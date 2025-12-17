ATP 250 Adelaide e Auckland: Entry list Md. Darderi e Sonego in Nuova Zelanda
🇦🇺 ADELAIDE – ATP 250
📍 Adelaide (Australia)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Novak Djokovic 🇷🇸
Jack Draper 🇬🇧
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
Jiri Lehecka 🇨🇿
Tommy Paul 🇺🇸
Francisco Cerúndolo 🇦🇷
João Fonseca 🇧🇷
Tallon Griekspoor 🇳🇱
Arthur Rinderknech 🇫🇷
Valentin Vacherot 🇲🇨
Tomas Machac 🇨🇿
Brandon Nakashima 🇺🇸
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
Corentin Moutet 🇫🇷
Jaume Munar 🇪🇸
Ugo Humbert 🇫🇷
Arthur Fils 🇫🇷
Gabriel Diallo 🇨🇦
Alexei Popyrin 🇦🇺
🇳🇿 AUCKLAND – ATP 250
📍 Auckland (Nuova Zelanda)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Ben Shelton 🇺🇸
Casper Ruud 🇳🇴
Jakub Mensik 🇨🇿
Luciano Darderi 🇮🇹
Cameron Norrie 🇬🇧
Alex Michelsen 🇺🇸
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Alexandre Muller 🇫🇷
Sebastian Baez 🇦🇷
Nuno Borges 🇵🇹
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
Fabian Marozsan 🇭🇺
Jenson Brooksby 🇺🇸
Valentin Royer 🇫🇷
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
Francisco Comesana 🇦🇷
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
Gaël Monfils 🇫🇷 (WC)
Stan Wawrinka 🇨🇭 (WC)
TAG: ATP 250 Adelaide, ATP 250 Adelaide 2026, ATP 250 Auckland, ATP 250 Auckland 2026
3 commenti
Ottima scelta degli italiani, vista la grossa disparità di livello tra i due tornei.
È iscritto al Kooyong Classic che avrà luogo dal 13 al 15 gennaio
Quindi Matteo Berrettini ? gioca o non gioca ad Adelaide ?