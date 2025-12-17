Terremoto in casa Alcaraz ATP, Copertina, Generica

Terremoto nel team Alcaraz: Samuel López guiderà Carlitos all’Australian Open 2026

17/12/2025 14:35 27 commenti
Samuel Lopez "nuovo allenatore" di Carlos Alcaraz - Foto getty images
Samuel Lopez "nuovo allenatore" di Carlos Alcaraz - Foto getty images

L’addio di Juan Carlos Ferrero al team di Carlos Alcaraz ha rappresentato un vero e proprio terremoto nel mondo del tennis. Nessuno si aspettava che, a questo punto della pre-stagione, si potesse interrompere un sodalizio così solido, vincente e soprattutto ancora molto giovane nel percorso professionale di Carlitos. Una separazione che ha colto tutti di sorpresa e che apre inevitabilmente a interrogativi, ipotesi e scenari futuri.

Ferrero e Alcaraz hanno condiviso un cammino straordinario, fatto di crescita costante, Slam, numero uno del mondo e una maturazione tecnica e mentale che sembrava ancora lontana dal suo punto di arrivo. Proprio per questo, la notizia assume contorni ancora più clamorosi: non si tratta della fine di un ciclo logoro, ma di una rottura improvvisa, arrivata quando tutto sembrava procedere nella direzione della continuità.
In attesa di capire cosa accadrà dopo l’estate australiana, una certezza c’è: Samuel López sarà l’allenatore di Carlos Alcaraz all’Australian Open 2026. Finora secondo di Ferrero e presenza costante nello staff, Samu prenderà ufficialmente in mano le redini del team per il primo Slam della stagione, garantendo continuità metodologica e conoscenza profonda del giocatore.

Cosa succederà una volta concluso l’Australian Open resta, per ora, un mistero. Solo l’entourage del talento di El Palmar conosce i piani a medio e lungo termine. Quel che è certo è che Alcaraz non affronterà questo momento di transizione da solo: López rappresenta una figura interna, stimata e già perfettamente inserita nelle dinamiche del gruppo.

Il 2026 di Carlos Alcaraz si apre dunque con una nuova pagina, forse inattesa, ma carica di significato. L’Australian Open sarà il primo banco di prova di questa nuova configurazione tecnica, mentre il mondo del tennis osserva con attenzione, consapevole che ogni passo del fenomeno spagnolo continua a fare notizia.



Francesco Paolo Villarico

TAG: ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

albertoj (Guest) 17-12-2025 17:35

Scritto da Kenobi
Considerando che Lopez dovrà finire la preparazione senza il primo allenatore e probabilmente ci saranno problemi logistici suppongo che la scelta di licenziare Ferrero sia stata presa nelle ultime settimane, questo avrà sicuramente ripercussioni sulla stagione come successe con Jannik dopo Piatti, probabilmente di minore gravità.
Carlos mi è sembrato frustrato nelle ultime sconfitte subite ,Wimbledon , Arabia e Torino , tutte le volte che Jannik stava bene.
Quelle sconfitte sono state nette ,sia dal punto di vista atletico , tecnico che tattico.
In pratica sembra quasi la dimostrazione cocente dell’interiorità di Carlos quando Jannik sta bene e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti.
Anzi sembra che il gap tra i due sia aumentato, anni fa Jannik non era così competitivo su terra, a Parigi ha sfiorato la vittoria , mentre quando sta bene è un muro.
Io credo che il momento di rottura è avvenuto a Wimbledon quando Carlos ha compreso di essere impotente e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti e dopo diversi mesi la situazione è addirittura peggiorata senza neanche un set vinto.
Ergo , Carlos ha voglia di dimostrare che se la può giocare, che può cambiare l’inerzia.

Mah, mi sembra un’opinione folle. Sia Wimbledon che Torino sono state partite lottate e a NY Jannik stava bene. Sono due giocatori essenzialmente alla pari.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 17-12-2025 17:21

Scritto da Kenobi
Considerando che Lopez dovrà finire la preparazione senza il primo allenatore e probabilmente ci saranno problemi logistici suppongo che la scelta di licenziare Ferrero sia stata presa nelle ultime settimane, questo avrà sicuramente ripercussioni sulla stagione come successe con Jannik dopo Piatti, probabilmente di minore gravità.
Carlos mi è sembrato frustrato nelle ultime sconfitte subite ,Wimbledon , Arabia e Torino , tutte le volte che Jannik stava bene.
Quelle sconfitte sono state nette ,sia dal punto di vista atletico , tecnico che tattico.
In pratica sembra quasi la dimostrazione cocente dell’interiorità di Carlos quando Jannik sta bene e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti.
Anzi sembra che il gap tra i due sia aumentato, anni fa Jannik non era così competitivo su terra, a Parigi ha sfiorato la vittoria , mentre quando sta bene è un muro.
Io credo che il momento di rottura è avvenuto a Wimbledon quando Carlos ha compreso di essere impotente e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti e dopo diversi mesi la situazione è addirittura peggiorata senza neanche un set vinto.
Ergo , Carlos ha voglia di dimostrare che se la può giocare, che può cambiare l’inerzia.

Però sono 10-6 Alcaraz negli h2h…

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hugo Stiglitz (Guest) 17-12-2025 17:20

@ Kenobi (#4536409)

ahahahahaaha, grazie di esistere. ogni giorno vengo su Livetennis per sentire i tuoi deliri e farmi due risate. Oggi “sembra che il gap tra i due sia aumentato ” .Addirittura! Al numero uno rimane il reale head to head tra Sinner e Carlos che , se non ricordo male , dovrebbe essere 10- 6 in favore di Sinner, giusto? O forse era 12-4? Ti prego continua cosi!

 25
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Kenobi 17-12-2025 17:10

Considerando che Lopez dovrà finire la preparazione senza il primo allenatore e probabilmente ci saranno problemi logistici suppongo che la scelta di licenziare Ferrero sia stata presa nelle ultime settimane, questo avrà sicuramente ripercussioni sulla stagione come successe con Jannik dopo Piatti, probabilmente di minore gravità.

Carlos mi è sembrato frustrato nelle ultime sconfitte subite ,Wimbledon , Arabia e Torino , tutte le volte che Jannik stava bene.

Quelle sconfitte sono state nette ,sia dal punto di vista atletico , tecnico che tattico.
In pratica sembra quasi la dimostrazione cocente dell’interiorità di Carlos quando Jannik sta bene e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti.

Anzi sembra che il gap tra i due sia aumentato, anni fa Jannik non era così competitivo su terra, a Parigi ha sfiorato la vittoria , mentre quando sta bene è un muro.

Io credo che il momento di rottura è avvenuto a Wimbledon quando Carlos ha compreso di essere impotente e Ferrero non è riuscito a dare risposte convincenti e dopo diversi mesi la situazione è addirittura peggiorata senza neanche un set vinto.

Ergo , Carlos ha voglia di dimostrare che se la può giocare, che può cambiare l’inerzia.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 17-12-2025 17:08

Azzardo! Un paio di mesi fa Carlos Alcaraz è stato duramente rimproverato da un altro tennista spagnolo di ottimo livello come Roberto Bautista Agut. Un campione come te, gli ha rinfacciato, non rincasa la mattina alle 7 dopo una notte di bagordi. Non è dato da sapere come la prese Alcaraz. Credo però che questo rimprovero, e la condotta di Carlos, abbiano qualcosa a che fare con il licenziamento di Ferrero. enzo

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
-1: Detuqueridapresencia
Betafasan 17-12-2025 17:02

Lopez non mi sembra un top coach..

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-12-2025 17:01

Vedremo… certo un altro Ferrero non lo trova.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grimaldello (Guest) 17-12-2025 16:49

Tranquillo Juan Carlos, che lo…ti riprende tra 3 mesi

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
-1: Detuqueridapresencia
Ozzastru (Guest) 17-12-2025 16:38

Per me, la famiglia aveva già deciso scegliendo lopez, per avere continuità e separarsi serenamente da ferrero….

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo (Guest) 17-12-2025 16:29

@ Lupen (#4536386)
I big 3 hanno continuato a migliorarsi tecnicamente ed atleticamente per tutta la loro carriera!

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
Purple Rain 17-12-2025 16:25

Scritto da Taxi Driver
Fossi in lui un Ivanisevic sarebbe il top….migliora servizo e gioco sotto rete….diventa ancora più alieno

Come gioco a rete Alcaraz è superiore ad Ivanisevic, per il servizio gli mancano una dozzina di centimetri.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 17-12-2025 16:19

Scritto da Supporter dei poeti estinti
Vai Jannik sei e sarai il più forte sicut erat in principio et nunc et sempre..amen!

Et in saecula saeculorum..

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 17-12-2025 16:16

Anche gli amori più grandi spesso finiscono senza una vera ragione. Non in questo caso però. JCF ha chiesto un aumento e Carlito ha cortesemente declinato.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
Supporter dei poeti estinti (Guest) 17-12-2025 16:13

Vai Jannik sei e sarai il più forte sicut erat in principio et nunc et sempre..amen!

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scaino
Gianlu (Guest) 17-12-2025 16:11

@ Lupen (#4536386)

Magari implode :⁠-⁠)

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianlu (Guest) 17-12-2025 16:10

@ Lupen (#4536386)

Magari implode :⁠-⁠)

 12
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scaino, Pikario Furioso, Ice Man
Lupen (Guest) 17-12-2025 16:04

Scritto da KB24
Non una buona notizia per Jannik. da un cambio allenatore Carlitos avrà solo da guadagnare, i coach d’infanzia esauriscono il loro percorso a un certo punto. Sinner è esploso post Piatti

Ma se Carlos ha già vinto 6 slam ed è n.1, chi deve esplodere ?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 17-12-2025 16:00

Scritto da Silvy__89
Se rimane Samuel Lopez una continuità c’è, tutto questo stravolgimento o destabilizzazione per me non ci sarà

Però verrebbe comunque a mancare un costante punto di riferimento in campo, cosa di cui Alcaraz sembrava avesse un assoluto bisogno.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
Silvy__89 (Guest) 17-12-2025 15:52

Se rimane Samuel Lopez una continuità c’è, tutto questo stravolgimento o destabilizzazione per me non ci sarà

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 17-12-2025 15:47

Scritto da Pikario Furioso
Carlos e’ forte, talento innato. Secondo me non cambiera’ molto con l’assenza di Ferrero, nel senso che si assestera’ come numero due, non esce di certo dalla top 3.

😆

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 17-12-2025 15:46

Scritto da KB24
Non una buona notizia per Jannik. da un cambio allenatore Carlitos avrà solo da guadagnare, i coach d’infanzia esauriscono il loro percorso a un certo punto. Sinner è esploso post Piatti

Secondo te a Sinner interessa chi allena Alcaraz? Lui di coach ne ha già due…

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Arnaldo (Guest) 17-12-2025 15:46

@ Taxi Driver (#4536374)

Vero

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 17-12-2025 15:34

Fossi in lui un Ivanisevic sarebbe il top….migliora servizo e gioco sotto rete….diventa ancora più alieno

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 17-12-2025 15:20

Carlos e’ forte, talento innato. Secondo me non cambiera’ molto con l’assenza di Ferrero, nel senso che si assestera’ come numero due, non esce di certo dalla top 3.

 4
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: guido Guest, Taxi Driver, Giampi, Gilgamesh, Scaino, marcusmin, Detuqueridapresencia, Ice Man
Vecchiogiovi (Guest) 17-12-2025 15:13

E’ un chiaro segnale di nervosismo. Sinner ha cambiato quando si è accorto che andando avanti non sarebbe cambiato nulla nei progressi, e questo credo sia anche il pensiero di Alcaraz. Arriverà certamente qualcuno.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Ice Man
-1: Gilgamesh
Vittorio carlito (Guest) 17-12-2025 15:08

Che UOMO Juan Carlos. Adesso povero Carletto

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gilgamesh
KB24 (Guest) 17-12-2025 14:50

Non una buona notizia per Jannik. da un cambio allenatore Carlitos avrà solo da guadagnare, i coach d’infanzia esauriscono il loro percorso a un certo punto. Sinner è esploso post Piatti

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Gilgamesh