Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Nicolas Barrientos
/ Benjamin Kittay
vs Cleeve Harper
/ David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Francesco Passaro (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Leandro Riedi vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Vilius Gaubas vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
Francisco Rocha / Tiago Torres vs Vilius Gaubas / Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court 1 – ore 10:00
Maxim Mrva
vs Lloyd Harris
ATP Soma Bay
Maxim Mrva
0
3
6
Lloyd Harris [5]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-4 → 5-5
L. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Mrva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
L. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Mrva
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
L. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 3-1
L. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Lukas Neumayer vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Siddhant Banthia / Saketh Myneni
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Edas Butvilas vs Rodrigo Pacheco Mendez
ATP Soma Bay
Edas Butvilas
6
6
Rodrigo Pacheco Mendez [8]
1
4
Vincitore: Butvilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
R. Pacheco Mendez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Butvilas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
R. Pacheco Mendez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Pacheco Mendez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-1 → 6-1
R. Pacheco Mendez
4-1 → 5-1
R. Pacheco Mendez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Butvilas
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Patrick Zahraj vs Jack Pinnington Jones
ATP Soma Bay
Patrick Zahraj
0
0
Jack Pinnington Jones [3]
0
0
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Piotr Matuszewski / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Thiago Monteiro
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro vs Joao Lucas Reis Da Silva / Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 4 – ore 18:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Gonzalo Bueno (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno / Adolfo Daniel Vallejo vs Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Quarti di Finale, cemento
ATP Phan Thiet
Petr Bar Biryukov
3
1
Lilian Marmousez
6
6
Vincitore: Marmousez
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Marmousez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
L. Marmousez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-5 → 3-5
L. Marmousez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
0-1 → 0-2
L. Marmousez
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
ATP Phan Thiet
Max Hans Rehberg
2
6
Soonwoo Kwon
6
7
Vincitore: Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-1 → 3-1
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
ATP Phan Thiet
Daniel Michalski
5
7
6
Darwin Blanch
7
6
3
Vincitore: Michalski
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Blanch
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
D. Michalski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
D. Blanch
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
D. Michalski
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-1 → 3-2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-6 → 5-7
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
7
5
6
Robin Bertrand
6
7
4
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
R. Bertrand
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
5-6 → 5-7
R. Bertrand
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
I. Simakin
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
3-0 → 4-0
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
R. Bertrand
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
R. Bertrand
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-3 → 5-3
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Bertrand
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Bertrand
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I. Simakin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit