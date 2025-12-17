Terremoto nel team Alcaraz: Samuel López guiderà Carlitos all’Australian Open 2026
L’addio di Juan Carlos Ferrero al team di Carlos Alcaraz ha rappresentato un vero e proprio terremoto nel mondo del tennis. Nessuno si aspettava che, a questo punto della pre-stagione, si potesse interrompere un sodalizio così solido, vincente e soprattutto ancora molto giovane nel percorso professionale di Carlitos. Una separazione che ha colto tutti di sorpresa e che apre inevitabilmente a interrogativi, ipotesi e scenari futuri.
Ferrero e Alcaraz hanno condiviso un cammino straordinario, fatto di crescita costante, Slam, numero uno del mondo e una maturazione tecnica e mentale che sembrava ancora lontana dal suo punto di arrivo. Proprio per questo, la notizia assume contorni ancora più clamorosi: non si tratta della fine di un ciclo logoro, ma di una rottura improvvisa, arrivata quando tutto sembrava procedere nella direzione della continuità.
In attesa di capire cosa accadrà dopo l’estate australiana, una certezza c’è: Samuel López sarà l’allenatore di Carlos Alcaraz all’Australian Open 2026. Finora secondo di Ferrero e presenza costante nello staff, Samu prenderà ufficialmente in mano le redini del team per il primo Slam della stagione, garantendo continuità metodologica e conoscenza profonda del giocatore.
Cosa succederà una volta concluso l’Australian Open resta, per ora, un mistero. Solo l’entourage del talento di El Palmar conosce i piani a medio e lungo termine. Quel che è certo è che Alcaraz non affronterà questo momento di transizione da solo: López rappresenta una figura interna, stimata e già perfettamente inserita nelle dinamiche del gruppo.
Il 2026 di Carlos Alcaraz si apre dunque con una nuova pagina, forse inattesa, ma carica di significato. L’Australian Open sarà il primo banco di prova di questa nuova configurazione tecnica, mentre il mondo del tennis osserva con attenzione, consapevole che ogni passo del fenomeno spagnolo continua a fare notizia.
Francesco Paolo Villarico
Mah, mi sembra un’opinione folle. Sia Wimbledon che Torino sono state partite lottate e a NY Jannik stava bene. Sono due giocatori essenzialmente alla pari.
Però sono 10-6 Alcaraz negli h2h…
ahahahahaaha, grazie di esistere. ogni giorno vengo su Livetennis per sentire i tuoi deliri e farmi due risate. Oggi “sembra che il gap tra i due sia aumentato ” .Addirittura! Al numero uno rimane il reale head to head tra Sinner e Carlos che , se non ricordo male , dovrebbe essere 10- 6 in favore di Sinner, giusto? O forse era 12-4? Ti prego continua cosi!
Considerando che Lopez dovrà finire la preparazione senza il primo allenatore e probabilmente ci saranno problemi logistici suppongo che la scelta di licenziare Ferrero sia stata presa nelle ultime settimane, questo avrà sicuramente ripercussioni sulla stagione come successe con Jannik dopo Piatti, probabilmente di minore gravità.
Carlos mi è sembrato frustrato nelle ultime sconfitte subite ,Wimbledon , Arabia e Torino , tutte le volte che Jannik stava bene.
Quelle sconfitte sono state nette ,sia dal punto di vista atletico , tecnico che tattico.
In pratica sembra quasi la dimostrazione cocente dell’interiorità di Carlos quando Jannik sta bene e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti.
Anzi sembra che il gap tra i due sia aumentato, anni fa Jannik non era così competitivo su terra, a Parigi ha sfiorato la vittoria , mentre quando sta bene è un muro.
Io credo che il momento di rottura è avvenuto a Wimbledon quando Carlos ha compreso di essere impotente e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti e dopo diversi mesi la situazione è addirittura peggiorata senza neanche un set vinto.
Ergo , Carlos ha voglia di dimostrare che se la può giocare, che può cambiare l’inerzia.
Azzardo! Un paio di mesi fa Carlos Alcaraz è stato duramente rimproverato da un altro tennista spagnolo di ottimo livello come Roberto Bautista Agut. Un campione come te, gli ha rinfacciato, non rincasa la mattina alle 7 dopo una notte di bagordi. Non è dato da sapere come la prese Alcaraz. Credo però che questo rimprovero, e la condotta di Carlos, abbiano qualcosa a che fare con il licenziamento di Ferrero. enzo
Lopez non mi sembra un top coach..
Vedremo… certo un altro Ferrero non lo trova.
Tranquillo Juan Carlos, che lo…ti riprende tra 3 mesi
Per me, la famiglia aveva già deciso scegliendo lopez, per avere continuità e separarsi serenamente da ferrero….
I big 3 hanno continuato a migliorarsi tecnicamente ed atleticamente per tutta la loro carriera!
Come gioco a rete Alcaraz è superiore ad Ivanisevic, per il servizio gli mancano una dozzina di centimetri.
Anche gli amori più grandi spesso finiscono senza una vera ragione. Non in questo caso però. JCF ha chiesto un aumento e Carlito ha cortesemente declinato.
Magari implode :-)
@ Lupen (#4536386)
Ma se Carlos ha già vinto 6 slam ed è n.1, chi deve esplodere ?
Però verrebbe comunque a mancare un costante punto di riferimento in campo, cosa di cui Alcaraz sembrava avesse un assoluto bisogno.
Se rimane Samuel Lopez una continuità c’è, tutto questo stravolgimento o destabilizzazione per me non ci sarà
Secondo te a Sinner interessa chi allena Alcaraz? Lui di coach ne ha già due…
Vero
Fossi in lui un Ivanisevic sarebbe il top….migliora servizo e gioco sotto rete….diventa ancora più alieno
Carlos e’ forte, talento innato. Secondo me non cambiera’ molto con l’assenza di Ferrero, nel senso che si assestera’ come numero due, non esce di certo dalla top 3.
E’ un chiaro segnale di nervosismo. Sinner ha cambiato quando si è accorto che andando avanti non sarebbe cambiato nulla nei progressi, e questo credo sia anche il pensiero di Alcaraz. Arriverà certamente qualcuno.
Che UOMO Juan Carlos. Adesso povero Carletto
Non una buona notizia per Jannik. da un cambio allenatore Carlitos avrà solo da guadagnare, i coach d’infanzia esauriscono il loro percorso a un certo punto. Sinner è esploso post Piatti