ATP, Challenger

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero. L’ex coach: “Mi sarebbe piaciuto continuare”

17/12/2025 13:17 87 commenti
Alcaraz e Ferrero
Alcaraz e Ferrero

Una notizia “bomba” e del tutto inattesa arriva dalla Spagna: Carlos Alcaraz ha annunciato all’improvviso la decisione di separarsi dal suo storico coach e mentore Juan Carlos Ferrero. Lo ha comunicato con un lungo post social, che riportiamo integralmente.

“È davvero molto difficile per me scrivere questo messaggio…” inizia Carlos nel post social. “Dopo oltre sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di chiudere il nostro percorso comune come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà. Abbiamo iniziato questo cammino quando ero poco più di un ragazzino e, per tutto questo tempo, mi hai accompagnato in un viaggio straordinario, dentro e fuori dal campo. Ogni singolo passo fatto al tuo fianco è stato qualcosa che ho vissuto e apprezzato profondamente”.

“Siamo riusciti ad arrivare in cima, e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva accadere proprio lassù: nel luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre ambito”.

“I ricordi sono talmente tanti che sceglierne uno solo non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come tennista, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa che per me ha un valore enorme: mi sono goduto il percorso. È questo che porto con me, il cammino fatto insieme”.

“Ora per entrambi si apre una fase di cambiamento, con nuove sfide e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Sempre per crescere, sempre per migliorare.
Ti auguro davvero il meglio per tutto ciò che verrà. Ho la serenità di sapere che non ci siamo risparmiati, che abbiamo dato tutto l’uno per l’altro.
Grazie di cuore per tutto, Juanki”

 

 

È singolare che l’annuncio arrivi con la preparazione per il 2026 in corso e dopo che JC Ferrero ha ricevuto l’ATP Awards come miglior coach del 2025 insieme a Samuel López. Dalla Spagna confermano che proprio Lopez resterà a fianco di Carlos nel 2026, in attesa di un eventuale nuovo innesto nel suo team. Sarà anche da verificare come e dove Alcaraz farà base per i suoi allenamenti: infatti fin da piccolo ha sempre utilizzato la struttura del suo coach Ferrero, e ora appare difficile che continuerà a farlo.

La scelta dell’addio, davvero sorprendente visto che Alcaraz nel 2025 ha disputato la sua miglior stagione in carriera con 2 Slam, 8 titoli complessivi e chiudendo per seconda volta da n.1, pare sia arrivata per una decisione di Carlos, visto che nel post social, altrettanto lungo e accorato di Juan Carlos Ferrero, si legge chiaramente che dalla sua parte ci sarebbe stata la voglia di continuare. Queste le parole dell’ex n.1 iberico e da oggi ex coach di Alcaraz.

“Oggi è una giornata difficile. Una di quelle in cui trovare le parole giuste non è semplice. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando alle spalle ci sono così tante esperienze condivise” scrive Ferrero. “Abbiamo lavorato duramente, siamo cresciuti insieme e abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Voglio ringraziarti per il tempo, la fiducia, gli insegnamenti e, soprattutto, per le persone che mi hanno accompagnato lungo tutto questo percorso. Porto con me le risate, le sfide superate, le conversazioni, il sostegno nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di davvero unico”.

“Oggi si chiude un capitolo molto importante della mia vita. Lo chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed entusiasmo per ciò che verrà. So che tutto ciò che ho vissuto mi ha preparato a essere una persona e un professionista migliore.”

“Grazie, Carlos, per la fiducia, l’impegno e per avermi fatto sentire così speciale attraverso il tuo modo di competere. Ti auguro il meglio, sia dal punto di vista professionale che personale”.

“Voglio ringraziare anche tutto il team per aver reso il mio lavoro più semplice in tutti questi anni. Con voi ho imparato che il lavoro non è solo fatto di compiti o risultati, ma soprattutto delle persone che camminano al tuo fianco. Ognuno di voi ha lasciato in me un segno che non dimenticherò mai.
Siamo stati una squadra straordinaria, nonostante le difficoltà, e sono certo che continuerete a raggiungere grandi traguardi.
Mi sarebbe piaciuto continuare. Sono convinto che i bei ricordi e le belle persone trovino sempre il modo di incrociare di nuovo le proprie strade.
Grazie di cuore”

 

 

In Spagna la notizia è stata accolta con grande sorpresa, segno che nell’ambiente niente lasciava presagire un addio in questo momento, nonostante il rapporto tra i due, da un po’ di tempo, presentasse diversi “spigoli”. Non abbiamo altre informazioni se non le parole ufficiali, ma ripensando ai loro ultimi mesi insieme, i battibecchi in campo tra Carlos e JC non erano una novità, e ripensiamo anche al tanto discusso Docufilm su Nexflix nel quale coach Ferrero rimproverava al suo pupillo una condotta extra campo non impeccabile, arrivando a dire che “se vuoi essere il migliore non ti puoi permettere certe cose”. In più di una occasione l’ormai ex allenatore aveva lasciato intendere che anche a livello di programmazione non condivideva tutte le scelte (qualche esibizione di troppo?).

