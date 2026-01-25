Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. De Minaur guarda ad Alcaraz: “Dovrò mostrare il mio miglior tennis”

25/01/2026 13:30 144 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

Alex De Minaur ha conquistato i quarti di finale dell’Australian Open 2026 e ora si prepara alla sfida più impegnativa del suo torneo: l’incontro contro Carlos Alcaraz, che rappresenta anche un passaggio chiave nella sua carriera. Per il 26enne australiano sarà infatti l’occasione di provare a battere per la prima volta lo spagnolo.
Dopo la vittoria contro Alexander Bublik, De Minaur ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo e dei progressi mostrati nelle ultime stagioni. L’australiano sta cercando di superare alcune etichette legate al suo stile di gioco, spesso giudicato poco vario in passato.
«Sto semplicemente dimostrando di essere migliorato e di avere più soluzioni», ha spiegato. «Mi ero stancato del racconto secondo cui i grandi colpitori potessero togliermi la racchetta dalle mani. Con il tempo sono cresciuto e uno dei miei obiettivi era non essere solo difensivo contro questo tipo di avversari, ma riuscire anche a comandare lo scambio».

Il successo contro Bublik ha confermato i suoi passi avanti, soprattutto dal punto di vista mentale.
«La cosa più importante è stata rimanere concentrato per tutta la partita. So di cosa è capace Bublik e mi aveva battuto nelle ultime sfide, quindi tenevo molto a questo match. Sono soddisfatto del livello che ho espresso dall’inizio alla fine».
De Minaur arriva ai quarti in buone condizioni fisiche, un aspetto che considera determinante in vista della sfida con Alcaraz.
«È fondamentale stare bene fisicamente. Mi aspetta una delle prove più difficili possibili. Carlos fa moltissime cose ad altissimo livello: può colpire forte ma anche portarti in scambi lunghi. Sarà il nostro primo incontro in un torneo del Grande Slam e sono curioso di vedere cosa succederà. Spero sia una partita lunga e combattuta».

L’australiano ha poi voluto chiarire il proprio approccio mentale, senza promesse o proclami verso il pubblico di casa.
«Non è mio compito creare aspettative. La gente può pensare ciò che vuole. Io so che sarà una partita durissima. Il mio lavoro è competere, cercare il match e lasciare che il mio tennis parli. Non l’ho mai battuto, ma prima o poi una prima volta arriva».
In vista della sfida con lo spagnolo, De Minaur è consapevole di ciò che servirà per restare competitivo.
«Per affrontarlo dovrò mostrare il mio miglior tennis, allungare la partita e metterlo in situazioni scomode. Carlos ha migliorato molto la capacità di restare concentrato e questo lo rende ancora più pericoloso. Sarà il test più impegnativo che abbia affrontato finora».
Infine, un passaggio sulle condizioni climatiche di Melbourne, dove sono attese temperature elevate.
«Sono australiano, il caldo non mi dà fastidio. Sono cresciuto giocando in queste condizioni. Se il tetto verrà chiuso sarà quasi una partita indoor, ma quando entri in campo devi adattarti a ciò che trovi. Non ho una preferenza precisa: ho solo tanta voglia di giocare».
Il match tra De Minaur e Alcaraz andrà in scena martedì e metterà di fronte la grande speranza australiana e uno dei principali favoriti del torneo.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (17) V. Mboko CAN
GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
6
7
V. Mboko
1
6
Vincitore: A. Sabalenka
Mostra dettagli

(1) C. Alcaraz ESP vs (19) T. Paul USA

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
7
6
7
T. Paul [19]
6
4
5
Vincitore: C. Alcaraz
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik KAZ vs (6) A. de Minaur AUS

GS Australian Open
A. Bublik [10]
4
1
1
A. de Minaur [6]
6
6
6
Vincitore: A. de Minaur
Mostra dettagli

(12) E. Svitolina UKR vs (8) M. Andreeva RUS

GS Australian Open
E. Svitolina [12]
6
6
M. Andreeva [8]
2
4
Vincitore: E. Svitolina
Mostra dettagli



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA vs (WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS

GS Australian Open
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
0
3
6
0
O. Gadecki / J. Peers
0
6
3
1
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Mostra dettagli

S. Hunter AUS / M. Joint AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

GS Australian Open
S. Hunter / M. Joint
5
6
A. Danilina / A. Krunic
7
7
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) C. Gauff USA vs (19) K. Muchova CZE
GS Australian Open
C. Gauff [3]
6
3
6
K. Muchova [19]
1
6
3
Vincitore: C. Gauff
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(11) D. Medvedev RUS vs (25) L. Tien USA
GS Australian Open
D. Medvedev [11]
4
0
3
L. Tien [25]
6
6
6
Vincitore: L. Tien
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

GS Australian Open
R. Cash / J. Tracy [14]
3
6
3
M. Granollers / H. Zeballos [3]
6
3
6
Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos
Mostra dettagli

Y. Putintseva KAZ vs (29) I. Jovic USA

GS Australian Open
Y. Putintseva
0
1
I. Jovic [29]
6
6
Vincitore: I. Jovic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL
GS Australian Open
A. Pavlasek / J. Smith
3
4
L. Johnson / J. Zielinski
6
6
Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski
Mostra dettagli

(3) A. Zverev GER vs (18) F. Cerundolo ARG

GS Australian Open
A. Zverev [3]
6
6
6
F. Cerundolo
2
4
4
Vincitore: A. Zverev
Mostra dettagli

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG

GS Australian Open
S. Doumbia / F. Reboul [12]
7
6
6
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6
7
1
Vincitore: S. Doumbia / F. Reboul
Mostra dettagli

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
0
5
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp [23]
0
0
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski per ritiro
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
I. Jovic USA / V. Mboko CAN vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN
GS Australian Open
I. Jovic / V. Mboko [29]
5
6
6
E. Mertens / S. Zhang [4]
7
4
7
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Mostra dettagli

(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs S. Hunter AUS / H. Nys MON

GS Australian Open
T. Townsend / N. Mektic [4]
0
6
2
1
S. Hunter / H. Nys
0
3
6
0
Vincitore: T. Townsend / N. Mektic
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

GS Australian Open
E. Perez / D. Schuurs
2
2
E. Hozumi / F. Wu
6
6
Vincitore: E. Hozumi / F. Wu
Mostra dettagli

E. Routliffe NZL / A. Goransson SWE vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA

GS Australian Open
E. Routliffe / A. Goransson [6]
4
5
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
6
7
Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Muhammad USA / E. King USA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
GS Australian Open
A. Muhammad / E. King [6]
3
2
L. Stefani / M. Arevalo [2]
6
6
Vincitore: L. Stefani / M. Arevalo
Mostra dettagli

(7) O. Nicholls GBR / (7) H. Patten GBR vs A. Danilina KAZ / J. Tracy USA

GS Australian Open
O. Nicholls / H. Patten [12]
2
3
A. Danilina / J. Tracy
6
6
Vincitore: A. Danilina / J. Tracy
Mostra dettagli

G. Dabrowski CAN / L. Johnson GBR vs (WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS

GS Australian Open
G. Dabrowski / L. Johnson [5]
0
2
7
0
M. Joint / M. Romios
0
6
6
1
Vincitore: M. Joint / M. Romios
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

GS Australian Open
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [9]
4
3
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani
Mostra dettagli

(WC) Y. Ibraimi AUS vs (10) T. Behrmann AUT

GS Australian Open
Y. Ibraimi
1
4
T. Behrmann
6
6
Vincitore: T. Behrmann
Mostra dettagli

R. Alame AUS vs (Q) C. Harding USA

GS Australian Open
R. Alame
6
6
C. Harding
3
3
Vincitore: R. Alame
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) T. Gibson AUS / (WC) M. Ebden AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO
GS Australian Open
T. Gibson / M. Ebden
0
6
6
0
A. Krunic / M. Pavic [5]
0
7
0
1
Vincitore: A. Krunic / M. Pavic
Mostra dettagli

I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR

GS Australian Open
I. Khromacheva / C. Harrison [11]
0
4
7
1
T. Mihalikova / L. Glasspool [12]
0
6
5
0
Vincitore: I. Khromacheva / C. Harrison
Mostra dettagli



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(4) K. Hance USA vs (WC) E. Domingo AUS

GS Australian Open
K. Hance [4]
6
6
E. Domingo
0
2
Vincitore: K. Hance
Mostra dettagli

C. Ngounoue USA vs (Q) K. Kosaner TUR

GS Australian Open
C. Ngounoue
6
6
K. Kosaner
1
4
Vincitore: C. Ngounoue
Mostra dettagli

R. Santhosh USA vs (Q) O. Majdandzic GER

GS Australian Open
R. Santhosh
1
2
O. Majdandzic
6
6
Vincitore: O. Majdandzic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Cozad USA vs E. Camacho ECU
GS Australian Open
R. Cozad
5
6
1
E. Camacho
7
4
6
Vincitore: E. Camacho
Mostra dettagli

