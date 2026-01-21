Australian Open 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. Wawrinka senza tempo: a 40 anni firma una notte immortale a Melbourne

22/01/2026 13:34 74 commenti
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

Ci sono partite che non entrano solo negli archivi, ma direttamente nella memoria. Quelle che un giorno racconterai ai tuoi nipoti, magari mostrando un vecchio video sgranato e dicendo: “Vedi? Quel giorno avevo quarant’anni… e ho vinto lo stesso”.
Stan Wawrinka, nel suo ultimo Australian Open, si è regalato una notte di quelle che valgono un’intera carriera.
Di fronte aveva Arthur Gea, 19 anni più giovane, nato quando Stan già calcava i campi del circuito maggiore. Quando il suizo vinse Melbourne nel 2014, il francese aveva appena sette anni. Questa notte, però, ha capito perché Wawrinka non è solo un campione, ma un immortale del tennis.
Non soltanto per uno dei rovesci a una mano più belli di sempre — forse il più bello — ma per la classe, il coraggio e la dignità con cui continua a stare in campo.

Una wild card diventata poesia
Stan era entrato nel tabellone quasi “di rimbalzo”. L’ultima wild card era in bilico, la scelta sembrava poter ricadere su Kyrgios, poi la grande United Cup ha convinto gli organizzatori a concedergli l’ultima opportunità per salutare Melbourne, il luogo dove vinse il suo primo Slam.
E Stan ha dimostrato, ancora una volta, di meritare ogni applauso.
Dopo aver superato Djere al primo turno, si è trovato davanti un giovane francese in rampa di lancio, reduce da qualificazioni impeccabili e dalla vittoria in tre set su Lehecka. Un avversario pericoloso, fresco, talentuoso. Non certo una comparsa.

Rimonta contro il tempo (e la biologia)
Gea ha giocato senza paura, mettendo in mostra tutto il suo repertorio e arrivando a condurre due set a uno. Wawrinka era con le spalle al muro, ma non con l’anima. Perché chi ha vinto tre Slam non conosce il significato della parola resa.
Nel quarto set, Stan ha evitato il tie-break con una palla set da antologia, guadagnandosi il diritto di giocarsi tutto al quinto. E lì è successo qualcosa che ha sfidato ogni logica.
Un uomo di 40 anni, con ginocchia martoriate e una carriera alle spalle che basterebbe a dieci vite, è apparso più lucido e più solido fisicamente del rivale di vent’anni più giovane. Incredibile, ma vero.
Gea ha iniziato a combattere due battaglie: una contro Wawrinka, l’altra contro i crampi. Ha annullato palle break con coraggio, stringendo i denti fino a portare il match al super tie-break decisivo.

Il super tie-break dell’eternità
Lì, Stan ha tirato fuori tutto ciò che il tennis gli ha insegnato in vent’anni:
variazioni, tagli, intelligenza, gestione del ritmo.
Muoveva il francese da una parte all’altra mentre Arthur, stremato, arrivava a baciare il cemento nel tentativo disperato di tenere vivo il sogno. Il globo difensivo del suizo — giocato mentre correva da un angolo all’altro — è già materiale da highlights eterni.

Il punto finale?
Un rovescio lungolinea devastante, marchio di fabbrica, impossibile da toccare.
La Show Court Arena è esplosa. Stan si è seduto in panchina con il sorriso di un bambino la mattina di Natale. Quello di chi ha appena capito perché continua a farlo.

Perché non si è mai ritirato
Perché continuare, quando i risultati non arrivano e tutti ti dicono che è ora di smettere?
Per notti come questa.
Per quella scarica di adrenalina che nessun’altra cosa al mondo può regalarti.
Per dimostrare a te stesso — e a chi non crede più — che la passione non ha età.
Ora non importa chi affronterà al terzo turno — Fritz o Kopriva — perché ciò che conta è che Stan Wawrinka ha già vinto. Ha vinto contro il tempo, contro la logica, contro la biologia.
E senza saperlo, non si è fatto solo un regalo per sé.
Lo ha fatto anche a noi.
Non ritirarti mai, Stan.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula USA vs M. Kessler USA

GS Australian Open
J. Pegula
6
6
M. Kessler
0
2
Vincitore: J. Pegula
Mostra dettagli

(Q) F. Maestrelli ITA vs (4) N. Djokovic SRB

GS Australian Open
F. Maestrelli
3
2
2
N. Djokovic [4]
6
6
6
Vincitore: N. Djokovic
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth AUS vs (2) J. Sinner ITA

GS Australian Open
J. Duckworth
1
4
2
J. Sinner [2]
6
6
6
Vincitore: J. Sinner
Mostra dettagli

(5) E. Rybakina KAZ vs V. Gracheva FRA

GS Australian Open
E. Rybakina [5]
7
6
V. Gracheva
5
2
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs L. Sonego ITA
GS Australian Open
L. Musetti [5]
6
6
6
L. Sonego
3
3
4
Vincitore: L. Musetti
Mostra dettagli

K. Siniakova CZE vs (4) A. Anisimova USA

GS Australian Open
K. Siniakova
1
4
A. Anisimova [4]
6
6
Vincitore: A. Anisimova
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(16) N. Osaka JPN vs S. Cirstea ROU

GS Australian Open
N. Osaka [16]
6
4
6
S. Cirstea
3
6
2
Vincitore: N. Osaka
Mostra dettagli

J. Munar ESP vs (12) C. Ruud NOR

GS Australian Open
J. Munar
3
5
4
C. Ruud [12]
6
7
6
Vincitore: C. Ruud
Mostra dettagli



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs (9) M. Keys USA

GS Australian Open
A. Krueger
1
5
M. Keys [9]
6
7
Vincitore: M. Keys
Mostra dettagli

(8) B. Shelton USA vs (Q) D. Sweeny AUS

GS Australian Open
B. Shelton [8]
6
6
6
D. Sweeny
3
2
2
Vincitore: B. Shelton
Mostra dettagli

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
M. Bouzkova CZE vs (2) I. Swiatek POL

GS Australian Open
M. Bouzkova
2
3
I. Swiatek [2]
6
6
Vincitore: I. Swiatek
Mostra dettagli

V. Kopriva CZE vs (9) T. Fritz USA

GS Australian Open
V. Kopriva
1
4
6
T. Fritz [9]
6
6
7
Vincitore: T. Fritz
Mostra dettagli



