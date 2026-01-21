Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Australian Open – Italiani: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo 8 azzurri (LIVE)
21/01/2026 20:30 1 commento
Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30)
(Q) F. Maestrelli vs (4) N. Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth vs (2) J. Sinner
Il match deve ancora iniziare
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti vs L. Sonego
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho / H. Jebens vs (7) S. Bolelli / (7) A. Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez vs (22) L. Darderi
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 4° Incontro
H. Baptiste / P. Stearns vs J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Riuscirà il garibaldino Maestrelli a mettere in difficoltà il più forte di sempre?
Non credo.
Ma tiferò perché ciò accada.
Vai Maestro!