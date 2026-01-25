Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. De Minaur guarda ad Alcaraz: “Dovrò mostrare il mio miglior tennis”

Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur ha conquistato i quarti di finale dell’Australian Open 2026 e ora si prepara alla sfida più impegnativa del suo torneo: l’incontro contro Carlos Alcaraz, che rappresenta anche un passaggio chiave nella sua carriera. Per il 26enne australiano sarà infatti l’occasione di provare a battere per la prima volta lo spagnolo.
Dopo la vittoria contro Alexander Bublik, De Minaur ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo e dei progressi mostrati nelle ultime stagioni. L’australiano sta cercando di superare alcune etichette legate al suo stile di gioco, spesso giudicato poco vario in passato.
«Sto semplicemente dimostrando di essere migliorato e di avere più soluzioni», ha spiegato. «Mi ero stancato del racconto secondo cui i grandi colpitori potessero togliermi la racchetta dalle mani. Con il tempo sono cresciuto e uno dei miei obiettivi era non essere solo difensivo contro questo tipo di avversari, ma riuscire anche a comandare lo scambio».
Il successo contro Bublik ha confermato i suoi passi avanti, soprattutto dal punto di vista mentale.
«La cosa più importante è stata rimanere concentrato per tutta la partita. So di cosa è capace Bublik e mi aveva battuto nelle ultime sfide, quindi tenevo molto a questo match. Sono soddisfatto del livello che ho espresso dall’inizio alla fine».
De Minaur arriva ai quarti in buone condizioni fisiche, un aspetto che considera determinante in vista della sfida con Alcaraz.
«È fondamentale stare bene fisicamente. Mi aspetta una delle prove più difficili possibili. Carlos fa moltissime cose ad altissimo livello: può colpire forte ma anche portarti in scambi lunghi. Sarà il nostro primo incontro in un torneo del Grande Slam e sono curioso di vedere cosa succederà. Spero sia una partita lunga e combattuta».
L’australiano ha poi voluto chiarire il proprio approccio mentale, senza promesse o proclami verso il pubblico di casa.
«Non è mio compito creare aspettative. La gente può pensare ciò che vuole. Io so che sarà una partita durissima. Il mio lavoro è competere, cercare il match e lasciare che il mio tennis parli. Non l’ho mai battuto, ma prima o poi una prima volta arriva».
In vista della sfida con lo spagnolo, De Minaur è consapevole di ciò che servirà per restare competitivo.
«Per affrontarlo dovrò mostrare il mio miglior tennis, allungare la partita e metterlo in situazioni scomode. Carlos ha migliorato molto la capacità di restare concentrato e questo lo rende ancora più pericoloso. Sarà il test più impegnativo che abbia affrontato finora».
Infine, un passaggio sulle condizioni climatiche di Melbourne, dove sono attese temperature elevate.
«Sono australiano, il caldo non mi dà fastidio. Sono cresciuto giocando in queste condizioni. Se il tetto verrà chiuso sarà quasi una partita indoor, ma quando entri in campo devi adattarti a ciò che trovi. Non ho una preferenza precisa: ho solo tanta voglia di giocare».
Il match tra De Minaur e Alcaraz andrà in scena martedì e metterà di fronte la grande speranza australiana e uno dei principali favoriti del torneo.
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka
vs (17) V. Mboko
GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
6
7
V. Mboko
1
6
Vincitore: A. Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6-6 → 7-6
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
V. Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
V. Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
V. Mboko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
(1) C. Alcaraz vs (19) T. Paul
GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
7
6
7
T. Paul [19]
6
4
5
Vincitore: C. Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Paul
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Paul
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
T. Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik vs (6) A. de Minaur
GS Australian Open
A. Bublik [10]
4
1
1
A. de Minaur [6]
6
6
6
Vincitore: A. de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. de Minaur
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
0-2 → 0-3
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(12) E. Svitolina vs (8) M. Andreeva
GS Australian Open
E. Svitolina [12]
6
6
M. Andreeva [8]
2
4
Vincitore: E. Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
E. Svitolina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
E. Svitolina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
E. Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
4-2 → 5-2
M. Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
E. Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
E. Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Svitolina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin vs (WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers
GS Australian Open
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin•
0
3
6
0
O. Gadecki / J. Peers
0
6
3
1
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
40-15
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
4-7
4-8
4-9
5-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
5-3 → 6-3
O. Gadecki / J. Peers
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
5-2 → 5-3
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
O. Gadecki / J. Peers
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
2-2 → 3-2
O. Gadecki / J. Peers
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
1-1 → 2-1
O. Gadecki / J. Peers
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Gadecki / J. Peers
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
3-5 → 3-6
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
2-5 → 3-5
S. Hunter / M. Joint vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
GS Australian Open
S. Hunter / M. Joint
5
6
A. Danilina / A. Krunic
7
7
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
A. Danilina / A. Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
S. Hunter / M. Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Hunter / M. Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Danilina / A. Krunic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
S. Hunter / M. Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Danilina / A. Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
S. Hunter / M. Joint
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
A. Danilina / A. Krunic
0-3 → 0-4
S. Hunter / M. Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Danilina / A. Krunic
0-1 → 0-2
S. Hunter / M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
S. Hunter / M. Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Danilina / A. Krunic
40-15
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Hunter / M. Joint
5-3 → 5-4
A. Danilina / A. Krunic
5-2 → 5-3
S. Hunter / M. Joint
4-2 → 5-2
A. Danilina / A. Krunic
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
3-2 → 4-2
S. Hunter / M. Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Hunter / M. Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Danilina / A. Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Hunter / M. Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) C. Gauff
vs (19) K. Muchova
GS Australian Open
C. Gauff [3]
6
3
6
K. Muchova [19]
1
6
3
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
K. Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
K. Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
C. Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
C. Gauff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(11) D. Medvedev
vs (25) L. Tien
GS Australian Open
D. Medvedev [11]
4
0
3
L. Tien [25]
6
6
6
Vincitore: L. Tien
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 0-5
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash / (14) J. Tracy vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
GS Australian Open
R. Cash / J. Tracy [14]
3
6
3
M. Granollers / H. Zeballos [3]
6
3
6
Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Cash / J. Tracy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
R. Cash / J. Tracy
2-5 → 3-5
M. Granollers / H. Zeballos
2-4 → 2-5
R. Cash / J. Tracy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Granollers / H. Zeballos
2-2 → 2-3
R. Cash / J. Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Granollers / H. Zeballos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Cash / J. Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Cash / J. Tracy
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / J. Tracy
5-3 → 6-3
M. Granollers / H. Zeballos
5-2 → 5-3
R. Cash / J. Tracy
4-2 → 5-2
M. Granollers / H. Zeballos
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Putintseva vs (29) I. Jovic
GS Australian Open
Y. Putintseva
0
1
I. Jovic [29]
6
6
Vincitore: I. Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Y. Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Y. Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
I. Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
I. Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
I. Jovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Pavlasek
/ J. Smith
vs L. Johnson
/ J. Zielinski
GS Australian Open
A. Pavlasek / J. Smith
3
4
L. Johnson / J. Zielinski
6
6
Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Johnson / J. Zielinski
4-5 → 4-6
A. Pavlasek / J. Smith
3-5 → 4-5
L. Johnson / J. Zielinski
