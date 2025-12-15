Carlos Alcaraz, 50 settimane da n.1
Alcaraz fa 50. Sono le settimane da n.1 raggiunte in carriera del giovane iberico il 15 dicembre 2025, dopo il sorpasso operato su Sinner seguente al successo nella finale di US Open 2025 ai danni dell’azzurro. Proprio vincendo lo Slam di New York nel 2022 (superando in finale Casper Ruud), Alcaraz divenne per la prima volta leader nel ranking ATP. Il suo periodo più lungo da n.1 è durato 20 settimane, proprio dall’esordio come numero uno fino al 29 gennaio 2023, quando Djokovic lo sorpassò nuovamente, tornando sul trono del tennis maschile.
Alcaraz ha trascorso altre 16 settimane da n.1 in tre diverse finestre nel 2023, quindi altre 14 settimane nel 2025, con la perdita temporanea della leadership con il contro sorpasso operato da Jannik grazie alla vittoria dell’italiano a Parigi indoor appena prima delle ATP Finals. Come ben sappiamo, nonostante Sinner abbia vinto a Torino (battendo proprio Alcaraz in finale) non è bastato a restare n.1, visto che lo spagnolo ha accumulato nuovi punti “pesanti” avendone pochi da difendere dall’edizione precedente.
Alcaraz è il 14esimo tennista ad aver passato almeno 5o settimane da n.1 nel ranking mondiale, da quando la classifica viene stilata al computer con un metodo matematico. Lo spagnolo ora punta le 58 di “Big” Jim Courier. Per superare le 66 di Sinner, Carlos dovrebbe restare sul trono per quasi altri quattro mesi. Questo è l’elenco completo, in ordine decrescente, dei tennisti con più di 50 settimane in vetta alla classifica. Svetta ovviamente Djokovic con l’astronomica cifra di 428 settimane, record che sarà molto difficile da superare. Curioso rilevare che Alcaraz ha raggiunto le 50 settimane da n.1 più velocemente dei recenti “big three”: Federer infatti segnò cinquanta a 23 anni, Nadal a 24 e Djokovic a 25.
428 settimane da n.1: Novak Djokovic
310: Roger Federer
286: Pete Sampras
270: Ivan Lendl
268: Jimmy Connors
209: Rafael Nadal
170: John McEnroe
109: Bjorn Borg
101: Andre Agassi
80: Lleyton Hewitt
72: Stefan Edberg
66: Jannik Sinner
58: Jim Courier
50: Carlos Alcaraz
Marco Mazzoni
TAG: Carlos Alcaraz, n.1 ATP, Ranking ATP, Statistiche ATP
Si ma Nole come Jannik non hanno giocato alcuni tornei importanti più di quelli che non ha giocato Carlitos.
Facile essere Number One se il tuo principale competitor lo fermano in modo assurdo per tre mesi…facile !!!!!
@ Mario Plus (#4535854)
Finora a Rotterdam non hanno ancora annunciato Sinner, mentre Alcaraz, Zverev e Auger-Aliassime sì… Forse si iscrive direttamente a Doha
Non ci dimentichiamo che molte settimane derivano dallo stop di Djokovic per le note questioni sul vaccino e di Sinner per le note questione wada.
Inoltre le settimane di Sinner sono consecutive.
Tutto questo per la precisione
@ Kenobi (#4535851)
Cosi fortunato che e’ in vantaggio negli scontri diretti con il vero numero 1. e cosi fortunato che a 19 anni e’ arrivato numero 1 quando djokovic era ancora Djokovic. Ma questi sono dettagli, giusto? Continua pure a tenere le fette di prosciutto tricolori (o arancioni )sugli occhi.
Lapalissiano.
Tra Indian Wells e la stagione su terra c’è il sorpasso
Se Sinner rivince gli AO credo che più che Rotterdam vada a Doha e poi se dovesse rivincere Miami credo che salterà pure Monte Carlo per ritrovarlo in uno tra Monaco di Baviera e Barcellona.
Muahahahahahahahah AHAHAHAHAHAH
Mi dispiace per la sua vita in amore, se tanto mi da tanto una Cambogia..speriamo in futuro che trovi l’anima gemella.
Agli Australian Open Alcaraz difende i QF e Jannik 2000 punti.
La programmazione di Jannik dovrebbe essere piu o meno
Australian Open
Rotterdam
Indian Wells
Miami
Montecarlo
Roma
Roland Garros
Il sorpasso dovrebbe avvenire tra indian Wells e Miami
Su terra secondo me almeno uno dei 3 mille lo salterä come salterá Barcellona
Con 50 settimane vince la tovaglia del Mulino Bianco. Buon per lui che ora sa cosa regalare alla mamma per Natale
Di fatto non è mai stato numero 1 solo grazie a meriti propri, diciamo che è il numero 1 più fortunato della lista.
2022: zero punti per Djokovic a Wimbledon e (causa sua) ban da USA, più infortunio Zverev e guerra di Putin per Medvedev.
2025: invenzione ban di Wada per Sinner.
Gli auguro che un giorno riuscirà a farcela solo per meriti propri, per il resto mi aspetto che dopo il sorpasso di Jannik non vedrà più il numero 1.
C H E. U O M O
gli do altri tre mesi ad alcaraz, poi finisce la pacchia
Risultati Alcaraz numero 1
2022: 6-4
2023 : 27-5
2025 : 10-3 = 43 VINTE 12 PERSE 78,2 %
Risultati Alcaraz senza il numero 1. :
2023 : 38-7
2024 : 54-13
2025 61-6 =153 VINTE 26 PERSE 85,5 %.
Non solo Jim ma potrebbe farcela a superare anche Jannik ma più facile che lo avvicini solamente e Sinner aumenti ancora il distacco fino a raggiungere Agassi o addirittura Nadal.