Challenger Phan Thiet – Tabellone Principale e Qualificazione
Challenger Phan Thiet – Tabellone Principale – hard
(1) Federico Agustin Gomez vs (WC) Nikolai Barsukov
Qualifier vs Sanhui Shin
Qualifier vs Qualifier
Ilia Simakin vs (5) Federico Cina
(3) Gilles Arnaud Bailly vs Qualifier
(SE) Soonwoo Kwon vs Stefanos Sakellaridis
Maximus Jones vs Marat Sharipov
(WC) Ha Minh Duc Vu vs (8) Pol Martin Tiffon
(6) Yi Zhou vs Jie Cui
Corentin Denolly vs Hyeon Chung
Darwin Blanch vs Qualifier
Robin Bertrand vs (4) Yu Hsiou Hsu
(7) Daniel Michalski vs (WC) Tim Handel
Lilian Marmousez vs Omar Jasika
Florent Bax vs Fajing Sun
Qualifier vs (2) Oliver Crawford
(1) Petr Bar Biryukov vs (Alt) Lachlan James Mcfadzean
(WC) Quoc Cuong Tran vs (9) Jake Delaney
(2) Marek Gengel vs JiSung Nam
(WC) Justin Barki vs (11) Hiroki Moriya
(3) David Jorda Sanchis vs (WC) Thanh Minh Truong
(WC) Minh Phat Nguyen vs (8) Moerani Bouzige
(4) Hayato Matsuoka vs Uisung Park
Ivan Marrero Curbelo vs (12) Matthew Dellavedova
(5) Michele Ribecai vs (Alt) Joshua Charlton
(Alt) Ethan Cook vs (10) Vladyslav Orlov
(6) Lorenzo Carboni vs Kokoro Isomura
Chase Ferguson vs (7) Arthur Weber
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit