Lorenzo Musetti vince il derby azzurro vs Sonego e vola al terzo turno

Va a Lorenzo Musetti il derby italiano degli Australian Open. Il numero 5 del mondo supera in tre set Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 in due ore e cinquantatré minuti di gioco, qualificandosi come lo scorso anno per il terzo turno dello Slam australiano. Una partita dura e lottata, con Musetti superiore dall’inizio alla fine. Il carrarino ha costretto Sonego ad annullare palle break praticamente in ogni gioco di servizio, mettendo sotto pressione costante la battuta del torinese. La sfida si è conclusa con l’abbraccio a rete tra i due amici e compagni di doppio, che appena due settimane fa avevano trionfato insieme a Hong Kong. Il torinese aveva scelto di adottare subito una tattica ultra-offensiva, cercando di accorciare gli scambi e non dare ritmo all’avversario. Una strategia ambiziosa che però oggi non ha pagato: Sonego non è mai riuscito a vincere punti rapidi e il suo dritto, solitamente arma vincente, non ha funzionato. La qualità difensiva di Musetti lo ha costretto a rischiare continuamente e a giocare di fretta, accumulando ben 20 errori non forzati nel primo set e 21 nel secondo.

Dall’altra parte della rete, Musetti si è dimostrato ingiocabile al servizio per i primi due set, cedendo la battuta solo due volte nella terza frazione. Ma anche in quei momenti difficili, il numero 5 del mondo ha saputo con autorità rimettere subito lo score in parità. Sonego ha avuto la chance di rientrare nel terzo set per ben due volte con il break di vantaggio, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni. Ha pagato i rischi continui e lo sforzo fisico enorme, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista nel finale, con un massaggio alla coscia destra.

Molto più paziente rispetto all’avversario, Musetti ha saputo difendere e attaccare al momento giusto, mostrando una superiorità atletica impressionante. Giocando lontano dalla riga di fondo, il toscano ha macinato chilometri risultando oggettivamente superiore negli scambi lunghi.

LE PAROLE DI MUSETTI

“Sono molto orgoglioso. Non è stata una partita facile contro un amico, è stato difficile rimanere concentrato. Ho pensato a me stesso senza pensare all’infortunio dell’avversario. Ero un po’ preoccupato dopo che i primi due match-point mi erano sfuggiti di poco, ma ho lottato sempre e sono molto felice” ha dichiarato Musetti a caldo.

Poi sulla chiave tattica: «Lui aveva preparato la partita per essere molto aggressivo e forse per questo ha fatto tanti errori. Sono contento perché credo di avere forzato molti dei suoi errori».

Sguardo al prossimo turno: «Tsitsipas o Machac? Sarà un bell’incontro. Adesso penserò al recupero e a godermi la vittoria. Vasca ghiacciata? Non è così facile, sono 10 gradi. Entrerò lentamente e cercherò di recuperare: mi porta fortuna, quindi la farò comunque».

1° set: 55 minuti, Musetti strappa alla fine (6-3)

Un primo set lunghissimo, 55 minuti per nove giochi. Sonego è aggressivo fin dall’inizio, cerca di accorciare gli scambi e mettere sotto pressione il servizio di Musetti senza dare assolutamente ritmo. Il carrarino si è presentato in grande forma fisica, più incisivo rispetto al match di primo turno.

È comunque Sonego a fare la partita nei primi game, con Musetti solido al servizio (solo due seconde su 18 punti nei primi tre turni). Il torinese cerca la soluzione vincente dopo due o tre scambi, realizzando 15 vincenti ma anche 20 errori non forzati decisivi nel bilancio del set.

Musetti da parte sua gioca perfettamente i giochi di risposta senza lasciarsi intimidire dai servizi ad oltre 200 km/h. Il numero 5 del mondo ha avuto palla break su ogni servizio di Sonego. Al momento di servire per il set sul 5-3, Musetti annulla due pericolose palle break giocando aggressivo e scendendo a rete, per poi chiudere al primo set-point. Una media eloquente: 8 minuti per gioco di servizio per Sonego, 4 per Musetti.