(15) G. Goode USA vs D. Jade FRA

GS Australian Open
G. Goode [15]
6
1
6
D. Jade
3
6
3
Vincitore: G. Goode
Mostra dettagli



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lizunova RUS vs (Q) R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Jovanovski AUS vs (Q) K. Kang CHN

GS Australian Open
D. Jovanovski
6
7
K. Kang
1
6
Vincitore: D. Jovanovski
Mostra dettagli

X. Geng CHN vs (3) K. Efremova FRA

GS Australian Open
X. Geng
3
0
K. Efremova [3]
6
6
Vincitore: K. Efremova
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(13) J. Secord USA vs (WC) H. Sekhon AUS
GS Australian Open
J. Secord [13]
6
6
H. Sekhon
2
4
Vincitore: J. Secord
Mostra dettagli

S. Bielinska UKR vs (WC) E. Chen AUS

GS Australian Open
S. Bielinska
6
6
E. Chen
3
4
Vincitore: S. Bielinska
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) L. Vujovic SRB vs I. Marinkovic SWE

GS Australian Open
L. Vujovic [12]
6
6
I. Marinkovic
2
2
Vincitore: L. Vujovic
Mostra dettagli

K. Watanabe JPN vs (2) L. Miguel BRA

GS Australian Open
K. Watanabe
4
3
L. Miguel [2]
6
6
Vincitore: L. Miguel
Mostra dettagli

C. Jauffret USA vs (11) Y. Shao CHN

GS Australian Open
C. Jauffret
1
4
Y. Shao [4]
6
6
Vincitore: Y. Shao
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. James JAM vs (2) J. Kovackova CZE
GS Australian Open
A. James
6
6
2
J. Kovackova [2]
3
7
6
Vincitore: J. Kovackova
Mostra dettagli

M. Burcescu ROU vs (16) S. Hettlerova CZE

GS Australian Open
M. Burcescu [7]
6
6
S. Hettlerova [16]
3
2
Vincitore: M. Burcescu
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Ceban GBR vs C. Doig RSA

GS Australian Open
M. Ceban
6
6
C. Doig
2
3
Vincitore: M. Ceban
Mostra dettagli

D. Tazabekov KAZ vs (12) F. Thomas SUI

GS Australian Open
D. Tazabekov
4
4
F. Thomas [5]
6
6
Vincitore: F. Thomas
Mostra dettagli

Z. Wei CHN vs A. Sushkova UKR

GS Australian Open
Z. Wei
6
4
A. Sushkova
7
6
Vincitore: A. Sushkova
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Zolotareva RUS vs N. Lee USA
GS Australian Open
R. Zolotareva
6
6
N. Lee
4
1
Vincitore: R. Zolotareva
Mostra dettagli

J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA vs (5) K. Chen TPE / (5) F. Thomas SUI

GS Australian Open
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
6
7
K. Chen / F. Thomas [5]
2
6
Vincitore: J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
J. Van Zyl RSA / R. Yoshida JPN vs Y. Qu CHN / Z. Wei CHN
GS Australian Open
J. Van Zyl / R. Yoshida
0
6
4
0
Y. Qu / Z. Wei
0
2
6
1
Vincitore: Y. Qu / Z. Wei
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(11) K. Chen TPE vs (SE) L. Storck Franca BRA

Il match deve ancora iniziare

(Q) A. Blus POL vs D. Zhalgasbay KAZ

GS Australian Open
A. Blus
6
5
D. Zhalgasbay
7
7
Vincitore: D. Zhalgasbay
Mostra dettagli

S. Massellani ITA vs (16) Y. Alvarez PUR

GS Australian Open
S. Massellani
6
6
Y. Alvarez [16]
0
3
Vincitore: S. Massellani
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) Z. Sesko SLO vs (Q) M. Salbiev RUS
GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
6
M. Salbiev
3
2
Vincitore: Z. Sesko
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Paparkar IND vs V. Reddy USA

GS Australian Open
A. Paparkar
3
4
V. Reddy
6
6
Vincitore: V. Reddy
Mostra dettagli

(1) Y. Alexandrescou FRA vs M. Todoran ROU

GS Australian Open
Y. Alexandrescou [1]
6
2
M. Todoran
7
6
Vincitore: M. Todoran
Mostra dettagli

