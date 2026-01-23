Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

23/01/2026 08:04 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR
Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Francesco Passaro ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Leandro Riedi SUI vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Vilius Gaubas LTU vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR / Tiago Torres POR vs Vilius Gaubas LTU / Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court 1 – ore 10:00
Maxim Mrva CZE vs Lloyd Harris RSA
ATP Soma Bay
Maxim Mrva
0
3
6
Lloyd Harris [5]
0
6
5
Mostra dettagli

Lukas Neumayer AUT vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Edas Butvilas LTU vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

ATP Soma Bay
Edas Butvilas
6
6
Rodrigo Pacheco Mendez [8]
1
4
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli

Patrick Zahraj GER vs Jack Pinnington Jones GBR

ATP Soma Bay
Patrick Zahraj
0
0
Jack Pinnington Jones [3]
0
0
Mostra dettagli

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Piotr Matuszewski POL / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Thiago Monteiro BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 4 – ore 18:00
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Gonzalo Bueno PER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Quarti di Finale, cemento

ATP Phan Thiet
Petr Bar Biryukov
3
1
Lilian Marmousez
6
6
Vincitore: Marmousez
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Max Hans Rehberg
2
6
Soonwoo Kwon
6
7
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Daniel Michalski
5
7
6
Darwin Blanch
7
6
3
Vincitore: Michalski
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
7
5
6
Robin Bertrand
6
7
4
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

TAG: