / J. Secord
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
K. Kosaner / M. Sik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Y. Alvarez / J. Secord
0-1 → 1-1
K. Kosaner / M. Sik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Alvarez / J. Secord
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
K. Kosaner / M. Sik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
5-5 → 5-6
Y. Alvarez / J. Secord
4-5 → 5-5
K. Kosaner / M. Sik
4-4 → 4-5
Y. Alvarez / J. Secord
3-4 → 4-4
K. Kosaner / M. Sik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Y. Alvarez / J. Secord
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
K. Kosaner / M. Sik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Alvarez / J. Secord
0-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
K. Kosaner / M. Sik
2-0 → 2-1
Y. Alvarez / J. Secord
1-0 → 2-0
K. Kosaner / M. Sik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
J. Bothma / C. Ngounoue vs (WC) L. King / (WC) R. Savelli
GS Australian Open
J. Bothma / C. Ngounoue•
0
3
6
0
L. King / R. Savelli
0
6
1
1
Vincitore: L. King / R. Savelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Bothma / C. Ngounoue
40-30
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bothma / C. Ngounoue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
L. King / R. Savelli
5-0 → 5-1
J. Bothma / C. Ngounoue
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-0 → 5-0
L. King / R. Savelli
40-15
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
J. Bothma / C. Ngounoue
40-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
L. King / R. Savelli
0-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
J. Bothma / C. Ngounoue
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. King / R. Savelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Bothma / C. Ngounoue
3-4 → 3-5
L. King / R. Savelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Bothma / C. Ngounoue
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
L. King / R. Savelli
1-3 → 2-3
J. Bothma / C. Ngounoue
15-0
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. King / R. Savelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Bothma / C. Ngounoue
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. King / R. Savelli
0-0 → 0-1
R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi vs (2) V. Barros / (2) K. Efremova
Il match deve ancora iniziare
Quanto mi spiace che una principessa ed artista di questo gioco come la Cinese di Formosa faccia coppia con la detestabiLettone non potete immaginare!
Spero sempre che questo connubio si sciolga ma invece passano i tornei e continuano a giocare insieme.
Anche se alla fine si guardano a malapena: significa che Hsieh si rende conto di che razza di buzzurra ha come compagna di doppio.
Ma dico io, benedetta donna, con tutte le altre con cui far altrettanto (forse anche di più) risaltare e mettere a frutto il suo talento proprio costei doveva scegliere?
Mi spiace molto per Laura Siegemund, altra artista della racchetta.
Ruud è migliorato tantissimo sul servizio…..lancio di palla corto,difficile leggere la direzione…una caterva di ace l altro giorno e bene anche oggi….egoisticamente spero che vadano al quinto set e vinca il migliore
Si mette il tetto e si gioca, cosa è tutto questo fracasso sul nulla?
non potendo essere simpatica, fa di tutto per rendersi antipatica, un caso da manuale….
Semplici considerazioni..
Musetti ha dimostrato perché è lui il principale candidato alla terza posizione mondiale.
Gli bastava solo continuità, ora che l’ha trovata tecnica e fisico fanno la differenza.
Penso sia lui favorito con Djokovic.
Sinner ha sbrigato la pratica Darderi, che non è entrato in campo battuto e proprio per questo è stato surclassato nel primo set. L’altoatesino ha mantenuto sempre il controllo nonostante le dichiarazioni di circostanza.
Shelton-Ruud possono giocare poco o tanto.. hanno zero chance di conquistare un set con Sinner.
Shelton sull’uno/due servizio dritto fa i buchi sul cemento.
E Ruud chiude il primo in scioltezza. Non mi dispiacerebbe lui invece di Bum Bum Ben. Anche se le statistiche degli H2H sono impietose per entrambi (4-0 con il norvegese, 8-1 con l’americano). Speriamo almeno si stanchino un po’.
Non sto guardando ma leggo di Ruud avanti di un break.
Casper è sempre supersolido, ma mi stupirebbe davvero se vincesse.
Chi sta guardando, come vede questa sfida?
Vedo Ruud in gran forma. Non sarà una passeggiata per Sinner, anzi..
Ostapenko potrebbe darsi al Mipiacicosi’ 😆
Ostapenko si scusa, ma con un sorriso beffardo che la dice tutta.
