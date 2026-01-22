WTA 125 Manila: La situazione Md e Qualificazioni
🇵🇭 MANILA – WTA 125
📅 Dal 26 gennaio
🏟️ Campo: cemento (hard)
🎾 Tabellone principale
Maria 🇩🇪
Xinyu Wang 🇨🇳
Sierra 🇦🇷
Vekic 🇭🇷
Putintseva 🇰🇿
Osorio 🇨🇴
Waltert 🇨🇭
L. Sun 🇨🇳
Uchijima 🇯🇵
Birrell 🇦🇺
Semenistaja 🇱🇻
Jeanjean 🇫🇷
P. Kudermetova 🇷🇺
Erjavec 🇸🇮
Starodubtseva 🇺🇦
Avanesyan 🇦🇲
Yuan 🇨🇳
Garland 🇹🇭
Tararudee 🇹🇭
Sakatsume 🇯🇵
Costoulas 🇬🇷
Charaeva 🇷🇺
Lin Zhu 🇨🇳
Hibino 🇯🇵
🎾 Qualificazioni
Branstine 🇨🇦
Prozorova 🇷🇺
Shibahara 🇯🇵
Giovannini 🇦🇷
Y.-X. Ma 🇨🇳
Hontama 🇯🇵
Sawangkaew 🇹🇭
Cabrera 🇦🇺
S. Saito 🇯🇵
X. You 🇨🇳
Saigo 🇯🇵
Ansari 🇮🇳
Hosogi 🇯🇵
Tkacheva 🇷🇺