(Q) P. Skliar UKR vs T. Hermanova CZE

GS Australian Open
P. Skliar
6
6
T. Hermanova
4
2
Vincitore: P. Skliar
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
L. Sloboda SVK vs V. Gonzalez-Galino ESP
GS Australian Open
L. Sloboda
6
7
V. Gonzalez-Galino
2
6
Vincitore: L. Sloboda
Mostra dettagli

(1) Y. Alexandrescou FRA / (1) R. Tabata JPN vs A. Paparkar IND / R. Santhosh USA

GS Australian Open
Y. Alexandrescou / R. Tabata [1]
6
6
A. Paparkar / R. Santhosh
2
4
Vincitore: Y. Alexandrescou / R. Tabata
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs (WC) M. Cilek AUS / (WC) S. Dattoli AUS
GS Australian Open
A. Cvetkovic / T. Frodin [7]
6
6
M. Cilek / S. Dattoli
1
0
Vincitore: A. Cvetkovic / T. Frodin
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Dembo AUS vs (WC) R. Matsumura JPN

Il match deve ancora iniziare

G. Guillen AUS vs A. Stoyanov NED

GS Australian Open
G. Guillen
1
3
A. Stoyanov
6
6
Vincitore: A. Stoyanov
Mostra dettagli

(9) S. Larraya Guidi ARG vs (WC) E. Hirschi AUS

GS Australian Open
S. Larraya Guidi
6
4
3
E. Hirschi
4
6
6
Vincitore: E. Hirschi
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) S. Mildren AUS vs (SE) S. Balderrama VEN
GS Australian Open
S. Mildren
6
6
6
S. Balderrama
7
1
3
Vincitore: S. Mildren
Mostra dettagli

J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs T. Chavez ESP / R. Neimanis LAT

GS Australian Open
J. Dembo / D. Jovanovski
6
7
T. Chavez / R. Neimanis
2
5
Vincitore: J. Dembo / D. Jovanovski
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS vs (WC) E. Hirschi AUS / (WC) T. Russell AUS
GS Australian Open
A. Malova / A. Terentyeva
6
6
E. Hirschi / T. Russell
2
4
Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) A. Gabet FRA vs (6) N. Bilozertsev UKR

GS Australian Open
A. Gabet
4
1
N. Bilozertsev [3]
6
6
Vincitore: N. Bilozertsev
Mostra dettagli

M. Pawelska POL vs (8) T. Frodin USA

GS Australian Open
M. Pawelska
6
3
2
T. Frodin [3]
3
6
6
Vincitore: T. Frodin
Mostra dettagli

(7) A. Cvetkovic SRB vs (Q) A. Das NZL

GS Australian Open
A. Cvetkovic [7]
2
6
2
A. Das
6
4
6
Vincitore: A. Das
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
H. Lee KOR vs (6) X. Sun CHN
GS Australian Open
H. Lee
4
2
X. Sun [6]
6
6
Vincitore: X. Sun
Mostra dettagli

(3) N. Bilozertsev UKR / (3) J. Mackenzie GER vs (WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS

GS Australian Open
N. Bilozertsev / J. Mackenzie [3]
0
6
6
0
Y. Ibraimi / C. Kose
0
7
4
1
Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(5) M. Thamm GER / (5) R. Zhang CHN vs A. Das NZL / P. Skliar UKR
GS Australian Open
M. Thamm / R. Zhang
0
7
6
1
A. Das / P. Skliar
0
5
7
0
Vincitore: M. Thamm / R. Zhang
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
P. Berezina RUS vs D. Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare

(14) N. Lagaev CAN vs F. Dorofeeva-Rybas RUS

GS Australian Open
N. Lagaev [8]
6
6
F. Dorofeeva-Rybas
2
3
Vincitore: N. Lagaev
Mostra dettagli

(WC) L. King AUS vs J. Bolivar Idarraga COL

GS Australian Open
L. King
5
3
J. Bolivar Idarraga
7
6
Vincitore: J. Bolivar Idarraga
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. Pushkareva RUS vs M. Rajeshwaran Revathi IND
GS Australian Open
A. Pushkareva
6
6
M. Rajeshwaran Revathi
4
1
Vincitore: A. Pushkareva
Mostra dettagli

(Q) N. RAGUIN BOT vs D. Kisimov BUL

GS Australian Open
N. RAGUIN
7
1
6
D. Kisimov
5
6
4
Vincitore: N. RAGUIN
Mostra dettagli

144 commenti.

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Tonino (Guest) 25-01-2026 15:14

@ Gip (#4550861)
Devo ridere?

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gip 25-01-2026 14:38

@ Tonino (#4550825)

il nuovo Rod Laver lo batterá in ciabatte

 143
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-01-2026 14:35

Nessun ha notato che ci hanno preparato un bel tabellone! …Gia DUE DERBY ,MALEDETTI

 142
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-01-2026 14:33

@ Ben (#4550708)

Certo…se gli altri fanno schifo! Ha giocato contro un fantasma di Medvy

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-01-2026 14:32

Medvedev oggi non c’era

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-01-2026 14:32

Un bublik scarsino ….

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-01-2026 14:31

Felice per la vittoria della Svitolina!

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hugo Stiglitz (Guest) 25-01-2026 14:16

@ Kenobi (#4550707)

A quanto pare , ci sono indiscrezioni da Eurosport su Cahill in versione Kenobi ieri pomeriggio. Si sarebbe rivolto furiosamente con l’organizzazione per aver osato mettere Jannik di pomeriggio. Spero che non sia vero, perche’ Cahill mi e’ sempre sembrato molto ragionevole e rispettoso della democrazia e trasparenza , a differenza del Paladino dei Complottisti.

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hugo Stiglitz (Guest) 25-01-2026 14:12

@ Italo (#4550828)

Hanno gia’ spostato shelton Rudd

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 25-01-2026 14:00

Attenzione perché con il ritiro di Mensik viene meno il serale sul campo principale.
E se spostassero Musetti-Fritz?
Così lo potremmo seguire ad orari umani…

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tonino (Guest) 25-01-2026 13:58

@ JannikUberAlles (#4550789)
I “sapientoni” del sito, come li chiami tu, avevano pure previsto sventure imminenti per lo spagnolo dopo la rottura con Ferrero, che profeti…

 134
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 25-01-2026 13:53

Scritto da JannikUberAlles
Ma Bublik non era “lanciato” (con la garanzia degli “esperti” di LT) come MINIMO verso la FINALE????
Ahahahah

Si, era lanciato verso la finale così come Musetti doveva essere fuori dai 100

 133
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 25-01-2026 13:52

Scritto da zedarioz
@ Pier no guest (#4550780)
Secondo me è il contrario. “Curiamo il rovescio che il dritto lo impara comunque”. Sicuramente il dritto poco efficace ad alti livelli è la sua zavorra e penso che psicologicamente soffra questa difficoltà a sfondare con quel colpo.

Ahimè no.Quando si approcciano le bambine,anche per l’inferiore forza,trovano rapidamente feeling col rovescio grazie alla presa bimane. Col dritto cercano si di avere maggior dimestichezza perché hanno più possibilità ma per metterci forza ampliano l’apertura per aver più velocità,prendono la rincorsa. Il processo quindi è lungo perché sopperiscono ad un handicap e poi devono tornare a ridurre l’ampiezza del movimento e spesso perdono il timing.
Tanti maestri hanno quindi il compito di “mettere su” un drive importante in varie fasi di gioco mentre il rovescio ha un apprendimento più rapido e poi perfezionato più che scomposto e ricostruito.
Le ragazze infatti soffrono sul dritto sia palle senza peso che particolarmente basse e con rotazioni.

 132
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Henry (Guest) 25-01-2026 13:45

@ Kenobi (#4550707)

Succede in Australia in qs periodo… 🙄 e anche spesso

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sin&son (Guest) 25-01-2026 13:45

Che grande delusione Bublik!!!!

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 25-01-2026 13:44

@ Al9000 (#4550634)

Il Chievo! 😆

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
S. Edberg 25-01-2026 13:12

@ tinapica (#4550777)

De Minaur non sarà altissimo, ma è ufficialmente alto come Alcaraz (di cui mi sembra in realtà più alto) e Ruud (che ultimamente non serve male male).
Sampras era accreditato di 2 cm in più dell’australiano, secondo alcuni pure con generosità, ma aveva un “discreto” servizio. 🙂

 128
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
zedarioz 25-01-2026 13:09

@ Pier no guest (#4550780)

Secondo me è il contrario. “Curiamo il rovescio che il dritto lo impara comunque”. Sicuramente il dritto poco efficace ad alti livelli è la sua zavorra e penso che psicologicamente soffra questa difficoltà a sfondare con quel colpo.

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 25-01-2026 13:04

Scritto da tinapica
Peccato per Bublich, negli ultimi tempi aveva ingranata la marcia giusta, ma se Demonietto oggi giocò come l’altro giorno con Ciccio c’è ben poco da recriminare.
Spero prosegua a giocare così.
Purtroppo quei centimetri di svantaggio mi inducono a pensare che non abbia possibilità di fare il vero colpo grosso vincendo a casa sua.
In questo mi sento di dare ragione ad Enzo La Barbera (o a chi si spaccia per lui): nel tennis contemporaneo la battuta, quindi l’altezza da cui la si esegue, ha troppa importanza.
Un miracolo alla Ciang contro Lendl (a parte che era un’altra superficie), oggi non sarebbe più possibile.
Adesso mangio poi me lo vedrò in differita: mi aspetto che abbia giocato da paura!

Se vuoi vedere un piccoletto forte, ti consiglio di tenere d’occhio Tien. Ha dato una lezione mica male a Medvedev

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 25-01-2026 13:03

Scritto da Scolaretto
Oggi due “asfaltate” decisamente impreviste, un po’ ridimensionate le aspettative di Bublik e soprattutto un grossa mazzata per Medvedev. Nelle recenti dichiarazioni il russo lasciava trapelare la sensazione di stare ritornando competitivo ai massimi livelli, questa potrebbe essere stata la sconfitta che lo ridimensiona definitivamente.

Ma non c’era qualche “sapientone” che aveva previsto Daniil dritto come MINIMO fino alla FINALE?

Cosa è successo al carro-armato russo?

Per caso hai finito la benzina?

Ahahahah 😀

 125
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 25-01-2026 12:59

Ma Bublik non era “lanciato” (con la garanzia degli “esperti” di LT) come MINIMO verso la FINALE????

Ahahahah 😀

 124
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, antoniov, Detuqueridapresencia, Michibe71
Silvy__89 (Guest) 25-01-2026 12:57

Medvedev e Bublik oggi 2 delusioni, soprattutto Bublik una sconfitta così netta non me l’aspettavo.

 123
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Pier no guest 25-01-2026 12:51

Si conferma un vecchio refrain del tennis femminile ovvero “curiamo il dritto tanto il rovescio lo imparano comunque” e qui,come per la Gauff e tante altre, il dritto non efficace di Mirra diventa un handicap. Il coach di Svitolina infatti suggerisce di giocare dei back sul dritto di Andreeva perché carente nello swing,faticava a raccogliere e spingere,troppo macchinosa…e nervosa.
Può diventare fortissima, raggiungere la vetta ma ho il dubbio che sia uno di quei momenti dove forse la strada vada presa con una nuova guida. Nel tennis femminile spesso avviene prima di quello maschile l’abbandono del coach storico.

 122
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., j
Luce nella notte 25-01-2026 12:49

Massellani ha battuto ALVAREZ, quindi il dott. Bruno Vespa aveva completamente ragione: Sinner chieda scusa a tutti gli italiani e vada in ginocchio al Quirinale.

 121
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Gip, Michibe71
tinapica 25-01-2026 12:41

Peccato per Bublich, negli ultimi tempi aveva ingranata la marcia giusta, ma se Demonietto oggi giocò come l’altro giorno con Ciccio c’è ben poco da recriminare.
Spero prosegua a giocare così.
Purtroppo quei centimetri di svantaggio mi inducono a pensare che non abbia possibilità di fare il vero colpo grosso vincendo a casa sua.
In questo mi sento di dare ragione ad Enzo La Barbera (o a chi si spaccia per lui): nel tennis contemporaneo la battuta, quindi l’altezza da cui la si esegue, ha troppa importanza.
Un miracolo alla Ciang contro Lendl (a parte che era un’altra superficie), oggi non sarebbe più possibile.
Adesso mangio poi me lo vedrò in differita: mi aspetto che abbia giocato da paura!

 120
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j
antoniov 25-01-2026 12:40

Non mi aspettavo una tal sconfitta della Andreeva, giovane ma fortissima tennista russa, contro la pur brava Svitolina, ma la russa oggi era evidentemente in giornata no e comunque ha ancora bisogno di crescere, soprattutto sotto il profilo mentale.

