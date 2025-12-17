WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: Entry List Md. Nessuna presenza italiana
🇦🇺 ADELAIDE – WTA 500
📍 Adelaide (Australia)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Jessica Pegula 🇺🇸
Madison Keys 🇺🇸
Mirra Andreeva 🇷🇺
Ekaterina Alexandrova 🇷🇺
Belinda Bencic 🇨🇭
Clara Tauson 🇩🇰
Linda Noskova 🇨🇿
Emma Navarro 🇺🇸
Liudmila Samsonova 🇷🇺
Victoria Mboko 🇨🇦
Diana Shnaider 🇷🇺
Leylah Fernandez 🇨🇦
Jelena Ostapenko 🇱🇻
Paula Badosa 🇪🇸
Marta Kostyuk 🇺🇦
Dayana Yastremska 🇺🇦
Sofia Kenin 🇺🇸
Marketa Vondrousova 🇨🇿 (PR)
Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 (PR)
🇦🇺 HOBART – WTA 250
📍 Hobart (Australia)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Elise Mertens 🇧🇪
Emma Raducanu 🇬🇧
McCartney Kessler 🇺🇸
Iva Jovic 🇺🇸
Ann Li 🇺🇸
Eva Lys 🇩🇪
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸
Tatjana Maria 🇩🇪
Emiliana Arango 🇨🇴
Tara Tjen 🇳🇱
Magda Linette 🇵🇱
Elsa Jacquemot 🇫🇷
Xinyu Wang 🇨🇳
Magdalena Fręch 🇵🇱
Hailey Baptiste 🇺🇸
Peyton Stearns 🇺🇸
Barbora Krejcikova 🇨🇿
Solana Sierra 🇦🇷
Olga Danilovic 🇷🇸
Sonay Kartal 🇬🇧
Petra Ruzic 🇭🇷
4 commenti
A questo giro Paolini salta direttamente Adelaide. Vediamo quale altro WTA500 farà per soddisfare le 6 partecipazioni obbligatorie stagionali (la United Cup conta per 1). Nel 2025 fece Stoccarda, Berlino, Bad Homburg e Ningbo.
Hobart vinto 2 volte consecutivamente dalla Mertens, che però lo scorso anno ha fallito sorprendentemente il tris in finale,per mano di….
Che bella la Raducanu
Quindi vorreste farci credere che anche quest’anno Adelaide non avrà una vincitrice italiana?
Campionessa uscente: Madison Keys