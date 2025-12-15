WTA Awards 2025: Sabalenka Player of the Year, Mboko rivelazione

La WTA ha annunciato la prima serie di vincitrici dei WTA Awards 2025, i riconoscimenti annuali che celebrano le migliori giocatrici, le coppie di doppio, il coach dell’anno e le atlete che hanno lasciato un segno speciale nel circuito anche fuori dal campo. L’inizio della WTA Award Week è stato dedicato ai Player Awards, assegnati tramite il voto dei media internazionali.

Aryna Sabalenka è la Player of the Year

Per il secondo anno consecutivo, il premio di Player of the Year va ad Aryna Sabalenka, che diventa così solo la terza giocatrice negli ultimi 15 anni a vincere il riconoscimento più di una volta. La bielorussa ha raccolto quasi l’80% dei voti, a coronamento di una stagione dominante: 9 finali raggiunte, 4 titoli vinti, 63 vittorie complessive, record di prize money in una singola stagione con 15.008.519 dollari.

Sabalenka ha chiuso l’intero 2025 da numero 1 del mondo, posizione mantenuta per il secondo anno di fila, salendo al 12° posto all-time per settimane complessive in vetta al ranking WTA.

Doppio: Siniakova–Townsend, una stagione storica

Il premio di Doubles Team of the Year è stato assegnato a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, protagoniste di una stagione memorabile. Tra i risultati più importanti: secondo Slam vinto insieme all’Australian Open, titolo al Dubai Duty Free Tennis Championships,

finale allo US Open.

Grazie ai risultati del 2025, Taylor Townsend è diventata numero 1 del mondo in doppio per la prima volta in carriera, nonché la prima madre a raggiungere la vetta del ranking.

Siniakova, dal canto suo, continua a riscrivere la storia: è ora terza di sempre per settimane da numero 1 in doppio (174) ed è a pari con Martina Navratilova per numero di stagioni concluse al vertice (5).

Most Improved Player: l’anno della consacrazione di Amanda Anisimova

Il premio di Most Improved Player va ad Amanda Anisimova, unica giocatrice candidata in due categorie (anche Player of the Year), segno di una stagione eccezionale.

L’americana ha raggiunto cinque finali, vincendo i primi titoli WTA 1000 della carriera a Doha e Pechino, oltre a disputare le prime finali Slam a Wimbledon e US Open.

Nel 2025 Anisimova ha inoltre: esordito in Top 10, giocato la finale al Queen’s Club, qualificata per le WTA Finals per la prima volta.

Comeback Player of the Year: Belinda Bencic

Il premio di Comeback Player of the Year è stato assegnato a Belinda Bencic, tornata in campo dopo la maternità. La svizzera si era fermata nel settembre 2023 e ha dato alla luce la figlia Bella nell’aprile 2024.

Rientrata nel 2025, Bencic ha subito mostrato competitività, raggiungendo gli ottavi all’Australian Open e vincendo il WTA 500 di Abu Dhabi, battendo anche Elena Rybakina.

La sua stagione è proseguita con la prima semifinale a Wimbledon e si è chiusa con il 10° titolo in carriera al Toray Pan Pacific Open di Tokyo.

Newcomer of the Year: Victoria Mboko, la rivelazione

Il premio di Newcomer of the Year va alla 19enne Victoria Mboko, vera sorpresa del 2025. Partita fuori dalla Top 300, la canadese ha chiuso l’anno al numero 18 del mondo.

Dopo il debutto nel circuito maggiore a Miami, Mboko ha brillato nei tornei Slam e ha vissuto il momento più alto della stagione con la vittoria al WTA 1000 di Montreal, dove è diventata la seconda giocatrice più giovane dell’Era Open a battere quattro campionesse Slam nello stesso torneo.

Ha poi chiuso il 2025 con un altro titolo al WTA 250 di Hong Kong, completando una stagione da sogno.





Francesco Paolo Villarico