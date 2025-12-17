Australian Open 2026, prima polemica: Bublik denuncia il rapido deterioramento delle palline

Mancano ancora alcune settimane all’inizio dell’Australian Open, ma la prima polemica attorno allo Slam di Melbourne è già esplosa. A sollevarla è stato Alexander Bublik, che attraverso i propri canali social ha denunciato il rapidissimo deterioramento delle palline utilizzate nel torneo.

Il kazako, attualmente numero undici del mondo, ha pubblicato una foto che mostra chiaramente le condizioni delle palline dopo pochi minuti di utilizzo, accompagnandola con un commento ironico ma eloquente: «Palline di alta qualità di un torneo del Grande Slam. Dopo cinque minuti di pratica del back».

Una critica diretta che riaccende un tema ricorrente nel tennis moderno: la qualità e la durata delle palline, soprattutto in condizioni di gioco estreme come quelle australiane, tra caldo, umidità e superfici abrasive. Il problema non è solo estetico: palline che si consumano rapidamente possono incidere sulla velocità del gioco, sul controllo dei colpi e, soprattutto, sul carico fisico per i giocatori, costretti a colpire oggetti più pesanti e irregolari.

Non è la prima volta che i tennisti sollevano dubbi su questo aspetto, ma il fatto che la denuncia arrivi prima ancora dell’inizio ufficiale del torneo rende la questione particolarmente sensibile. Bublik, noto per il suo stile diretto e senza filtri, ha semplicemente messo in evidenza ciò che molti pensano ma non sempre dicono pubblicamente.

Resta ora da capire se la segnalazione avrà conseguenze concrete o se verrà archiviata come l’ennesima lamentela pre-Slam. Di certo, a Melbourne il clima attorno all’Australian Open 2026 si scalda già fuori dal campo, con le palline finite sotto accusa ancor prima del primo servizio ufficiale.