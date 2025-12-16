Bernabé Zapata annuncia il ritiro: addio al tennis a soli 28 anni

È una notizia inaspettata e di forte impatto quella arrivata oggi dal mondo del tennis spagnolo. Bernabé Zapata Miralles ha annunciato, attraverso i propri canali social, la decisione di ritirarsi dal tennis professionistico a soli 28 anni, mettendo fine a una carriera che lo aveva visto diventare una delle figure più riconoscibili della cosiddetta Armada nell’ultimo decennio.

Valenciano, autentico lottatore da fondo campo, Zapata era riuscito a spingersi fino alla Top 50 mondiale, costruendo i suoi risultati con lavoro, sacrificio e una dedizione totale. Il punto più alto della sua carriera resta senza dubbio il Roland Garros 2022, dove visse il torneo della vita raggiungendo gli ottavi di finale, fermato soltanto da Alexander Zverev dopo un percorso memorabile.

Nel suo messaggio di addio, Bernabé ha scelto la via della sincerità totale. Alla base della decisione non ci sono problemi tecnici o mancanza di livello, ma qualcosa di più profondo: la perdita della fame, della motivazione e della disponibilità a continuare a fare gli stessi sacrifici estremi che il tennis di alto livello richiede ogni giorno.

Un passaggio che colpisce particolarmente, soprattutto perché arriva in un momento in cui Zapata aveva già dimostrato di poter stare stabilmente nel circuito maggiore. Tuttavia, come lui stesso lascia intendere, i problemi personali e legati alla salute mentale hanno avuto un peso determinante nel fargli capire che il prezzo da pagare non era più sostenibile.

Il suo ultimo match ufficiale arriverà nel Challenger di Valencia, in programma nel mese di maggio, che rappresenterà il saluto definitivo al tennis giocato davanti al pubblico di casa.

Bernabé Zapata lascia il tennis da uomo consapevole, scegliendo se stesso prima di tutto. Una decisione coraggiosa, che merita rispetto.

A lui non resta che augurare tutta la fortuna possibile per il nuovo capitolo della sua vita.