Forse, banalmente, dopo tanti anni il loro rapporto era un po’ logoro, da qua la scelta dell’addio, anche se appare piuttosto traumatico e improvviso, nonostante le parole di circostanza e l’affetto scritto (e certamente reale) nei due messaggi social. L’immagine più bella dei due resterà probabilmente l’abbraccio e lacrime dopo aver battuto un fortissimo Djokovic nella finale di Wimbledon 2023.

Approfitto per scrivere anche un piccolo ricordo personale dei due assieme, datato NextGen Finals 2021. Un giovanissimo “Charlie” gioca da campione all’Allianz Cloud di Milano e vince il torneo, mostrando sprazzi di tennis stellare, una velocità di impatto e capacità tecnica assolute. Nel corso di un allenamento a bordo campo prima della finale, un collega spagnolo parla con Ferrero, mentre osserva compiaciuto la qualità del suo pupillo. Il giornalista dice a Juan Carlos “Deve essere una soddisfazione per un ex n.1 come te allenare un talento come Carlos”. Con un mezzo sorriso, Junki risponde “…sarò ricordato non come n.1 ATP, ma come allenatore di uno dei più grandi…”.

Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà un nuovo innesto del team Alcaraz, o se Carlos proseguirà con Lopez.

Marco Mazzoni

87 commenti.

Pier no guest 17-12-2025 17:35

Scritto da Carota Senior
Si possono solo fare ipotesi, la mia (come già detto da altri) è quella di divergenze economiche.
Il clan Alcaraz sembra piuttosto attento al lato economico.
Secondo me dal punto di vista tecnico cambierà molto poco, l’impressione era comunque che Carlos ormai mal tollerava la “paternalità” di Ferrero.

Oppure Alcaraz ha letto i commenti che dicevano che se non sei alto 2 metri e non hai un servizio da due ace a game non ce la fai. Se poi a 25 anni inizia il declino credo stia entrando nella classica depressione da Cenone perché l’anno prossimo ne farà 23.

 87
MAURO (Guest) 17-12-2025 17:29

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Notizia abbastanza sorprendente, ma credo fosse pianificata la cosa. Resta da vedere chi lo sostituirà, López non ritengo sia sufficiente. Sarà interessante vedere come cambierà il gioco di Alcaraz, già adesso può fare di tutto.

Il Maurone e’ stato contattato dall’ entourage di CARLONE, ma ha declinato l’ invito X motivi familiari.
A questo punto l’ entourage di CARLONE ha virato parrebbe verso Murray. Seconda alternativa NADAL.

Anche lei come previsioni mi sembra poco ferrato …..
Sarà Lopez

Tempo al tempo caro Doge.

 86
Carota Senior 17-12-2025 17:21

Si possono solo fare ipotesi, la mia (come già detto da altri) è quella di divergenze economiche.
Il clan Alcaraz sembra piuttosto attento al lato economico.
Secondo me dal punto di vista tecnico cambierà molto poco, l’impressione era comunque che Carlos ormai mal tollerava la “paternalità” di Ferrero.

 85
Pier no guest 17-12-2025 17:01

Credo sia stato qualcosa che non era nell’aria,almeno per Ferrero. Era di qualche giorno fa una dichiarazione sulla nuova stagione e si come si stavano preparando.
Sostenere che possa essere una “ribellione” del ragazzo ad esempio alle esibizioni per me è poco plausibile,anzi,sono più per il contrario.Alcaraz in certi frangenti si diverte come accadeva a Magic Johnson nell’All Star Game, l’esatto contrario dell’annoiato Larry Bird (gara da 3 esclusa) che ne avrebbe fatto volentieri a meno,forse in questo era simile a Sinner.Ferrero alcuni mesi fa dichiarò che per arrivare al top Carlos avrebbe dovuto essere uno “schiavo” e non credo intendesse che avrebbe dovuto partecipare a show tennistici ma rompersi le scatole e sudare in sessioni di allenamento non accontentandosi di prestazioni seppur brillanti.
Spero solo non c’entri la famiglia perché spesso si fanno più danni che altro raggiunti certi livelli.
Ovviamente anche le mie sono ipotesi.