@ Gaz (#4551413)
Kostyuk stava malissimo quel giorno
Risultato che conferma l’ottimo stato della Pegula, almeno a giudicare dalle statistiche, visto che ho solo quelle,non sto vedendo il torneo,se non attraverso highlights,a casa la detentrice dopo 10 vittorie consecutive in quel di Melbourne.
A meno di un’impresa della Inglis sarà ormai ufficiale il successo della Jacquemot contro Kostyuk a 8,00 il primo giorno del torneo il successo più sorprendentemente di questa edizione, almeno secondo i Bookmakers.
Oltre al fatto che il tennis femminile italiano non è rappresentato nella seconda settimana bisogna aggiungere quello che per l’ennesima volta non si è rappresentati nel torneo giovanile, tabellone trascurato giustamente in questo caso per mancanza di rappresentanti,come del resto dove tenere chiuso un ristorante se quel giorno non ci sono prenotati, comunque andremo a parlarne dei risultati.
E bisogna aggiungere l’assenza di ragazzine italiane nel tabellone del LES Petit As ,il torneo più prestigioso under 14,che inizia oggi.
A parte questo direi che per il resto tutto bene,si prevede una continuità di risultati nel tennis a due anche in futuro.
Per fortuna anche Fritz soffre molto il caldo a quanto pare a giudicare dai mesti mesti sguardi che lancia verso il cielo soleggiato
Ora, mi spiace, ma mi faccio un paio d’ore di sonno.
Al mio risveglio vedrò se Sinner avrà già sbrigata la pratica o se i crampi dell’altro giorno erano un campanello d’allarme.
Magari per allora si potrà commentare “in diretta”.
Forza Italia!
Molto più facile di come previsto, molto bene.
Grazie anche alla battuta, finalmente al livello richiesto per non soffrire e sudare oltremodo.
Tutte energie risparmiate in vista del prossimo avversario che di energie ne ha risparmiate anche di più.
Il pro è che il prossimo avversario ha comunque 14 anni in più.
Il contro… che è il più forte ed il più intelligente giocatore della Storia di questo gioco, quindi non resterà certamente disorientato a guardare le variazioni carrarine.
Un po’ per scaramanzia, un po’ perché lo penso veramente, per me ancora favorito è Giocovic.
Ma arriverà la volta buona per prendersi la rivincita delle due sconfitte subite in due edizioni del Roland Garros…prima che il Serbo attacchi la racchetta al chiodo.
Spero sia questa
Forza Lorenzo!
Ora mi sto rilassando un po’ troppo, rischio di addormentarmi.
Ma meglio addormentarsi con Musetti avanti che star all’erta perché sta sotto!
Muso finora molto bravo a sfruttare le debolezze di un avversario che oggi è peggio del solito; forse anche per l’infortunio, sicuramente perché il gioco vario di Musetti porta una non eccelsa mente strategica come quella di Friz a capirci poco o niente.
Grazie
Lezione di tennis all’amico Fritz. Grande Muso!!! Vamosss
Doppio break 😉 😉
Sono fuori età essendo 2007 . Partecipano dal 2008 in avanti.
Break 😉
E menomale che Friz sotto rete ha la mano quadra, altrimenti era già strappo al primo turno di battuta.
Per ora, dopo un solo gioco, Musetti si tiene a galla con la smorzata, ma da fondo campo comanda Friz 🙁
Ma perché i nostri Vasamì e Basile non concorrono a questo torneo?
Basile forse non ha la classifica necessaria, ma Vasamì?
A chi interessa, questo sito riporta ogni 30 minuti i valori meteo. Stazzione meteorologica situata a 300 metri dall’Olymoic Park – Melbourne.
https://www.bom.gov.au/products/IDV60901/IDV60901.95936.shtml
Si possono vedere in dettaglio i valori dell’altri ieri vs quelli ottimani di ieri. Oggi c’e’ il heat warning, fa caldo.
Anche la predizione ufficiale del risultato, anche i commentatori (Cané e…boh?) concordano con me: sfida da 50 e 50.
Forza Lorenzo!
In realtà Musetti è stato ritardato di 5′ (spero non sia il primo di una serie di rinvii) ed ho fatto in tempo a vedere la fine della prima partita del doppio: con due errori, uno di Craicech ed uno ancor più grave di Mechtic, di valutazione, avendo lasciate andare due palle credute fuori ma in realtà abbondantemente dentro, la coppia CroatoStell&Strisce ha consegnato agli avversari il primo parziale, fin lì perfettamente in equilibrio.
