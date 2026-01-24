WTA 125 Manila: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra al via
WTA 125 Manila – il Tabellone Principale- hard
(1) Tatjana Maria vs Leolia Jeanjean
(WC) Kaye Ann Emana vs Tatiana Prozorova
Sofia Costoulas vs Qualifier
Ye-Xin Ma vs (8) Darja Semenistaja
(4) Donna Vekic vs Kyoka Okamura
Sara Saito vs Mariia Tkacheva
(WC) Tennielle Madis vs Mananchaya Sawangkaew
Lin Zhu vs (6) Lulu Sun
(7) Simona Waltert vs Lanlana Tararudee
Polina Kudermetova vs Qualifier
Qualifier vs Yuliia Starodubtseva
Joanna Garland vs (3) Solana Sierra
(5) Camila Osorio vs Qualifier
(WC) Elizabeth Abarquez vs Mai Hontama
Nao Hibino vs Himeno Sakatsume
Alina Charaeva vs (2/WC) Alexandra Eala
2 commenti