 84
NicolaPietra (Guest) 17-12-2025 16:53

Dopo una stagione da n°1 e con premi allo staff, mai avrei immaginato questo epilogo…della serie “mai dire mai”…

 83
Grimaldello (Guest) 17-12-2025 16:51

Tranquillo Juan Carlos, che …ti riprende tra 3 mesi

 82
zedarioz 17-12-2025 16:38

Scritto da walden

Scritto da Luce nella notte
Chissà perché le ragioni piú ovvie, piú banali, non vengono considerare.
Ad un certo punto, atleta evoluto e cresciuto, ti accorgi che l’ allenatore di un decennio (e piú) non ha praticamente piú nulla da svelare, poco da contribuire, rispetto agli anni passati.
Anche l’ allievo è diventato un’ altra persona, non è piú lui, non è piú “in fase di sviluppo” anche come personalitá.
Ovvio che già due ragioni cosi’ scontate e banali portano al cambiamento di allenatore.
Tra l’ altro è un percorso Comune a tutti i “top”, salvo eccezioni assai rare.

scritto da te è proprio ridicolo: ma ti ricordi cosa scrivevi quando Sinner lascio Piatti…

Speriamo che non passi nelle mani di due “disgraziati” come Vagnozzi e Cahill, altrimenti diventa ancora più dura 😉

 81
Dr Ivo (Guest) 17-12-2025 16:30

Scritto da Scolaretto
Moooolto difficile da immaginare ma che ne direste di Ferrero con Cobolli affiancato dal papà?

Di fatto Cobolli è stato a Villena nell’accademia di Ferrero per trascorrere una settimana di allenamenti con Carlos. Forse la tresca è nata lì…

 80
Detuqueridapresencia 17-12-2025 16:01

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Notizia abbastanza sorprendente, ma credo fosse pianificata la cosa. Resta da vedere chi lo sostituirà, López non ritengo sia sufficiente. Sarà interessante vedere come cambierà il gioco di Alcaraz, già adesso può fare di tutto.

Il Maurone e’ stato contattato dall’ entourage di CARLONE, ma ha declinato l’ invito X motivi familiari.
A questo punto l’ entourage di CARLONE ha virato parrebbe verso Murray. Seconda alternativa NADAL.

Anche lei come previsioni mi sembra poco ferrato …..

Sarà Lopez

 79
Scolaretto 17-12-2025 15:46

Moooolto difficile da immaginare ma che ne direste di Ferrero con Cobolli affiancato dal papà?

 78
walden 17-12-2025 15:44

Scritto da Luce nella notte
Chissà perché le ragioni piú ovvie, piú banali, non vengono considerare.
Ad un certo punto, atleta evoluto e cresciuto, ti accorgi che l’ allenatore di un decennio (e piú) non ha praticamente piú nulla da svelare, poco da contribuire, rispetto agli anni passati.
Anche l’ allievo è diventato un’ altra persona, non è piú lui, non è piú “in fase di sviluppo” anche come personalitá.
Ovvio che già due ragioni cosi’ scontate e banali portano al cambiamento di allenatore.
Tra l’ altro è un percorso Comune a tutti i “top”, salvo eccezioni assai rare.

scritto da te è proprio ridicolo: ma ti ricordi cosa scrivevi quando Sinner lascio Piatti…

 77
Tony_NYC (Guest) 17-12-2025 15:40

Clamoroso al Cibali!

 76
Betafasan 17-12-2025 15:28

Senz’altro un brutto rospo da digerire per Alcaratz!

 75
andrewthefirst 17-12-2025 15:25

Se non altro lo ha ringraziato…

 74
EDBORG (Guest) 17-12-2025 15:24

Scritto da Marco M.
Questa è davvero una notizia incredibile.
Non sappiamo cosa ci sia dietro a questa separazione, ma Alcaraz rischia molto senza Ferrero.

Speriamo che non rischi come avrebbe dovuto Sinner senza Piatti… scherzi a parte, quando in rapporto si logora per qualsiasi motivo, è meglio guardare avanti.

 73
Nena (Guest) 17-12-2025 15:14

Da Fer a Fed, il passo è breve.

 72
Luce nella notte 17-12-2025 15:09

Chissà perché le ragioni piú ovvie, piú banali, non vengono considerare.
Ad un certo punto, atleta evoluto e cresciuto, ti accorgi che l’ allenatore di un decennio (e piú) non ha praticamente piú nulla da svelare, poco da contribuire, rispetto agli anni passati.
Anche l’ allievo è diventato un’ altra persona, non è piú lui, non è piú “in fase di sviluppo” anche come personalitá.
Ovvio che già due ragioni cosi’ scontate e banali portano al cambiamento di allenatore.
Tra l’ altro è un percorso Comune a tutti i “top”, salvo eccezioni assai rare.

 71
walden 17-12-2025 15:06

Potrebbe essere una scelta “a la Piatti”, vale a dire mollo il mio Maestro perchè voglio entrare in una dimensione diversa, non solo tecnica. Da numero 1 sarebbe in una posizione di equivalenza con qualsiasi coach, con Ferrero continuava ad essere l’allievo anche da numero 1. E’ quello che in psicanalisi si definisce parricidio, riferendosi al Complesso di Edipo.
Dopodichè, di cosa sia successo veramente sappiamo 0, ci trastulliamo in disquisizioni più o meno filosofiche, quando, come tutti sappiamo, esiste un unico ed inappellabile oracolo: il campo.

 70
walden 17-12-2025 14:59

Scritto da Taxi Driver
Si farà allenare da Nadal e userà la sua accademy

siccome è di nadal è scritta con due c…

 69
walden 17-12-2025 14:54

Scritto da Lo Scriba
Notizia veramente inaspettata ma il fatto che sia avvenuta a fine stagione fa pensare che fosse stata pianificata.
Peccato che Musetti abbia già scelto Perlas…

Infatti Alcaraz ha detto che sono in trattative con un coach italiano della Riviera di Levante….

 68
Kenobi 17-12-2025 14:53

Senza telecomando la vedo dura per Carlos , gli auguro comunque di trovare un ottimo sostituto!

 67
Amleto 17-12-2025 14:52

Scritto da Amleto
C’è da essere oggettivi, e l’oggettività dice che Carlos è rimasto nr1 al mondo per una manciata di punti, quando il suo rivale è stato fuori 3 mesi. Sicuramente questo ha pesato. Inoltre sempre sul bilancino da una parte 2 slam e dall’altra 2 slam e un master. A Wimbledon era chiara la frustrazione di Carlos, alle finals idem.
Ferrero dal canto suo non ha forse ottenuto l’impegno mentale che pretendeva. Meno Ibiza più tennis.
Probabilmente questi pensieri sommati ad altri hanno fatto propendere per questa decisione

Ovviamente volevo scrivere il titolo alle finals, perdonate il refuso

 66
Pippolivetennis 17-12-2025 14:52

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Notizia abbastanza sorprendente, ma credo fosse pianificata la cosa. Resta da vedere chi lo sostituirà, López non ritengo sia sufficiente. Sarà interessante vedere come cambierà il gioco di Alcaraz, già adesso può fare di tutto.

Il Maurone e’ stato contattato dall’ entourage di CARLONE, ma ha declinato l’ invito X motivi familiari.
A questo punto l’ entourage di CARLONE ha virato parrebbe verso Murray. Seconda alternativa NADAL.

Spero che non sia Murray e non sia Nadal.
Grandissimi nel loro sport ma non necessariamente grandi coach. Meglio affidarsi a chi ha esperienza conquistata sul campo. Un patrimonio tennistico mondiale come quello di Alcaraz va messo in mani esperte.
Penso che i migliori allenatori siano quelli che nella loro carriera siano stati campioni ma non “fuoriclasse” indimenticabili e senza esperienza da coach.
Il ragionamento sarebbe lungo. Mi fermo qui.
Stratifo Sinner e spererò che si ogni incontro con Alcaraz vinca sempre Jannik, ma vedere Alcaraz fare il valzer degli allenatori come Rune alla ricerca del nome altisonante con la convinzione che gli trasmetta qualcosa per fare un ulteriore salto sarebbe il ragionamento ultra sbagliato.
Norman, Ljubicic, Ivanisebic….sarebbero nomi migliori…
Poi chi vivrà vedrà.

 65
Amleto 17-12-2025 14:51

C’è da essere oggettivi, e l’oggettività dice che Carlos è rimasto nr1 al mondo per una manciata di punti, quando il suo rivale è stato fuori 3 mesi. Sicuramente questo ha pesato. Inoltre sempre sul bilancino da una parte 2 slam e dall’altra 2 slam e un master. A Wimbledon era chiara la frustrazione di Carlos, alle finals idem.
Ferrero dal canto suo non ha forse ottenuto l’impegno mentale che pretendeva. Meno Ibiza più tennis.
Probabilmente questi pensieri sommati ad altri hanno fatto propendere per questa decisione

 64
Scolaretto 17-12-2025 14:51

Cambiare allenatore ci può anche stare, solo che Ferrero era anche la guida in campo con i suoi consigli costanti, quasi fossero il braccio e la mente. Difficilmente troverà un omologo, dovrà abituarsi a camminare da solo e questa penso sia al momento l’incognita più grande per Alcaraz.

 63
Fighter1990 17-12-2025 14:43

Scritto da Giampi

Scritto da MADE

Scritto da Marco M.
Questa è davvero una notizia incredibile.
Non sappiamo cosa ci sia dietro a questa separazione, ma Alcaraz rischia molto senza Ferrero.

io ho paura dell’opposto. Le potenzialità di Carlos sono immense e con una giusta guida può crescere ancora di molto e per Jannik diventerebbe ancora più dura la sfida

Squadra che vince non si cambia..in giro non ci sono fenomeni e Ferrero è stato centrale nella formazione di Alcaraz. Di certo ci sarà un periodo di destabilizzazione e di adattamento al nuovo coach e poi si vedrà…

Di certo non c’è niente…potrebbe anche essere stata una scelta corretta, questo lo scopriremo solo nel tempo…

L’unico punto interrogativo è quello di chi riuscirà a tenerlo concentrato sul tennis senza perdere la retta via…magari tecnicamente potrebbe anche trovare il Ljubicic della situazione che gli darebbe un ulteriore slancio, anche se sembrerebbe difficile andare oltre, ma la domanda che mi pongo è: chi lo terrà sui binari corretti, senza farlo deragliare nelle distrazioni che inevitabilmente ci saranno?

 62
Tonino (Guest) 17-12-2025 14:43

@ Marco M. (#4536285)purtroppo hai ragione, rischia di vincere gli AO…

 61
Silvio (Guest) 17-12-2025 14:38

Scritto da Lo Scriba
Notizia veramente inaspettata ma il fatto che sia avvenuta a fine stagione fa pensare che fosse stata pianificata.
Peccato che Musetti abbia già scelto Perlas…

Perché? Carlos ha scelto Tartarini, quindi tutto torna

 60
Bagel 17-12-2025 14:38

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pier no guest
Notizia sorprendente che apre alcuni interrogativi.
Perchè,cosa può essersi incrinato tra i due? I rimproveri di Ferrero di qualche mese fa sono stati mal accettati da Carlos? I richiami alla costanza nell’allenamento, sull’esempio di Sinner, erano “troppo” per un ragazzo più estroverso di Jannik? Un nuovo tecnico cosa dovrebbe dare ad un tennista dotato già di fin troppe soluzioni e preparatissimo atleticamente se non un’attenzione alla disciplina tattica?
In sostanza, come Sinner con Piatti, si separano due soggetti in simbiosi (o così pareva) da molto tempo e si sa,chi lascia la strada vecchia per la nuova…

Volando “rasoterra”: ci potrebbero essere, più semplicemente, delle ragioni economiche…
…magari le richieste di Ferrero per un rinnovo/prolungamento sono diventate troppo elevate!
Carlos è cresciuto e non ha più bisogno di una balia, oltretutto viene seguito puntualmente da padre, madre e fratello, con il padre che gli fa pure da manager…

Penso anch io a qualcosa di più “venale”, non credo ci fossero problemi di aree di gioco da migliorare per le quali il giocatore non trova soddisfazione, come successe a Sinner con Piatti.

Io vedo anche probabile, sempre rimanendo sul lato economico, che al giocatore cominci a considerare uno spreco di energie le continue esibizioni solo per soldi e voglia (giustamente per me) sotto questo aspetto allinearsi a Sinner che ne fa molte meno, mentre Ferrero e team mi parevano piuttosto attaccati.
Ovvimente la mia é un’ipotesi da bar, senza pretese di verità

 59
maverikkk 17-12-2025 14:35

A caldo non mi pare una buona cosa per Alcaraz, soprattutto pensando a come sia stato pilotato, dal coach, in questi anni.
Potrebbe essere stato proprio il controllo forte di Ferrero a far saltare tutto, adesso a Carlitos la responsabilità di mostrare la bontà della scelta.

 58
Detuqueridapresencia 17-12-2025 14:29

Scritto da enzo la barbera
Per conto mio, è un brutto segno quando un giocatore cambia coach senza un motivo apparente. Sinner è diverso, lui ha voluto un allenatore, anzi due, tutti per sé. Carlos l’ha avuto. Per questo ha lasciato Piatti. Appare evidente che Alcaraz non ha la stessa dedizione di Jannik al tennis. enzo

Tu hai dei grossi problemi
Fatti aiutare

 57
Koko (Guest) 17-12-2025 14:25

Più che altro farlo a preparazione iniziata è strano dato che Alcaraz si allenava proprio da Ferrero! Una sorpresa soprattutto logistica perché è come se Sinner rinunciasse a Dubai lasciando Vagnozzi e facesse una virata anche in preparazione.

 56
Asni (Guest) 17-12-2025 14:24

Scritto da JOA20

Scritto da Asni
Non conoscendo lo spagnolo devo fare affidamento sulla versione inglese: “I wish i could have continued” non significa “Avrei voluto continuare” ma “Avrei voluto POTER continuare”, il che lascia intendere che l’impedimento sia suo.

