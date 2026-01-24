Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Phan Thiet – Tabellone Principale e Qualificazione

24/01/2026 20:39 Nessun commento

Challenger Phan Thiet – Tabellone Principale – hard
(1) Federico Agustin Gomez ARG vs (WC) Nikolai Barsukov GER
Qualifier vs Sanhui Shin KOR
Qualifier vs Qualifier
Ilia Simakin RUS vs (5) Federico Cina ITA

(3) Gilles Arnaud Bailly BEL vs Qualifier
(SE) Soonwoo Kwon KOR vs Stefanos Sakellaridis GRE
Maximus Jones THA vs Marat Sharipov RUS
(WC) Ha Minh Duc Vu VIE vs (8) Pol Martin Tiffon ESP

(6) Yi Zhou CHN vs Jie Cui CHN
Corentin Denolly FRA vs Hyeon Chung KOR
Darwin Blanch USA vs Qualifier
Robin Bertrand FRA vs (4) Yu Hsiou Hsu TPE

(7) Daniel Michalski POL vs (WC) Tim Handel GER
Lilian Marmousez FRA vs Omar Jasika AUS

Florent Bax FRA vs Fajing Sun CHN
Qualifier vs (2) Oliver Crawford GBR



  • Challenger Phan Thiet – Tabellone Qualificazione – hard
    (1) Petr Bar Biryukov RUS vs (Alt) Lachlan James Mcfadzean AUS
    (WC) Quoc Cuong Tran VIE vs (9) Jake Delaney AUS

    (2) Marek Gengel CZE vs JiSung Nam KOR
    (WC) Justin Barki INA vs (11) Hiroki Moriya JPN

    (3) David Jorda Sanchis ESP vs (WC) Thanh Minh Truong VIE
    (WC) Minh Phat Nguyen VIE vs (8) Moerani Bouzige AUS

    (4) Hayato Matsuoka JPN vs Uisung Park KOR
    Ivan Marrero Curbelo ESP vs (12) Matthew Dellavedova AUS

    (5) Michele Ribecai ITA vs (Alt) Joshua Charlton AUS
    (Alt) Ethan Cook AUS vs (10) Vladyslav Orlov UKR

    (6) Lorenzo Carboni ITA vs Kokoro Isomura JPN
    Chase Ferguson AUS vs (7) Arthur Weber FRA