 119
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: merlino, Scolaretto, JannikUberAlles
NonSoloSinner (Guest) 25-01-2026 12:15

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov

Scritto da Di Passaggio
@ antoniov (#4550709)
io invece spero in una semifinale italiana

Mi cosparso il capo di genere per aver offeso erroneamentela posizione di Lorenzo, e mi dò

Ecco, ora sono in modalità PC e ho buttato via il telefonino.
Dicevo che ho commesso l’imperdonabile gaffe di aver praticamente bypassato il possibile sperato quarto tra Djokovic e Musetti che sosterrei ardentemente contro il tennista serbo, come qualunque altro tennista italiano, considerando automaticamente Djokovic in semifinale … di tanto me ne scuso sì da darmi da solo un dislike per quanto scritto in precedenza
Il punto è che per me è talmente forte il ricordo delle antiche e non ancora sopite sfide di Djokovic contro Sinner che ne vorrei vedere ancora altre 3, 4, 5 .. 10 e senza scuse di sorta per gli epiloghi delle stesse, visto da chi sono sempre partite le sfide, le quali costituiscono la fondamentale reiterata dichiarata ragione di Djokovic nel voler proseguire la propria plurivittoriosa carriera di tennista.
Adesso il tennista serbo ha anche il vantaggio di aver saltato in questo Slam gli ottavi di finale.

io spero di vedere il derby in semi… Musetti oggi ha le potenzialità per batterli entrambi

 118
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 25-01-2026 11:55

Scritto da il capitano

Scritto da antoniov

Scritto da Al9000
Secondo voi, chi, tra De Minaur e Bublik, ha più possibilità di battere Carlos?

Partendo dal presupposto che nel tennis tutto è possibile, verrebbe da pensare subito Bublik, ma di fatto sarà quasi certamente De Minaur ad incrociare Alcaraz, e il dato positivo per l’australiano è che si sta sbarazzando in men che non si dica.
Notizia freschissima: ostacolo Mensik evitato per Djokovic, per dichiarato ritiro di

“La fortuna aiuta gli audaci”, e la sfiga incombe sul nostro Jannik.

Certo che ci vuole una bella faccia tosta a parlare di “sfiga” per Sinner dopo quanto accaduto ieri.
Sorvolando su altri episodi simili.
Bah.

 117
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 25-01-2026 11:52

Scritto da Ben
Tien è un piccolo Nadal (solo meno potente ed esplosivo), può vincere gli Australian Open

Il paragone con Nadal mi sembra eccessivo: Tien è un piccolo Chang, può battere Zverev, ma con Alcaraz non può vincere, come con Sinner

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 25-01-2026 11:49

Scritto da Scolaretto
Oggi due “asfaltate” decisamente impreviste, un po’ ridimensionate le aspettative di Bublik e soprattutto un grossa mazzata per Medvedev. Nelle recenti dichiarazioni il russo lasciava trapelare la sensazione di stare ritornando competitivo ai massimi livelli, questa potrebbe essere stata la sconfitta che lo ridimensiona definitivamente.

Sinceramente non avevo dubbi sull’esito di quei match.. ormai Medvedev è in una parabola discendente irreversibile e l’australiano e troppo più solido mentalmente di Bublik

 115
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Michibe71
Gaz (Guest) 25-01-2026 11:44

Vuoi vedere che si arriverà ancora all’ormai classico Saba-Coco? già 12 precedenti 6-6

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 25-01-2026 11:44

Mentre Svitolina gioca al momento un gran match continuo a pensare che Conchita Martinez cucini anche per la sua Mirra ultimamente e che non lesini nei condimenti.
Scherzi a parte la Andreeva qualche chilo di muscoli li ha messi su e come sempre c’è il rovescio della medaglia a partire dall’agilitá.
Per ora le gambette della Svitolina mulinano meglio, vediamo se dura.

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 25-01-2026 11:42

Oggi due “asfaltate” decisamente impreviste, un po’ ridimensionate le aspettative di Bublik e soprattutto un grossa mazzata per Medvedev. Nelle recenti dichiarazioni il russo lasciava trapelare la sensazione di stare ritornando competitivo ai massimi livelli, questa potrebbe essere stata la sconfitta che lo ridimensiona definitivamente.

 112
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, il capitano
Pier no guest 25-01-2026 11:38

Scritto da Ben
Tien è un piccolo Nadal (solo meno potente ed esplosivo), può vincere gli Australian Open

Cioè ti inchioda sul rovescio con parabole alte (ma meno),rotazioni da circa 5000giri al minuto (ma meno),poi dopo 10 colpi così (ma meno) va di dritto lungolinea e se torna sceglie di ributtarti nell’angolo sinistro,andare in contropiede sempre lungolinea oppure andare (ma questo meno) di incrociato stretto.
Me lo sono perso.

 111
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, merlino, Marco M.
antoniov 25-01-2026 11:34

Scritto da Di Passaggio
@ antoniov (#4550709)
io invece spero in una semifinale italiana

MA ASSOLUTAMENTE … ci mancherebbe altro !!!