“Me hubiera gustado seguir” sarebbe “mi sarebbe piaciuto continuare”

Ok allora è un caso di lost in translation, le 2 versioni comunicano due messaggi differenti. Grazie.

 55
enzo la barbera (Guest) 17-12-2025 14:24

@ Betafasan (#4536335)

Beato te che vedi le cose in chiaro, io in chiaroscuro enzo

 54
Taxi Driver 17-12-2025 14:22

Si farà allenare da Nadal e userà la sua accademy

 53
enzo la barbera (Guest) 17-12-2025 14:22

Per conto mio, è un brutto segno quando un giocatore cambia coach senza un motivo apparente. Sinner è diverso, lui ha voluto un allenatore, anzi due, tutti per sé. Carlos l’ha avuto. Per questo ha lasciato Piatti. Appare evidente che Alcaraz non ha la stessa dedizione di Jannik al tennis. enzo

 52
JOA20 (Guest) 17-12-2025 14:21

Scritto da Asni
Non conoscendo lo spagnolo devo fare affidamento sulla versione inglese: “I wish i could have continued” non significa “Avrei voluto continuare” ma “Avrei voluto POTER continuare”, il che lascia intendere che l’impedimento sia suo.

“Me hubiera gustado seguir” si tradurrebbe come “mi sarebbe piaciuto continuare”

 51
DuDu 17-12-2025 14:20

Ok, non sono un’amante delle scommesse, ma qualche euro sul Grande Slam di Jannik per il 2026 lo metto.

 50
Asni (Guest) 17-12-2025 14:17

Non conoscendo lo spagnolo devo fare affidamento sulla versione inglese: “I wish i could have continued” non significa “Avrei voluto continuare” ma “Avrei voluto POTER continuare”, il che lascia intendere che l’impedimento sia suo.

 49
no Sinner no Party (Guest) 17-12-2025 14:15

Credo che la scelta del nuovo coach di Carlos sarà “illuminante” per il suo nuovo (?) corso di carriera.

Nella sua posizione potrebbe prendere uno molto famoso, tipo Ljubo o Ivanisevic, oppure puntare su un “semisconosciuto” (come fece Jannik con Vagnozzi).

Con quello famoso potrebbe fare un percorso lungo anche solo 1-2 anni mentre con quello “nuovo” dovrebbe disegnare un progetto di almeno 4 anni.

Sono curioso!

 48
Betafasan 17-12-2025 14:10

Chiaro che Ferrero avrà chiesto un aumento e carlitos gli ha detto no !

 47
JannikUberAlles 17-12-2025 14:10

Scritto da Pier no guest
Notizia sorprendente che apre alcuni interrogativi.
Perchè,cosa può essersi incrinato tra i due? I rimproveri di Ferrero di qualche mese fa sono stati mal accettati da Carlos? I richiami alla costanza nell’allenamento, sull’esempio di Sinner, erano “troppo” per un ragazzo più estroverso di Jannik? Un nuovo tecnico cosa dovrebbe dare ad un tennista dotato già di fin troppe soluzioni e preparatissimo atleticamente se non un’attenzione alla disciplina tattica?
In sostanza, come Sinner con Piatti, si separano due soggetti in simbiosi (o così pareva) da molto tempo e si sa,chi lascia la strada vecchia per la nuova…

Volando “rasoterra”: ci potrebbero essere, più semplicemente, delle ragioni economiche…
…magari le richieste di Ferrero per un rinnovo/prolungamento sono diventate troppo elevate!

Carlos è cresciuto e non ha più bisogno di una balia, oltretutto viene seguito puntualmente da padre, madre e fratello, con il padre che gli fa pure da manager…

 46
Betafasan 17-12-2025 14:09

@ Queever (#4536284)

E te lo chiedi?

 45
Betafasan 17-12-2025 14:09

Soldi…solo S O L D I !

 44
Pier no guest 17-12-2025 13:59

Notizia sorprendente che apre alcuni interrogativi.
Perchè,cosa può essersi incrinato tra i due? I rimproveri di Ferrero di qualche mese fa sono stati mal accettati da Carlos? I richiami alla costanza nell’allenamento, sull’esempio di Sinner, erano “troppo” per un ragazzo più estroverso di Jannik? Un nuovo tecnico cosa dovrebbe dare ad un tennista dotato già di fin troppe soluzioni e preparatissimo atleticamente se non un’attenzione alla disciplina tattica?
In sostanza, come Sinner con Piatti, si separano due soggetti in simbiosi (o così pareva) da molto tempo e si sa,chi lascia la strada vecchia per la nuova…

 43
Giampi 17-12-2025 13:56

Scritto da MADE

Scritto da Marco M.
Questa è davvero una notizia incredibile.
Non sappiamo cosa ci sia dietro a questa separazione, ma Alcaraz rischia molto senza Ferrero.

io ho paura dell’opposto. Le potenzialità di Carlos sono immense e con una giusta guida può crescere ancora di molto e per Jannik diventerebbe ancora più dura la sfida

Squadra che vince non si cambia..in giro non ci sono fenomeni e Ferrero è stato centrale nella formazione di Alcaraz. Di certo ci sarà un periodo di destabilizzazione e di adattamento al nuovo coach e poi si vedrà…

 42
Silvy__89 (Guest) 17-12-2025 13:53

Fulmine a ciel sereno…e chi se lo aspettava?
Per carità ci sta cercare nuovi stimoli…però inaspettato

 41
Bel colpo! (Guest) 17-12-2025 13:53

Comunque se ha dei dubbi su chi ingaggiare può fare un colpo di telefono a zampaRUNE che ne ha già provati parecchi…

 40
Realista (Guest) 17-12-2025 13:51

ha fatto bene. E’ di gran lunga il giocatore più completo, ma non è il più forte. Purtroppo secondo me questa non è una buona notizia per noi tifosi di Jannik, c’è il rischio che Alcaraz peggiori ma anche che diventi imbattibile

 39
Detuqueridapresencia 17-12-2025 13:51

Scritto da JannikUberAlles
Un vero FULMINE A CIEL SERENO ma ora diventa enorme la curiosità sul nuovo coach: potrebbe essere Rafa?
O magari zio Toni?
Un personaggio non-spagnolo?
Murray?
Non riesco a fermare il mio cervello!

Fognini

ahahhahahaaaaaaaaaaaahahahahaaaaaaaaaaa

 38
Ging89 (Guest) 17-12-2025 13:48

Ferrero è come Piatti: MOOOOOOOLTO SEVERO
Alcaraz Mal sopportava tutti quegli allenamenti

 37
MarcoP 17-12-2025 13:48

Cambiare a ridosso dello Slam che gli manca è una bella incognita.

 36
sander (Guest) 17-12-2025 13:47

Scritto da Arnaldo
@ Marco M. (#4536285)
Per me invece può solo che migliorare con un Ivanisevic o Ljubicic.

Ivanisevic lasciateglielo pure. L’ideale sarebbe che Jan metta sotto contratto Ljubo già da quest’anno per il prossimo. Una sorta di opzione per evitare che vada da Alcaraz.

 35
Bel colpo! (Guest) 17-12-2025 13:45

Per fortuna che Cahill è già impegnato!

 34
JOA20 (Guest) 17-12-2025 13:44

Ferrero sui social scrive che avrebbe desiderato continuare, quindi potrebbe essere stato Alcaraz a licenziarlo, francamente mi pare impossibile

 33
JannikUberAlles 17-12-2025 13:42

Un vero FULMINE A CIEL SERENO ma ora diventa enorme la curiosità sul nuovo coach: potrebbe essere Rafa?

O magari zio Toni?

Un personaggio non-spagnolo?

Murray?

Non riesco a fermare il mio cervello!

 32
MAURO (Guest) 17-12-2025 13:41

Scritto da JOA20
Notizia abbastanza sorprendente, ma credo fosse pianificata la cosa. Resta da vedere chi lo sostituirà, López non ritengo sia sufficiente. Sarà interessante vedere come cambierà il gioco di Alcaraz, già adesso può fare di tutto.

Il Maurone e’ stato contattato dall’ entourage di CARLONE, ma ha declinato l’ invito X motivi familiari.
A questo punto l’ entourage di CARLONE ha virato parrebbe verso Murray. Seconda alternativa NADAL.

 31
Detuqueridapresencia 17-12-2025 13:40

😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😳 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 😯 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄

 30
lMax66 (Guest) 17-12-2025 13:39

Già a inizio anno era chiaro che il loro rapporto fosse ormai al capolinea

 29
JOA20 (Guest) 17-12-2025 13:38

Notizia abbastanza sorprendente, ma credo fosse pianificata la cosa. Resta da vedere chi lo sostituirà, López non ritengo sia sufficiente. Sarà interessante vedere come cambierà il gioco di Alcaraz, già adesso può fare di tutto.

 28
Vae victis (Guest) 17-12-2025 13:38

Lopez era il designato, i giochi erano già fatti da tempo con la zanzara. Nessuna sorpresa. Vedremo se ci sarà affiancamento ma non credo nell’immediato

 27
Pippolivetennis 17-12-2025 13:36

Notiziona.
Questa sarà una prova del nove su molti aspetti.
Anzi una prova del 9 al cubo.
Passaggio rischioso ma non necessariamente in negativo.
Gli auguro in positivo.

