Alcaraz riparte da Murcia: allenamenti con Cobolli e Samu López verso l’Australian Open 2026 (Video)

Carlos Alcaraz ha ufficialmente dato il via alla preparazione per l’Open d’Australia 2026, entrando nel blocco di lavoro più intenso della sua preseason. Sui campi dell’Academy di Murcia, il numero uno del mondo ha iniziato una fase cruciale di allenamenti, destinata a porre le basi fisiche e tecniche per l’inizio della nuova stagione.

A condividere il campo con lui in questi primi giorni è Flavio Cobolli, grande amico di Carlitos, che ha raggiunto la regione murciana per diventare il suo principale sparring partner durante questa parte della preparazione. Le prime immagini diffuse mostrano sessioni di alto ritmo e grande complicità tra i due, un contesto ideale per ritrovare sensazioni, intensità e competitività dopo la pausa di fine stagione.

Carlos Alcaraz 🇪🇸 and Flavio Cobolli 🇮🇹 second day of practice in Murcia 2026 ⏳🎾 pic.twitter.com/e9IX88m8uW — Daily Alcaraz (@alcarazdaily) December 18, 2025

A guidare il lavoro c’è Samuel López, ora al timone dello staff tecnico, in un’immagine che segna simbolicamente l’inizio di una nuova era: per la prima volta dopo anni, sui campi non si vede Juan Carlos Ferrero. Un’assenza inevitabilmente significativa, ma che non sembra aver rallentato l’entusiasmo e la concentrazione di Alcaraz, apparso sorridente e determinato.

Il programma prevede diversi giorni di allenamenti con Cobolli, già pianificati come parte integrante della preseason. L’obiettivo è chiaro: arrivare a Melbourne con il miglior livello possibile, dopo una stagione importante e in un momento di cambiamento forse decisivo a livello di team. Per Alcaraz, il 2026 inizia così, tra lavoro intenso, nuove dinamiche e la solita, forse, voglia di crescere ancora.





Marco Rossi