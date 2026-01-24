WTA 125 Challenger, Copertina

WTA 125 Manila: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra al via

24/01/2026 20:55 2 commenti

WTA 125 Manila – il Tabellone Principale- hard
(1) Tatjana Maria GER vs Leolia Jeanjean FRA
(WC) Kaye Ann Emana PHI vs Tatiana Prozorova RUS
Sofia Costoulas BEL vs Qualifier
Ye-Xin Ma CHN vs (8) Darja Semenistaja LAT

(4) Donna Vekic CRO vs Kyoka Okamura JPN
Sara Saito JPN vs Mariia Tkacheva RUS
(WC) Tennielle Madis PHI vs Mananchaya Sawangkaew THA
Lin Zhu CHN vs (6) Lulu Sun NZL

(7) Simona Waltert SUI vs Lanlana Tararudee THA
Polina Kudermetova UZB vs Qualifier
Qualifier vs Yuliia Starodubtseva UKR
Joanna Garland TPE vs (3) Solana Sierra ARG

(5) Camila Osorio COL vs Qualifier
(WC) Elizabeth Abarquez PHI vs Mai Hontama JPN
Nao Hibino JPN vs Himeno Sakatsume JPN
Alina Charaeva RUS vs (2/WC) Alexandra Eala PHI

2 commenti

gbuttit 24-01-2026 21:49

EALA

VEKIC

JEANJEAN
KUDERMETOVA

SEMENISTAJA
SUN
GARLAND
OSORIO

 2
miky85 24-01-2026 21:38

Eala

Sun

Maria
Garland

Costoulas
Vekic
Tararudee
Hontama

 1