 26
Marco M. 17-12-2025 13:34

Scritto da Arnaldo
@ Marco M. (#4536285)
Per me invece può solo che migliorare con un Ivanisevic o Ljubicic.

Con Ferrero ha vinto 6 Slam (e svariati Mille) a 22 anni.
Per migliorare devono portarlo a vincere il Grande Slam.

 25
italo (Guest) 17-12-2025 13:33

Scritto da Arnaldo
@ Marco M. (#4536285)
Per me invece può solo che migliorare con un Ivanisevic o Ljubicic.

Non condivido la scelta ma se c’è un allenatore adatto allo spagnolo quello è proprio Ljubicic.
Comunque pare che Ferrero avrebbe voluto continuare…

 24
Andreas Seppi 17-12-2025 13:33

Però…

 23
MADE 17-12-2025 13:32

Scritto da Marco M.
Questa è davvero una notizia incredibile.
Non sappiamo cosa ci sia dietro a questa separazione, ma Alcaraz rischia molto senza Ferrero.

io ho paura dell’opposto. Le potenzialità di Carlos sono immense e con una giusta guida può crescere ancora di molto e per Jannik diventerebbe ancora più dura la sfida

 22
Luca (Guest) 17-12-2025 13:32

Carlitos prendi McEnroe

Così tempo un anno ce lo vediamo a litigare con Shapovalov per il ranking 23 ATP

 21
carlos (Guest) 17-12-2025 13:31

è come se Sinner lasciasse vagnozzi.
a mio parere un autogol clamoroso

 20
Fulmine Acielsereno (Guest) 17-12-2025 13:30

Il ragazzo avrà bisogno di un coach altrettanto credibile e carismatico. Sono curioso di conoscere il sostituto. Se ci metterà tanto ad annunciarlo vuol dire che si é trattato di una rottura improvvisa.

 19
Arnaldo (Guest) 17-12-2025 13:29

@ Lo Scriba (#4536289)

Perlas è un gran coach…Ferrero ha avuto la fortuna di allenare Alcaraz.

 18
zedarioz 17-12-2025 13:29

@ Lo Scriba (#4536289)

Anche io ho pensato a Musetti. Adesso dice a Perlas che ha cambiato idea… 🙂

 17
Arnaldo (Guest) 17-12-2025 13:28

@ Marco M. (#4536285)

Per me invece può solo che migliorare con un Ivanisevic o Ljubicic.

 16
Bel colpo! (Guest) 17-12-2025 13:28

La fiesta (Ferrero) è diventata indigesta o è proprio finita …

 15
Luca (Guest) 17-12-2025 13:28

Sto sentendo adesso Colangelo su Sky

Dopo sanno tutti tutto,”si sapeva che le cose non andassero bene,ma…”

 14
zedarioz 17-12-2025 13:28

Che bomba!! Proprio quando aveva trovato la maturazione e la continuità di risultati. Avrà sentito il bisogno di nuovi stimoli.

 13
Viri (Guest) 17-12-2025 13:27

che dire…inaspettato!
Un anno fa Carlos sembrava più polemico e nervoso con JCF, ma adesso…

 12
Muddy Waters (Guest) 17-12-2025 13:26

Ullallallala.

 11
Lo Scriba 17-12-2025 13:26

Notizia veramente inaspettata ma il fatto che sia avvenuta a fine stagione fa pensare che fosse stata pianificata.
Peccato che Musetti abbia già scelto Perlas…

 10
Fulmine Acielsereno (Guest) 17-12-2025 13:26

O forse é lo stesso Ferrero che si é incazzato. Perché l’allievo non lo seguiva piú.

 9
Marco M. 17-12-2025 13:24

Questa è davvero una notizia incredibile.
Non sappiamo cosa ci sia dietro a questa separazione, ma Alcaraz rischia molto senza Ferrero.

 8
Queever (Guest) 17-12-2025 13:24

Chissà che è successo. E se lo sapremo…

 7
Fulmine Acielsereno (Guest) 17-12-2025 13:23

Non ci posso credere. Nulla lo faceva presagire.

 
Pikario Furioso 17-12-2025 13:23

CHE.UOMO

 5
Principe (Guest) 17-12-2025 13:20

Chist e’ scemo non ho parole

 4
Onurb (Guest) 17-12-2025 13:20

Chi al suo posto? Dipende da ciò…..

 3
Djidji (Guest) 17-12-2025 13:19

Incredibile

 2
MAURO (Guest) 17-12-2025 13:19

C H E. U O M O

 1
