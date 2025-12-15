Carlos Alcaraz, 50 settimane da n.1

Alcaraz fa 50. Sono le settimane da n.1 raggiunte in carriera del giovane iberico il 15 dicembre 2025, dopo il sorpasso operato su Sinner seguente al successo nella finale di US Open 2025 ai danni dell’azzurro. Proprio vincendo lo Slam di New York nel 2022 (superando in finale Casper Ruud), Alcaraz divenne per la prima volta leader nel ranking ATP. Il suo periodo più lungo da n.1 è durato 20 settimane, proprio dall’esordio come numero uno fino al 29 gennaio 2023, quando Djokovic lo sorpassò nuovamente, tornando sul trono del tennis maschile.

Alcaraz ha trascorso altre 16 settimane da n.1 in tre diverse finestre nel 2023, quindi altre 14 settimane nel 2025, con la perdita temporanea della leadership con il contro sorpasso operato da Jannik grazie alla vittoria dell’italiano a Parigi indoor appena prima delle ATP Finals. Come ben sappiamo, nonostante Sinner abbia vinto a Torino (battendo proprio Alcaraz in finale) non è bastato a restare n.1, visto che lo spagnolo ha accumulato nuovi punti “pesanti” avendone pochi da difendere dall’edizione precedente.

Alcaraz è il 14esimo tennista ad aver passato almeno 5o settimane da n.1 nel ranking mondiale, da quando la classifica viene stilata al computer con un metodo matematico. Lo spagnolo ora punta le 58 di “Big” Jim Courier. Per superare le 66 di Sinner, Carlos dovrebbe restare sul trono per quasi altri quattro mesi. Questo è l’elenco completo, in ordine decrescente, dei tennisti con più di 50 settimane in vetta alla classifica. Svetta ovviamente Djokovic con l’astronomica cifra di 428 settimane, record che sarà molto difficile da superare. Curioso rilevare che Alcaraz ha raggiunto le 50 settimane da n.1 più velocemente dei recenti “big three”: Federer infatti segnò cinquanta a 23 anni, Nadal a 24 e Djokovic a 25.

428 settimane da n.1: Novak Djokovic

310: Roger Federer

286: Pete Sampras

270: Ivan Lendl

268: Jimmy Connors

209: Rafael Nadal

170: John McEnroe

109: Bjorn Borg

101: Andre Agassi

80: Lleyton Hewitt

72: Stefan Edberg

66: Jannik Sinner

58: Jim Courier

50: Carlos Alcaraz

Marco Mazzoni