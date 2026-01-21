Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Italiani: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo 8 azzurri (LIVE)

21/01/2026 20:30 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30)
(Q) F. Maestrelli ITA vs (4) N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth AUS vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs L. Sonego ITA
Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs (7) S. Bolelli ITA / (7) A. Vavassori ITA
Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez ARG vs (22) L. Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 4° Incontro
H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA
Il match deve ancora iniziare

tinapica 21-01-2026 21:10

Riuscirà il garibaldino Maestrelli a mettere in difficoltà il più forte di sempre?
Non credo.
Ma tiferò perché ciò accada.
Vai Maestro!

