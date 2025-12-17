Australian Open 2026: Jacquet e Rakotomanga in tabellone, wild card alle qualificazioni per Efremova

Sono state ufficializzate le wild card assegnate dalla Federazione Francese di Tennis per l’Australian Open 2026, nell’ambito del consueto accordo di reciprocità tra le federazioni che organizzano i tornei del Grande Slam.

Nel tabellone principale degli Australian Open saranno presenti Kyrian Jacquet, attuale numero 136 del ranking ATP, e Sarah Rakotomanga, numero 119 della classifica WTA, entrambi beneficiari di un invito diretto al main draw.

Spazio anche al futuro del tennis francese: la giovanissima Ksenia Efremova, classe 2009, considerata una delle migliori giocatrici junior al mondo a soli 16 anni, ha ricevuto una wild card per le qualificazioni. Attualmente numero 736 del ranking WTA, Efremova avrà così l’opportunità di misurarsi per la prima volta con il grande palcoscenico dello Slam australiano.

Scelte che confermano la volontà della FFT di premiare il presente e allo stesso tempo investire sul futuro, dando visibilità e opportunità ai talenti emergenti del proprio movimento.





Marco Rossi