3-4 → 3-5
A. Pavlasek / J. Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
L. Johnson / J. Zielinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Pavlasek / J. Smith
1-3 → 2-3
L. Johnson / J. Zielinski
1-2 → 1-3
L. Johnson / J. Zielinski
1-1 → 1-2
L. Johnson / J. Zielinski
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / J. Smith
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Johnson / J. Zielinski
3-5 → 3-6
A. Pavlasek / J. Smith
2-5 → 3-5
L. Johnson / J. Zielinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Pavlasek / J. Smith
1-4 → 2-4
L. Johnson / J. Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
A. Pavlasek / J. Smith
1-2 → 1-3
L. Johnson / J. Zielinski
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / J. Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Johnson / J. Zielinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) A. Zverev vs (18) F. Cerundolo
GS Australian Open
A. Zverev [3]
6
6
6
F. Cerundolo
2
4
4
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
A-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) S. Doumbia / (12) F. Reboul vs T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
GS Australian Open
S. Doumbia / F. Reboul [12]
7
6
6
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6
7
1
Vincitore: S. Doumbia / F. Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Doumbia / F. Reboul
2-1 → 3-1
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Doumbia / F. Reboul
1-0 → 2-0
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
7-6
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6-5 → 6-6
S. Doumbia / F. Reboul
5-5 → 6-5
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Doumbia / F. Reboul
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
4-4 → 5-4
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
4-3 → 4-4
S. Doumbia / F. Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Doumbia / F. Reboul
3-1 → 3-2
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Doumbia / F. Reboul
1-1 → 2-1
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (15) M. Kato / (15) F. Stollar
Il match deve ancora iniziare
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
0
5
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp [23]•
0
0
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
C. Harrison / N. Skupski
4-0 → 5-0
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
C. Harrison / N. Skupski
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 3-0
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
I. Jovic
/ V. Mboko
vs (4) E. Mertens
/ (4) S. Zhang
GS Australian Open
I. Jovic / V. Mboko [29]
5
6
6
E. Mertens / S. Zhang [4]
7
4
7
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
10*-10
10-11*
6-6 → 6-7
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
I. Jovic / V. Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Mertens / S. Zhang
5-4 → 5-5
I. Jovic / V. Mboko
4-4 → 5-4
E. Mertens / S. Zhang
4-3 → 4-4
I. Jovic / V. Mboko
4-2 → 4-3
E. Mertens / S. Zhang
4-1 → 4-2
I. Jovic / V. Mboko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
I. Jovic / V. Mboko
1-1 → 2-1
I. Jovic / V. Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
I. Jovic / V. Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens / S. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
I. Jovic / V. Mboko
4-4 → 5-4
E. Mertens / S. Zhang
4-3 → 4-4
I. Jovic / V. Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
E. Mertens / S. Zhang
3-2 → 3-3
I. Jovic / V. Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Mertens / S. Zhang
2-1 → 3-1
I. Jovic / V. Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Mertens / S. Zhang
1-0 → 1-1
I. Jovic / V. Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
I. Jovic / V. Mboko
5-5 → 5-6
I. Jovic / V. Mboko
5-4 → 5-5
I. Jovic / V. Mboko
5-3 → 5-4
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
I. Jovic / V. Mboko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
I. Jovic / V. Mboko
4-0 → 5-0
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
I. Jovic / V. Mboko
2-0 → 3-0
E. Mertens / S. Zhang
1-0 → 2-0
I. Jovic / V. Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) T. Townsend / (4) N. Mektic vs S. Hunter / H. Nys
GS Australian Open
T. Townsend / N. Mektic [4]•
0
6
2
1
S. Hunter / H. Nys
0
3
6
0
Vincitore: T. Townsend / N. Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Townsend / N. Mektic
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
7-6
8-6
9-6
9-7
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Townsend / N. Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
S. Hunter / H. Nys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Townsend / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 2-4
S. Hunter / H. Nys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
T. Townsend / N. Mektic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
S. Hunter / H. Nys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
T. Townsend / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
S. Hunter / H. Nys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Townsend / N. Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Hunter / H. Nys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
T. Townsend / N. Mektic
4-2 → 5-2
S. Hunter / H. Nys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
T. Townsend / N. Mektic
2-2 → 3-2
S. Hunter / H. Nys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
T. Townsend / N. Mektic
1-1 → 2-1
S. Hunter / H. Nys
1-0 → 1-1
T. Townsend / N. Mektic
0-0 → 1-0
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs E. Hozumi / F. Wu
GS Australian Open
E. Perez / D. Schuurs
2
2
E. Hozumi / F. Wu
6
6
Vincitore: E. Hozumi / F. Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hozumi / F. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
E. Perez / D. Schuurs
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Routliffe / A. Goransson vs K. Mladenovic / M. Guinard
GS Australian Open
E. Routliffe / A. Goransson [6]
4
5
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
6
7
Vincitore: K. Mladenovic / M. Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
K. Mladenovic / M. Guinard
5-4 → 5-5
K. Mladenovic / M. Guinard
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
K. Mladenovic / M. Guinard
4-3 → 4-4
E. Routliffe / A. Goransson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Mladenovic / M. Guinard
3-2 → 3-3
E. Routliffe / A. Goransson
2-2 → 3-2
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Mladenovic / M. Guinard
4-5 → 4-6
E. Routliffe / A. Goransson
3-5 → 4-5
K. Mladenovic / M. Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
K. Mladenovic / M. Guinard
3-2 → 3-3
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
E. Routliffe / A. Goransson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
K. Mladenovic / M. Guinard
1-0 → 1-1
E. Routliffe / A. Goransson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Muhammad
/ E. King
vs (2) L. Stefani
/ (2) M. Arevalo
GS Australian Open
A. Muhammad / E. King [6]
3
2
L. Stefani / M. Arevalo [2]
6
6
Vincitore: L. Stefani / M. Arevalo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Stefani / M. Arevalo
2-5 → 2-6
A. Muhammad / E. King
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
L. Stefani / M. Arevalo
2-3 → 2-4
A. Muhammad / E. King
2-2 → 2-3
L. Stefani / M. Arevalo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Muhammad / E. King
1-1 → 2-1
L. Stefani / M. Arevalo
1-0 → 1-1
A. Muhammad / E. King
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Stefani / M. Arevalo
3-5 → 3-6
A. Muhammad / E. King
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
L. Stefani / M. Arevalo
3-3 → 3-4
A. Muhammad / E. King
2-3 → 3-3
L. Stefani / M. Arevalo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
A. Muhammad / E. King
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
L. Stefani / M. Arevalo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Muhammad / E. King
0-1 → 1-1
L. Stefani / M. Arevalo
0-0 → 0-1
(7) O. Nicholls / (7) H. Patten vs A. Danilina / J. Tracy
GS Australian Open
O. Nicholls / H. Patten [12]
2
3
A. Danilina / J. Tracy
6
6
Vincitore: A. Danilina / J. Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Danilina / J. Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
O. Nicholls / H. Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
A. Danilina / J. Tracy
2-4 → 3-4
O. Nicholls / H. Patten
1-4 → 2-4
A. Danilina / J. Tracy
1-3 → 1-4
O. Nicholls / H. Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Danilina / J. Tracy
0-2 → 0-3
O. Nicholls / H. Patten
0-1 → 0-2
A. Danilina / J. Tracy
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Nicholls / H. Patten
2-5 → 2-6
A. Danilina / J. Tracy
2-4 → 2-5
O. Nicholls / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
A. Danilina / J. Tracy
2-2 → 2-3
O. Nicholls / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
A. Danilina / J. Tracy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
O. Nicholls / H. Patten
0-1 → 1-1
A. Danilina / J. Tracy
0-0 → 0-1
G. Dabrowski / L. Johnson vs (WC) M. Joint / (WC) M. Romios
GS Australian Open
G. Dabrowski / L. Johnson [5]•
0
2
7
0
M. Joint / M. Romios
0
6
6
1
Vincitore: M. Joint / M. Romios
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Dabrowski / L. Johnson
M. Joint / M. Romios
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
5-3
6-3
7-3
7-4
8-4
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
M. Joint / M. Romios
6-5 → 6-6
G. Dabrowski / L. Johnson
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Joint / M. Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
G. Dabrowski / L. Johnson
4-4 → 5-4
M. Joint / M. Romios
4-3 → 4-4
G. Dabrowski / L. Johnson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Joint / M. Romios
2-3 → 3-3
M. Joint / M. Romios
1-3 → 2-3
M. Joint / M. Romios
1-2 → 1-3
G. Dabrowski / L. Johnson
1-1 → 1-2
M. Joint / M. Romios
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
G. Dabrowski / L. Johnson
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Joint / M. Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
G. Dabrowski / L. Johnson
1-5 → 2-5
M. Joint / M. Romios
1-4 → 1-5
G. Dabrowski / L. Johnson
1-3 → 1-4
M. Joint / M. Romios
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
G. Dabrowski / L. Johnson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Joint / M. Romios
1-0 → 1-1
G. Dabrowski / L. Johnson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
GS Australian Open
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [9]
4
3
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Dabrowski / L. Stefani
3-3 → 3-4
G. Dabrowski / L. Stefani
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
2-3 → 3-3
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
(WC) Y. Ibraimi vs (10) T. Behrmann
GS Australian Open
Y. Ibraimi
1
4
T. Behrmann
6
6
Vincitore: T. Behrmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Ibraimi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Y. Ibraimi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
T. Behrmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
T. Behrmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Behrmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Behrmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Y. Ibraimi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
T. Behrmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Alame vs (Q) C. Harding
GS Australian Open
R. Alame
6
6
C. Harding
3
3
Vincitore: R. Alame
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Alame
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Harding
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
R. Alame
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
C. Harding
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
R. Alame
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
C. Harding
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
C. Harding
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harding
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
R. Alame
40-15
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Alame
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
C. Harding
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Harding
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
R. Alame
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Harding
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) T. Gibson
/ (WC) M. Ebden
vs (5) A. Krunic
/ (5) M. Pavic
GS Australian Open
T. Gibson / M. Ebden
0
6
6
0
A. Krunic / M. Pavic [5]•
0
7
0
1
Vincitore: A. Krunic / M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Gibson / M. Ebden
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
5-8
5-9
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krunic / M. Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
T. Gibson / M. Ebden
4-0 → 5-0
A. Krunic / M. Pavic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
T. Gibson / M. Ebden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 3-0
A. Krunic / M. Pavic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
T. Gibson / M. Ebden
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Gibson / M. Ebden
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
A. Krunic / M. Pavic
5-5 → 5-6
T. Gibson / M. Ebden
4-5 → 5-5
A. Krunic / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
T. Gibson / M. Ebden
2-5 → 3-5
A. Krunic / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
T. Gibson / M. Ebden
1-4 → 2-4
A. Krunic / M. Pavic
1-3 → 1-4
T. Gibson / M. Ebden
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Krunic / M. Pavic
1-1 → 1-2
T. Gibson / M. Ebden
0-1 → 1-1
A. Krunic / M. Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
I. Khromacheva / C. Harrison vs (8) T. Mihalikova / (8) L. Glasspool
GS Australian Open
I. Khromacheva / C. Harrison [11]
0
4
7
1
T. Mihalikova / L. Glasspool [12]•
0
6
5
0
Vincitore: I. Khromacheva / C. Harrison
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Mihalikova / L. Glasspool
I. Khromacheva / C. Harrison
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Mihalikova / L. Glasspool
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
I. Khromacheva / C. Harrison
5-5 → 6-5
T. Mihalikova / L. Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
I. Khromacheva / C. Harrison
4-4 → 5-4
T. Mihalikova / L. Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
I. Khromacheva / C. Harrison
3-3 → 4-3
T. Mihalikova / L. Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
I. Khromacheva / C. Harrison
2-2 → 3-2
T. Mihalikova / L. Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
I. Khromacheva / C. Harrison
1-1 → 1-2
T. Mihalikova / L. Glasspool
1-0 → 1-1
I. Khromacheva / C. Harrison
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Mihalikova / L. Glasspool
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
I. Khromacheva / C. Harrison
3-5 → 4-5
T. Mihalikova / L. Glasspool
3-4 → 3-5
I. Khromacheva / C. Harrison
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
T. Mihalikova / L. Glasspool
3-2 → 3-3
I. Khromacheva / C. Harrison
2-2 → 3-2
T. Mihalikova / L. Glasspool
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
I. Khromacheva / C. Harrison
1-1 → 2-1
T. Mihalikova / L. Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I. Khromacheva / C. Harrison
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(4) K. Hance vs (WC) E. Domingo
GS Australian Open
K. Hance [4]
6
6
E. Domingo
0
2
Vincitore: K. Hance
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Domingo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
E. Domingo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Domingo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
E. Domingo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
C. Ngounoue vs (Q) K. Kosaner
GS Australian Open
C. Ngounoue
6
6
K. Kosaner
1
4
Vincitore: C. Ngounoue
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ngounoue
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Kosaner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
K. Kosaner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Ngounoue
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kosaner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
C. Ngounoue
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
C. Ngounoue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
K. Kosaner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
C. Ngounoue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R. Santhosh vs (Q) O. Majdandzic
GS Australian Open
R. Santhosh
1
2
O. Majdandzic
6
6
Vincitore: O. Majdandzic
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Santhosh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
R. Santhosh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
O. Majdandzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Santhosh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
O. Majdandzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Santhosh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
O. Majdandzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Cozad
vs E. Camacho
GS Australian Open
R. Cozad
5
6
1
E. Camacho
7
4
6
Vincitore: E. Camacho
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Camacho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
R. Cozad
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
E. Camacho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
R. Cozad
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
E. Camacho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Camacho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cozad
40-15
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Cozad
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
E. Camacho
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Cozad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
R. Cozad
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Camacho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cozad
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Camacho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
R. Cozad
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
E. Camacho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Camacho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Camacho
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Cozad
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Camacho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(15) G. Goode vs D. Jade
GS Australian Open
G. Goode [15]
6
1
6
D. Jade
3
6
3
Vincitore: G. Goode
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Jade
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
G. Goode
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Goode
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Jade
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jade
40-15
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
G. Goode
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Goode
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
G. Goode
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lizunova vs (Q) R. Yoshida
Il match deve ancora iniziare
D. Jovanovski vs (Q) K. Kang
GS Australian Open
D. Jovanovski
6
7
K. Kang
1
6
Vincitore: D. Jovanovski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
K. Kang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Jovanovski
A-40
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 4-3
K. Kang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
K. Kang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kang
0-15
15-15
30-15
30-30
0-30
30-40
3-1 → 4-1
X. Geng vs (3) K. Efremova
GS Australian Open
X. Geng
3
0
K. Efremova [3]
6
6
Vincitore: K. Efremova
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Geng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
X. Geng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Efremova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
X. Geng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
K. Efremova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
X. Geng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
X. Geng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(13) J. Secord
vs (WC) H. Sekhon
GS Australian Open
J. Secord [13]
6
6
H. Sekhon
2
4
Vincitore: J. Secord
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Sekhon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
H. Sekhon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
H. Sekhon
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
H. Sekhon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Sekhon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Secord
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
H. Sekhon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Secord
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
H. Sekhon
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Secord
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Bielinska vs (WC) E. Chen
GS Australian Open
S. Bielinska
6
6
E. Chen
3
4
Vincitore: S. Bielinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bielinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Bielinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
E. Chen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Bielinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
E. Chen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Bielinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
E. Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Chen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Bielinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
S. Bielinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Bielinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
S. Bielinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) L. Vujovic vs I. Marinkovic
GS Australian Open
L. Vujovic [12]
6
6
I. Marinkovic
2
2
Vincitore: L. Vujovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marinkovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Vujovic
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
I. Marinkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marinkovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
L. Vujovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. Vujovic
40-A
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
I. Marinkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
K. Watanabe vs (2) L. Miguel
GS Australian Open
K. Watanabe
4
3
L. Miguel [2]
6
6
Vincitore: L. Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Miguel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miguel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Jauffret vs (11) Y. Shao
GS Australian Open
C. Jauffret
1
4
Y. Shao [4]
6
6
Vincitore: Y. Shao
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Jauffret
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Y. Shao
40-30
0-15
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
C. Jauffret
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Y. Shao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
C. Jauffret
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Y. Shao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Jauffret
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
C. Jauffret
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Y. Shao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Jauffret
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. James
vs (2) J. Kovackova
GS Australian Open
A. James
6
6
2
J. Kovackova [2]
3
7
6
Vincitore: J. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. James
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. James
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Kovackova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. James
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
J. Kovackova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. James
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. James
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
J. Kovackova
40-30
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. James
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. James
A-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. James
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. James
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. James
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Kovackova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
M. Burcescu vs (16) S. Hettlerova
GS Australian Open
M. Burcescu [7]
6
6
S. Hettlerova [16]
3
2
Vincitore: M. Burcescu
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Burcescu
40-30
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Hettlerova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Burcescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Burcescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Hettlerova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Burcescu
15-0
30-0
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
M. Burcescu
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
S. Hettlerova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Burcescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
S. Hettlerova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
S. Hettlerova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Burcescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Ceban vs C. Doig
GS Australian Open
M. Ceban
6
6
C. Doig
2
3
Vincitore: M. Ceban
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ceban
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Doig
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Doig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Ceban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ceban
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
C. Doig
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Doig
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
C. Doig
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
D. Tazabekov vs (12) F. Thomas
GS Australian Open
D. Tazabekov
4
4
F. Thomas [5]
6
6
Vincitore: F. Thomas
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Tazabekov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Tazabekov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Tazabekov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Thomas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Tazabekov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Tazabekov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Thomas
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Thomas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Tazabekov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Tazabekov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Thomas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Z. Wei vs A. Sushkova
GS Australian Open
Z. Wei
6
4
A. Sushkova
7
6
Vincitore: A. Sushkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sushkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Wei
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
A. Sushkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Z. Wei
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Sushkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Z. Wei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Z. Wei
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
Z. Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Z. Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Z. Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Sushkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Z. Wei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Sushkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Zolotareva
vs N. Lee
GS Australian Open
R. Zolotareva
6
6
N. Lee
4
1
Vincitore: R. Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Zolotareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
N. Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
N. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Zolotareva
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
R. Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
N. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy vs (5) K. Chen / (5) F. Thomas
GS Australian Open
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
6
7
K. Chen / F. Thomas [5]
2
6
Vincitore: J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
K. Chen / F. Thomas
5-5 → 5-6
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
K. Chen / F. Thomas
4-4 → 4-5
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