 110
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Di Passaggio, Marco M., Detuqueridapresencia
antoniov 25-01-2026 11:29

Scritto da antoniov

Scritto da Di Passaggio
@ antoniov (#4550709)
io invece spero in una semifinale italiana

Mi cosparso il capo di genere per aver offeso erroneamentela posizione di Lorenzo, e mi dò

Ecco, ora sono in modalità PC e ho buttato via il telefonino.

Dicevo che ho commesso l’imperdonabile gaffe di aver praticamente bypassato il possibile sperato quarto tra Djokovic e Musetti che sosterrei ardentemente contro il tennista serbo, come qualunque altro tennista italiano, considerando automaticamente Djokovic in semifinale … di tanto me ne scuso sì da darmi da solo un dislike per quanto scritto in precedenza 🙁

Il punto è che per me è talmente forte il ricordo delle antiche e non ancora sopite sfide di Djokovic contro Sinner che ne vorrei vedere ancora altre 3, 4, 5 .. 10 e senza scuse di sorta per gli epiloghi delle stesse, visto da chi sono sempre partite le sfide, le quali costituiscono la fondamentale reiterata dichiarata ragione di Djokovic nel voler proseguire la propria plurivittoriosa carriera di tennista.

Adesso il tennista serbo ha anche il vantaggio di aver saltato in questo Slam gli ottavi di finale.

 109
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, il capitano, Detuqueridapresencia, Fighter1990
Silvy__89 (Guest) 25-01-2026 11:23

Scritto da antoniov
In sostanza Djokovic si ritroverà senza sforzo ai quarti contro il vincente tra Musetti e Fritz.
Diciamo che si mette bene per il campione serbo, convinto di poter ancora vincere contro chiunque per sua stessa asserzione di ieri; ragione fondamentale che lo motiva a giocare a tennis.

Si veramente ottimo per Nole, saltare un turno è tanta roba.

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Al9000 25-01-2026 11:21

Scritto da Ben
Tien è un piccolo Nadal (solo meno potente ed esplosivo), può vincere gli Australian Open

Beh, mo’ non allarghiamoci

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 25-01-2026 11:17

Scritto da Di Passaggio
@ antoniov (#4550709)
io invece spero in una semifinale italiana

Mi cosparso il capo di genere per aver offeso erroneamentela posizione di Lorenzo, e mi dò

 106
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco M.
Di Passaggio 25-01-2026 11:10

@ antoniov (#4550709)

io invece spero in una semifinale italiana

 105
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Kenobi, antoniov, Scolaretto, Marco M.
Di Passaggio 25-01-2026 11:09

@ butchwalts (#4550621)

L’avevo notato anch’io. Per ora questo AO è piuttosto mainstream. Inoltre ho notato (nota positiva) che gli italiani più forti (top 50 circa) vengono battuti solo da malesseri o da altri italiani.

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 25-01-2026 11:05

Scritto da il capitano

Scritto da antoniov

Scritto da Al9000
Secondo voi, chi, tra De Minaur e Bublik, ha più possibilità di battere Carlos?

Partendo dal presupposto che nel tennis tutto è possibile, verrebbe da pensare subito Bublik, ma di fatto sarà quasi certamente De Minaur ad incrociare Alcaraz, e il dato positivo per l’australiano è che si sta sbarazzando in men che non si dica.
Notizia freschissima: ostacolo Mensik evitato per Djokovic, per dichiarato ritiro di

“La fortuna aiuta gli audaci”, e la sfiga incombe sul nostro Jannik.

Caro Capitano, in tutta sincerità, e sai che non sto bluffando, io mi auguro che possa esserci una semifinale Djokovic vs Sinner, senza che intervengano infortuni di sorta né per l’uno né per l’altro.
Voglio astenermi dal soffermarmi sulla sfiga o non sfiga

103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
-1: antoniov
Ben (Guest) 25-01-2026 11:02

Tien è un piccolo Nadal (solo meno potente ed esplosivo), può vincere gli Australian Open

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 25-01-2026 11:00

Scritto da Scolaretto

Scritto da antoniov
@ antoniov (#4550682)
… per ritiro di Jakub.

Non una buona notizia per Muso o Fritz e in prospettiva, speriamo, per Sinner. Un Nole riposato e in condizione come quello che abbiamo visto e’ molto pericoloso.

Però a sentire la marmaglia troll è fortunato solo Jannik che lo fanno giocare sotto il sole a 45°.

 101
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Pikario Furioso, Marco M., Betafasan
-1: Michibe71
« Commenti più vecchi (100 precedenti)