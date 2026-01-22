Tsitsipas ko tra rimpianti e infortunio per colpa del “calcio”, Wawrinka incanta Melbourne: due storie opposte all’Australian Open 2026

L’Open de Australia 2026 continua a regalare emozioni fortissime e contrasti netti tra generazioni. Da una parte la nuova delusione di Stefanos Tsitsipas, ancora una volta costretto a salutare uno Slam troppo presto; dall’altra la notte indimenticabile di Stan Wawrinka, capace a 40 anni di firmare una delle vittorie più emozionanti del torneo.

Tsitsipas eliminato da Machac: “È deludente vedermi ancora in questa situazione”

Il cammino di Stefanos Tsitsipas si è interrotto al secondo turno, battuto dal ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5). Un match combattuto, deciso nei dettagli, ma che ha lasciato l’ennesimo senso di incompiuto per il tennista greco.

A pesare, oltre alla qualità dell’avversario, anche un problema fisico accusato già nel match d’esordio contro Mochizuki. Lo stesso Tsitsipas ha raccontato l’origine dell’infortunio, definendolo senza mezzi termini uno dei più assurdi della sua carriera:

“Ho avuto un infortunio davvero stupido qui a Melbourne, giocando a calcio quattro giorni prima dell’inizio del torneo. Stavo palleggiando con un pallone e mi sono strappato il muscolo psoas con un movimento improvviso. Per due giorni facevo fatica persino a camminare”.

Nonostante il parere contrario di tutto il suo team, il greco ha deciso comunque di scendere in campo: “Tutti mi dicevano di non giocare, ma sono orgoglioso di essere entrato in campo e di aver vinto almeno una partita. Avrei potuto andarmene senza giocare nemmeno un match”.

L’eliminazione pesa però soprattutto dal punto di vista mentale. Tsitsipas non raggiunge la seconda settimana di uno Slam da Roland Garros 2024, e ora sono sette Major consecutivi senza due vittorie di fila.

“È davvero deludente vedermi ancora in questa posizione. La cosa peggiore è che mi sento bene e sto giocando bene. In passato ho perso Slam quando non ero in forma, oggi invece sento di esserlo. Non ho scuse”.

Il greco ha ammesso di non aver avuto il giusto coraggio nei momenti chiave: “Non ho avuto abbastanza fiducia nei miei colpi. Ho giocato in modo troppo conservativo, soprattutto con il diritto. So che avrei potuto fare meglio”.

Un’altra battuta d’arresto che alimenta i dubbi sul suo rapporto con i grandi appuntamenti.

Wawrinka eterno: a 40 anni firma una notte da leggenda

Se Tsitsipas lascia Melbourne con l’amaro in bocca, Stan Wawrinka ha invece regalato al pubblico una delle partite simbolo di questo Australian Open.

Alla sua ultima partecipazione a Melbourne, il campione svizzero ha rimontato il giovane francese Arthur Gea in cinque set:

4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6(3), al termine di una battaglia epica durata oltre quattro ore.

Un match che va oltre il risultato, diventando una celebrazione della passione per il tennis.

“Sono emozioni che vivi pochissime volte nella vita. So quanto ho lavorato, anche quando l’anno scorso i risultati non arrivavano. Partite come questa ripagano di tutto”.

Wawrinka ha parlato con orgoglio della sua scelta di continuare nonostante l’età: “So che non tornerò mai al livello di dieci anni fa, ma il livello che posso ancora raggiungere oggi mi rende felice. Voglio continuare a spingermi oltre i miei limiti”.

Fondamentale, come sempre, la preparazione: “È possibile grazie a tutto il lavoro fatto fuori dal campo. Allenamenti, sacrifici, disciplina quotidiana. Ho lavorato durissimo in pre-season perché non volevo che questo fosse solo un anno di addio”.

Il pubblico australiano ha avuto un ruolo centrale: “Ho sempre amato le grandi atmosfere. Sapere che questo è il mio ultimo Australian Open rende tutto ancora più intenso. C’è una complicità speciale con la gente”.

E sui match al meglio dei cinque set, Stan non ha dubbi: “Nei Grand Slam mi sono sempre sentito a mio agio. Ho tempo per trovare soluzioni e ho fiducia nel mio fisico. Non è un problema per me”.

Due facce del tennis

Da una parte Tsitsipas, prigioniero di una crisi che sembra non voler finire. Dall’altra Wawrinka, che a 40 anni continua a combattere come se ogni punto fosse l’ultimo.

Due storie opposte, ma entrambe profondamente umane.

Perché il tennis, soprattutto negli Slam, è anche questo: delusione e rinascita, cadute e notti immortali.

E Stan Wawrinka, ancora una volta, ha ricordato a tutti perché questo sport non smette mai di emoziona