K. Chen / F. Thomas
3-3 → 3-4
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
K. Chen / F. Thomas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
K. Chen / F. Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Chen / F. Thomas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
K. Chen / F. Thomas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
4-1 → 5-1
K. Chen / F. Thomas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
2-1 → 3-1
K. Chen / F. Thomas
2-0 → 2-1
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
K. Chen / F. Thomas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
J. Van Zyl
/ R. Yoshida
vs Y. Qu
/ Z. Wei
GS Australian Open
J. Van Zyl / R. Yoshida
0
6
4
0
Y. Qu / Z. Wei•
0
2
6
1
Vincitore: Y. Qu / Z. Wei
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Van Zyl / R. Yoshida
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Van Zyl / R. Yoshida
3-5 → 4-5
Y. Qu / Z. Wei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
J. Van Zyl / R. Yoshida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
J. Van Zyl / R. Yoshida
1-3 → 1-4
Y. Qu / Z. Wei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
J. Van Zyl / R. Yoshida
1-1 → 1-2
Y. Qu / Z. Wei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
J. Van Zyl / R. Yoshida
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Qu / Z. Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
J. Van Zyl / R. Yoshida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Y. Qu / Z. Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Van Zyl / R. Yoshida
2-2 → 3-2
J. Van Zyl / R. Yoshida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Van Zyl / R. Yoshida
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(11) K. Chen vs (SE) L. Storck Franca
Il match deve ancora iniziare
(Q) A. Blus vs D. Zhalgasbay
GS Australian Open
A. Blus
6
5
D. Zhalgasbay
7
7
Vincitore: D. Zhalgasbay
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Blus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
D. Zhalgasbay
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Blus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Blus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Zhalgasbay
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Blus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Zhalgasbay
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Blus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
A. Blus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Blus
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Blus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Massellani vs (16) Y. Alvarez
GS Australian Open
S. Massellani
6
6
Y. Alvarez [16]
0
3
Vincitore: S. Massellani
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Massellani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Y. Alvarez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Y. Alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Massellani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Y. Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
S. Massellani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Y. Alvarez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) Z. Sesko
vs (Q) M. Salbiev
GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
6
M. Salbiev
3
2
Vincitore: Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Sesko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Z. Sesko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Salbiev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Z. Sesko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Z. Sesko
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Salbiev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Salbiev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Paparkar vs V. Reddy
GS Australian Open
A. Paparkar
3
4
V. Reddy
6
6
Vincitore: V. Reddy
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Reddy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Paparkar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
V. Reddy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Paparkar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Paparkar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Paparkar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Reddy
40-A
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Paparkar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Reddy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Paparkar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Paparkar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
V. Reddy
40-30
15-0
15-15
15-30
30-30
1-3 → 1-4
A. Paparkar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
V. Reddy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Paparkar
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Reddy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Y. Alexandrescou vs M. Todoran
GS Australian Open
Y. Alexandrescou [1]
6
2
M. Todoran
7
6
Vincitore: M. Todoran
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Todoran
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Y. Alexandrescou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Todoran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Y. Alexandrescou
1-3 → 2-3
Y. Alexandrescou
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
M. Todoran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Alexandrescou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Y. Alexandrescou
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Todoran
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Y. Alexandrescou
5-4 → 5-5
M. Todoran
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Y. Alexandrescou
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Todoran
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Y. Alexandrescou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
M. Todoran
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Y. Alexandrescou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
(Q) P. Skliar vs T. Hermanova
GS Australian Open
P. Skliar
6
6
T. Hermanova
4
2
Vincitore: P. Skliar
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Skliar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
T. Hermanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
T. Hermanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hermanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
P. Skliar
15-30
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
T. Hermanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Skliar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
T. Hermanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
P. Skliar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Hermanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
P. Skliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Skliar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
L. Sloboda
vs V. Gonzalez-Galino
GS Australian Open
L. Sloboda
6
7
V. Gonzalez-Galino
2
6
Vincitore: L. Sloboda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
V. Gonzalez-Galino
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
6-5 → 6-6
V. Gonzalez-Galino
4-5 → 5-5
V. Gonzalez-Galino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. Sloboda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
V. Gonzalez-Galino
3-2 → 3-3
V. Gonzalez-Galino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
V. Gonzalez-Galino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Sloboda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Gonzalez-Galino
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Sloboda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gonzalez-Galino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
V. Gonzalez-Galino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
V. Gonzalez-Galino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
L. Sloboda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
V. Gonzalez-Galino
1-0 → 1-1
L. Sloboda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Y. Alexandrescou / (1) R. Tabata vs A. Paparkar / R. Santhosh
GS Australian Open
Y. Alexandrescou / R. Tabata [1]
6
6
A. Paparkar / R. Santhosh
2
4
Vincitore: Y. Alexandrescou / R. Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Paparkar / R. Santhosh
5-3 → 5-4
Y. Alexandrescou / R. Tabata
4-3 → 5-3
A. Paparkar / R. Santhosh
4-2 → 4-3
Y. Alexandrescou / R. Tabata
3-2 → 4-2
A. Paparkar / R. Santhosh
3-1 → 3-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
2-1 → 3-1
A. Paparkar / R. Santhosh
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Y. Alexandrescou / R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
A. Paparkar / R. Santhosh
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Alexandrescou / R. Tabata
5-2 → 6-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
4-2 → 5-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
3-2 → 4-2
A. Paparkar / R. Santhosh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Paparkar / R. Santhosh
2-0 → 2-1
Y. Alexandrescou / R. Tabata
1-0 → 2-0
A. Paparkar / R. Santhosh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(3) A. Cvetkovic
/ (3) T. Frodin
vs (WC) M. Cilek
/ (WC) S. Dattoli
GS Australian Open
A. Cvetkovic / T. Frodin [7]
6
6
M. Cilek / S. Dattoli
1
0
Vincitore: A. Cvetkovic / T. Frodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cvetkovic / T. Frodin
5-0 → 6-0
M. Cilek / S. Dattoli
4-0 → 5-0
A. Cvetkovic / T. Frodin
3-0 → 4-0
M. Cilek / S. Dattoli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Cvetkovic / T. Frodin
