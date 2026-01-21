Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. Wawrinka senza tempo: a 40 anni firma una notte immortale a Melbourne

Ci sono partite che non entrano solo negli archivi, ma direttamente nella memoria. Quelle che un giorno racconterai ai tuoi nipoti, magari mostrando un vecchio video sgranato e dicendo: “Vedi? Quel giorno avevo quarant’anni… e ho vinto lo stesso”.

Stan Wawrinka, nel suo ultimo Australian Open, si è regalato una notte di quelle che valgono un’intera carriera.

Di fronte aveva Arthur Gea, 19 anni più giovane, nato quando Stan già calcava i campi del circuito maggiore. Quando il suizo vinse Melbourne nel 2014, il francese aveva appena sette anni. Questa notte, però, ha capito perché Wawrinka non è solo un campione, ma un immortale del tennis.

Non soltanto per uno dei rovesci a una mano più belli di sempre — forse il più bello — ma per la classe, il coraggio e la dignità con cui continua a stare in campo.

Una wild card diventata poesia

Stan era entrato nel tabellone quasi “di rimbalzo”. L’ultima wild card era in bilico, la scelta sembrava poter ricadere su Kyrgios, poi la grande United Cup ha convinto gli organizzatori a concedergli l’ultima opportunità per salutare Melbourne, il luogo dove vinse il suo primo Slam.

E Stan ha dimostrato, ancora una volta, di meritare ogni applauso.

Dopo aver superato Djere al primo turno, si è trovato davanti un giovane francese in rampa di lancio, reduce da qualificazioni impeccabili e dalla vittoria in tre set su Lehecka. Un avversario pericoloso, fresco, talentuoso. Non certo una comparsa.

Rimonta contro il tempo (e la biologia)

Gea ha giocato senza paura, mettendo in mostra tutto il suo repertorio e arrivando a condurre due set a uno. Wawrinka era con le spalle al muro, ma non con l’anima. Perché chi ha vinto tre Slam non conosce il significato della parola resa.

Nel quarto set, Stan ha evitato il tie-break con una palla set da antologia, guadagnandosi il diritto di giocarsi tutto al quinto. E lì è successo qualcosa che ha sfidato ogni logica.

Un uomo di 40 anni, con ginocchia martoriate e una carriera alle spalle che basterebbe a dieci vite, è apparso più lucido e più solido fisicamente del rivale di vent’anni più giovane. Incredibile, ma vero.

Gea ha iniziato a combattere due battaglie: una contro Wawrinka, l’altra contro i crampi. Ha annullato palle break con coraggio, stringendo i denti fino a portare il match al super tie-break decisivo.

Il super tie-break dell’eternità

Lì, Stan ha tirato fuori tutto ciò che il tennis gli ha insegnato in vent’anni:

variazioni, tagli, intelligenza, gestione del ritmo.

Muoveva il francese da una parte all’altra mentre Arthur, stremato, arrivava a baciare il cemento nel tentativo disperato di tenere vivo il sogno. Il globo difensivo del suizo — giocato mentre correva da un angolo all’altro — è già materiale da highlights eterni.

Il punto finale?

Un rovescio lungolinea devastante, marchio di fabbrica, impossibile da toccare.

La Show Court Arena è esplosa. Stan si è seduto in panchina con il sorriso di un bambino la mattina di Natale. Quello di chi ha appena capito perché continua a farlo.

Perché non si è mai ritirato

Perché continuare, quando i risultati non arrivano e tutti ti dicono che è ora di smettere?

Per notti come questa.

Per quella scarica di adrenalina che nessun’altra cosa al mondo può regalarti.

Per dimostrare a te stesso — e a chi non crede più — che la passione non ha età.

Ora non importa chi affronterà al terzo turno — Fritz o Kopriva — perché ciò che conta è che Stan Wawrinka ha già vinto. Ha vinto contro il tempo, contro la logica, contro la biologia.

E senza saperlo, non si è fatto solo un regalo per sé.

Lo ha fatto anche a noi.

Non ritirarti mai, Stan.

