ATP 250 Bastad: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Andrea Pellegrino

ATP 250 Bastad – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Filip Misolic vs Radu Albot

(WC) Olle Wallin vs (8) Viktor Durasovic

(2) Thiago Seyboth Wild vs (Alt) Nicolai Budkov Kjaer

(PR) Pablo Llamas Ruiz vs (6) Luca Van Assche

(3) Andrea Pellegrino vs Daniel Michalski

Sumit Nagal vs (7) Timofey Skatov

(4) Vilius Gaubas vs (WC) Ludvig Fredrik Hede

Andrej Martin vs (5) Thiago Monteiro

Thiago Seyboth Wild \vs Nicolai Budkov Kjaer \Olle Wallin \vs Viktor Durasovic \Vilius Gaubas \vs Ludvig Fredrik Hede \Sumit Nagal \vs Timofey Skatov \(Non prima 16:00)

Court 3 – ore 10:30

Pablo Llamas Ruiz \ vs Luca Van Assche \

Andrej Martin \ vs Thiago Monteiro \

Filip Misolic \ vs Radu Albot \ (Non prima 14:30)

Andrea Pellegrino \ vs Daniel Michalski \