1-0 → 2-0
M. Cilek / S. Dattoli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cvetkovic / T. Frodin
40-40
15-0
30-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
M. Cilek / S. Dattoli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-0 → 5-1
A. Cvetkovic / T. Frodin
4-0 → 5-0
M. Cilek / S. Dattoli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
A. Cvetkovic / T. Frodin
2-0 → 3-0
M. Cilek / S. Dattoli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
A. Cvetkovic / T. Frodin
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Dembo vs (WC) R. Matsumura
Il match deve ancora iniziare
G. Guillen vs A. Stoyanov
GS Australian Open
G. Guillen
1
3
A. Stoyanov
6
6
Vincitore: A. Stoyanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Guillen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
A. Stoyanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Guillen
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Stoyanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Stoyanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
G. Guillen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Guillen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
A. Stoyanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
G. Guillen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Stoyanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
G. Guillen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Stoyanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) S. Larraya Guidi vs (WC) E. Hirschi
GS Australian Open
S. Larraya Guidi
6
4
3
E. Hirschi
4
6
6
Vincitore: E. Hirschi
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
E. Hirschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
S. Larraya Guidi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
E. Hirschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
E. Hirschi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
E. Hirschi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
E. Hirschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
S. Larraya Guidi
2-3 → 2-4
E. Hirschi
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Larraya Guidi
1-2 → 2-2
E. Hirschi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Larraya Guidi
1-0 → 1-1
E. Hirschi
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Larraya Guidi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
E. Hirschi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Larraya Guidi
A-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Hirschi
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Larraya Guidi
2-1 → 3-1
E. Hirschi
15-30
0-15
0-30
0-40
15-40
1-1 → 2-1
S. Larraya Guidi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Hirschi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) S. Mildren
vs (SE) S. Balderrama
GS Australian Open
S. Mildren
6
6
6
S. Balderrama
7
1
3
Vincitore: S. Mildren
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mildren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Balderrama
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
S. Balderrama
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Mildren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Mildren
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Balderrama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
S. Balderrama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Mildren
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
40-A*
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
0-0*
6-6 → 6-7
S. Balderrama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Mildren
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
S. Mildren
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Balderrama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Mildren
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
S. Balderrama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
S. Mildren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
S. Balderrama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Mildren
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Dembo / D. Jovanovski vs T. Chavez / R. Neimanis
GS Australian Open
J. Dembo / D. Jovanovski
6
7
T. Chavez / R. Neimanis
2
5
Vincitore: J. Dembo / D. Jovanovski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
T. Chavez / R. Neimanis
2-2 → 2-3
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Dembo / D. Jovanovski
0-1 → 1-1
T. Chavez / R. Neimanis
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 6-2
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Chavez / R. Neimanis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
J. Dembo / D. Jovanovski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Chavez / R. Neimanis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Dembo / D. Jovanovski
0-1 → 1-1
J. Dembo / D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Malova
/ A. Terentyeva
vs (WC) E. Hirschi
/ (WC) T. Russell
GS Australian Open
A. Malova / A. Terentyeva
6
6
E. Hirschi / T. Russell
2
4
Vincitore: A. Malova / A. Terentyeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hirschi / T. Russell
40-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
E. Hirschi / T. Russell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
E. Hirschi / T. Russell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
A. Malova / A. Terentyeva
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
E. Hirschi / T. Russell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Hirschi / T. Russell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Malova / A. Terentyeva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Hirschi / T. Russell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
A. Malova / A. Terentyeva
4-2 → 5-2
E. Hirschi / T. Russell
4-1 → 4-2
A. Malova / A. Terentyeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
E. Hirschi / T. Russell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Malova / A. Terentyeva
2-0 → 2-1
E. Hirschi / T. Russell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
A. Malova / A. Terentyeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) A. Gabet vs (6) N. Bilozertsev
GS Australian Open
A. Gabet
4
1
N. Bilozertsev [3]
6
6
Vincitore: N. Bilozertsev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gabet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
N. Bilozertsev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Gabet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Gabet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Gabet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Gabet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
N. Bilozertsev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
N. Bilozertsev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Gabet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Gabet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Pawelska vs (8) T. Frodin
GS Australian Open
M. Pawelska
6
3
2
T. Frodin [3]
3
6
6
Vincitore: T. Frodin
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Pawelska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Pawelska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Pawelska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
T. Frodin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
M. Pawelska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Pawelska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
T. Frodin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Pawelska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Pawelska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Pawelska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
(7) A. Cvetkovic vs (Q) A. Das
GS Australian Open
A. Cvetkovic [7]
2
6
2
A. Das
6
4
6
Vincitore: A. Das
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Cvetkovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Das
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Das
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Cvetkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Das
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Das
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
A. Das
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Cvetkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Das
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Cvetkovic
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cvetkovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Das
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Cvetkovic
40-A
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Das
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Das
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
H. Lee
vs (6) X. Sun
GS Australian Open
H. Lee
4
2
X. Sun [6]
6
6
Vincitore: X. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
H. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
H. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
X. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
X. Sun
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
X. Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
H. Lee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
X. Sun
40-15
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
H. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
X. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
(3) N. Bilozertsev / (3) J. Mackenzie vs (WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose
GS Australian Open
N. Bilozertsev / J. Mackenzie [3]•
0
6
6
0
Y. Ibraimi / C. Kose
0
7
4
1
Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
4-9
5-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
5-4 → 6-4
Y. Ibraimi / C. Kose
5-3 → 5-4
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
4-3 → 5-3
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Y. Ibraimi / C. Kose
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
2-1 → 3-1
Y. Ibraimi / C. Kose
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
0-1 → 1-1
Y. Ibraimi / C. Kose
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
Y. Ibraimi / C. Kose
6-5 → 6-6
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
5-5 → 6-5
Y. Ibraimi / C. Kose
5-4 → 5-5
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
4-4 → 5-4
Y. Ibraimi / C. Kose
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Ibraimi / C. Kose
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
2-2 → 3-2
Y. Ibraimi / C. Kose
2-1 → 2-2
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Y. Ibraimi / C. Kose
1-0 → 1-1
N. Bilozertsev / J. Mackenzie
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(5) M. Thamm
/ (5) R. Zhang
vs A. Das
/ P. Skliar
GS Australian Open
M. Thamm / R. Zhang
0
7
6
1
A. Das / P. Skliar•
0
5
7
0
Vincitore: M. Thamm / R. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Thamm / R. Zhang
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
M. Thamm / R. Zhang
5-6 → 6-6
A. Das / P. Skliar
5-5 → 5-6
M. Thamm / R. Zhang
4-5 → 5-5
A. Das / P. Skliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
M. Thamm / R. Zhang
2-5 → 3-5
A. Das / P. Skliar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
M. Thamm / R. Zhang
2-3 → 2-4
A. Das / P. Skliar
2-2 → 2-3
M. Thamm / R. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Das / P. Skliar
15-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Thamm / R. Zhang
0-1 → 1-1
A. Das / P. Skliar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Thamm / R. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
A. Das / P. Skliar
5-5 → 6-5
M. Thamm / R. Zhang
40-30
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
A. Das / P. Skliar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
M. Thamm / R. Zhang
3-4 → 4-4
A. Das / P. Skliar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Thamm / R. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Das / P. Skliar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Thamm / R. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
A. Das / P. Skliar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Thamm / R. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Das / P. Skliar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
P. Berezina vs D. Zoldakova
Il match deve ancora iniziare
(14) N. Lagaev vs F. Dorofeeva-Rybas
GS Australian Open
N. Lagaev [8]
6
6
F. Dorofeeva-Rybas
2
3
Vincitore: N. Lagaev
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Dorofeeva-Rybas
3-3 → 4-3
N. Lagaev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
F. Dorofeeva-Rybas
3-1 → 3-2
F. Dorofeeva-Rybas
1-1 → 2-1
N. Lagaev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Dorofeeva-Rybas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lagaev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
F. Dorofeeva-Rybas
4-2 → 5-2
N. Lagaev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
F. Dorofeeva-Rybas
3-1 → 3-2
N. Lagaev
30-30
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
F. Dorofeeva-Rybas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Lagaev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
F. Dorofeeva-Rybas
0-0 → 1-0
(WC) L. King vs J. Bolivar Idarraga
GS Australian Open
L. King
5
3
J. Bolivar Idarraga
7
6
Vincitore: J. Bolivar Idarraga
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. King
15-40
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Bolivar Idarraga
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. King
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
J. Bolivar Idarraga
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
L. King
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Bolivar Idarraga
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. King
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
J. Bolivar Idarraga
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. King
15-40
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bolivar Idarraga
5-6 → 5-7
J. Bolivar Idarraga
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
L. King
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Bolivar Idarraga
3-4 → 4-4
J. Bolivar Idarraga
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. King
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Bolivar Idarraga
2-1 → 2-2
J. Bolivar Idarraga
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Bolivar Idarraga
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. King
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. Pushkareva
vs M. Rajeshwaran Revathi
GS Australian Open
A. Pushkareva
6
6
M. Rajeshwaran Revathi
4
1
Vincitore: A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rajeshwaran Revathi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
M. Rajeshwaran Revathi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Rajeshwaran Revathi
30-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Pushkareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Rajeshwaran Revathi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rajeshwaran Revathi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
M. Rajeshwaran Revathi
4-2 → 4-3
A. Pushkareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Rajeshwaran Revathi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Rajeshwaran Revathi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Pushkareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Rajeshwaran Revathi
0-0 → 0-1
(Q) N. RAGUIN vs D. Kisimov
GS Australian Open
N. RAGUIN
7
1
6
D. Kisimov
5
6
4
Vincitore: N. RAGUIN
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Kisimov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
N. RAGUIN
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
N. RAGUIN
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Kisimov
0-40
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. RAGUIN
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kisimov
40-A
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
N. RAGUIN
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
N. RAGUIN
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
N. RAGUIN
0-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. RAGUIN
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
D. Kisimov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
N. RAGUIN
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
D. Kisimov
40-15
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. RAGUIN
40-30
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
@ Gip (#4550861)
Devo ridere?
@ Tonino (#4550825)
il nuovo Rod Laver lo batterá in ciabatte
Nessun ha notato che ci hanno preparato un bel tabellone! …Gia DUE DERBY ,MALEDETTI
@ Ben (#4550708)
Certo…se gli altri fanno schifo! Ha giocato contro un fantasma di Medvy
Medvedev oggi non c’era
Un bublik scarsino ….
Felice per la vittoria della Svitolina!
@ Kenobi (#4550707)
A quanto pare , ci sono indiscrezioni da Eurosport su Cahill in versione Kenobi ieri pomeriggio. Si sarebbe rivolto furiosamente con l’organizzazione per aver osato mettere Jannik di pomeriggio. Spero che non sia vero, perche’ Cahill mi e’ sempre sembrato molto ragionevole e rispettoso della democrazia e trasparenza , a differenza del Paladino dei Complottisti.
@ Italo (#4550828)
Hanno gia’ spostato shelton Rudd
Attenzione perché con il ritiro di Mensik viene meno il serale sul campo principale.
E se spostassero Musetti-Fritz?
Così lo potremmo seguire ad orari umani…
@ JannikUberAlles (#4550789)
I “sapientoni” del sito, come li chiami tu, avevano pure previsto sventure imminenti per lo spagnolo dopo la rottura con Ferrero, che profeti…
Si, era lanciato verso la finale così come Musetti doveva essere fuori dai 100
Ahimè no.Quando si approcciano le bambine,anche per l’inferiore forza,trovano rapidamente feeling col rovescio grazie alla presa bimane. Col dritto cercano si di avere maggior dimestichezza perché hanno più possibilità ma per metterci forza ampliano l’apertura per aver più velocità,prendono la rincorsa. Il processo quindi è lungo perché sopperiscono ad un handicap e poi devono tornare a ridurre l’ampiezza del movimento e spesso perdono il timing.
Tanti maestri hanno quindi il compito di “mettere su” un drive importante in varie fasi di gioco mentre il rovescio ha un apprendimento più rapido e poi perfezionato più che scomposto e ricostruito.
Le ragazze infatti soffrono sul dritto sia palle senza peso che particolarmente basse e con rotazioni.
@ Kenobi (#4550707)
Succede in Australia in qs periodo… 🙄 e anche spesso
Che grande delusione Bublik!!!!
@ Al9000 (#4550634)
Il Chievo! 😆
@ tinapica (#4550777)
De Minaur non sarà altissimo, ma è ufficialmente alto come Alcaraz (di cui mi sembra in realtà più alto) e Ruud (che ultimamente non serve male male).
Sampras era accreditato di 2 cm in più dell’australiano, secondo alcuni pure con generosità, ma aveva un “discreto” servizio. 🙂
@ Pier no guest (#4550780)
Secondo me è il contrario. “Curiamo il rovescio che il dritto lo impara comunque”. Sicuramente il dritto poco efficace ad alti livelli è la sua zavorra e penso che psicologicamente soffra questa difficoltà a sfondare con quel colpo.