Due polli!!!
Intanto, mi spiace per i 4 bravi e spettacolari doppisti, ma Musetti sta per cominciare.
Quindi li lascio al loro destino.
Forza Lorenzo!
Interessante episodio (anche se quando questo commento verrà pubblicato ormai sarà solo uno sbiadito ricordo): un pallonetto di Craicech (o di Metchic? Confesso di non averci fatto caso) non fu chiamato fuori dalla voce dell’occhio di falco (Anche perché un occhio … fa fatica a parlare … 😀 ), ma alla giudice di sedia la macchinetta lo segnalava chiaramente come fuori.
Allora ella intervenne e, dopo essersi consultata telefonicamente con la sala registrazione video, attribuì il punto ad Arevalo-Pavic.
Mi chiedo: se a chi siede sul seggiolone sembra il caso di correggere un giudizio dell’occhio elettronico senza che la cosa sia segnalata dalla macchinetta (come potrebbe anche essere stato questo il caso: chi ci assicura che ella non abbia mentito affermando che la macchinetta le aveva segnalata la pallina fuori?), ha ancora, concretamente, anche se fuori dal regolamento, un margine di manovra per intervenire e correggere la chiamata del giudizio di linea elettronico?
Purtroppo mi sa che questa è una di quelle notti in cui la Redazione ha scelto di dormire e non stare a moderarci.
A meno che più intelligentemente di me abbiano messa la sveglia per le 4am…
Io ci faccio affidamento: mi raccomando, Redazione cara!
Ho capito che potevo dormire mezz’oretta in più.
Spero di non addormentarmi in poltrona nell’attesa.
Non hanno ancora cominciata la trasmissione… non ci sarà qualche rinvio? Boh?
…mi svegliai (con la sveglia) apposta!
Nel frattempo mi guardo un po’ di doppio, con i due Croati in campo, non più coppia ma avversari.
Qualcosa mi suggerisce che Musetti sta per scendere in campo:
Forza Lorenzo!
Bene ora è stato corretto 😀 😀 😀
PS in realtà intendevano Shelton vs Ruud che in origine non era sul centrale ma lo è diventato dopo il forfait di Mensik. Difatti ora il titolo è corretto
@REDAZIONE: okkio all’ORRORE, ovvero Fritz vs Musetti e non SHELTON !!!!
Si può davvero dare per affidabile come orario le 8 del mattino per Jan?
Sarà comunque il giorno più bello della sua carriera per la Inglis.
Tra i match odierni l’unico che vede abbastanza precedenti per fare considerazioni è quello di Pippi Calzelunghe,1-6 contro la pertica ,ma nell’ultimo confronto, l’unico nell’ultimo anno,la Mertens ha perso 7-5 al terzo.
Si segnala perché è stata la migliore al terzo turno per errori gratuiti: 11 su 105 punti giocati,solo 10,48%
Invece sono sorprendentemente solo 3 i precedenti tra le due americane,ma qui da rilevare sono i dati statistici unici per entrambe in questo AO.
La Pegula è quella tra tutte che in 3 turni ha commesso meno gratuiti in relazione ai punti giocati: 33 su 282 equivalente al 11,70%
La Keys dal canto suo è l’unica tra le 16 negli ottavi che da questo punto di vista si è sempre migliorata match dopo match,ha sempre segno + tra un turno e l’altro: 26,04% al primo turno,23,42 al secondo e 19,35 nel terzo.
Una Keys che non si era presentata bene, sotto immediatamente 0-4 contro l’Ucraina Olynykova,ha poi vinto il set salvando set points che potevano indirizzare in tutt’altro modo il torneo ed il cammino di una potenziale vincitrice.
A volte c’è solo un punto tra uscire tra i boooo al primo turno e vincere lo slam.
È un dominio di fattori, dinamiche, effetti, casualità,e tanto ancora che sfugge a criteri.
Shelton vs Fritz???? Redazione avete fatto visita alle cantine Lo Fiasco? 😆 dai correggete al volo….
partita che è giorno contro notte, luce contro buio, vita contro morte (si fa per dire). Forza Lore, illumina con la tua eleganza il campo contro la crudezza dello stile di Fritz, io ci credo!