Sinner e Sabalenka sono “ITF World Champions 2025”. Premiate anche Paolini ed Errani in doppio

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka sono ITF World Champions 2025, l’annuncio viene direttamente dal sito ufficiale della Federazione Internazionale, che ogni anno sceglie i migliori tennisti della stagione andando oltre al puro computo numerico dei ranking ATP e WTA. Infatti è accaduto più volte che ci sia stata una scelta diversa rispetto al n.1 di fine anno maschile e femminile, con un premio assegnato a un tennista differente.

“Sinner ha raggiunto la finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, battendo Zverev per confermarsi campione agli Australian Open e sconfiggendo il campione in carica Alcaraz a Wimbledon per vincere il suo primo titolo ai Championships. È stato invece sconfitto da Alcaraz nelle finali di US Open e Roland Garros, con quest’ultima partita considerata come una delle più belle di tutti i tempi”, si legge nel comunicato ITF.

Sia Sabalenka che Sinner ricevono il prestigioso riconoscimento per la seconda volta in carriera. Sabalenka aggiunge il titolo di World Champion a quello conquistato nel 2023, mentre Sinner diventa il primo giocatore a essere nominato World Champion di singolare maschile per due anni consecutivi dai tempi di Novak Djokovic, che aveva ricevuto il premio per cinque stagioni di fila dal 2011 al 2015.

Gloria anche per le azzurre nel doppio: la coppia tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini viene nominata ITF World Champion per il secondo anno consecutivo. Già premiata come campionessa del mondo di doppio femminile insieme a Roberta Vinci nel periodo 2012–2014, Errani porta così a cinque il suo record assoluto di titoli World Champion nel doppio femminile. Marcel Granollers e Horacio Zeballos sono stati proclamati World Champion di doppio maschile per la prima volta e diventano rispettivamente il primo spagnolo e il primo argentino a ricevere questo riconoscimento nella specialità.

Ivan Ivanov entra nella storia come World Champion junior maschile, diventando il primo giocatore bulgaro a vincere un premio ITF World Champion in qualsiasi categoria. L’americana Kristina Penickova è la World Champion junior femminile, ed è la prima statunitense a ottenere questo riconoscimento dal 2017, anno in cui fu premiata Whitney Osuigwe.

“Congratulazioni a tutti i nostri ITF World Champions 2025”, ha dichiarato il presidente dell’ITF David Haggerty. “È stato un altro anno straordinario per il tennis, con tantissimi momenti memorabili nei tornei del Grande Slam, nei circuiti e nelle nostre competizioni a squadre”.

Mario Cecchi