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) R. Hijikata AUS vs (30) V. Vacherot MON

GS Australian Open
R. Hijikata
1
3
6
2
V. Vacherot
6
6
4
6
Vincitore: V. Vacherot
Mostra dettagli

(13) L. Noskova CZE vs (WC) T. Preston AUS

GS Australian Open
L. Noskova
6
4
6
T. Preston
2
6
2
Vincitore: L. Noskova
Mostra dettagli

(Q) A. Gea FRA vs (WC) S. Wawrinka SUI

GS Australian Open
A. Gea
6
3
6
5
6
S. Wawrinka
4
6
3
7
7
Vincitore: S. Wawrinka
Mostra dettagli

(WC) T. Kokkinakis AUS / (WC) N. Kyrgios AUS vs (WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS

GS Australian Open
T. Kokkinakis / N. Kyrgios
4
6
6
J. Kubler / M. Polmans
6
4
7
Vincitore: J. Kubler / M. Polmans
Mostra dettagli

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))




1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Selekhmeteva RUS vs (25) P. Badosa ESP
GS Australian Open
O. Selekhmeteva
6
6
P. Badosa [25]
4
4
Vincitore: O. Selekhmeteva
Mostra dettagli

H. Hurkacz POL vs E. Quinn USA

GS Australian Open
H. Hurkacz
4
6
1
E. Quinn
6
7
6
Vincitore: E. Quinn
Mostra dettagli

(21) E. Mertens BEL vs M. Uchijima JPN

GS Australian Open
E. Mertens [4]
6
6
M. Uchijima
3
1
Vincitore: E. Mertens
Mostra dettagli

(21) D. Shapovalov CAN vs M. Cilic CRO

GS Australian Open
D. Shapovalov [21]
4
3
2
M. Cilic
6
6
6
Vincitore: M. Cilic
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(15) K. Khachanov RUS vs (Q) N. Basavareddy USA

GS Australian Open
K. Khachanov [15]
6
6
6
N. Basavareddy
1
4
3
Vincitore: K. Khachanov
Mostra dettagli

(Q) M. Inglis AUS vs L. Siegemund GER

GS Australian Open
M. Inglis
6
6
7
L. Siegemund
4
7
6
Vincitore: M. Inglis
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
T. Machac CZE vs (31) S. Tsitsipas GRE
GS Australian Open
T. Machac
6
3
7
7
S. Tsitsipas [31]
4
6
6
6
Vincitore: T. Machac
Mostra dettagli

(Q) N. Bartunkova CZE vs (10) B. Bencic SUI

GS Australian Open
N. Bartunkova [16]
6
0
6
B. Bencic [10]
3
6
4
Vincitore: N. Bartunkova
Mostra dettagli




Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs (7) S. Bolelli ITA / (7) A. Vavassori ITA
GS Australian Open
R. Ho / H. Jebens
6
7
6
S. Bolelli / A. Vavassori [7]
7
6
4
Vincitore: R. Ho / H. Jebens
Mostra dettagli

(6) S. Zhang CHN / (6) T. Puetz GER vs N. Melichar-Martinez USA / Y. Bhambri IND

GS Australian Open
S. Zhang / T. Puetz [6]
6
7
N. Melichar-Martinez / Y. Bhambri
4
6
Vincitore: S. Zhang / T. Puetz
Mostra dettagli

M. Romios AUS / R. Seggerman USA vs A. Erler AUT / R. Galloway USA

GS Australian Open
M. Romios / R. Seggerman
2
3
A. Erler / R. Galloway
6
6
Vincitore: A. Erler / R. Galloway
Mostra dettagli

(A) N. Balaji IND / (A) N. Oberleitner AUT vs P. Herbert FRA / J. Thompson AUS

GS Australian Open
N. Balaji / N. Oberleitner
7
3
7
P. Herbert / J. Thompson
6
6
6
Vincitore: N. Balaji / N. Oberleitner
Mostra dettagli




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez ARG vs (22) L. Darderi ITA
GS Australian Open
S. Baez
3
6
4
3
L. Darderi [22]
6
1
6
6
Vincitore: L. Darderi
Mostra dettagli

X. Wang CHN vs (24) J. Ostapenko LAT

GS Australian Open
X. Wang
4
6
6
J. Ostapenko [24]
6
4
4
Vincitore: X. Wang
Mostra dettagli

N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs (WC) E. Jones AUS / (WC) A. Sharma AUS

GS Australian Open
N. Kichenok / M. Ninomiya
6
6
E. Jones / A. Sharma
4
2
Vincitore: N. Kichenok / M. Ninomiya
Mostra dettagli

(WC) A. Bolt AUS / (WC) D. Sweeny AUS vs C. Moutet FRA / L. Sanchez FRA

GS Australian Open
A. Bolt / D. Sweeny
4
6
3
C. Moutet / L. Sanchez [32]
6
3
6
Vincitore: C. Moutet / L. Sanchez
Mostra dettagli




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Paul SUI / M. Willis GBR vs (15) E. King USA / (15) J. Peers AUS
GS Australian Open
J. Paul / M. Willis
7
6
E. King / J. Peers [15]
6
3
Vincitore: J. Paul / M. Willis
Mostra dettagli

J. Tjen INA vs K. Pliskova CZE

GS Australian Open
J. Tjen
4
4
K. Pliskova
6
6
Vincitore: K. Pliskova
Mostra dettagli

B. van de Zandschulp NED vs J. Shang CHN

GS Australian Open
B. van de Zandschulp
7
6
6
J. Shang
6
2
3
Vincitore: B. van de Zandschulp
Mostra dettagli

(Q) L. Fruhvirtova CZE vs T. Valentova CZE

GS Australian Open
L. Fruhvirtova [20]
5
6
3
T. Valentova
7
2
6
Vincitore: T. Valentova
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (WC) M. Kobori JPN / (WC) A. Shimizu JPN

GS Australian Open
K. Birrell / T. Gibson
6
7
M. Kobori / A. Shimizu
3
6
Vincitore: K. Birrell / T. Gibson
Mostra dettagli

D. Hidalgo ECU / P. Trhac USA vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR

GS Australian Open
D. Hidalgo / P. Trhac
4
6
H. Heliovaara / H. Patten [2]
6
7
Vincitore: H. Heliovaara / H. Patten
Mostra dettagli

(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs A. Parks USA / D. Yastremska UKR

GS Australian Open
H. Guo / K. Mladenovic
6
6
A. Parks / D. Yastremska
4
3
Vincitore: H. Guo / K. Mladenovic
Mostra dettagli

C. McNally USA / C. Osorio COL vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

GS Australian Open
C. McNally / C. Osorio
5
3
S. Kenin / L. Siegemund [13]
7
6
Vincitore: S. Kenin / L. Siegemund
Mostra dettagli



Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (10) L. Samsonova RUS / (10) D. Shnaider RUS

GS Australian Open
E. Shibahara / V. Zvonareva
7
6
L. Samsonova / D. Shnaider [18]
6
1
Vincitore: E. Shibahara / V. Zvonareva
Mostra dettagli

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs T. Brkic BIH / D. Dzumhur BIH

GS Australian Open
M. Arevalo / M. Pavic [2]
6
6
T. Brkic / D. Dzumhur
2
3
Vincitore: M. Arevalo / M. Pavic
Mostra dettagli

T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG

GS Australian Open
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6
4
6
F. Cerundolo / J. Cerundolo [18]
4
6
2
Vincitore: T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
Mostra dettagli

E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (11) I. Khromacheva RUS / (11) A. Panova RUS

GS Australian Open
E. Hozumi / F. Wu
6
4
6
I. Khromacheva / A. Panova [11]
1
6
4
Vincitore: E. Hozumi / F. Wu
Mostra dettagli




Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Gleason USA / E. Pridankina RUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB
GS Australian Open
Q. Gleason / E. Pridankina
5
6
0
A. Danilina / A. Krunic
7
4
6
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Mostra dettagli

(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs S. Arends NED / R. Arneodo MON

GS Australian Open
S. Doumbia / F. Reboul [12]
4
7
7
S. Arends / R. Arneodo
6
5
5
Vincitore: S. Doumbia / F. Reboul
Mostra dettagli

V. Golubic SUI / A. Li USA vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

GS Australian Open
V. Golubic / A. Li
4
3
M. Kato / F. Stollar [15]
6
6
Vincitore: M. Kato / F. Stollar
Mostra dettagli

P. Hon AUS / A. Krueger USA vs S. Hunter AUS / M. Joint AUS

GS Australian Open
P. Hon / A. Krueger
6
1
3
S. Hunter / M. Joint
1
6
6
Vincitore: S. Hunter / M. Joint
Mostra dettagli




Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(16) J. Mensik CZE vs (Q) R. Jodar ESP
GS Australian Open
J. Mensik [16]
6
6
6
R. Jodar
2
4
4
Vincitore: J. Mensik
Mostra dettagli

(31) A. Kalinskaya RUS vs J. Grabher AUT

GS Australian Open
A. Kalinskaya [31]
6
6
J. Grabher
3
3
Vincitore: A. Kalinskaya
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
E. Spizzirri USA vs (Q) Y. Wu CHN
GS Australian Open
E. Spizzirri
6
6
6
4
6
Y. Wu
2
4
7
6
3
Vincitore: E. Spizzirri
Mostra dettagli

A. Muhammad USA / E. King USA vs (WC) G. Da Silva Fick AUS / (WC) B. Bayldon AUS

GS Australian Open
A. Muhammad / E. King [6]
0
6
3
1
G. Da Silva Fick / B. Bayldon
0
3
6
0
Vincitore: A. Muhammad / E. King
Mostra dettagli



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) H. Chan TPE / (14) X. Jiang CHN vs A. Blinkova RUS / K. Rakhimova UZB

GS Australian Open
H. Chan / X. Jiang [14]
6
5
6
A. Blinkova / K. Rakhimova
3
7
7
Vincitore: A. Blinkova / K. Rakhimova
Mostra dettagli

P. Stearns USA vs P. Marcinko CRO

GS Australian Open
P. Stearns
6
7
P. Marcinko
2
5
Vincitore: P. Stearns
Mostra dettagli

(WC) K. Birrell AUS / (WC) J. Smith AUS vs (3) D. Schuurs NED / (3) J. Cash GBR

GS Australian Open
K. Birrell / J. Smith
3
4
D. Schuurs / J. Cash [8]
6
6
Vincitore: D. Schuurs / J. Cash
Mostra dettagli

H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA

GS Australian Open
H. Baptiste / P. Stearns
6
7
J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto
3
5
Vincitore: H. Baptiste / P. Stearns
Mostra dettagli



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs G. Escobar ECU / M. Reyes-Varela MEX

GS Australian Open
V. Kirkov / B. Stevens
6
6
G. Escobar / M. Reyes-Varela
1
4
Vincitore: V. Kirkov / B. Stevens
Mostra dettagli

S. Gonzalez MEX / D. Pel NED vs M. Melo BRA / F. Romboli BRA

GS Australian Open
S. Gonzalez / D. Pel
6
5
7
M. Melo / F. Romboli
4
7
5
Vincitore: S. Gonzalez / D. Pel
Mostra dettagli

(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs V. Zvonareva RUS / L. Miedler AUT

GS Australian Open
O. Gadecki / J. Peers
6
6
V. Zvonareva / L. Miedler
3
2
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Mostra dettagli

S. Baez ARG / F. Comesana ARG vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

GS Australian Open
S. Baez / F. Comesana
2
3
M. Granollers / H. Zeballos [3]
6
6
Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos
Mostra dettagli

TAG: ,

74 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

pallacorda (Guest) 22-01-2026 14:50

@ Lopez (#4548997)

Finale Roland Garros una delle partite più belle mai viste, con Waw che a un certo punto cominciò a tirare vincenti pure da casa sua.

 74
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 22-01-2026 14:48

Scritto da tinapica
Non viene nominato, ma pure Spizzirri, dalle qualificazioni, approda ai 16esimi di finale.
Certamente il tabellone gli disse molto bene ma comunque è una piccola impresa, la sua

Non viene dalle qualificazioni, era già in MD, altro americano uscito dal college che sta ottenendo buoni risultati e in crescita costante

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lopez (Guest) 22-01-2026 14:38

Cosa darei per un QF tra Wawrinka e Djokovic

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 22-01-2026 14:08

Non mi aspettavo l’uscita di Hurkacz, pensavo sarebbe andato più avanti

 71
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 22-01-2026 14:04

Suizo?????

 70
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-01-2026 13:27

Scritto da JOA20
Immortale Stan, vince al super tie-break dopo 4h30′ di lotta

Scritto da MarcoP
Wawrinka sta decisamente onorando la WC.

Sì però segnatevi Gea. Io lo dico da parecchio tempo che è uno di quelli più sottovalutati della nouvelle vague dei beatifrancesi molti dei quali sono un bluff al contrario di Gea ….

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 22-01-2026 13:25

Oggi giornata con più sorprese rispetto a ieri.
Nel maschile sugli scudi i sempiterni Wawrinka e Cilic, lo statunitense Quinn e il nostro Lucianone.
Nel femminile la ritrovata Karolina Pliskova e gli exploit di Bartunkova e Selekhmeteva.

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-01-2026 13:25

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Ma Giacobbe e Tommaso secondo colui che il Comandante lo definisce: sagrestano, non dovevano perdere al 1° turno?

Presto, non significa al primo turno.

Ok, mi dica Lei cosa intende per presto perché Giacobbe è gia ai 16mi, aspettando Tommaso.

Presto, X me, significa prima settimana.

OK, teniamo nota e vediamo se ha ragione, almeno in questo, il Comandante.

Presto significa che se uno arriverà in SF maurantonio il sagrestano dirà che era sufficientemente presto rispetto alla Finale

😎

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-01-2026 13:23

Oggi non ho potuto vedere nemmeno un 15

I risultati dei nostri sono stati ottimi (il dubbio era il Dardo ma lo ha fugato bene vedo, mentre il Maestro ha fatto il suo dovere e bene così).

Piuttosto vedo che Gea (il 2005 francese che non si è ca….to nessuno e che invece è quello che sta crescendo meglio, segno che facciamo bene noialtri che abbiamo qualche neurone funzionante in più a predicare prudenza sui futuri fenomeni e a non dare per spacciati quelli che maturano più tardi) ha portato il leone svizzero al TB del quinto set dove presumibilmente la maggiore esperienza ha prevalso. Temo che Waw pagherà la fatica al prossimo giro.

Sorpresona (ovviamente per chi non segue il tennis giovanile se non facendo i fenomeni con il livescore) la vittoria di Quinn su Hubi (che però va detto è appena rientrato dal noto infortunio)

Greco in caduta libera (ma Machac l’è semper un cagnass), si consolerà con la Badosa che ha perso anche lei per cui potranno stancarsi senza problemi

Vacherot …. OK Hijikata non è probante ma Shelton sì; vedremo se il monegasco riuscirà a fare seconda settimana

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 13:22

Scritto da tinapica

Scritto da tinapica
@ Mozz 22 (#4548886)
Vuol semplicemente dire che a me come gioca non piace e poi coi suoi infiniti palleggi prima di battere mi sta pure antipatico.
Ma sono solo i miei gusti, nulla di oggettivo, ad impedirmi di tifarlo contro chiunque (oddio…chiunque…contro Ostapenco lo tiferei, ma la “battaglia dei sessi”, che comunque non guardo, la disputano altre “coppie” miste).

…APPROPOSITO! :
Ostapenco fuori!
Viva la Cina! (In attesa che anche la Cinese dì Formosa capisca che la Lettone non è compagna da frequentare)

Invece PURTROPPO eliminata anche Laura Siegemund.
(Con Leila e Creicicova al primo turno) prosegue la falcidie di giocatrici fantasiose e talentuose.

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 13:17

Scritto da tinapica
@ Mozz 22 (#4548886)
Vuol semplicemente dire che a me come gioca non piace e poi coi suoi infiniti palleggi prima di battere mi sta pure antipatico.
Ma sono solo i miei gusti, nulla di oggettivo, ad impedirmi di tifarlo contro chiunque (oddio…chiunque…contro Ostapenco lo tiferei, ma la “battaglia dei sessi”, che comunque non guardo, la disputano altre “coppie” miste).

…APPROPOSITO! :
Ostapenco fuori!
Viva la Cina! (In attesa che anche la Cinese dì Formosa capisca che la Lettone non è compagna da frequentare)

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 13:14

Non viene nominato, ma pure Spizzirri, dalle qualificazioni, approda ai 16esimi di finale.
Certamente il tabellone gli disse molto bene ma comunque è una piccola impresa, la sua

 63
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
tinapica 22-01-2026 13:07

@ Mozz 22 (#4548886)

Vuol semplicemente dire che a me come gioca non piace e poi coi suoi infiniti palleggi prima di battere mi sta pure antipatico.
Ma sono solo i miei gusti, nulla di oggettivo, ad impedirmi di tifarlo contro chiunque (oddio…chiunque…contro Ostapenco lo tiferei, ma la “battaglia dei sessi”, che comunque non guardo, la disputano altre “coppie” miste).

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 22-01-2026 13:04

Scritto da Il GUEst

Scritto da Marco M.
Belin Cilic, porca vacca Hurkacz, minkia Wawrinka, azz TsiTsi…
I miei commenti al risveglio dopo aver preso sonno finite le partite del Muso e di Darderi
Sarei stato più contento per una vittoria del greco che col Muso soffre, ma va bene anche così.
Fuori anche Shapovalov.
Invece ero convinto che Hubi sarebbe stato una mezza sorpresa in questo torneo, mi sbagliavo.
Terzo turno abbordabile per Musetti, se non entra in campo col piede sbagliato.
Darderi sfavorito con Kachanov, ma Luciano non parte mai battuto in partenza, chiedere a Baez.
Allenamento per Jannik in attesa di incontri più probanti.
Il sogno: Musetti-Wawrinka agli ottavi, difficle, ma non impossibile.

Anch’io vedevo bene Hurkacz in questo torneo per il livello mostrato nella United Cup, pensavo potesse arrivare agli ottavi contro Nole battendo anche Mensik, invece c’è l’americano 2004 Quinn che non ho visto giocare, però 3-0 netto a Griekspoor e 3-0 a Hurkacz, niente male. Stan credo che dopo una maratona simile con Fritz possa fare ben poco, mentre sono molto molto preoccupato per il terzo turno di Musetti con Machac, avversario scomodissimo e in formissima, ha vinto Adelaide e in serie ha battuto Paul, Humbert, Dimitrov e Tsitsipas, non sarà semplice, non sono riuscito a vedere il derby stanotte, mentre ho visto la partita con Collignon e non mi è piaciuto un granché Lorenzo

Spero che la partita con Collignon sia la più brutta del 2026, però pur giocando male ed essendo troppo nervoso l’ha portata a casa e stanotte ha decisamente giocato a un altro livello, anche se non eccelso.
Machac è in grande spolvero, ma Lorenzo è superiore ai quattro che ha battuto in serie, non sono troppo pessimista anche se avrei preferito TsiTsi. Diciamo che se Lorenzo giocasse ome con Sonny la porterebbe a casa faticando e magari al quarto, se alzase un po’ il livello potrebbe farcela. Poi se giocasse come con il belga allora Machac avrebbe vita facile…

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-01-2026 13:01

Scritto da antoniov
Assolutamente straordinaria la tennista della Repubblica Ceca Bartunkova negli ultimi due giochi del terzo set che ha letteralmente annichilito la Bencic dopo aver subìto il bagel nel secondo.
Grande prestazione e meritata vittoria.

La Bencic è scoppiata, dopo aver fatto gli straordinari in United Cup

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 22-01-2026 13:01

Avevo pronosticato un lungo torneo per Kostyuk e Bencic….. meno male che non
ho giocato dei soldini!

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 13:01

Booooomm…. Bartunkova

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 13:00

L’AustraloPGreco, cui sto dando distratte occhiate, sta combinando gran casini, con interventi fuori tempo, finte di interventi poi abortiti, ingiustificati spostamenti, palline sottratte senza motivo al povero 4Cappa, che ci mette una pezza ma che probabilmente si sta chiedendo chi glielo faccia fare; dato che oltretutto lui sì che, a differenza del compare, è infortunato e per disputare questi doppi sta possibilmente mettendo a rischio di pietra tombale la sua già abbastanza sfortunata carriera da singolarista.

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-01-2026 12:59

Scritto da zedarioz
@ Marco M. (#4548930)
Per Musetti sarà dura. Machac è un giocatore molto incostante, dipende dalla giornata ma in questo inizio anno sta giocando molto bene ed è in striscia di 7 vittorie consecutive arrivando dalla vittoria di Adelaide in cui ha battuto Paul e Humbert. Oggi ha vinto con un ottimo Tsitsipas (molto meglio delle ultime versioni). Musetti ha più armi ma quelle del ceko fanno male, direi 55/45 come previsione ad essere ottimisti. Sicuramente sarà una battaglia.

Bisogna vedere come Machac ha lasciato il campo, ha spesso grossi problemi fisici dopo partite impegnative, e questa è durata 3 ore, con due TB finali.

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-01-2026 12:58

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Ma Giacobbe e Tommaso secondo colui che il Comandante lo definisce: sagrestano, non dovevano perdere al 1° turno?

Presto, non significa al primo turno.

Ok, mi dica Lei cosa intende per presto perché Giacobbe è gia ai 16mi, aspettando Tommaso.

Presto, X me, significa prima settimana.

OK, teniamo nota e vediamo se ha ragione, almeno in questo, il Comandante.

 55
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
antoniov 22-01-2026 12:55

Assolutamente straordinaria la tennista della Repubblica Ceca Bartunkova negli ultimi due giochi del terzo set che ha letteralmente annichilito la Bencic dopo aver subìto il bagel nel secondo.
Grande prestazione e meritata vittoria.

 54
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Cogi53
Il GUEst 22-01-2026 12:46

Scritto da Marco M.
Belin Cilic, porca vacca Hurkacz, minkia Wawrinka, azz TsiTsi…
I miei commenti al risveglio dopo aver preso sonno finite le partite del Muso e di Darderi
Sarei stato più contento per una vittoria del greco che col Muso soffre, ma va bene anche così.
Fuori anche Shapovalov.
Invece ero convinto che Hubi sarebbe stato una mezza sorpresa in questo torneo, mi sbagliavo.
Terzo turno abbordabile per Musetti, se non entra in campo col piede sbagliato.
Darderi sfavorito con Kachanov, ma Luciano non parte mai battuto in partenza, chiedere a Baez.
Allenamento per Jannik in attesa di incontri più probanti.
Il sogno: Musetti-Wawrinka agli ottavi, difficle, ma non impossibile.

Anch’io vedevo bene Hurkacz in questo torneo per il livello mostrato nella United Cup, pensavo potesse arrivare agli ottavi contro Nole battendo anche Mensik, invece c’è l’americano 2004 Quinn che non ho visto giocare, però 3-0 netto a Griekspoor e 3-0 a Hurkacz, niente male. Stan credo che dopo una maratona simile con Fritz possa fare ben poco, mentre sono molto molto preoccupato per il terzo turno di Musetti con Machac, avversario scomodissimo e in formissima, ha vinto Adelaide e in serie ha battuto Paul, Humbert, Dimitrov e Tsitsipas, non sarà semplice, non sono riuscito a vedere il derby stanotte, mentre ho visto la partita con Collignon e non mi è piaciuto un granché Lorenzo

 53
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto
zedarioz 22-01-2026 12:46

@ Marco M. (#4548930)

Per Musetti sarà dura. Machac è un giocatore molto incostante, dipende dalla giornata ma in questo inizio anno sta giocando molto bene ed è in striscia di 7 vittorie consecutive arrivando dalla vittoria di Adelaide in cui ha battuto Paul e Humbert. Oggi ha vinto con un ottimo Tsitsipas (molto meglio delle ultime versioni). Musetti ha più armi ma quelle del ceko fanno male, direi 55/45 come previsione ad essere ottimisti. Sicuramente sarà una battaglia.

 52
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, tinapica, Marco M., Scolaretto, Cogi53
zedarioz 22-01-2026 12:38

Scritto da Mozz 22

Scritto da tinapica
Sciupovalov si lamenta -credo- dell’imprecisione delle rilevazioni dell’occhio di falco.
Non credo possano essere tutte a suo sfavore e meno ancora credo che sia per quello che le sta prendendo di santa ragione da nonno Cilic.
Se non fosse Cilic, quasi mi verrebbe da tifare per l’avversario…

Shapo a me piae ma non ha la testa per vincere certi match. Che vuol dire se non fosse Cilic? Il croato è un grande campione, ha fatto 3 finali Slam vincendone una e perdendone 2 con Roger nel 2017-2018. Nonostante l’età e vari infortuni è ancora molto competitivo, se sta bene eccetto magari i primi 7-8 può battere ancora tutti sul duro.

Oltretutto Cilic giocatore molto corretto mai fuori dalle righe. E’ molto più naturale tifare lui che un esaltato come Shapo. Tra l’altro la carriera dei due non è neanche paragonabile, anche se Shapo è ancora a metà del cammino. Se Cilic tira fuori una prestazione solida come oggi, è tuttora più forte.

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 22-01-2026 12:34

Belin Cilic, porca vacca Hurkacz, minkia Wawrinka, azz TsiTsi…
I miei commenti al risveglio dopo aver preso sonno finite le partite del Muso e di Darderi 😎

Sarei stato più contento per una vittoria del greco che col Muso soffre, ma va bene anche così.
Fuori anche Shapovalov.
Invece ero convinto che Hubi sarebbe stato una mezza sorpresa in questo torneo, mi sbagliavo.

Terzo turno abbordabile per Musetti, se non entra in campo col piede sbagliato.
Darderi sfavorito con Kachanov, ma Luciano non parte mai battuto in partenza, chiedere a Baez.
Allenamento per Jannik in attesa di incontri più probanti.

Il sogno: Musetti-Wawrinka agli ottavi, difficle, ma non impossibile.

 50
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: maverikkk, Il GUEst, Scolaretto
Vecchiogiovi (Guest) 22-01-2026 12:06

Scritto da Non tennista
Fruhvirtova a casa ma ho perso di vista la sorella minore,Brenda, che tra le due sembrava quella con maggiore talento

In Toscana si dice brutto in fascia, bello in piazza. Nel tennis può capitare bello in fascia brutto in piazza. Poi se la bellezza è pronosticata con tanto anticipo da qualcuno che vuol far vedere che ne sa una più del Creatore, il destino della presunta predestinata è segnato. Male!

 49
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Raffaele (Guest) 22-01-2026 11:38

ma la classifica ATP quando l’aggiornano?

 48
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul440 (Guest) 22-01-2026 11:31

Il maturo wawrinka avanti alla grande. Shapovalov ancora a casa. Ottimo Jannik

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-01-2026 11:30

Forse Sinner poteva già chiudere il 3° set con il 6-1 ma credo che abbia voluto fare un ulteriore turno di servizio per cercare un nuovo record di ACE in 3 set…

…in ogni caso c’è un bel 86% di punti vinti sulla PRIMA di servizio!

 46
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Silvy__89 (Guest) 22-01-2026 11:22

Assurdo Wawrinka a 41 anni dopo una battaglia di 5 set vince pure!
Immortale pure lui, complimenti

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Kb24 22-01-2026 11:18

Stanislao meravigliao. Ci mancherà dal prox anno

 44
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Mozz 22 (Guest) 22-01-2026 11:14

Scritto da tinapica
Sciupovalov si lamenta -credo- dell’imprecisione delle rilevazioni dell’occhio di falco.
Non credo possano essere tutte a suo sfavore e meno ancora credo che sia per quello che le sta prendendo di santa ragione da nonno Cilic.
Se non fosse Cilic, quasi mi verrebbe da tifare per l’avversario…

Shapo a me piae ma non ha la testa per vincere certi match. Che vuol dire se non fosse Cilic? Il croato è un grande campione, ha fatto 3 finali Slam vincendone una e perdendone 2 con Roger nel 2017-2018. Nonostante l’età e vari infortuni è ancora molto competitivo, se sta bene eccetto magari i primi 7-8 può battere ancora tutti sul duro.

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 11:14

Ha vinto Osaka, quindi un po’ meno pagliaccia,un po’ più innovativa.

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-01-2026 11:14

Scritto da Non tennista
Fruhvirtova a casa ma ho perso di vista la sorella minore,Brenda, che tra le due sembrava quella con maggiore talento

Non ho visto questo match ma ho visto Valentova vs Joint per vedere i progressi di Tereza e Maia e la ceca gioca davvero bene. Ora sto guardando Nikola vs Belinda.

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 11:12

Lo Stanislao 40enne al terzo turno slam come sarebbe interpretato a livello WTA.
Il punto più basso di sempre?il punto più basso della wta da tanto tempo,dai tempi della comparsa dell’uomo sulla terra?

 40
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Just is Back
chase (Guest) 22-01-2026 11:04

stanTheMan the stuntman

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 22-01-2026 11:00

Scritto da MAURO
Un quasi 41enne che batte dopo più di 4 ore e mezza Gea.
Un 38enne, Cilic, che asfalta Shapovalov.
Se solo questi 2 fossero capitati in questa epoca storica del tennis e non in quella precedente, altro che 4 SLAM totali avrebbero vinto.
Alcaraz e Sinner hanno invece avuto la fortuna di capitare in questa epoca storica, senza avversari di rilievo. X questo stanno facendo incetta di SLAM.

O meglio gli avversari di valore ci sarebbero anche, ma DJOKOVIC ha 38 anni e mezzo ed i 2 sopra citati quasi 41 e 38.

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 22-01-2026 10:58

Scritto da maverikkk
Davvero inaspettata la sconfitta di Hurckacz, soprattutto, con un 3-0, da un Quinn che non si conosceva a questo livello.
Spazzato via anche il rampante Jodar da Mensik, lo spagnolo, comunque, dovrebbe entrare presto nei Top 100.

Volevo ricordare che Jodar era il più giovane in campo in questo secondo turno e certamente quello con meno esperienza, visto che gioca sul circuito solo da aprile 2025 ed era al primo tabellone ATP.
Questo solo per precisare.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 22-01-2026 10:53

@ tinapica (#4548857)
L’amico Fritz dovrebbe essere il prossimo avversario di Stanimal, poi ci sarà il vincitore di Musetti-Machac

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Gaz (Guest) 22-01-2026 10:53

Con quelle entrate spettacolari la Osaka ha più responsabilità,ora farebbe bene ad ottenere risultati all’altezza di certi protagonismi.
A tal proposito vorrei recitare una scena di un telefilm anni 80-90 che per me è sempre stato un trattato di sociologia, che è veritiero.

A questo proposito ricordo che tanti anni fa mi hai fatto un regalo per la festa del papà,una cravatta,uno di quei regali che non si dimenticano facilmente, innanzitutto era larga così, giallo canarino,con una grande palma,un trio di scimmiette e una danzatrice di Hula. Non è finita,al centro,tra le scimmiette e la danzatrice c’era scritto Miami e si accendeva. Qualche giorno dopo sono stato invitato a parlare ad un grande congresso, mi sono messo un’elegante abito grigio, scarpe nere lucide ed una bella camicia, mentre stavo scegliendo la cravatta sei entrato tu,non avevi neanche 6 anni,ti colava tutto il nasino, hai allungato la mano, hai afferrato quella cravatta e con un filo di voce mi hai detto: “Eccola qui,ti metti la cravatta che ti ho regalato? per favore”. In quel momento dovevo scegliere, mettere la cravatta e far felice mio figlio oppure avere un’aspetto umano,mi sono messo la cravatta,e quando ho cominciato a parlare la gente ha visto la scritta Miami che si accendeva ed è scoppiata in una risata, ma più ascoltavano la mia relazione e si rendevano conto che conoscevo perfettamente l’argomento più si dimenticavano la cravatta, dopo qualche minuto guardavano solo me.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 22-01-2026 10:50

Scritto da tinapica
@ Bagel (#4548827)
Lo era già anche prima, ma poi il segnale dell’incontro (misteriosamente solo di quello) si interruppe: fu per quello che mi dedicai prima a Sciupo e poi al prossimo avversario di Musetti.
Gea è un gran bel giocatorino, promette molto bene.
Svizzera2, si sa, è immortale e si esalta e diverte (continua a sorridere…) come un ragazzino che, alle sue prime vittorie, stia acquisendo la consapevolezza della propria forza.

Il prode transalpino fu vinto dalle ambasce dello spirito e dalla grave oppressione del corpo e s’arrestó quasi impietrito a pochi passi dalla linea del termine.
Buon per l’atleta piú vetusto, che forte d’esperienza, seppe regolar le proprie vigorie con maggior senno.
E buon per noi, che ancora una volta avremo ventura di rimirare la sua perizia e classe innata

 34
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Palu, Circolettorosso
tinapica 22-01-2026 10:44

Era scritto nelle stelle che dovesse vincere Svizzera2, l’Immortale: il punto che gli valse il 7-3 nello sparegGiocone finale -di puro culo!- è la chiara testimonianza della volontà delle Divinità della racchetta.
Di Gea credo sentiremo ancora parlare.
Dello Stanimale anche, ma molto più presto.
Con chi gioca dopodomani?
Chiunque sia, al suo posto non dormirei tranquillo!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 22-01-2026 10:43

Ma perchè avevo scritto
che TsiTsi rischiava con Machac ? 😉

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
MAURO (Guest) 22-01-2026 10:42

Un quasi 41enne che batte dopo più di 4 ore e mezza Gea.
Un 38enne, Cilic, che asfalta Shapovalov.
Se solo questi 2 fossero capitati in questa epoca storica del tennis e non in quella precedente, altro che 4 SLAM totali avrebbero vinto.
Alcaraz e Sinner hanno invece avuto la fortuna di capitare in questa epoca storica, senza avversari di rilievo. X questo stanno facendo incetta di SLAM.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 22-01-2026 10:42

STAN !

Mamma mia ! 🙂

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
codro 22-01-2026 10:41

Ecco arrivata la risposta a tutti quei soloni che criticavano, arrivando ad irridere, l’ invito distribuito dagli organizzatori a Stan the…Superman!.in una kya arena nella quale non sarebbe potuto entrare nemmeno uno spillo, i fortunati spettatori hanno goduto di emozioni assolute, in un contesto tecnico ed agonistico memorabile.
A volte assecondare l’ onda e farsi trascinare dal cuore, pare proprio la scelta più logica e corretta!
Grazieeee Stan!

 29
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65, Scolaretto
JOA20 (Guest) 22-01-2026 10:40

Immortale Stan, vince al super tie-break dopo 4h30′ di lotta

 28
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65, Scolaretto
MarcoP 22-01-2026 10:38

Wawrinka sta decisamente onorando la WC.

 27
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65, Cogi53, Scolaretto
tinapica 22-01-2026 10:05

@ Bagel (#4548827)

Lo era già anche prima, ma poi il segnale dell’incontro (misteriosamente solo di quello) si interruppe: fu per quello che mi dedicai prima a Sciupo e poi al prossimo avversario di Musetti.
Gea è un gran bel giocatorino, promette molto bene.
Svizzera2, si sa, è immortale e si esalta e diverte (continua a sorridere…) come un ragazzino che, alle sue prime vittorie, stia acquisendo la consapevolezza della propria forza.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 09:57

Scritto da tinapica
Giro sul prossimo avversario di Musetti e trovo subito Zizipas in preda a soliloqui degni di un delirio autistico.
Tra lui e Sciupo non so chi sia caduto più in disgrazia…
Ecco, adesso si è anche fatto male: decisamente il più sfigato è lui.
Ed il padre impassibile a guardare il figlio che non si rialza da terra…mah!

Adesso capisco perché il padre fosse rimasto…apostolicamente impassibile: sapeva che il figlio faceva solo finta, che era tutta scena.
Da quel presunto infortunio, con tanto di permanenza al suolo durata 3 o 4 minuti, ha fatto in tempo a vincere quattro giochi, di cui uno strappando la battuta al suo avversario.
Se gli riesce di passare il turno penso che Musetti, anche quello non esaltante visto in questi primi due turni, abbia già un piede negli ottavi di finale.
L’altro piede può rimanerne fuori solo scivolando sulla ben nota rotondità della pallina.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 22-01-2026 09:55

Scritto da piper

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Ma Giacobbe e Tommaso secondo colui che il Comandante lo definisce: sagrestano, non dovevano perdere al 1° turno?

Presto, non significa al primo turno.

Ok, mi dica Lei cosa intende per presto perché Giacobbe è gia ai 16mi, aspettando Tommaso.

Presto, X me, significa prima settimana.

 24
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Bagel 22-01-2026 09:55

Dal 5 pari del quarto, Waw Gea é diventato un matchone, c’é di tutto: belle giocate (quasi tutte da una parte anche se il Francese non é un tocco di legno, anzi), partita che sembra prendere una direzione poi ne prende un’altra, scambi lunghi, nastri beffardi, interventi medici…

 23
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, puffo65
Non tennista (Guest) 22-01-2026 09:53

Fruhvirtova a casa ma ho perso di vista la sorella minore,Brenda, che tra le due sembrava quella con maggiore talento

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 09:35

@ tinapica (#4548813)

Praticamente gli si è torto il muscolo od il legamento sotto ginocchio sinistro: non capisco come possa pretendere di continuare, essendo sotto 2 partite ad 1 e 2 giochi a 0 nella IV.
(S)Ragiona come un disperato, probabilmente lo è.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 09:29

Giro sul prossimo avversario di Musetti e trovo subito Zizipas in preda a soliloqui degni di un delirio autistico.
Tra lui e Sciupo non so chi sia caduto più in disgrazia…
Ecco, adesso si è anche fatto male: decisamente il più sfigato è lui.
Ed il padre impassibile a guardare il figlio che non si rialza da terra…mah!

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 22-01-2026 09:27

Però, il vecchietto!

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
maverikkk 22-01-2026 09:25

Davvero inaspettata la sconfitta di Hurckacz, soprattutto, con un 3-0, da un Quinn che non si conosceva a questo livello.
Spazzato via anche il rampante Jodar da Mensik, lo spagnolo, comunque, dovrebbe entrare presto nei Top 100.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 09:22

@ tinapica (#4548801)

Che (ennesima) legnata per Sciupo!
Indifendibile.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
tinapica 22-01-2026 09:17

Sciupovalov si lamenta -credo- dell’imprecisione delle rilevazioni dell’occhio di falco.
Non credo possano essere tutte a suo sfavore e meno ancora credo che sia per quello che le sta prendendo di santa ragione da nonno Cilic.
Se non fosse Cilic, quasi mi verrebbe da tifare per l’avversario…

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Gaz (Guest) 22-01-2026 09:11

Scritto da Gaz
Oggi la signorina Jessica ha centrato le coordinate e inserito il pilota automatico, detronizzando il record della Jasmine al primo turno per quanto riguarda i gratuiti.
Solo 7 su un totale di 79 punti giocati 8,86%.
La sorpresa non è stato vedere Paolini al primo posto ma piuttosto vedere Fruhvirtova al secondo posto.
E oggi nel derby giovanile la Fruhvirtova avrebbe potuto già essere negli spogliatoi da vincente, contro colei che potenzialmente è uno dei possibili crack della stagione ma già anche di questo stesso torneo.
Linda Fruhvirtova ha infatti mancato vari set points in un set sempre condotto,e ora le tocca il terzo.

4 set points per l’esattezza,in un’interminabile decimo gioco,dopo che era stata anche 5-2.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 09:03

Oggi la signorina Jessica ha centrato le coordinate e inserito il pilota automatico, detronizzando il record della Jasmine al primo turno per quanto riguarda i gratuiti.
Solo 7 su un totale di 79 punti giocati 8,86%.
La sorpresa non è stato vedere Paolini al primo posto ma piuttosto vedere Fruhvirtova al secondo posto.
E oggi nel derby giovanile la Fruhvirtova avrebbe potuto già essere negli spogliatoi da vincente, contro colei che potenzialmente è uno dei possibili crack della stagione ma già anche di questo stesso torneo.
Linda Fruhvirtova ha infatti mancato vari set points in un set sempre condotto,e ora le tocca il terzo.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 22-01-2026 08:58

L’incredibile Hurckacz mi sembrava così forte alla United Cup, invece cade con uno sconosciuto

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-01-2026 08:46

Ma siamo proprio sicuri che a Sinner venga riservata la Rod Laver Arena?

Nel caso avrebbe rubato la ribalta al primattore Nickolino Sbirulino, che praticamente in contemporanea esordirà in doppio con il compagno di merenda, il bionico Kokkinakis.

Dopo non lamentiamoci per le scontate invettive…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 22-01-2026 07:05

Intanto il Francesino uscito caldo caldo dalle qualificazioni infila la baghett della prima partita a Svizzera2, proprio là dove non puossi dir…
Per una stella al tramonto ne sta nascendo un’altra?
É un po’ po’ presto per trarre conclusioni.
E poi ho troppo sonno e vado a nanna.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 07:01

Una Kalinskaya Easy ,che ringrazia.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 06:58

Sorprese sono la sconfitta di Badosa e Tjen,ma relativamente,che Pliskova è?Non si sa ancora, bisognerebbe vederla al prossimo turno.La povera Badosa sembra ormai un dente che sai che prima o poi deve cadere,bersagliata da sempre da problemi fisici e psicologici,un peccato perché ha un gran bel motore.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-01-2026 06:51

Scritto da Gaz
Su 16 match femminili in ben 13 i bookmakers danno poche possibilità alla sfavorita,ma solo la vittoria della Gracheva all’altezza di 8,45 scalzerebbe la vittoria di Mademoiselle Jacquemot contro Kostyuk.
3 i match dati aperti
Marcinko leggermente sfavorita,come Ostapenko e Inglis,e io su quest’ultima sfavorita sarei tentato, visto che le avversarie delle altre due sono in una fase interessante e statisticamente hanno risposto bene al primo turno .

Non sa il fatto suo questo sig. Gaz?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-01-2026 06:34

Scritto da MAURO

Scritto da piper
Ma Giacobbe e Tommaso secondo colui che il Comandante lo definisce: sagrestano, non dovevano perdere al 1° turno?

Presto, non significa al primo turno.

Ok, mi dica Lei cosa intende per presto perché Giacobbe è gia ai 16mi, aspettando Tommaso.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 22-01-2026 05:23

Hubi?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 21-01-2026 23:29

TsiTsi rischia con Machac… 😉

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 21-01-2026 23:26

Su 16 match femminili in ben 13 i bookmakers danno poche possibilità alla sfavorita,ma solo la vittoria della Gracheva all’altezza di 8,45 scalzerebbe la vittoria di Mademoiselle Jacquemot contro Kostyuk.
3 i match dati aperti
Marcinko leggermente sfavorita,come Ostapenko e Inglis,e io su quest’ultima sfavorita sarei tentato, visto che le avversarie delle altre due sono in una fase interessante e statisticamente hanno risposto bene al primo turno .

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 21-01-2026 21:36

Comunque, mi sembrava di averlo già scritto, ci sono veramente tanti incontri molto interessanti!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 21-01-2026 21:33

Provo a fare un commento perché c’è qualcosa che non mi quadra… possibile che ci sia solo un commento a questo post?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 21-01-2026 20:09

Ma Lusiano sempre contro sudamericani??

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!