Tensione a fine match tra Osaka e Cirstea a Melbourne (video)

Non è la prima volta che la stretta di mano di un match femminile sia a dir poco “glaciale”, ma stavolta a Melbourne c’è stato qualcosa di più al termine dell’incontro tra Sorana Cirstea e Naomi Osaka. Le due si erano già guardate in cagnesco durante la partita, vinta da Osaka per 6-3 4-6 6-2, per le ripetute grida di auto-incitamento della due volte campionessa nel torneo australiano, ma il fattaccio che acceso definitivamente gli animi e provocato la tensione a fine partita è arrivato quando la nipponica si è incitata con un vigoroso “C’Mon” tra la prima e la seconda di servizio della rumena. Cirstea ha immediatamente chiesto spiegazioni al giudice di sedia e la tensione non si è placata nemmeno alla conclusione della partita, quando le due si sono affrontate dopo una stretta di mano solo di circostanza. Questa la clip video che descrive il momento e l’accaduto sulla Margaret Court Arena.

Sorana Cirstea wasn’t a fan of Naomi Osaka hyping herself up 😳 pic.twitter.com/XPSsNLNQPn — TNT Sports (@tntsports) January 22, 2026

“Va bene urlare C’Mon tra i punti”? ha chiesto la rumena alla giudice di sedia. “Tra un servizio e l’altro si va bene” risponde la giudice di sedia. “Quindi possiamo gridare tra un servizio e l’altro?”, chiede stizzita Sorana. “Se non stai ancora servendo non c’è una interferenza”. Non molto elegante la risposta di Osaka all’intervistatrice appena concluso il match (“mi dispiace, se l’è presa per questo…”), con il pubblico che ha espresso la propria disapprovazione per il comportamento prima e risposta poi della giapponese, troppo vigorosa nelle sue urla durante il match. Un’attitudine che Cirstea ha stigmatizzato apertamente quando l’urlo è arrivato dopo una sua prima palla in rete, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso…

Nella press conference posta partita, Osaka si è scusata per il suo comportamento. “Se devo essere sincera, non sono mai stata coinvolta in una cosa del genere prima. Non so se dovremmo lasciar perdere e dire ‘Ehi… come stai?’. Sono un po’ confusa, ma capisco che le emozioni erano molto forti per lei. Voglio anche scusarmi. Penso che le prime due cose che ho detto in campo siano state irrispettose. Non mi piace mancare di rispetto alla gente. Non è quello che faccio. Se vuole parlarne, allora sì. Quando mi carico, nella mia testa, non penso ‘Okay, ora distraggo l’altra persona’. Lo faccio solo per me. Durante l’intervista in campo, avrei potuto fare molto meglio…”.

Piccata via social la reazione di Cirstea all’accaduto: in una delle sue storie Instagram, ha postato un eloquente “Make Naomi quiet again”. Tra la sua entrata in campo alla scenica e questa nuova polemica, Osaka certamente continua a far parlare di sé a Melbourne.

Mario Cecchi