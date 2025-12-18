Alcaraz riparte da Murcia: allenamenti con Cobolli e Samu López verso l’Australian Open 2026 (Video)
Carlos Alcaraz ha ufficialmente dato il via alla preparazione per l’Open d’Australia 2026, entrando nel blocco di lavoro più intenso della sua preseason. Sui campi dell’Academy di Murcia, il numero uno del mondo ha iniziato una fase cruciale di allenamenti, destinata a porre le basi fisiche e tecniche per l’inizio della nuova stagione.
A condividere il campo con lui in questi primi giorni è Flavio Cobolli, grande amico di Carlitos, che ha raggiunto la regione murciana per diventare il suo principale sparring partner durante questa parte della preparazione. Le prime immagini diffuse mostrano sessioni di alto ritmo e grande complicità tra i due, un contesto ideale per ritrovare sensazioni, intensità e competitività dopo la pausa di fine stagione.
Carlos Alcaraz 🇪🇸 and Flavio Cobolli 🇮🇹 second day of practice in Murcia
2026 ⏳🎾
— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) December 18, 2025
A guidare il lavoro c’è Samuel López, ora al timone dello staff tecnico, in un’immagine che segna simbolicamente l’inizio di una nuova era: per la prima volta dopo anni, sui campi non si vede Juan Carlos Ferrero. Un’assenza inevitabilmente significativa, ma che non sembra aver rallentato l’entusiasmo e la concentrazione di Alcaraz, apparso sorridente e determinato.
Il programma prevede diversi giorni di allenamenti con Cobolli, già pianificati come parte integrante della preseason. L’obiettivo è chiaro: arrivare a Melbourne con il miglior livello possibile, dopo una stagione importante e in un momento di cambiamento forse decisivo a livello di team. Per Alcaraz, il 2026 inizia così, tra lavoro intenso, nuove dinamiche e la solita, forse, voglia di crescere ancora.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Samuel Lopez
Sì, diciamo che è molto curiosa come cosa. Mi piacerebbe saperne i motivi dietro
Chi è in foto??
Che T I R C H I O
lo spagnolito… buttato un sodalizio molto difficile da ritrovare!
@ Stiglitz (#4536690)
Quello è….. Mauro!
Gran bella esperienza formativa per Cobolli. Buon lavoro!
Speriamo che il service si fermi alla cena, altrimenti sai che logorio quotidiano?
Da voci di corridoio ho sentito che MAURO diventera’ il nuovo allenatore multifunzionale di carletto.Oltre alle 9 ore da allenatore dovra’ tagliare l’erba e pulire la piscina e in piu’ deve fare il maggiordomo e poi sevire la Cena . In questo five in one Aiutera’ la povera famiglia ALVAREZ a risparmiare soldi per il loro difficile futuro
Flavio presto in top ten.
Contento per COBOLLI che, già molto forte, si allena con il TOP in circolazione (escluso Jannik ovviamente!) 😎
Scusate redazione ma quello non è Samuel Lopez. Ma neache gli somiglia
Mi colpisce il fatto, poi magari non vorrà dir molto, che Sinner abbia iniziato la preparazione il 1 dicembre mentre Alcaraz solo ieri o comunque in questi giorni
C H E. U O M I N I