2° set: break immediato e controllo (6-3)

Nel secondo parziale la trama cambia: Musetti sale di livello, aumenta la velocità di palla e soprattutto toglie campo a Sonego, che non riesce più a fare quel passo in avanti visto a tratti nel primo set. Arriva il break in apertura, poi il carrarino consolida e continua a mettere il torinese in maratone ai suoi turni di servizio: emblematico il settimo game, 10 minuti e 18 punti, con tre palle break annullate prima di riuscire a tenere la battuta. Sonego resta aggrappato con coraggio, ma la sua tattica – aggressiva, dispendiosa, sempre in bilico – produce un numero crescente di errori. Saranno ventuno gli errori non forzati, segno di rischi presi a volte troppo in fretta. Musetti, più accorto e più paziente, firma un secondo break nel finale e si prende anche il secondo set 6-3, con autorità.

3° set: Sonego scappa due volte, Musetti ricuce sempre (6-4)

Nel terzo set finalmente Sonego riesce a strappare il servizio a Musetti portandosi sul 3-2. Il torinese gioca oltre il suo livello abituale, prendendo rischi su rischi, ma subisce immediatamente il controbreak. Dopo aver ritrovato il dritto vincente ed essere tornato avanti con un nuovo break sul 4-3, Sonego non riesce a confermare il vantaggio e deve ricorrere al fisioterapista per un problema alla coscia destra. Gli attacchi continui e i rischi su ogni colpo hanno spinto il fisico di Sonego oltre i limiti. Musetti senza strafare si riporta in parità, tiene il servizio e va avanti 5-4.

Al servizio per restare nel match, Sonego trova la forza per annullare due match-point, ma i rischi che ha dovuto prendere e il peso del momento lo fanno giocare di fretta. Arriva il terzo match-point, quello decisivo: palla corta in rete di Sonego e Musetti vola al terzo turno.

I PROTAGONISTI

LORENZO MUSETTI

Il carrarino, classe 2002, dopo una straordinaria stagione 2025 culminata con la qualificazione alle ATP Finals e chiusa all’ottavo posto del ranking, ha iniziato il 2026 con lo storico ingresso in top 5, diventando il terzo italiano di sempre (dopo Panatta e Sinner) a raggiungere questo traguardo nell’era Open. Classifica attuale: n. 5 ATP (career high raggiunto nel gennaio 2026). Titoli ATP: 2 (Amburgo 2022 e Napoli 2022). Miglior risultato Slam: Due semifinali – a Wimbledon 2024 (sconfitto da Djokovic) e al Roland Garros 2025 (ritirato contro Alcaraz per infortunio muscolare). Altri successi: Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, battendo Felix Auger-Aliassime. Vittorie in Coppa Davis nel 2023 e 2024.

LORENZO SONEGO

Il torinese, classe 1995, è uno dei veterani più affidabili del tennis italiano. Noto per la sua grinta in campo e per un gioco aggressivo basato su servizio potente e dritto pesante, ha costruito una carriera solida caratterizzata dalla capacità di vincere su tutte le superfici. Classifica attuale: n. 40 ATP (al 19 gennaio 2026). Career high: n. 21 ATP (raggiunto nell’ottobre 2021). Titoli ATP: 4 (Antalya 2019 sull’erba, Cagliari 2021 sulla terra, Metz 2022 sul cemento indoor, Winston-Salem 2024 sul cemento outdoor – uno per ogni superficie). Miglior risultato Slam: Quarti di finale agli Australian Open 2025

Vittorie in Coppa Davis: 2023 e 2025. Il piemontese, grande tifoso del Torino, era reduce da un’ottima vittoria al primo turno contro lo spagnolo Taberner, battuto 6-4 6-0 6-3.

PRECEDENTI

Bilancio in equilibrio 1-1 prima di questa sfida. Vittoria di Musetti nel 2024 a Vienna, mentre l’ultimo confronto al Masters 1000 di Parigi-Bercy nel novembre 2025 aveva visto Sonego imporsi in tre set.

La cronaca punto per punto

1.set – Musetti al servizio. Sonego attacca sulla prima di Musetti 0-15. Cerca di forzare il torinese risposta in rete 15 pari. Prima vincente di Musetti 30-15. Ancora una prima 40-15. Quattro prime su quattro per Musetti 1-0. Dritto profondo del torinese 15-0. Scambio intenso, Sonego sbaglia il dritto 15 pari. Palla corta di Musetti 15-30. A rete sulla seconda Sonego, passante basso, volée in rete due palle break. Ancora a rete Sonego che mette finalmente una prima, 30-40. Prima pesante, parità. Serve bene Sonego (212) parte lo scambio, rovescio in rete, palla break. Sbaglia il rovescio Musetti, parità. Ancora un dritto fuori di Sonego palla break numero tre. A rete Sonego, parità. Ace (215) . Servizio e smash Sonego fatica, ma tiene il servizio 1-1. Ottimo rovescio lungolinea del toscano 15-0. Prima vincente 30-0. A rete Sonego 30-15. Musetti per ora solo prime 2-1. Sonego ancora a rete 15-0.Palla corta Musetti velocissimo 15 pari. Preciso Musetti con il dritto per chiudere con lo schiaffo al volo 15-30. Ancora un errore di dritto per Sonego 15-40 due palle break. Cerca il dritto Musetti, colpo in corridoio 30-40. Smorzata e pallonetto Sonego annulla anche la seconda palla break, parità. Scambio prolungato, Musetti domina, ma sbaglia il rovescio. Grande scambio Musetti costringe Sonego all’errore, parità. Fuori la risposta, Sonego tiene la battuta 2-2. In corridoio il dritto del n.5 del mondo 0-15. Sbaglia Sonego 15 pari. Dritto in corridoio 30-15. Palla corta del torinese 30 pari. Passante vincente di Sonego, parità. Esce il back di rovescio di Sonego, Musetti avanti 3-2. Dritto in rete di Musetti 15-0. Risposta profonda 15 pari. Risponde dai teloni Musetti, ma profondo 15-30. A rete sulla seconda Sonego 30 pari. Esce il dritto, palla break. Servizio e dritto, parità. Stecca il dritto Sonego, palla break numero otto. Ace. Servizio e dritto Sonego tiene il servizio 3-3. Dritto in rete 15-0. Contropiede vincente 15 pari. Palla corta e passante di Musetti 30-15. In rete l’attacco del torinese 40-15. Smorzata vincente di Sonego 40-30. Dritto fuori e servizio a Musetti 4-3. Ottima difesa di Musetti 0-15. Ace il terzo 15 pari. Rovescio fuori per Sonego 15-30. Si apre il campo Musetti due palle break 15-40. Smorzata vincente 30-40. Esce il dritto, break Musetti 3-5. Musetti serve per il set. Smash vincente di Sonego 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Aggressivo Sonego che attacca sul rovescio 30 pari. Risposta vincente due palle break per Sonego 15-40. A rete Musetti 30-40. Dritto out parità. Volée vincente di Musetti set-point. Prima vincente 6-3 Musetti in 55 minuti.

2.set – Sonego al servizio. A rete il torinese 40-15 ed ace numero quattro per la prima volta nessuna palla break da difendere 1-0. In rete la palla corta del toscano 15 pari. Prima vincente 30-5. Fuori il dritto di Musetti 30 pari. Ottima seconda 40-30. Lob vincente di Sonego in recupero, parità. Doppio fallo, palla break Sonego. Bravo Musetti sotto rete parità. Due dritti fuori, Musetti tiene il gioco di battuta 1-1. Smorzata in rete 0-15.Forza il dritto Sonego 0-30. Servizio ad uscire del torinese 15-30. Dritto fuori due palle break 15-40. Risponde bene da lontano Musetti, break 1-2. Musetti comanda con la prima e domina gli scambi 40-0. Gioco a zero break confermato 3-1. Ottimo rovescio in contro balzo di Sonego 15-0. Servizio e smash 30-0. Doppio fallo 30-15. Sbaglia lo smash da fondo Sonego 30 pari. Prima vincente 40-30. Ottima volée Sonego resta attaccato 2-3. Musetti comanda con il dritto 15-0. Sbaglia Sonego 30-0. Esce il lungolinea di Musetti 30-15. Ritmo più veloce di Musetti 40-15 che consolida il break 4-2. Cerca la soluzione di forza Sonego, ma arriva una palla break per Musetti 30-40. Ottima prima parità. Dritto di Musetti e seconda palla break. Segue il servizio a rete Sonego, parità. Finezza di Musetti sulla palla corta di Sonego, palla break. Ottima prima, parità. Ancora una prima, vantaggio per il torinese. Diciotto punti e tre palle break annullate, Sonego resta vicino 3-4.Riesce a venire avanti Sonego 0-15. Smorzata e passante di Musetti 15 pari. Fuori lo smash di Musetti che rimedia con un ace 30 pari. A rete il toscano 40-30. Dritto a sventaglio di Sonego parità. Scambio intenso, Sonego mette il dritto in corridoio, vantaggio Musetti. Fuori il dritto di Sonego break consolidato 5-3. Fuori la volée di Sonego 0-15. Dritto out 0-30. Fuori l’attacco tre set-point 0-40. Errore di Musetti 15-40. Ace 30-40. Risposta e dritto, secondo set Musetti 6-3.

3.set – Musetti al servizio. Due dritti vincenti 30-0. Fuori il rovescio 30-15. Spara la risposta Sonego 40-15. Passante vincente Musetti inizia con il piede giusto 1-0. Doppio fallo Sonego 0-15. Dritto in rete 0-30 momento difficile per il torinese. Ottimo slice esterno 15-30. A rete Sonego 30 pari. Spettacolare dritto di Sonego da fuori campo 40-30. Gioco Sonego 1-1. Musetti lascia un solo 15 a Sonego 2-1. Serve and volley di Sonego 15-0. Prima vincente 30-0. Ancora a rete Sonego, gioco a zero 2-2. Doppio fallo per il numero cinque del mondo 0-15. Lotta sotto rete, due palle break Sonego 15-40. Dritto sulla riga 30-40. Attacca con il dritto Sonego break 2-3. A rete Sonego che sbaglia 0-15. Risposta fantastica 0-30. Micidiale il rovescio in back di Musetti, tre palle break 0-40. Dritto out contro break a zero per Musetti 3-3. Musetti va avanti 30-15. Rovescio vincente di Sonego, molto fluido nell’esecuzione 30 pari. Dritto vincente palla break Sonego. Ancora un dritto vincente break Sonego 3-4. Prima vincente 15-0. Musetti aggressivo 15 pari. In rete il dritto di Sonego 15-30. Prima vincente 30 pari. Ennesimo dritto lungo palla break 30-40. Serve and volley sulla seconda, parità. Servizio e dritto, vantaggio Sonego. Fuori il back di Sonego. Parità. Doppio fallo, palla break. Passante in rete, break 4-4. Fuori il rovescio di Sonego 15-0. A rete Musetti 30-0. Schiaffo al volo 40-0. Sbaglia la volée il toscano 40-15. Rovescio lungolinea di Sonego 40-30.Ace e Musetti tiene il turno di battuta 5-4. Fisioterapista per Sonego che si fa massaggiare la coscia destra. Sonego serve per restare nel match. Parte da troppo lontano Sonego 0-15. Il nastro aiuta Musetti 0-30. Esce il back di Musetti 15-30. Esce il dritto di Sonego, due match-point. Volée vincente 30-40. Esce di poco il passante di Musetti parità. Risposta in rete, vantaggio Sonego. Dritto out parità. Contropiede di Sonego. Doppio fallo, parità. Smash e vantaggio Sonego. Schiaffo al volo in rete parità. Dritto fuori di Sonego match-point numero 3. Palla corta in rete gioco partita incontro Musetti 6-4.

Enrico Milani

(5) L. Musetti vs L. Sonego

