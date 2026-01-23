Andrea Pellegrino volto di Eleva: quando la performance si vede prima ancora di essere raccontata

Melbourne, Australian Open. Andrea Pellegrino scende in campo con un dettaglio che non passa inosservato: il brand Eleva Performax ben visibile sulla maglia, in una condizione atletica solida, da professionista abituato a gestire viaggi, superfici diverse e match ad alta intensità. In un torneo dove ogni punto pesa, quell’immagine diventa l’inizio naturale di una storia: la scelta di affidarsi a un’integrazione pensata per accompagnare l’atleta nelle fasi chiave della prestazione.

È proprio da qui che prende forma l’annuncio: Andrea Pellegrino è il nuovo testimonial di Eleva, linea di integratori progettata per supportare atleti agonisti e amatoriali, con un’attenzione particolare agli sport “continui” e ad alta richiesta energetica, come il tennis competitivo. Tra carichi di allenamento, recupero ravvicinato e stress fisico, la gestione delle energie non è un dettaglio: è una componente della performance.

Una partnership che parla il linguaggio del tennis moderno

Il tennis di oggi è una disciplina di resistenza e precisione, fatta di accelerazioni ripetute, cambi di direzione, scambi intensi e momenti in cui la lucidità mentale decide più della forza pura. Non sorprende che proprio un tennista trovi valore in un supporto che dichiara di lavorare su energia, focus e recupero, cioè sugli stessi pilastri che in campo separano una buona partita da una partita “gestita” da professionista.

Il percorso di Pellegrino lo racconta bene: nelle qualificazioni dell’Australian Open ha affrontato un match combattuto, chiuso al terzo set, esempio concreto di quanto la capacità di reggere ritmo e qualità dei colpi sia determinante anche quando l’incontro si allunga. In questo contesto, il ruolo di testimonial non è soltanto immagine. È un messaggio: l’integrazione non è scorciatoia, ma parte di una routine di allenamento e recupero impostata con coerenza, soprattutto quando si alternano settimane di tornei, trasferte e sedute in palestra.

Che cos’è Eleva e perché nasce “prima, durante e dopo”

Eleva si presenta con una logica semplice e molto sportiva: ottimizzare ogni fase dell’allenamento e della gara, prima, durante e dopo. La linea è strutturata in tre prodotti che rispondono a momenti differenti della prestazione, con formulazioni mirate. Performax Start è pensato per la fase pre-attività: include beta-alanina, taurina, L-tirosina e caffeina, insieme a vitamine del gruppo B e a un complesso distintivo della linea, BlueVit Complex™. L’impostazione è quella tipica di un supporto orientato a prontezza e intensità, con attenzione anche alla componente mentale e al metabolismo energetico.

Performax Boost guarda invece al “durante”, con carboidrati (maltodestrine) ed elettroliti (sodio, potassio, magnesio) per sostenere l’energia e l’idratazione nelle sessioni prolungate, tema centrale nel tennis dove si alternano sforzi esplosivi e recuperi brevi. Infine, Performax Recovery è dedicato al post: proteine idrolizzate del siero del latte e magnesio bisglicinato, sempre accompagnati dal BlueVit Complex™, con l’obiettivo dichiarato di favorire il recupero dopo lo sforzo.

BlueVit Complex™ e la centralità del focus

Il tratto identitario di Eleva è il BlueVit Complex™, indicato come elemento comune ai tre prodotti. La formulazione viene descritta come un complesso a base di vitamina B6, L-teanina e antociani da mirtillo nero, pensato per tenere insieme energia, concentrazione e protezione dallo stress ossidativo legato all’attività intensa.

Nel tennis, il focus è prestazione. Non basta “avere benzina”: serve saperla usare, mantenere scelte lucide, gestire la tensione, restare presenti nei momenti che cambiano il match. È qui che una proposta che parla esplicitamente di calma vigile, microcircolo e stanchezza mentale si allinea bene con le esigenze reali di chi compete.

Pellegrino testimonial: una scelta coerente, dentro e fuori dal campo

Eleva racconta la performance come un processo: preparazione, sostegno, recupero. La presenza di Andrea Pellegrino come volto del brand dà concretezza a questa visione, perché porta l’attenzione su ciò che spesso resta dietro le quinte: la continuità. La continuità di chi si allena quando non c’è il pubblico, di chi recupera quando vorrebbe solo fermarsi, di chi impara a gestire il corpo come uno strumento di precisione.

Dall’immagine di Melbourne con il marchio in evidenza, il messaggio arriva chiaro: Eleva vuole parlare a chi prende sul serio l’allenamento, che sia un agonista in giro per il mondo o un amatore che lavora, si allena la sera e cerca qualità nelle proprie scelte. Ed è proprio in questa intersezione tra ambizione e disciplina che la partnership con Andrea Pellegrino trova il suo senso più forte.