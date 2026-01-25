Australian Open, Sinner “cannibale” nei derby: dominio in quota con Darderi, Musetti insegue Fritz

Per la prima volta nella storia, tre italiani approdano agli ottavi di finale degli Australian Open, con la certezza di averne almeno uno ai quarti. Il tabellone mette infatti di fronte, in un attesissimo derby azzurro, Jannik Sinner — reduce dalle fatiche del terzo turno contro Spizzirri — e Luciano Darderi, per la prima volta tra i migliori 16 a Melbourne.

Il due volte campione in carica nel Major australiano vanta un ruolino immacolato contro i connazionali (17 vittorie su 17) e parte con i favori assoluti del pronostico: come riporta Agipronews, il successo di Sinner è fissato a 1,01, mentre l’impresa di Darderi pagherebbe 14 volte la posta. Per quanto riguarda il set betting, gli analisti puntano decisi sul 3-0 per l’altoatesino (quota 1,29), seguito dal 3-1 a 3,65. La vittoria al quinto e decisivo parziale a favore del numero 22 del seeding vale invece 45.

Regna invece l’equilibrio nella sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. I due tennisti si sono divisi equamente la posta nei sei precedenti, con lo statunitense che ha vinto l’ultima sfida alle ATP Finals di Torino. Anche a Melbourne i bookmaker premiano Fritz, favorito a 1,74, mentre il successo di Musetti è proposto a 2,07. L’ultimo scontro diretto in uno Slam risale a Wimbledon 2024, quando l’azzurro si impose al quinto set: un risultato che, se replicato nella notte italiana, pagherebbe 5,80 volte la posta.