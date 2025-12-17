Circuito WTA Copertina, Entry List, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: Entry List Md. Nessuna presenza italiana

17/12/2025 11:11 4 commenti
Emma Raducanu GBR, 13.11.2002 - Foto Getty Images

🇦🇺 ADELAIDE – WTA 500
📍 Adelaide (Australia)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)

Main draw – Singolare
Jessica Pegula 🇺🇸
Madison Keys 🇺🇸
Mirra Andreeva 🇷🇺
Ekaterina Alexandrova 🇷🇺
Belinda Bencic 🇨🇭
Clara Tauson 🇩🇰
Linda Noskova 🇨🇿
Emma Navarro 🇺🇸
Liudmila Samsonova 🇷🇺
Victoria Mboko 🇨🇦
Diana Shnaider 🇷🇺
Leylah Fernandez 🇨🇦
Jelena Ostapenko 🇱🇻
Paula Badosa 🇪🇸
Marta Kostyuk 🇺🇦
Dayana Yastremska 🇺🇦
Sofia Kenin 🇺🇸
Marketa Vondrousova 🇨🇿 (PR)
Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 (PR)

🇦🇺 HOBART – WTA 250
📍 Hobart (Australia)
🗓 Dal 12 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)

Main draw – Singolare
Elise Mertens 🇧🇪
Emma Raducanu 🇬🇧
McCartney Kessler 🇺🇸
Iva Jovic 🇺🇸
Ann Li 🇺🇸
Eva Lys 🇩🇪
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸
Tatjana Maria 🇩🇪
Emiliana Arango 🇨🇴
Tara Tjen 🇳🇱
Magda Linette 🇵🇱
Elsa Jacquemot 🇫🇷
Xinyu Wang 🇨🇳
Magdalena Fręch 🇵🇱
Hailey Baptiste 🇺🇸
Peyton Stearns 🇺🇸
Barbora Krejcikova 🇨🇿
Solana Sierra 🇦🇷
Olga Danilovic 🇷🇸
Sonay Kartal 🇬🇧
Petra Ruzic 🇭🇷

4 commenti

JOA20 (Guest) 17-12-2025 09:50

A questo giro Paolini salta direttamente Adelaide. Vediamo quale altro WTA500 farà per soddisfare le 6 partecipazioni obbligatorie stagionali (la United Cup conta per 1). Nel 2025 fece Stoccarda, Berlino, Bad Homburg e Ningbo.

Gaz (Guest) 17-12-2025 09:24

Hobart vinto 2 volte consecutivamente dalla Mertens, che però lo scorso anno ha fallito sorprendentemente il tris in finale,per mano di….

Taxi Driver 17-12-2025 09:20

Che bella la Raducanu

Gaz (Guest) 17-12-2025 09:19

Quindi vorreste farci credere che anche quest’anno Adelaide non avrà una vincitrice italiana?
Campionessa uscente: Madison Keys