Se vuoi vedere un piccoletto forte, ti consiglio di tenere d’occhio Tien. Ha dato una lezione mica male a Medvedev
Ma non c’era qualche “sapientone” che aveva previsto Daniil dritto come MINIMO fino alla FINALE?
Cosa è successo al carro-armato russo?
Per caso hai finito la benzina?
Ahahahah 😀
Ma Bublik non era “lanciato” (con la garanzia degli “esperti” di LT) come MINIMO verso la FINALE????
Ahahahah 😀
Medvedev e Bublik oggi 2 delusioni, soprattutto Bublik una sconfitta così netta non me l’aspettavo.
Si conferma un vecchio refrain del tennis femminile ovvero “curiamo il dritto tanto il rovescio lo imparano comunque” e qui,come per la Gauff e tante altre, il dritto non efficace di Mirra diventa un handicap. Il coach di Svitolina infatti suggerisce di giocare dei back sul dritto di Andreeva perché carente nello swing,faticava a raccogliere e spingere,troppo macchinosa…e nervosa.
Può diventare fortissima, raggiungere la vetta ma ho il dubbio che sia uno di quei momenti dove forse la strada vada presa con una nuova guida. Nel tennis femminile spesso avviene prima di quello maschile l’abbandono del coach storico.
Massellani ha battuto ALVAREZ, quindi il dott. Bruno Vespa aveva completamente ragione: Sinner chieda scusa a tutti gli italiani e vada in ginocchio al Quirinale.
Peccato per Bublich, negli ultimi tempi aveva ingranata la marcia giusta, ma se Demonietto oggi giocò come l’altro giorno con Ciccio c’è ben poco da recriminare.
Spero prosegua a giocare così.
Purtroppo quei centimetri di svantaggio mi inducono a pensare che non abbia possibilità di fare il vero colpo grosso vincendo a casa sua.
In questo mi sento di dare ragione ad Enzo La Barbera (o a chi si spaccia per lui): nel tennis contemporaneo la battuta, quindi l’altezza da cui la si esegue, ha troppa importanza.
Un miracolo alla Ciang contro Lendl (a parte che era un’altra superficie), oggi non sarebbe più possibile.
Adesso mangio poi me lo vedrò in differita: mi aspetto che abbia giocato da paura!
Non mi aspettavo una tal sconfitta della Andreeva, giovane ma fortissima tennista russa, contro la pur brava Svitolina, ma la russa oggi era evidentemente in giornata no e comunque ha ancora bisogno di crescere, soprattutto sotto il profilo mentale.
io spero di vedere il derby in semi… Musetti oggi ha le potenzialità per batterli entrambi
Certo che ci vuole una bella faccia tosta a parlare di “sfiga” per Sinner dopo quanto accaduto ieri.
Sorvolando su altri episodi simili.
Bah.
Il paragone con Nadal mi sembra eccessivo: Tien è un piccolo Chang, può battere Zverev, ma con Alcaraz non può vincere, come con Sinner
Sinceramente non avevo dubbi sull’esito di quei match.. ormai Medvedev è in una parabola discendente irreversibile e l’australiano e troppo più solido mentalmente di Bublik
Vuoi vedere che si arriverà ancora all’ormai classico Saba-Coco? già 12 precedenti 6-6
Mentre Svitolina gioca al momento un gran match continuo a pensare che Conchita Martinez cucini anche per la sua Mirra ultimamente e che non lesini nei condimenti.
Scherzi a parte la Andreeva qualche chilo di muscoli li ha messi su e come sempre c’è il rovescio della medaglia a partire dall’agilitá.
Per ora le gambette della Svitolina mulinano meglio, vediamo se dura.
Oggi due “asfaltate” decisamente impreviste, un po’ ridimensionate le aspettative di Bublik e soprattutto un grossa mazzata per Medvedev. Nelle recenti dichiarazioni il russo lasciava trapelare la sensazione di stare ritornando competitivo ai massimi livelli, questa potrebbe essere stata la sconfitta che lo ridimensiona definitivamente.
Cioè ti inchioda sul rovescio con parabole alte (ma meno),rotazioni da circa 5000giri al minuto (ma meno),poi dopo 10 colpi così (ma meno) va di dritto lungolinea e se torna sceglie di ributtarti nell’angolo sinistro,andare in contropiede sempre lungolinea oppure andare (ma questo meno) di incrociato stretto.
Me lo sono perso.
MA ASSOLUTAMENTE … ci mancherebbe altro !!!
Ecco, ora sono in modalità PC e ho buttato via il telefonino.
Dicevo che ho commesso l’imperdonabile gaffe di aver praticamente bypassato il possibile sperato quarto tra Djokovic e Musetti che sosterrei ardentemente contro il tennista serbo, come qualunque altro tennista italiano, considerando automaticamente Djokovic in semifinale … di tanto me ne scuso sì da darmi da solo un dislike per quanto scritto in precedenza 🙁
Il punto è che per me è talmente forte il ricordo delle antiche e non ancora sopite sfide di Djokovic contro Sinner che ne vorrei vedere ancora altre 3, 4, 5 .. 10 e senza scuse di sorta per gli epiloghi delle stesse, visto da chi sono sempre partite le sfide, le quali costituiscono la fondamentale reiterata dichiarata ragione di Djokovic nel voler proseguire la propria plurivittoriosa carriera di tennista.
Adesso il tennista serbo ha anche il vantaggio di aver saltato in questo Slam gli ottavi di finale.
Si veramente ottimo per Nole, saltare un turno è tanta roba.
Beh, mo’ non allarghiamoci
Mi cosparso il capo di genere per aver offeso erroneamentela posizione di Lorenzo, e mi dò
@ antoniov (#4550709)
io invece spero in una semifinale italiana
@ butchwalts (#4550621)
L’avevo notato anch’io. Per ora questo AO è piuttosto mainstream. Inoltre ho notato (nota positiva) che gli italiani più forti (top 50 circa) vengono battuti solo da malesseri o da altri italiani.
Caro Capitano, in tutta sincerità, e sai che non sto bluffando, io mi auguro che possa esserci una semifinale Djokovic vs Sinner, senza che intervengano infortuni di sorta né per l’uno né per l’altro.
Voglio astenermi dal soffermarmi sulla sfiga o non sfiga
Tien è un piccolo Nadal (solo meno potente ed esplosivo), può vincere gli Australian Open
Però a sentire la marmaglia troll è fortunato solo Jannik che lo fanno giocare sotto il sole a 45°.